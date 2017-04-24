Whatsapp ’a Bilgisayardan Nasıl Girilir ? 3 - 4 OY

Son gelen güncelleme ile birlikte Whatsapp’ı artık Chrome tarayıcı üzerinden de kullanmanız mümkün. Whatsapp uygulamasını bilgisayardan kullanmak için yapmanız gerekenler ise oldukça basit:

Öncelikle bilgisayarımızdan web.whatsapp.com adresine giriyoruz.

Karşımıza bir qr kodu çıkıyor. Bu kodu telefonunuzdan okutmanız gerekiyor. Bunun için öncelikle telefonunuzda Whatsapp uygulamasının son güncellemesinin yapılmış olması gerekiyor.

Whatsapp bilgisayardan girme

Güncellemeyi yaptıktan sonra Whatsapp uygulamasını açıyoruz ve menüye tıklıyoruz. Menüde karşımıza çıkan Whatsapp Web’e tıklıyoruz ve çalıştırıyoruz.

Çalıştırdığımız anda bilgisayarımızda açtığımız web.whatsapp.com sitesinde yer alan qr kodunu telefonumuzdan taratarak kodu okutuyoruz.

Bunu yaptıktan sonra bize de Whatsapp’a artık gönül rahatlığıyla bilgisayardan girerek keyfini çıkartmak kalıyor.