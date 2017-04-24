Utorrent Hızlandırma Ayarları ( Resimli Anlatım )
Utorrent, torrent indirmek için kullanılan aracı bir programdır. Torrent kullananların birçoğu da bu uygulamayı tercih ediyor. Hem arayüzü hemde kullanım kolaylığı ile birçok uygulamadan bir adım öne geçen uygulama ile ilgili olarak biz de sizlerle Utorrrent hızladırma ayarları hakkında birkaç bilgi verelim istedik. Anlatacağımız Utorrent hızlandırma ayarları için herhangi bir program indirmeniz gerekmiyor. Direk olarak uygulama üzerinde yapacağınız birkaç değişiklik ile torrentlerinizi daha hızlı indirebiliyor olacaksınız.
Ayrıca torrentlerinizi daha hızlı indirmeniz için hazırladığımız istisnasız tracker listemize de bakabilirsiniz.
Utorrent Hızlandırma Ayarları
1. Utorrent’i açın ve yukarıda bulunan Seçenekler kısmından Tercihler kısmına tıklayın. Bunu direk olarak CTRL + P kombinasyonu ile de hızlıca yapabilirsiniz.
2. Açılan pencerenin sol tarafında bulunan panelden BitTorrent sekmesine tıklayın. Eğer daha önce yanındaki kutucuk tıklanmamış ise Protokol Şifrelemesi kısmından “Gelen şifrelenmemiş bağlantılara izin ver” seçeneğine tıklayarak etkin seçeneğini seçin ve tamam butonuna basın.
3. Tekrar tercihler kısmını açarak bu sefer “Bant Genişliği” sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranın en altında bulunan “Gönderme hızı < %90 ise ek gönderme yuvası kullan” ibaresinin yanındaki kutucuk tıklanmış ise bunu kaldırıyoruz. Görselde tıklanmış olarak koymuşuz. Bu alanın seçilmemiş olması gerekiyor. Daha sonra yan tarafta bulunan “Maksimum bağlantı sayısı” , “Torrent başına maksimum eş sayısı” ve “Torrent başına gönderme yuva sayısı” değerlerini değiştirmeye başlıyoruz. Sırasıyla 200-50-4 olan bu ayarları 2500-500-10 olarak değiştiriyoruz.
Bu aşamaya kadar torrent indirme hızınızda herhangi bir değişiklik olmadıysa yukarıda sırasıyla belirtilen 2500-500-10 ayarlarını değiştirerek deneme yanılma yöntemi ile en optimize şeklini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yukarıdaki ayarları kendinize göre optimize edebilirsiniz ancak bundan sonraki adımların tamamen aşağıda olduğu gibi yapılması oldukça önemli. Farklı ayarlar ile sorunlar yaşayabilirsiniz.
4. Yine Tercihler kısmını seçtikten sonra sağ panelin en altında bulunan “Gelişmiş” seçenekler kısmına tıklıyoruz. En üstte bulunan bt.allow_same_ip ‘yi seçerek aşağıda bulunan “Doğru” seçeneğini seçiyoruz. Ayarlar tam olarak aşağıda bulunan görseldeki gibi olursa sorunsuz çalışacaktır.
5. Gelişmiş bölümünde yukarıdaki değişiklikleri yaptıktan sonra biraz daha aşağıya inerek rss.update_interval ismini buluyor ve yanında bulunan değeri aşağıdan 20 olarak değiştirip ayarla butonuna basıyoruz. Daha sonra Uygula ve Tamam butonlarına basarak Utrorrent hızlandırma ayarları ile ilgili tüm işlemlerimizi bitiyoruz.
Utorrent hızladırma ayarları için yapmanız gereken tüm işlemleri anlattık. Yazının en üstünde verdiğimiz istisnasız tracker listemize de bakarak hızlandırma işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Hatırlatmakta yarar duyuyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra dahi büyük oranda hız artışı sağlayamayan arkadaşlar olabilir. Torrent hızlandırmak her ne kadar güncel tracker ve utorrent hızlandırma ayarları gibi etkenlere bağlı da olsa en önemli etken internet hızınız olacaktır.
53 thoughts on “Utorrent Hızlandırma Ayarları ( Resimli Anlatım )”
Çok sağol Allah senden Razı olsun
Çok sağol Allah senden Razı olsun
Lan İndirme Hızım 312kbps deydi 70kbps ye düştü ilk defa bu siteyi görüyorum iyisiniz sanmıştım lan 🙁 aha bidaa baktım 26kbps yah olum yaaaaa !
Lan İndirme Hızım 312kbps deydi 70kbps ye düştü ilk defa bu siteyi görüyorum iyisiniz sanmıştım lan 🙁 aha bidaa baktım 26kbps yah olum yaaaaa !
BAK gittim o rss.update.interval i 20 yaptım Ayarla dedim oldu.Lütfen şu rss.update.interval bölümünü silin
BAK gittim o rss.update.interval i 20 yaptım Ayarla dedim oldu.Lütfen şu rss.update.interval bölümünü silin
Bak gittim o rss.update.interval i 20 yaptım Ayarla dedim oldu.Lütfen şu rss.update.interval bölümünü silin
rss.update.interval bölümünü 20 yaptığınızda sorun düzelmedi mi?
Bak gittim o rss.update.interval i 20 yaptım Ayarla dedim oldu.Lütfen şu rss.update.interval bölümünü silin
rss.update.interval bölümünü 20 yaptığınızda sorun düzelmedi mi?
hiçbirşey etki etmedi daha cok hızım düştü yapacaklar yapmasın
Hangi nokta takıldığınızı söylerseniz yardımcı olalım. Hızınızın düşmesi sizden kaynaklıdır. Ayarlar hızınızı optimize etmek üzeredir.
hiçbirşey etki etmedi daha cok hızım düştü yapacaklar yapmasın
Hangi nokta takıldığınızı söylerseniz yardımcı olalım. Hızınızın düşmesi sizden kaynaklıdır. Ayarlar hızınızı optimize etmek üzeredir.
3buçuk gb ve 6 54gb lık oyun indiriyorum hızım 300den 500e çıktı 100den 300e çıktı teşekkürler 🙂
3buçuk gb ve 6 54gb lık oyun indiriyorum hızım 300den 500e çıktı 100den 300e çıktı teşekkürler 🙂
1.0 dan 1.4 oldu 16bit net var 1.9 olmasi gerek
1.0 dan 1.4 oldu 16bit net var 1.9 olmasi gerek
1.6 olur o en fazla olacağı odur
La ANAN ANAN int gitti yavşak . önceden 400 kb indiridi şimdi 1.2 mb diyor mb ne mq neyse 400den 1.2 ye indi yavşakla sizi
400 ken 1300 olmuş mb kb den daha büyük cahil
herşeyi yaptım olmadı
herşeyi yaptım olmadı
Allah razı olsun çok yardımı dokundu
Allah razı olsun çok yardımı dokundu
Çok tşkler çok yardımcı oldu
Çok tşkler çok yardımcı oldu
Allah sizden razı olsun çok işime yaradıı 🙂
Allah sizden razı olsun çok işime yaradıı 🙂
daha da yavaşladı nedendir ?
Son adımda rss.update_interval seçeneğini eski haline getirip tekrar deneyiniz.
daha da yavaşladı nedendir ?
Son adımda rss.update_interval seçeneğini eski haline getirip tekrar deneyiniz.
arkadaşlar sürüm 3.4.3 olanlar hepsini yapsınlar ama son kısımda rss.update.intervalı 25 yapsınlar ve son olarak da en baştaki bt.connect.speed i 15 yapsınlar ben denedim oldu dun 250 indiriyodu simdi1.2 mb felan ama herkesde olacak diye birşey yok yinede deneyin
arkadaşlar sürüm 3.4.3 olanlar hepsini yapsınlar ama son kısımda rss.update.intervalı 25 yapsınlar ve son olarak da en baştaki bt.connect.speed i 15 yapsınlar ben denedim oldu dun 250 indiriyodu simdi1.2 mb felan ama herkesde olacak diye birşey yok yinede deneyin
emre haklıymışsın. dediğin gibi yaptım. 500 lere çıktı teşekkürler
Süpper 300 felandı 800 oldu :)))))))))))
Süpper 300 felandı 800 oldu :)))))))))))
bi bok olmadı !! değişmedi.. hala 10 kb indiriyor
Bende de işe yaramadı. Her torrent linki her sürüme uygun değil bunu anladım. utorrent 3.3 te indirdiğim 3.4 olan da inmiyor. Aynı anda iki utorrentte kuramam. Benim gibi sorun yaşayanlara uyarım indireceğiniz serinin sürümüne uygun torrent sürümü hangisiyse onu indirin. Keşke şöyle son sürümü indirsem bile eski sürümlerine uyumluluk sağlayacak bir şeyi olsa ama ben göremedim. Bilen varsa benimle de paylaşırsa sevinirim.
benim normal 850 felandı şimdi 350 ye düştü bunları yapınca
Torrent candır, 300 felandı 800 oldu paylaşım için teşekkürler.
Bu ayarları yapmadan önce hızım 260 kbs – 300 kbs arasında gidip geliyordu sürekli hepsini yaptım şimdi en azından 320kbs falan sabit kalıyor uzunca sonra 280 falan olup yine 300 e çıkıyor.
çok saol 300 kb/s den uygula dediğim an 900kb/s ye çıktı çok saol
Ben bu ayarı yaptım bazen 2.3 mb ye çıkıyor hız ama internetin içine ediyor
Kardeşim insanlar o hıza çıksın diye dua ediyorlar 😀 Zaten torrent o kadar hıza ulaştıysa interneti komple kullanabildiği için o kadar hızlı olur. Biraz mantık ;;;)))))))))))))))))
Ayarlar doğru uTorrent Pro 3.4.5 sürümü kullanıyorum ayarları yabancı birisinin videosuna bakarak yaptım ve üç aşağı beş yukarı hemen hemen aynı ayarlar. Bu ayarları yaptıkları halde sorun yaşayanlara söyleyeyim yaşadığınız sorunların sebebi burada verilen ayarlar değildir.
indirme hızım 200 oldu cidden müthiş bişey normalde taş patlasa 40 tı
Lan boşuna bok atmayın adama başlamayan torrent başladı gerizekalılar. İnternet hızının düşmesi sizden kaynaklıdır zaten o internet hızlanmışsa bu sayede olur
çok saolun 256 kb den 1.1 mb çıktı
olmadı hiç hızlanmadı hatta hızı düştü
adamsınız indirme hızı 20 civarıydı şimdi 700 e çıktı
çok teşekkürler işe yaradı…