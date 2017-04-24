Radix: Beyond the void oyun hilesi
Radix: Beyond the void oyun hilesi, kalkan hilesi, can ve enerji hileleri, silah ve bomba hileleri bu haberimizde…
Bu haberimizde Radix: Beyond the void oyununa ait hileleri bu haberimizde yayınlayacağız. Son dönemde gençler arasında yaygın olan oyunlardan biri olan Radix: Beyond the void oyununda bazı bölümleri geçmek için bazı oyun hileleri bilmeniz gerekmektedir. Ama açıkçası oyunlarda hile kullanarak bölümleri geçmek çok da zevkli olmaması gerek 🙂 Bu uyarımızdan sonra Radix: Beyond the void oyununa ait hilelerimizi paylaşmaya başlayalım.
Beyond the void oyun hilesi
- Hile kodu: NSOPTA bu kodu oyuna girdiğinizda sizlere çokfala maksimum düzeyde zırh özelliği ayrıca yine sınırsız enerji ve can, istediğiniz silahı kullana bilme özelliği, plasma bomları cephaneleri dilediğiniz gibi kullanma imkanı sağlayacaktır.
- Hile Kodu: NSBAGWAN bu hile kodunu girdiğinizde ise ultra kalkan özelliğini kullanarak kendinizi düşmanlarınızdan koruyabilirsiniz.
- Hile Kodu: NSOPTM bu hile konu girdiğinizde ise Radix: Beyond the void oyununa at bütün haritaları açabilirsiniz.