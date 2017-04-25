Twitter kişi engelleme kaldırma

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Twitter’ da kişi – kişiler nasıl engellenir? Engellemeyi kaldırma hangi bölümden nasıl yapılır? Engellediğim kişinin engelini kaldıramıyorum. Sorun nedir?

Twitter uygulamasından birini engelledim ama engelini kaldıramıyorum. Ya da arkadaşımı yanlışlıkla engelledim engellemeyi kaldıramıyorum çözümü nedir sorusunun yanıtı yazımızda…

Twitter’ da size rahatsızlık veren kişileri engelleyebilir veya yanlışlıkla engellediğiniz kişinin engellemesini nasıl kaldıracağınızı aşağıda görebilirsiniz.

Twitter kişi engelleme engeli kaldırma

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