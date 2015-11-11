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PlayStation 4 Yılbaşı Çekilişi

Gökhan Torun 60 Comments , , ,

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Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Patron Yine Çıldırdı! Çekiliş ile bir kişi Playstation 4 ve onlarca hediye veriyoruz. Tech Kafa olarak kısa sürede güzel bir kitleye sahip olduk. Büyümemizin devam ettiği şu günlerde yoğun istek üzerine güzel bir çekiliş ile karşınızdayız. Klasik çekilişlerimizle aynı şekilde olacak Playstation 4 çekilişi için yapmanız gerekenler, diğer hediyelerimiz ve açıklanma tarihi ile ilgili tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Herkese başarılar dileriz..

ÇEKİLİŞE KATILIM KURALLARI

* Çekilişe katılmak için gönderiyi herkese açık bir şekilde paylaşmanız gerekmektedir. Herkese açıkolarak paylaşamıyorsanız bu çekilişe katılamazsınız!

* Sorularınızı Facebook’ta içeriklerin altına sormak yerine bu yazının hemen altında bulunan yorum kısmından sorarsanız en kısa sürede cevaplarız.

* Çekiliş başlangıç tarihi 11 Kasım 2015, açıklanma tarihi 01 Ocak 2016‘dir.

NASIL KATILIRIM?

Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

facebook müşteri hizmetleri

1. Aşağıda verdiğimiz Facebook hesabını takip edin. Eğer aşağıdaki hesaplarımızı göremiyorsanız Facebook sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

2. Facebook’ta paylaştığımız şu görseli beğenip herkese açık şekilde paylaşın. Herkese açık olarak paylaşamıyorsanız bu çekilişe katılamazsınız.

3. Çekilişe katılmak isteyeceğini düşündüğünüz 3 arkadaşınızı Facebook içeriğimizin altına etiketleyin. Facebook içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.

4. Aşağıda bulunan formu doldurmayı unutmayın.

  • Hepsi Bu Kadar BOL ŞANS…

 

BAŞVURU SONA ERMİŞTİR 04.01.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SONUÇ AÇIKLANACAKTIR…

 

NOT: Çekiliş Sonucu 1 Kişi Sitesi Tarafından ” PlayStation 4 500GB “ Kazanacaktır…

” HERKESE BOL ŞANS “

60 thoughts on “PlayStation 4 Yılbaşı Çekilişi

  • Muro
    11 Kasım 2015 at 20:34
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    Youtube:jeesse.xp@gmail.com
    twitter:jeesse.xp@msn.com
    facebook:jonh-deep@hotmail.com

    bütün hepsi tamam

    Reply
  • Muro
    11 Kasım 2015 at 19:34
    Permalink

    Youtube:jeesse.xp@gmail.com
    twitter:jeesse.xp@msn.com
    facebook:jonh-deep@hotmail.com

    bütün hepsi tamam

    Reply
  • Onur Demir
    11 Kasım 2015 at 21:59
    Permalink

    Bana mail gelmedi ikikere denedim mail gelmesi şartmı aktivasyon kodu felanmı var acaba ?

    Reply
  • Onur Demir
    11 Kasım 2015 at 20:59
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    Bana mail gelmedi iki kere denedim gelmedi zorunlumu aktivasyon kodu ?

    Reply
  • Berkay Düşmez
    12 Kasım 2015 at 10:41
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    Banada kod gelmedi

    Reply
  • Berkay Düşmez
    12 Kasım 2015 at 09:41
    Permalink

    Banada kod gelmedi

    Reply
  • Mert Tutuş
    12 Kasım 2015 at 14:13
    Permalink

    Ben herkese açık bir şekilde paylaşamıyorum. Neden ? Yardım ederseniz sevinirim.

    Reply
  • Mert Tutuş
    12 Kasım 2015 at 13:13
    Permalink

    Ben herkese açık bir şekilde paylaşamıyorum. Neden ? Yardım ederseniz sevinirim.

    Reply
  • Tech Kafa
    12 Kasım 2015 at 15:49
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    Aktivasyon Olayını Kaldırdık Formu Birkereliğine Doldurmanız Yeterlidir… Herkese Bol Şans…

    Reply
  • Tech Kafa
    12 Kasım 2015 at 16:49
    Permalink

    Aktivasyon Olayını Kaldırdık Formu Birkereliğine Doldurmanız Yeterlidir… Herkese Bol Şans…

    Reply
  • Cem Emre Benzer
    14 Kasım 2015 at 00:27
    Permalink

    Bende form çıkmıyor ne yapmam lazım ? Sadece beyaz ekran var.

    Reply
  • Cem Emre Benzer
    13 Kasım 2015 at 23:27
    Permalink

    Bende form çıkmıyor ne yapmam lazım ? Sadece beyaz ekran var.

    Reply
  • hasan ali cingöz
    14 Kasım 2015 at 00:43
    Permalink

    Form görünmüyor ??*

    Reply
  • hasan ali cingöz
    13 Kasım 2015 at 23:43
    Permalink

    Form görünmüyor ??*

    Reply
  • Ali Gülen
    14 Kasım 2015 at 01:15
    Permalink

    abi form gözükmüyor

    Reply
  • Ali Gülen
    14 Kasım 2015 at 00:15
    Permalink

    abi form gözükmüyor

    Reply
  • ismet
    14 Kasım 2015 at 12:16
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    Form yok düzeltirmisiniz

    Reply
  • ismet
    14 Kasım 2015 at 11:16
    Permalink

    Form yok düzeltirmisiniz

    Reply
  • Tech Kafa
    14 Kasım 2015 at 11:37
    Permalink

    Form Sorunu Giderilmiştir. Başvuru Yapamayan Arkadaşlar Tekrardan Başvuru Yapabilirler.. HERKESE BOL ŞANS..

    Reply
  • Burak Dündar
    14 Kasım 2015 at 11:42
    Permalink

    Tech Kafa websitesini Oğuz heralde devretti .d

    Reply
  • Tech Kafa
    14 Kasım 2015 at 12:37
    Permalink

    Form Sorunu Giderilmiştir. Başvuru Yapamayan Arkadaşlar Tekrardan Başvuru Yapabilirler.. HERKESE BOL ŞANS..

    Reply
  • Burak Dündar
    14 Kasım 2015 at 12:42
    Permalink

    Tech Kafa websitesini Oğuz heralde devretti .d

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      16 Kasım 2015 at 12:20
      Permalink

      Evet kardeşim, devrettim 😉

      Reply
  • Serkan
    14 Kasım 2015 at 20:17
    Permalink

    İnternet vb alanlarda 50 TL ve üzeri bedellerde hediyeler ve çekilişler Milli Piyango İdaresi izni ile yapılıyor. Sizin böyle bir izniniz var mı? Resmi olarak bu bilgiyi nereden alabiliriz?

    Reply
    • Murat
      15 Kasım 2015 at 11:36
      Permalink

      Bildiğim kadarıyla bahsettiğiniz izini almak için yapılan çekiliş karışılığı kullanıcılardan belli bir ücret almaları gerekiyor buradaki form tamamen ücretsiz ve karşılıksız onun için her hangi biz izin almaları gerekmiyor. zaten bizde çekilişe katılmak için herhangi bir şey ödemiyorz 2 dk form doldurup sonra çıkmasının bekliyoruz 🙂

      Reply
  • Serkan
    14 Kasım 2015 at 19:17
    Permalink

    İnternet vb alanlarda 50 TL ve üzeri bedellerde hediyeler ve çekilişler Milli Piyango İdaresi izni ile yapılıyor. Sizin böyle bir izniniz var mı? Resmi olarak bu bilgiyi nereden alabiliriz?

    Reply
    • Murat
      15 Kasım 2015 at 10:36
      Permalink

      Bildiğim kadarıyla bahsettiğiniz izini almak için yapılan çekiliş karışılığı kullanıcılardan belli bir ücret almaları gerekiyor buradaki form tamamen ücretsiz ve karşılıksız onun için her hangi biz izin almaları gerekmiyor. zaten bizde çekilişe katılmak için herhangi bir şey ödemiyorz 2 dk form doldurup sonra çıkmasının bekliyoruz 🙂

      Reply
  • Rıfat Beyaz
    15 Kasım 2015 at 18:26
    Permalink

    3 kişiyi etiketlemek zorunlu mu ?

    Reply
  • Rıfat Beyaz
    15 Kasım 2015 at 17:26
    Permalink

    3 kişiyi etiketlemek zorunlu mu ?

    Reply
  • Mesut Çınar
    16 Kasım 2015 at 21:01
    Permalink

    çekilişe katıldım

    Reply
  • Mesut Çınar
    16 Kasım 2015 at 20:01
    Permalink

    çekilişe katıldım

    Reply
  • Burak Başoğlu
    20 Aralık 2015 at 21:16
    Permalink

    Tech Kafa Gönderinin altına arkadaş ismi yazmasak olmazmı?

    Reply
  • Burak Başoğlu
    20 Aralık 2015 at 21:16
    Permalink

    Tech Kafa Gönderinin altına arkadaş ismi yazmasak olmazmı?

    Reply
  • anoniiiim
    24 Aralık 2015 at 21:18
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    Yalan çekiliş 😀

    Reply
  • anoniiiim
    24 Aralık 2015 at 21:18
    Permalink

    Yalan çekiliş 😀

    Reply
  • gokhan
    27 Aralık 2015 at 10:11
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    abi neyi herkese açık paylaşcaz

    Reply
  • gokhan
    27 Aralık 2015 at 10:11
    Permalink

    abi neyi herkese açık paylaşcaz

    Reply
  • Abdullah Gumusoglu
    27 Aralık 2015 at 17:09
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    Güzel bir yeni yıl hediyesi olacak inşallah.

    Reply
  • Abdullah Gumusoglu
    27 Aralık 2015 at 17:09
    Permalink

    Güzel bir yeni yıl hediyesi olacak inşallah.

    Reply
  • Talha Şahin
    2 Ocak 2016 at 11:05
    Permalink

    1 gün geçti çekiliş sonuçları neden yok

    Reply
  • Talha Şahin
    2 Ocak 2016 at 11:05
    Permalink

    1 gün geçti çekiliş sonuçları neden yok

    Reply
  • Melih Çırak
    4 Ocak 2016 at 21:09
    Permalink

    lütfen hadi ya açıklayın çatlicam

    Reply
  • Melih Çırak
    4 Ocak 2016 at 21:09
    Permalink

    lütfen hadi ya açıklayın çatlicam

    Reply
  • Melih Çırak
    4 Ocak 2016 at 21:17
    Permalink

    ne zaman açıklanacak ya

    Reply
  • Melih Çırak
    4 Ocak 2016 at 21:17
    Permalink

    ne zaman açıklanacak ya

    Reply
  • Melih Çırak
    4 Ocak 2016 at 21:26
    Permalink

    artıkkk bişey yazın saat 12demi açıklanacak hadi ya

    Reply
  • Melih Çırak
    4 Ocak 2016 at 21:26
    Permalink

    artıkkk bişey yazın saat 12demi açıklanacak hadi ya

    Reply
  • Talha Şahin
    4 Ocak 2016 at 23:06
    Permalink

    Bu sonuçlar bugünde açıklanmaz

    Reply
  • Talha Şahin
    4 Ocak 2016 at 23:06
    Permalink

    Bu sonuçlar bugünde açıklanmaz

    Reply
  • Melih Çırak
    5 Ocak 2016 at 13:16
    Permalink

    ne zaman söyleyin artık ya

    Reply
  • Melih Çırak
    5 Ocak 2016 at 13:16
    Permalink

    ne zaman söyleyin artık ya

    Reply
  • Okkkk
    5 Ocak 2016 at 13:25
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    Ne zaman aciklancak
    Yonetim istifa etsin bence boyle ismi olur birde cikmassa boyle olmaz kac gun beklettiniz

    Reply
  • Okkkk
    5 Ocak 2016 at 13:25
    Permalink

    Ne zaman aciklancak
    Yonetim istifa etsin bence boyle ismi olur birde cikmassa boyle olmaz kac gun beklettiniz

    Reply

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