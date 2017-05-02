Televizyonda kablosuz internet bağlantısı yapamıyorum. İnternet bağlantım sürekli kopuyor. Vestel televizyonda wifi kablosuz internet ayarları nasıl yapılır?

Aşağıda Vestel Smart TV ve Led TV televizyonda kablosuz wifi bağlantı sorunlarında neler yapmanız gerektiğine yer verdik. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa önerdiğimiz destek hattını ararsanız uzaktan yardım hizmeti ile modem ayarları kontrol edilebilir.

Vestel Smart TV Wifi kablosuz ağ internet ayarları nasıl yapılır?

Vestel Smart Tv Led TV kablosuz Wifi bağlantı ayarları