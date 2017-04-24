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Utorrent Hızlandırma Ayarları ( Resimli Anlatım )

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Utorrent Hızlandırma Ayarları ( Resimli Anlatım )
4.8 - 5 OY

Utorrent, torrent indirmek için kullanılan aracı bir programdır. Torrent kullananların birçoğu da bu uygulamayı tercih ediyor. Hem arayüzü hemde kullanım kolaylığı ile birçok uygulamadan bir adım öne geçen uygulama ile ilgili olarak biz de sizlerle Utorrrent hızladırma ayarları hakkında birkaç bilgi verelim istedik. Anlatacağımız Utorrent hızlandırma ayarları için herhangi bir program indirmeniz gerekmiyor. Direk olarak uygulama üzerinde yapacağınız birkaç değişiklik ile torrentlerinizi daha hızlı indirebiliyor olacaksınız.

Ayrıca torrentlerinizi daha hızlı indirmeniz için hazırladığımız istisnasız tracker listemize de bakabilirsiniz.

Utorrent Hızlandırma Ayarları

1. Utorrent’i açın ve yukarıda bulunan Seçenekler kısmından Tercihler kısmına tıklayın. Bunu direk olarak CTRL + P kombinasyonu ile de hızlıca yapabilirsiniz.

 

2. Açılan pencerenin sol tarafında bulunan panelden BitTorrent sekmesine tıklayın. Eğer daha önce yanındaki kutucuk tıklanmamış ise Protokol Şifrelemesi kısmından “Gelen şifrelenmemiş bağlantılara izin ver” seçeneğine tıklayarak etkin seçeneğini seçin ve tamam butonuna basın.

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 3. Tekrar tercihler kısmını açarak bu sefer “Bant Genişliği” sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranın en altında bulunan “Gönderme hızı < %90 ise ek gönderme yuvası kullan” ibaresinin yanındaki kutucuk tıklanmış ise bunu kaldırıyoruz. Görselde tıklanmış olarak koymuşuz. Bu alanın seçilmemiş olması gerekiyor. Daha sonra yan tarafta bulunan “Maksimum bağlantı sayısı” , “Torrent başına maksimum eş sayısı” ve “Torrent başına gönderme yuva sayısı” değerlerini değiştirmeye başlıyoruz. Sırasıyla 200-50-4 olan bu ayarları 2500-500-10 olarak değiştiriyoruz.

 

Bu aşamaya kadar torrent indirme hızınızda herhangi bir değişiklik olmadıysa yukarıda sırasıyla belirtilen 2500-500-10 ayarlarını değiştirerek deneme yanılma yöntemi ile en optimize şeklini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yukarıdaki ayarları kendinize göre optimize edebilirsiniz ancak bundan sonraki adımların tamamen aşağıda olduğu gibi yapılması oldukça önemli. Farklı ayarlar ile sorunlar yaşayabilirsiniz.

4. Yine Tercihler kısmını seçtikten sonra sağ panelin en altında bulunan “Gelişmiş” seçenekler kısmına tıklıyoruz. En üstte bulunan bt.allow_same_ip ‘yi seçerek aşağıda bulunan “Doğru” seçeneğini seçiyoruz. Ayarlar tam olarak aşağıda bulunan görseldeki gibi olursa sorunsuz çalışacaktır.

 

5. Gelişmiş bölümünde yukarıdaki değişiklikleri yaptıktan sonra biraz daha aşağıya inerek rss.update_interval ismini buluyor ve yanında bulunan değeri aşağıdan 20 olarak değiştirip ayarla butonuna basıyoruz. Daha sonra Uygula ve Tamam butonlarına basarak Utrorrent hızlandırma ayarları ile ilgili tüm işlemlerimizi bitiyoruz.

 

Utorrent hızladırma ayarları için yapmanız gereken tüm işlemleri anlattık. Yazının en üstünde verdiğimiz istisnasız tracker listemize de bakarak hızlandırma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Hatırlatmakta yarar duyuyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra dahi büyük oranda hız artışı sağlayamayan arkadaşlar olabilir. Torrent hızlandırmak her ne kadar güncel tracker ve utorrent hızlandırma ayarları gibi etkenlere bağlı da olsa en önemli etken internet hızınız olacaktır.

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Müşteri hizmetleri / Destek hattı

53 thoughts on “Utorrent Hızlandırma Ayarları ( Resimli Anlatım )

  • asd
    29 Nisan 2015 at 11:30
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    Çok sağol Allah senden Razı olsun

    Reply
  • asd
    29 Nisan 2015 at 10:30
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    Çok sağol Allah senden Razı olsun

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  • ÇOK SİNİRLİYİM
    16 Mayıs 2015 at 11:52
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    Lan İndirme Hızım 312kbps deydi 70kbps ye düştü ilk defa bu siteyi görüyorum iyisiniz sanmıştım lan 🙁 aha bidaa baktım 26kbps yah olum yaaaaa !

    Reply
  • ÇOK SİNİRLİYİM
    16 Mayıs 2015 at 10:52
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    Lan İndirme Hızım 312kbps deydi 70kbps ye düştü ilk defa bu siteyi görüyorum iyisiniz sanmıştım lan 🙁 aha bidaa baktım 26kbps yah olum yaaaaa !

    Reply
  • ÇOK SİNİRLİYİM
    16 Mayıs 2015 at 11:55
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    BAK gittim o rss.update.interval i 20 yaptım Ayarla dedim oldu.Lütfen şu rss.update.interval bölümünü silin

    Reply
  • ÇOK SİNİRLİYİM
    16 Mayıs 2015 at 10:55
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    BAK gittim o rss.update.interval i 20 yaptım Ayarla dedim oldu.Lütfen şu rss.update.interval bölümünü silin

    Reply
  • ÇOK SİNİRLİYİM
    16 Mayıs 2015 at 12:05
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    Bak gittim o rss.update.interval i 20 yaptım Ayarla dedim oldu.Lütfen şu rss.update.interval bölümünü silin

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    • Oğuz Veli Yavaş
      16 Mayıs 2015 at 18:24
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      rss.update.interval bölümünü 20 yaptığınızda sorun düzelmedi mi?

      Reply
  • ÇOK SİNİRLİYİM
    16 Mayıs 2015 at 11:05
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    Bak gittim o rss.update.interval i 20 yaptım Ayarla dedim oldu.Lütfen şu rss.update.interval bölümünü silin

    Reply
    • Tech Kafa
      16 Mayıs 2015 at 17:24
      Permalink

      rss.update.interval bölümünü 20 yaptığınızda sorun düzelmedi mi?

      Reply
  • ilker
    19 Mayıs 2015 at 15:37
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    hiçbirşey etki etmedi daha cok hızım düştü yapacaklar yapmasın

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      19 Mayıs 2015 at 15:59
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      Hangi nokta takıldığınızı söylerseniz yardımcı olalım. Hızınızın düşmesi sizden kaynaklıdır. Ayarlar hızınızı optimize etmek üzeredir.

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  • ilker
    19 Mayıs 2015 at 14:37
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    hiçbirşey etki etmedi daha cok hızım düştü yapacaklar yapmasın

    Reply
    • Tech Kafa
      19 Mayıs 2015 at 14:59
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      Hangi nokta takıldığınızı söylerseniz yardımcı olalım. Hızınızın düşmesi sizden kaynaklıdır. Ayarlar hızınızı optimize etmek üzeredir.

      Reply
  • call of duty
    11 Haziran 2015 at 14:49
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    3buçuk gb ve 6 54gb lık oyun indiriyorum hızım 300den 500e çıktı 100den 300e çıktı teşekkürler 🙂

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  • call of duty
    11 Haziran 2015 at 13:49
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    3buçuk gb ve 6 54gb lık oyun indiriyorum hızım 300den 500e çıktı 100den 300e çıktı teşekkürler 🙂

    Reply
  • reis
    20 Haziran 2015 at 17:52
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    1.0 dan 1.4 oldu 16bit net var 1.9 olmasi gerek

    Reply
  • reis
    20 Haziran 2015 at 16:52
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    1.0 dan 1.4 oldu 16bit net var 1.9 olmasi gerek

    Reply
    • Mutlu ÇAKAR
      16 Nisan 2016 at 08:17
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      1.6 olur o en fazla olacağı odur

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  • ANAN ANAN
    22 Haziran 2015 at 15:48
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    La ANAN ANAN int gitti yavşak . önceden 400 kb indiridi şimdi 1.2 mb diyor mb ne mq neyse 400den 1.2 ye indi yavşakla sizi

    Reply
    • Ahmet Emin
      25 Mayıs 2016 at 13:22
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      400 ken 1300 olmuş mb kb den daha büyük cahil

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  • Ali Durmaz
    13 Temmuz 2015 at 17:41
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    herşeyi yaptım olmadı

    Reply
  • Ali Durmaz
    13 Temmuz 2015 at 16:41
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    herşeyi yaptım olmadı

    Reply
  • Nadir
    16 Temmuz 2015 at 18:45
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    Allah razı olsun çok yardımı dokundu

    Reply
  • Nadir
    16 Temmuz 2015 at 17:45
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    Allah razı olsun çok yardımı dokundu

    Reply
  • Nadir
    16 Temmuz 2015 at 18:46
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    Çok tşkler çok yardımcı oldu

    Reply
  • Nadir
    16 Temmuz 2015 at 17:46
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    Çok tşkler çok yardımcı oldu

    Reply
  • yiğitt
    23 Temmuz 2015 at 17:46
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    Allah sizden razı olsun çok işime yaradıı 🙂

    Reply
  • yiğitt
    23 Temmuz 2015 at 16:46
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    Allah sizden razı olsun çok işime yaradıı 🙂

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  • Tunahan Arık
    29 Temmuz 2015 at 21:41
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    daha da yavaşladı nedendir ?

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    • Oğuz Veli Yavaş
      30 Temmuz 2015 at 17:22
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      Son adımda rss.update_interval seçeneğini eski haline getirip tekrar deneyiniz.

      Reply
  • Tunahan Arık
    29 Temmuz 2015 at 20:41
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    daha da yavaşladı nedendir ?

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    • Tech Kafa
      30 Temmuz 2015 at 16:22
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      Son adımda rss.update_interval seçeneğini eski haline getirip tekrar deneyiniz.

      Reply
  • emre
    1 Ağustos 2015 at 10:14
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    arkadaşlar sürüm 3.4.3 olanlar hepsini yapsınlar ama son kısımda rss.update.intervalı 25 yapsınlar ve son olarak da en baştaki bt.connect.speed i 15 yapsınlar ben denedim oldu dun 250 indiriyodu simdi1.2 mb felan ama herkesde olacak diye birşey yok yinede deneyin

    Reply
  • emre
    1 Ağustos 2015 at 09:14
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    arkadaşlar sürüm 3.4.3 olanlar hepsini yapsınlar ama son kısımda rss.update.intervalı 25 yapsınlar ve son olarak da en baştaki bt.connect.speed i 15 yapsınlar ben denedim oldu dun 250 indiriyodu simdi1.2 mb felan ama herkesde olacak diye birşey yok yinede deneyin

    Reply
    • ferdi
      8 Nisan 2016 at 14:16
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      emre haklıymışsın. dediğin gibi yaptım. 500 lere çıktı teşekkürler

      Reply
  • Süpersiniz
    17 Ağustos 2015 at 14:41
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    Süpper 300 felandı 800 oldu :)))))))))))

    Reply
  • Süpersiniz
    17 Ağustos 2015 at 13:41
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    Süpper 300 felandı 800 oldu :)))))))))))

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  • barış -TONYUKUK
    26 Şubat 2016 at 09:16
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    bi bok olmadı !! değişmedi.. hala 10 kb indiriyor

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  • Kübra Korkmaz
    24 Mart 2016 at 14:42
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    Bende de işe yaramadı. Her torrent linki her sürüme uygun değil bunu anladım. utorrent 3.3 te indirdiğim 3.4 olan da inmiyor. Aynı anda iki utorrentte kuramam. Benim gibi sorun yaşayanlara uyarım indireceğiniz serinin sürümüne uygun torrent sürümü hangisiyse onu indirin. Keşke şöyle son sürümü indirsem bile eski sürümlerine uyumluluk sağlayacak bir şeyi olsa ama ben göremedim. Bilen varsa benimle de paylaşırsa sevinirim.

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  • Bayram Şahin
    18 Mayıs 2016 at 17:37
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    benim normal 850 felandı şimdi 350 ye düştü bunları yapınca

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  • Davut Şahin
    31 Mayıs 2016 at 13:14
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    Torrent candır, 300 felandı 800 oldu paylaşım için teşekkürler.

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  • Mazlum
    22 Haziran 2016 at 16:50
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    Bu ayarları yapmadan önce hızım 260 kbs – 300 kbs arasında gidip geliyordu sürekli hepsini yaptım şimdi en azından 320kbs falan sabit kalıyor uzunca sonra 280 falan olup yine 300 e çıkıyor.

    Reply
  • Çok Saol
    29 Temmuz 2016 at 22:02
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    çok saol 300 kb/s den uygula dediğim an 900kb/s ye çıktı çok saol

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  • ZevzekGamerTR
    3 Ağustos 2016 at 23:55
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    Ben bu ayarı yaptım bazen 2.3 mb ye çıkıyor hız ama internetin içine ediyor

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    • Fevzi Birinci
      15 Eylül 2016 at 03:43
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      Kardeşim insanlar o hıza çıksın diye dua ediyorlar 😀 Zaten torrent o kadar hıza ulaştıysa interneti komple kullanabildiği için o kadar hızlı olur. Biraz mantık ;;;)))))))))))))))))

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  • iy_biri
    4 Ağustos 2016 at 04:02
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    Ayarlar doğru uTorrent Pro 3.4.5 sürümü kullanıyorum ayarları yabancı birisinin videosuna bakarak yaptım ve üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynı ayarlar. Bu ayarları yaptıkları halde sorun yaşayanlara söyleyeyim yaşadığınız sorunların sebebi burada verilen ayarlar değildir.

    Reply
  • adsadasd
    5 Eylül 2016 at 23:47
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    indirme hızım 200 oldu cidden müthiş bişey normalde taş patlasa 40 tı

    Reply
  • Fevzi Birinci
    15 Eylül 2016 at 03:41
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    Lan boşuna bok atmayın adama başlamayan torrent başladı gerizekalılar. İnternet hızının düşmesi sizden kaynaklıdır zaten o internet hızlanmışsa bu sayede olur

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  • ayhan kılıç
    5 Ekim 2016 at 19:09
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    çok saolun 256 kb den 1.1 mb çıktı

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  • dawdsadwaedwa
    11 Ocak 2017 at 13:46
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    adamsınız indirme hızı 20 civarıydı şimdi 700 e çıktı

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  • eren can ertem
    14 Ocak 2017 at 09:30
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    çok teşekkürler işe yaradı…

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