Zamanında En İyi Ücretsiz Blogger Temaları
Zamanında en iyi ücretsiz Blogger temaları: Blogspot üzerindeki bloglar arttıkça, blogger’ın kalitesi de artıyor. Daha fazla ücretsiz blogger temaları görüyoruz. Blogger’ı kullandığım ilk CMS olarak hatırlıyorum. Daha sonra başka sistemlere geçiş yaptım. Bunun nedeni de diğer sistemlerin farklı kolaylıklar sunması idi. Genelde ücretli temalarının Lite denilen ve bazı özellikleri kısıtlanmış hallerini sizlere ücretsiz sunarlardı. Bu da biz yeni kullanıcıları her zaman cezbeder.
Sizlere ücretsiz blogger temaları listeleyeceğim.
Çoğunluğu yeni yayınlanmış blogger temaları, oldukça kaliteli. Eskiden blogger temaları bu kadar fazla değildi. Ve herkes kendi temasını yapmak zorundaydı.
Gelişen teknoloji sayesinde artık istediğiniz kalite ve tasarımda ücretsiz blogger temaları bulabilirsiniz.
Klarity Personal Blog
Beyaz ve temiz bir tema olan Klarity, ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Responsive ve tek sütun tasarıma sahip.
Demo adresi: klarity-soratemplates.blogspot.com.tr/ | İndirme adresi: soratemplates.com/2014/08/klarity-blogger-templates.html
BlogMag
Bu modern görünümlü tema sayesinde haber/magazin sitesi kurabilirsiniz. Mobil cihazlar için optimize edilmiş olan BlogMag teması, oldukça güzel yazıtiplerine sahip.
Demo adresi: blogmag-themexpose.blogspot.com.tr | İndirme adresi: themexpose.com/2014/09/blogmag-clean-responsive-blogger.html
Loveria Fashion
Pembe bir tema olan Loveria Fashin tam modacılara uygun bir tema. Responsive ve iki sütunlu tasarımı ile mobil cihazlar ile uyumlu.
Demo adresi: loveria-soratemplate.blogspot.com.tr/| İndirme adresi: app.box.com/s/gw1i5gn8ira26xf2r1ey
Addiction Minimal
Addiction; fantastik tasarıma sahip, blog deneyimini basit olduğu kadar benzersiz hale getiriyor. Minimal tasarıma sahip olan Addiction sayesinde blogunuz tabletlerde bile güzel gözükecek.
Demo adresi: addiction-soratemplates.blogspot.com.tr | İndirme adresi: app.box.com/s/nyx99hud5rodmz0bzdax
Sentify
Ajanslar, portfolyo, blog ve daha fazlası. Tüm işlerinize uygun bir tasarıma sahip Sentify, HTML5 ve CSS3 ile geliştirilmiş.
İndirme adresi: templateify.com/sentify-blogger-template
20 thoughts on “Zamanında En İyi Ücretsiz Blogger Temaları”
merhabalar ben addiction temasını yükledim blogger sayfasına ama linkler uyumlu değil ve sayfa berbat gözüküyor burdaki gibi güzel gözükmüyo demosuna bayıldım yardımcı olurmusunuz
Kadir Merhaba,
Temayı inceledim ancak herhangi bir sorun göremedim. Yaşadığın sorunun ekran görüntülerini info @techkafa.com mail adresine “Blogger Tema Sorunu” başlığı ile gönderebilirsen en kısa sürede konu ile ilgili sana geri dönüş yapmaya çalışalım.
Teşekkürler.
merhabalar ben addiction temasını yükledim blogger sayfasına ama linkler uyumlu değil ve sayfa berbat gözüküyor burdaki gibi güzel gözükmüyo demosuna bayıldım yardımcı olurmusunuz
Kadir Merhaba,
Temayı inceledim ancak herhangi bir sorun göremedim. Yaşadığın sorunun ekran görüntülerini info @techkafa.com mail adresine “Blogger Tema Sorunu” başlığı ile gönderebilirsen en kısa sürede konu ile ilgili sana geri dönüş yapmaya çalışalım.
Teşekkürler.
Merhaba temalar çok güzel gerçekten. Loveria’yı yükledim ama üstteki slayt alanını çalıştıramıyorum, hiç yok gibi görünüyor. Ne yapabilirim sizce?
Temadaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Yaşadığın sorunun ekran görüntülerini info @techkafa.com mail adresine “Blogger Tema Sorunu” başlığı ile gönderebilirsen en kısa sürede konu ile ilgili sana geri dönüş yapmaya çalışalım.
Merhaba temalar çok güzel gerçekten. Loveria’yı yükledim ama üstteki slayt alanını çalıştıramıyorum, hiç yok gibi görünüyor. Ne yapabilirim sizce?
Temadaki bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Yaşadığın sorunun ekran görüntülerini info@techkafa.com mail adresine “Blogger Tema Sorunu” başlığı ile gönderebilirsen en kısa sürede konu ile ilgili sana geri dönüş yapmaya çalışalım.
Arkadaşlar şu temanın aynısını bana bulabilecek var mı? Takipteyim
Bakıp bakıp halen bende bu temayı istiyorum diyorum 🙂 Harika bir tema buuuuu 🙂 Arkadaşlar lütfen şu temayı bana bulabilir misiniz?
yoook artık ancak bu kadar olur Hakan bey, benimde aynı tema aklıma takılmıştı, bana mail adresinizi verebilir misiniz? bana da teması lazım, önce hangimiz bulursa birbirine haber versin 😉
Arkadaşlar şu temanın aynısını bana bulabilecek var mı? Takipteyim
Bakıp bakıp halen bende bu temayı istiyorum diyorum 🙂 Harika bir tema buuuuu 🙂 Arkadaşlar lütfen şu temayı bana bulabilir misiniz?
yoook artık ancak bu kadar olur Hakan bey, benimde aynı tema aklıma takılmıştı, bana mail adresinizi verebilir misiniz? bana da teması lazım, önce hangimiz bulursa birbirine haber versin 😉
hepsi birbirinin aynı bu nedir ya 1=resim vb.slaytları ben mi kaldıramıyorum yoksa olmuyormu 2=üst barın ayarları yok bne mi yapamıyorum yardım edermisiniz
hepsi birbirinin aynı bu nedir ya 1=resim vb.slaytları ben mi kaldıramıyorum yoksa olmuyormu 2=üst barın ayarları yok bne mi yapamıyorum yardım edermisiniz
Techmatter blogger … yaygın indirilen bir öğe değil telikeli olabilir diyor… Bana site hiç güvensiz bir izilenim vermedi ama konu hakkında düşüncesi olan var mı?
Techmatter blogger … yaygın indirilen bir öğe değil telikeli olabilir diyor… Bana site hiç güvensiz bir izilenim vermedi ama konu hakkında düşüncesi olan var mı?
Sora Article’yi indirdim fakat bloguma nasıl uyarlayacağımı bilmiyorum :(( Yardım eder misiniz ?
Sora Article’yi indirdim fakat bloguma nasıl uyarlayacağımı bilmiyorum :(( Yardım eder misiniz ?