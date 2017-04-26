Samsung Cihazlarda Şarj Problemi ve Çözümü 1 - 3 OY

Evet arkadaşlar bu dönemlerde oldukça çok Android işletim sistemine sahip cihaz çıksa da çoğunun Samsung tarafından üretildiği aşikar.

Her ne kadar diğer cihazlarda da böyle sıkıntılar olsa da benim cihazım Samsung olduğu için size hayat kurtaran şarj sürenizi uzatacak birkaç bilgi vermek istiyorum.

Samsung Cihazlarda Şarj Problemi Nedir?

Evet arkadaşlar her nedense (en azından benim gözlemlediğim kadarıyla) şarj problemi en çok Samsung cihazlarda ortaya çıkıyor. Bunun çoğu üreticiye ait de olsa kullanıcının da birkaç konuya dikkat etmesi gerekiyor.

1- Günümüzde Samsung cihazların Wi-Fi’de değil de Mobil Veri açıkken daha fazla şarj tükettiğini farkettim. Yani arkadaşlarınızla geziyorsunuz ya da ailecek yemek yiyorsunuz, aman diyeyim o telefonu Mobil Veri’nizi kapatmadan cebinize atmayın.

2- Telefonunuz şarjdayken çok acil bir durum olmadığı sürece sakın kullanmayın. Eğer kullanırsanız şarj Aletiniz hem bataryayı doldurmaya çalışırken hem de sizin kullanımınızın çıkardığı açığı kapatmaya çalışacak. Zaten bunu ısınmasından da az çok anlamış olmanız lazım. Zaten Samsung şarjdayken cihazlarla oynanmasın diye kabloyu kısa tutmuş.(Bu bir gerçek)

3- Eğer benim gibi mailleriniz önemli değilse Senkronizasyon’u kapatın gitsin. Ayrıca NFC, Bluetooth gibi özellikleri işleminiz bittiği anda kapatmakta fayda var çok kötü şarj yiyorlar.

4- Eğer cihazınız şarj olmuyorsa ya da taktığınızda bir oluyor bir olmuyor, bildirim panelinde yuva bağlandı uyarısını görüyorsanız, cihazınızın recovery bölümünden(Cihazınız kapalıyken Güç Tuşu+Orta Tuş+Ses Açma Tuşu kombinasyonu ile açabilirsiniz.) telefonunuza Hard Format diye tabir ettiğimiz işlemi gerçekleştirerek bu sorununuzu çözebilirsiniz.

Hard Format Nasıl Atılır?

Evet arkadaşlar cihazınızın Recovery bölümüne girdiğinizi düşünüyorum. Burada öncelikle normal format atıyoruz daha sonra “/cache” içindekileri ve dalvik önbelleğini siliyoruz. böylece cihazımıza hard reset atmış oluyoruz. Eğer sorununuz geçmediyse üzülerek bildiriyorum ki sizi bir yetkili bayiye alıyoruz.

5- Eğer cihazınıza yeni bir rom kurduysanız öncelikle cihazı şarjı %100 olana kadar şarja takın ve tam dolduktan 10 dakika sonra şarjdan çıkarın. Tuşlar bölümünden “*#0228*”ı tuşlayarak “Battery Status” bölümünü açın ve alt taraftaki “Quick Start” butonuna basın. şarjınızın biraz inmiş olması gerek. Tekrar %100’e kadar şarj edin ve yukarıdakiişlemleri tekrarlayın ta ki “Quick Start”a basmanıza rağmen şarjınız %100’de kalana kadar.