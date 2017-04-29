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TP Link TD W9970 modem kurulumu nasıl yapılır? TP Link modemde kablosuz ağ ayarları ve wifi şifresini öğrenme!

Tplink TD W9970 TÜRK TELEKOM’un yani TTNET’in satışa sunmuş olduğu, kullanıcılarına dağıttığı bir modem. Bu modemin kurulumu ile ilgili bilgi vereceğiz. Kurulum esnasında aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. Öncelikle modem kurulumu yapabilmemiz için Adsl Kullanıcı Adı ve Şifresini biliyor olmanız gerekmektedir, bu bilgilere sahipseniz kuruluma geçebiliriz.

TP Link TD W9970 modem kurulumu

Kurulum için boş bir internet sayfası açıyoruz ve adres satırını siliyoruz.

1. Adres satırına 192.168.1.1 yazıp enter dediğimizde arayüz bilgilerini isteyecektir. Arayüz kullanıcı adı : admin Şifre: ttnet yazıyoruz ve oturum aç diyoruz.

2.Aşağıda gördüğünüz ekran modemin şifresini değiştirme ekranı bunu isterseniz değiştirebilir, isterseniz de geçebilirsiniz.

3.Aşağıda görüntülediğimiz ekran kurulum ekranı, bu ekranda sol tarafta yer alan Hızlı Kurulum sekmesine giriş yapıyoruz.

4. Hızlı Kurulum ekranı üzeriden aşağıda da gördüğünüz gibi ileri butonuna tıklıyoruz.

5. Açılan yeni ekran üzeriden Kullanıcı adı yazan yere servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz kullanıcı adınızı, şifre yazan yere de şifrenizi yazıyoruz, Şifreyi tekrar doğruluyoruz daha sonra İleri butonuna tıklıyoruz.

Örneğin ;

Kullanıcı adı : musterihizmetleri@ttnet

Şifre: 1234567890

TP Link TD W9970 modem kurulumu kablosuz ayarları

6. Yeni açılan ekran üzerinden Kablosuz Ayarlarımızı yapılandırıyoruz.

Kablosuz : Etkin

Kablosuz Ağ Adı : Mhizmetleri

Kanal : 11

Mod : 11bgn karışık

Güvenlik : WPA/WPA2-PERSONEL

Şifre: techkafa1234

bilgilerimizi düzenledikten sonra İleri butonuna tıklıyoruz.

7.Bilgilerin özeti geldikten sonra doğru ise Kaydet butonuna tıklıyoruz.

8.Kurulum yapılıyor.

9.Bitir butonuna tıkladıktan sonra kurulum tamamlanmış olacaktır.

Artık internet erişimi sağlayabilirsiniz.