Utorrent Hızlandırma Ayarları ( Resimli Anlatım ) 4.8 - 5 OY

Utorrent, torrent indirmek için kullanılan aracı bir programdır. Torrent kullananların birçoğu da bu uygulamayı tercih ediyor. Hem arayüzü hemde kullanım kolaylığı ile birçok uygulamadan bir adım öne geçen uygulama ile ilgili olarak biz de sizlerle Utorrrent hızladırma ayarları hakkında birkaç bilgi verelim istedik. Anlatacağımız Utorrent hızlandırma ayarları için herhangi bir program indirmeniz gerekmiyor. Direk olarak uygulama üzerinde yapacağınız birkaç değişiklik ile torrentlerinizi daha hızlı indirebiliyor olacaksınız.

Ayrıca torrentlerinizi daha hızlı indirmeniz için hazırladığımız istisnasız tracker listemize de bakabilirsiniz.

Utorrent Hızlandırma Ayarları

1. Utorrent’i açın ve yukarıda bulunan Seçenekler kısmından Tercihler kısmına tıklayın. Bunu direk olarak CTRL + P kombinasyonu ile de hızlıca yapabilirsiniz.

2. Açılan pencerenin sol tarafında bulunan panelden BitTorrent sekmesine tıklayın. Eğer daha önce yanındaki kutucuk tıklanmamış ise Protokol Şifrelemesi kısmından “Gelen şifrelenmemiş bağlantılara izin ver” seçeneğine tıklayarak etkin seçeneğini seçin ve tamam butonuna basın.

3. Tekrar tercihler kısmını açarak bu sefer “Bant Genişliği” sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranın en altında bulunan “Gönderme hızı < %90 ise ek gönderme yuvası kullan” ibaresinin yanındaki kutucuk tıklanmış ise bunu kaldırıyoruz. Görselde tıklanmış olarak koymuşuz. Bu alanın seçilmemiş olması gerekiyor. Daha sonra yan tarafta bulunan “Maksimum bağlantı sayısı” , “Torrent başına maksimum eş sayısı” ve “Torrent başına gönderme yuva sayısı” değerlerini değiştirmeye başlıyoruz. Sırasıyla 200-50-4 olan bu ayarları 2500-500-10 olarak değiştiriyoruz.

Bu aşamaya kadar torrent indirme hızınızda herhangi bir değişiklik olmadıysa yukarıda sırasıyla belirtilen 2500-500-10 ayarlarını değiştirerek deneme yanılma yöntemi ile en optimize şeklini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yukarıdaki ayarları kendinize göre optimize edebilirsiniz ancak bundan sonraki adımların tamamen aşağıda olduğu gibi yapılması oldukça önemli. Farklı ayarlar ile sorunlar yaşayabilirsiniz.

4. Yine Tercihler kısmını seçtikten sonra sağ panelin en altında bulunan “Gelişmiş” seçenekler kısmına tıklıyoruz. En üstte bulunan bt.allow_same_ip ‘yi seçerek aşağıda bulunan “Doğru” seçeneğini seçiyoruz. Ayarlar tam olarak aşağıda bulunan görseldeki gibi olursa sorunsuz çalışacaktır.

5. Gelişmiş bölümünde yukarıdaki değişiklikleri yaptıktan sonra biraz daha aşağıya inerek rss.update_interval ismini buluyor ve yanında bulunan değeri aşağıdan 20 olarak değiştirip ayarla butonuna basıyoruz. Daha sonra Uygula ve Tamam butonlarına basarak Utrorrent hızlandırma ayarları ile ilgili tüm işlemlerimizi bitiyoruz.

Utorrent hızladırma ayarları için yapmanız gereken tüm işlemleri anlattık. Yazının en üstünde verdiğimiz istisnasız tracker listemize de bakarak hızlandırma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Hatırlatmakta yarar duyuyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra dahi büyük oranda hız artışı sağlayamayan arkadaşlar olabilir. Torrent hızlandırmak her ne kadar güncel tracker ve utorrent hızlandırma ayarları gibi etkenlere bağlı da olsa en önemli etken internet hızınız olacaktır.