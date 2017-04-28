Blogger 

Zamanında En İyi Ücretsiz Blogger Temaları

Müşteri hizmetleri numarası 20 Comments , , , ,

facebook android iphone ayarlari

Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Zamanında en iyi ücretsiz Blogger temaları: Blogspot üzerindeki bloglar arttıkça, blogger’ın kalitesi de artıyor. Daha fazla ücretsiz blogger temaları görüyoruz. Blogger’ı kullandığım ilk CMS olarak hatırlıyorum. Daha sonra başka sistemlere geçiş yaptım. Bunun nedeni de diğer sistemlerin farklı kolaylıklar sunması idi. Genelde ücretli temalarının Lite denilen ve bazı özellikleri kısıtlanmış hallerini sizlere ücretsiz sunarlardı. Bu da biz yeni kullanıcıları her zaman cezbeder.

Sizlere ücretsiz blogger temaları listeleyeceğim.

Çoğunluğu yeni yayınlanmış blogger temaları, oldukça kaliteli. Eskiden blogger temaları bu kadar fazla değildi. Ve herkes kendi temasını yapmak zorundaydı.

Gelişen teknoloji sayesinde artık istediğiniz kalite ve tasarımda ücretsiz blogger temaları bulabilirsiniz.

 

Klarity Personal Blog

Beyaz ve temiz bir tema olan Klarity, ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Responsive ve tek sütun tasarıma sahip.

Demo adresi: klarity-soratemplates.blogspot.com.tr/ | İndirme adresi: soratemplates.com/2014/08/klarity-blogger-templates.html

facebook müşteri hizmetleri

 

BlogMag

Bu modern görünümlü tema sayesinde haber/magazin sitesi kurabilirsiniz. Mobil cihazlar için optimize edilmiş olan BlogMag teması, oldukça güzel yazıtiplerine sahip.

Demo adresi:  blogmag-themexpose.blogspot.com.tr | İndirme adresi: themexpose.com/2014/09/blogmag-clean-responsive-blogger.html

 

 

Loveria Fashion

Pembe bir tema olan Loveria Fashin tam modacılara uygun bir tema. Responsive ve iki sütunlu tasarımı ile mobil cihazlar ile uyumlu.

Demo adresi: loveria-soratemplate.blogspot.com.tr/| İndirme adresi: app.box.com/s/gw1i5gn8ira26xf2r1ey

Loveria Fashion tema

 

Addiction Minimal

Addiction; fantastik tasarıma sahip, blog deneyimini basit olduğu kadar benzersiz hale getiriyor. Minimal tasarıma sahip olan Addiction sayesinde blogunuz tabletlerde bile güzel gözükecek.

Demo adresi: addiction-soratemplates.blogspot.com.tr | İndirme adresi: app.box.com/s/nyx99hud5rodmz0bzdax

 

Sentify

Ajanslar, portfolyo, blog ve daha fazlası. Tüm işlerinize uygun bir tasarıma sahip Sentify, HTML5 ve CSS3 ile geliştirilmiş.

İndirme adresi: templateify.com/sentify-blogger-template

Müşteri hizmetleri numarası

Müşteri hizmetleri / Destek hattı

20 thoughts on “Zamanında En İyi Ücretsiz Blogger Temaları

  • kadir
    22 Mart 2015 at 22:58
    Permalink

    merhabalar ben addiction temasını yükledim blogger sayfasına ama linkler uyumlu değil ve sayfa berbat gözüküyor burdaki gibi güzel gözükmüyo demosuna bayıldım yardımcı olurmusunuz

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      23 Mart 2015 at 02:18
      Permalink

      Kadir Merhaba,

      Temayı inceledim ancak herhangi bir sorun göremedim. Yaşadığın sorunun ekran görüntülerini info @techkafa.com mail adresine “Blogger Tema Sorunu” başlığı ile gönderebilirsen en kısa sürede konu ile ilgili sana geri dönüş yapmaya çalışalım.

      Teşekkürler.

      Reply
  • kadir
    22 Mart 2015 at 22:58
    Permalink

    merhabalar ben addiction temasını yükledim blogger sayfasına ama linkler uyumlu değil ve sayfa berbat gözüküyor burdaki gibi güzel gözükmüyo demosuna bayıldım yardımcı olurmusunuz

    Reply
    • Tech Kafa
      23 Mart 2015 at 02:18
      Permalink

      Kadir Merhaba,

      Temayı inceledim ancak herhangi bir sorun göremedim. Yaşadığın sorunun ekran görüntülerini info @techkafa.com mail adresine “Blogger Tema Sorunu” başlığı ile gönderebilirsen en kısa sürede konu ile ilgili sana geri dönüş yapmaya çalışalım.

      Teşekkürler.

      Reply
  • uragan
    25 Mart 2015 at 21:23
    Permalink

    Merhaba temalar çok güzel gerçekten. Loveria’yı yükledim ama üstteki slayt alanını çalıştıramıyorum, hiç yok gibi görünüyor. Ne yapabilirim sizce?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      25 Mart 2015 at 23:18
      Permalink

      Temadaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Yaşadığın sorunun ekran görüntülerini info @techkafa.com mail adresine “Blogger Tema Sorunu” başlığı ile gönderebilirsen en kısa sürede konu ile ilgili sana geri dönüş yapmaya çalışalım.

      Reply
  • uragan
    25 Mart 2015 at 21:23
    Permalink

    Merhaba temalar çok güzel gerçekten. Loveria’yı yükledim ama üstteki slayt alanını çalıştıramıyorum, hiç yok gibi görünüyor. Ne yapabilirim sizce?

    Reply
    • Tech Kafa
      25 Mart 2015 at 23:18
      Permalink

      Temadaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Yaşadığın sorunun ekran görüntülerini info@techkafa.com mail adresine “Blogger Tema Sorunu” başlığı ile gönderebilirsen en kısa sürede konu ile ilgili sana geri dönüş yapmaya çalışalım.

      Reply
  • hakan
    19 Nisan 2015 at 10:38
    Permalink

    Arkadaşlar şu temanın aynısını bana bulabilecek var mı? Takipteyim

    Reply
  • Hakan
    19 Nisan 2015 at 10:41
    Permalink

    Bakıp bakıp halen bende bu temayı istiyorum diyorum 🙂 Harika bir tema buuuuu 🙂 Arkadaşlar lütfen şu temayı bana bulabilir misiniz?

    Reply
  • cihan
    19 Nisan 2015 at 10:44
    Permalink

    yoook artık ancak bu kadar olur Hakan bey, benimde aynı tema aklıma takılmıştı, bana mail adresinizi verebilir misiniz? bana da teması lazım, önce hangimiz bulursa birbirine haber versin 😉

    Reply
  • hakan
    19 Nisan 2015 at 11:38
    Permalink

    Arkadaşlar şu temanın aynısını bana bulabilecek var mı? Takipteyim

    Reply
  • Hakan
    19 Nisan 2015 at 11:41
    Permalink

    Bakıp bakıp halen bende bu temayı istiyorum diyorum 🙂 Harika bir tema buuuuu 🙂 Arkadaşlar lütfen şu temayı bana bulabilir misiniz?

    Reply
  • cihan
    19 Nisan 2015 at 11:44
    Permalink

    yoook artık ancak bu kadar olur Hakan bey, benimde aynı tema aklıma takılmıştı, bana mail adresinizi verebilir misiniz? bana da teması lazım, önce hangimiz bulursa birbirine haber versin 😉

    Reply
  • Uğur Tura
    21 Mayıs 2015 at 18:19
    Permalink

    hepsi birbirinin aynı bu nedir ya 1=resim vb.slaytları ben mi kaldıramıyorum yoksa olmuyormu 2=üst barın ayarları yok bne mi yapamıyorum yardım edermisiniz

    Reply
  • Uğur Tura
    21 Mayıs 2015 at 17:19
    Permalink

    hepsi birbirinin aynı bu nedir ya 1=resim vb.slaytları ben mi kaldıramıyorum yoksa olmuyormu 2=üst barın ayarları yok bne mi yapamıyorum yardım edermisiniz

    Reply
  • Ahmetcan
    16 Ağustos 2015 at 15:02
    Permalink

    Techmatter blogger … yaygın indirilen bir öğe değil telikeli olabilir diyor… Bana site hiç güvensiz bir izilenim vermedi ama konu hakkında düşüncesi olan var mı?

    Reply
  • Ahmetcan
    16 Ağustos 2015 at 14:02
    Permalink

    Techmatter blogger … yaygın indirilen bir öğe değil telikeli olabilir diyor… Bana site hiç güvensiz bir izilenim vermedi ama konu hakkında düşüncesi olan var mı?

    Reply
  • Zeynep
    3 Eylül 2015 at 15:37
    Permalink

    Sora Article’yi indirdim fakat bloguma nasıl uyarlayacağımı bilmiyorum :(( Yardım eder misiniz ?

    Reply
  • Zeynep
    3 Eylül 2015 at 14:37
    Permalink

    Sora Article’yi indirdim fakat bloguma nasıl uyarlayacağımı bilmiyorum :(( Yardım eder misiniz ?

    Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir