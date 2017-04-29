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Bu yazımızda sizlere organik olarak Tumblr takipçi arttırma yöntemleri nelerdir, Tumblr‘da nasıl bilinirliğimi arttırırım gibi sorulara yanıt vereceğiz. Bildiğiniz gibi Tumblr kullanıcıların kişisel bloglarını oluşturabildiği, diğer bloglarla iletişim içerisinde olabildiğini mini blog platformudur. Takip ettiğiniz blogların içeriklerini tekrar bloglama ve beğenme gibi imkanlar sunan platformda takipçilerinizin kalıcı ve organik olması için en başta yapmanız gerekenin orjinal bir fikir bulmak olduğunu unutmayın. Fikrinizi bulduktan sonra bu konuda neler paylaşabileceğinizi, nasıl dikkat çekebileceğinizi bulmanız ve insanlara sesini duyurmanız gerekiyor. Tumblr takipçi arttırma yöntemleri için ayrı ayrı başlıklarda değineceğimiz bu konulara lafı uzatmadan başlayalım:

Tumblr Takipçi Arttırma İçin En Basit Kuralınız Farklı Olmak

Binlerce kişinin farklı konularda mini blog platformu Tumblr’da diğer kullanıcılardan bir farkınızın olması en basit kuralınız olsun. Aynı konu ile ilgili yazılan milyonlarca içerik varken bir kişinin neden sizin yazdıklarınızı takip etmesi gerektiğini önce kendinize sorun. İlgilendiğiniz konu ile ilgili ne olsa takip ederdiniz?

Tumblr takipçi arttırma için en basit kuralınız bu soruya verdiğiniz cevaptır. Birçok platformda insanların düştüğü yanılgıya siz düşmeyin. İlgi alanlarınız ile ilgili sizin görmek istediklerinizi herkes görmek isteyecektir. Okuyucularınızın da sizin gibi bu konuyu takip eden kişiler olduğunu unutmayın.

İlgili Konularla İlgili Bol Bol Yeniden Bloglama İşlemi Yapın

Tumblr takipçi arttırma işlemleri ile ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce yazmak istediğiniz konu ile ilgili blogları araştırıp bulun. Neler yaptıklarına, neler yapmadıklarına, yazacağınız konu ile ilgili eksik gördüğünüz noktalara dikkat edin ve bu noktalar üzerinden ilerleyin. Kimse 50 milyon tane blogda yazılan yazıyı okumaz ancak aramalarda sizin çıktığınız bir konuda sizi tercih etmek için bir saniye dahi düşünmez.

Başlangıç aşamasında aynı hedef kitleye seslendiğiniz tumblr takipçi arttırma için kesinlikle bu blogların yazılarını yeniden bloglayın ve beğenin. Kullandıkları hashtagleri siz de kullanın ki blogunuz bu ilgi alanlarına sahip kişilerin her daim gözünün önünde olsun.

Konunuz ile ilgili diğer blog yazarlarını bulmak için Tumblr Explore özelliğine buradan tumblr.com/explore/trending ulaşabilirsiniz.

Blog Tasarımlarınızı Konu İle İlgili ve Olabildiğince Sade Tutun

Tumblr içerisinde birçok tasarımın çok renkli ve karışık olduğunu fark etmişsinizdir. Birçoğu da göze hoş gelen tasarımlar olsa da konu yazıları okumaya geldiğinde kullanıcı yazınız yerine sitenin tasarımında bulunan çiçeklere dikkat ediyorsa bir sorun var demektir.

Tumblr takipçi arttırma için kesinlikle temanızın sade ve okunaklı olmasına dikkat edin. Sadece renklerle oynayarak bile çok harika tasarımlar elde edebilirsiniz.

Tumblr Takipçi Arttırma Sitelerinden Uzak Durun

Ufak bir arama ile karşınıza çıkan tumblr takipçi arttırma sitelerinden kesinlikle uzak durun. Bir kere blogunuzun adını bu sitelere verdikten sonra takipçilerinize elveda edebilirsiniz. Takipçilerinize derken cidden konunuz ile ilgilenen takipçilerinize demek istiyoruz. Unutmayın ki 10 bin sahte takipçiniz olacağınıza 100 tane blogunuz ile ilgilenen ve severek okuyan takipçiniz olsun daha iyi. Yok benim arkadaş çevresinde havam olsun, blogum uçsun diyorsan diyecek lafımız yok 🙂

Düzenli Blog Her Zaman Gol Getirir

Belirlediğiniz konu ile ilgili ayda yılda bir kere yazmak yerine güncel blog tutmak Tumblr takipçi arttırma için oldukça önemlidir. Konunuz ile ilgili güncel olayları, dünya gündemini ve etileyen faktörleri takip ederek bu konular ile ilgili takipçilerinize sorular yönelterek iletişiminizi artırmayı deneyin.

Farklı Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Blogunuza İnsan Çekin

Diğer sosyal medya kanallarını da aktif olarak kullanarak blogunuz ile ilgili ufak reklamlar yapın ve direk blogunuza yönlendirmeyi hedefleyin. Tumblr takipçi arttırma için diğer sosyal medya kanallarının önemini anlatmamıza gerek yok sanırım. Ayrıca Tumblr takipçilerinin çoğunun Instagram kullandığını unutmayın. Konu ile ilgili daha önce yazdığım Instagram Takipçi Hilesi Nasıl Yapılır? yazıma bakabilirsiniz. Burada da Instagram üzerinden organik reklamınızı nasıl yapacağınıza değinmiştim.

İyi bloglamalar..