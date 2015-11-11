PlayStation 4 Yılbaşı Çekilişi

Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Patron Yine Çıldırdı! Çekiliş ile bir kişi Playstation 4 ve onlarca hediye veriyoruz. Tech Kafa olarak kısa sürede güzel bir kitleye sahip olduk. Büyümemizin devam ettiği şu günlerde yoğun istek üzerine güzel bir çekiliş ile karşınızdayız. Klasik çekilişlerimizle aynı şekilde olacak Playstation 4 çekilişi için yapmanız gerekenler, diğer hediyelerimiz ve açıklanma tarihi ile ilgili tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Herkese başarılar dileriz..

ÇEKİLİŞE KATILIM KURALLARI

* Çekilişe katılmak için gönderiyi herkese açık bir şekilde paylaşmanız gerekmektedir. Herkese açıkolarak paylaşamıyorsanız bu çekilişe katılamazsınız!

* Sorularınızı Facebook’ta içeriklerin altına sormak yerine bu yazının hemen altında bulunan yorum kısmından sorarsanız en kısa sürede cevaplarız.

* Çekiliş başlangıç tarihi 11 Kasım 2015, açıklanma tarihi 01 Ocak 2016‘dir.

NASIL KATILIRIM?

Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:

1. Aşağıda verdiğimiz Facebook hesabını takip edin. Eğer aşağıdaki hesaplarımızı göremiyorsanız Facebook sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

2. Facebook’ta paylaştığımız şu görseli beğenip herkese açık şekilde paylaşın. Herkese açık olarak paylaşamıyorsanız bu çekilişe katılamazsınız.

3. Çekilişe katılmak isteyeceğini düşündüğünüz 3 arkadaşınızı Facebook içeriğimizin altına etiketleyin. Facebook içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.

4. Aşağıda bulunan formu doldurmayı unutmayın.

Hepsi Bu Kadar BOL ŞANS…

BAŞVURU SONA ERMİŞTİR 04.01.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SONUÇ AÇIKLANACAKTIR…

NOT: Çekiliş Sonucu 1 Kişi Sitesi Tarafından ” PlayStation 4 500GB “ Kazanacaktır…

” HERKESE BOL ŞANS “