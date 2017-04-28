Zamanında En İyi Ücretsiz Blogger Temaları

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Zamanında en iyi ücretsiz Blogger temaları: Blogspot üzerindeki bloglar arttıkça, blogger’ın kalitesi de artıyor. Daha fazla ücretsiz blogger temaları görüyoruz. Blogger’ı kullandığım ilk CMS olarak hatırlıyorum. Daha sonra başka sistemlere geçiş yaptım. Bunun nedeni de diğer sistemlerin farklı kolaylıklar sunması idi. Genelde ücretli temalarının Lite denilen ve bazı özellikleri kısıtlanmış hallerini sizlere ücretsiz sunarlardı. Bu da biz yeni kullanıcıları her zaman cezbeder.

Sizlere ücretsiz blogger temaları listeleyeceğim.

Çoğunluğu yeni yayınlanmış blogger temaları, oldukça kaliteli. Eskiden blogger temaları bu kadar fazla değildi. Ve herkes kendi temasını yapmak zorundaydı.

Gelişen teknoloji sayesinde artık istediğiniz kalite ve tasarımda ücretsiz blogger temaları bulabilirsiniz.

Klarity Personal Blog

Beyaz ve temiz bir tema olan Klarity, ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Responsive ve tek sütun tasarıma sahip.

Demo adresi: klarity-soratemplates.blogspot.com.tr/ | İndirme adresi: soratemplates.com/2014/08/klarity-blogger-templates.html

BlogMag

Bu modern görünümlü tema sayesinde haber/magazin sitesi kurabilirsiniz. Mobil cihazlar için optimize edilmiş olan BlogMag teması, oldukça güzel yazıtiplerine sahip.

Demo adresi: blogmag-themexpose.blogspot.com.tr | İndirme adresi: themexpose.com/2014/09/blogmag-clean-responsive-blogger.html

Loveria Fashion

Pembe bir tema olan Loveria Fashin tam modacılara uygun bir tema. Responsive ve iki sütunlu tasarımı ile mobil cihazlar ile uyumlu.

Demo adresi: loveria-soratemplate.blogspot.com.tr/| İndirme adresi: app.box.com/s/gw1i5gn8ira26xf2r1ey

Addiction Minimal

Addiction; fantastik tasarıma sahip, blog deneyimini basit olduğu kadar benzersiz hale getiriyor. Minimal tasarıma sahip olan Addiction sayesinde blogunuz tabletlerde bile güzel gözükecek.

Demo adresi: addiction-soratemplates.blogspot.com.tr | İndirme adresi: app.box.com/s/nyx99hud5rodmz0bzdax

Sentify

Ajanslar, portfolyo, blog ve daha fazlası. Tüm işlerinize uygun bir tasarıma sahip Sentify, HTML5 ve CSS3 ile geliştirilmiş.

İndirme adresi: templateify.com/sentify-blogger-template