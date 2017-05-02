Vestel Smart TV Wifi kablosuz ağ internet ayarları
Televizyonda kablosuz internet bağlantısı yapamıyorum. İnternet bağlantım sürekli kopuyor. Vestel televizyonda wifi kablosuz internet ayarları nasıl yapılır?
Aşağıda Vestel Smart TV ve Led TV televizyonda kablosuz wifi bağlantı sorunlarında neler yapmanız gerektiğine yer verdik. Eğer sorununuz hala devam ediyorsa önerdiğimiz destek hattını ararsanız uzaktan yardım hizmeti ile modem ayarları kontrol edilebilir.
Vestel Smart TV Wifi kablosuz ağ internet ayarları nasıl yapılır?
Vestel Smart Tv Led TV kablosuz Wifi bağlantı ayarları
- Bazı Vestel Smart TV televizyonlarda kablosuz ağ özelliği aktif olması için“Veezy” USB dongle ihtiyaç var.
- ADSL modemden kablosuz ağ adında boşluk bırakmadan ve Türkçe karakter kullanmadan yazınız. Kablosuz ağın görülür olduğundan emin olunuz.
- Kablosuz internet bağlantı sorununda, Vestel Smart TV veya LED TV internet bağlantısını kablolu olarak yapınız.
- Televizyonun Wifi özelliği bulunmuyorsa, adaptör aldıysanız TV’ de yer alan USB girişine takın.
- Kablosuz ayarları için Ayarlar menüsünde bulunan Ağ Ayarları kısmına bakın.
- Kablosuz bant genişliğini yükseltmek için 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarına sahip Kablosuz – N router tercih ediniz.
- Bilgisayar gibi diğer cihazlar arasında daha hızlı dosya paylaşımı için LAN bağlantısını kullanın.
- Bulunduğunuz bölgeye göre radyo dalgası, hat durumu, trafiği, DECT telefonlar ve WiFi 11b cihazlarına göre bağlantı düşebilir veya kesilebilir.
- Video izlerken problemle karşılaşırsanız, IEEE 802.11n iletişim protokolünü kullanabilirsiniz.
- Görüntü ve ses de sorun yaşıyorsanız, farklı bir USB üzerinden bağlantı yapınız. Dahili kullanıcılar modem şifreleme tipi ve bant genişliğini değiştirip denesin.
Televizyonda bulunan Ağ Ayarları bölümüne girerek, internet hızını test etmek isterseniz MAVİ tuşa tıklayabilirsiniz.
Vestel Smart TV IP DNS ayarları nasıl yapılır: Ağ Ayarları> Manuel> Gelişmiş Seçenekler> IP Adresi, Netmask, Gateway ve DNS bölümünden modem IP adresine göre IP tanımlaması yapabilirsiniz. Öneri DNS adresi 8.8.8.8 – 8.8.4.4. Vestel 4K Smart Tv kablosuz ağ bağlantısı yazımızı incelemek ister misiniz?