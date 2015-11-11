PlayStation 4 Yılbaşı Çekilişi
Patron Yine Çıldırdı! Çekiliş ile bir kişi Playstation 4 ve onlarca hediye veriyoruz. Tech Kafa olarak kısa sürede güzel bir kitleye sahip olduk. Büyümemizin devam ettiği şu günlerde yoğun istek üzerine güzel bir çekiliş ile karşınızdayız. Klasik çekilişlerimizle aynı şekilde olacak Playstation 4 çekilişi için yapmanız gerekenler, diğer hediyelerimiz ve açıklanma tarihi ile ilgili tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır. Herkese başarılar dileriz..
ÇEKİLİŞE KATILIM KURALLARI
* Çekilişe katılmak için gönderiyi herkese açık bir şekilde paylaşmanız gerekmektedir. Herkese açıkolarak paylaşamıyorsanız bu çekilişe katılamazsınız!
* Sorularınızı Facebook’ta içeriklerin altına sormak yerine bu yazının hemen altında bulunan yorum kısmından sorarsanız en kısa sürede cevaplarız.
* Çekiliş başlangıç tarihi 11 Kasım 2015, açıklanma tarihi 01 Ocak 2016‘dir.
NASIL KATILIRIM?
Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler şu şekilde:
1. Aşağıda verdiğimiz Facebook hesabını takip edin. Eğer aşağıdaki hesaplarımızı göremiyorsanız Facebook sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.
2. Facebook’ta paylaştığımız şu görseli beğenip herkese açık şekilde paylaşın. Herkese açık olarak paylaşamıyorsanız bu çekilişe katılamazsınız.
3. Çekilişe katılmak isteyeceğini düşündüğünüz 3 arkadaşınızı Facebook içeriğimizin altına etiketleyin. Facebook içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.
4. Aşağıda bulunan formu doldurmayı unutmayın.
- Hepsi Bu Kadar BOL ŞANS…
BAŞVURU SONA ERMİŞTİR 04.01.2016 PAZARTESİ GÜNÜ SONUÇ AÇIKLANACAKTIR…
NOT: Çekiliş Sonucu 1 Kişi Sitesi Tarafından ” PlayStation 4 500GB “ Kazanacaktır…
” HERKESE BOL ŞANS “
60 thoughts on “PlayStation 4 Yılbaşı Çekilişi”
Youtube:jeesse.xp@gmail.com
twitter:jeesse.xp@msn.com
facebook:jonh-deep@hotmail.com
bütün hepsi tamam
Youtube:jeesse.xp@gmail.com
twitter:jeesse.xp@msn.com
facebook:jonh-deep@hotmail.com
bütün hepsi tamam
Bana mail gelmedi ikikere denedim mail gelmesi şartmı aktivasyon kodu felanmı var acaba ?
Bana mail gelmedi iki kere denedim gelmedi zorunlumu aktivasyon kodu ?
Banada kod gelmedi
Banada kod gelmedi
Ben herkese açık bir şekilde paylaşamıyorum. Neden ? Yardım ederseniz sevinirim.
Ben herkese açık bir şekilde paylaşamıyorum. Neden ? Yardım ederseniz sevinirim.
Aktivasyon Olayını Kaldırdık Formu Birkereliğine Doldurmanız Yeterlidir… Herkese Bol Şans…
Aktivasyon Olayını Kaldırdık Formu Birkereliğine Doldurmanız Yeterlidir… Herkese Bol Şans…
Bende form çıkmıyor ne yapmam lazım ? Sadece beyaz ekran var.
Bende form çıkmıyor ne yapmam lazım ? Sadece beyaz ekran var.
Form görünmüyor ??*
Form görünmüyor ??*
abi form gözükmüyor
abi form gözükmüyor
Form yok düzeltirmisiniz
Form yok düzeltirmisiniz
Form Sorunu Giderilmiştir. Başvuru Yapamayan Arkadaşlar Tekrardan Başvuru Yapabilirler.. HERKESE BOL ŞANS..
Tech Kafa websitesini Oğuz heralde devretti .d
Evet kardeşim, devrettim 😉
Form Sorunu Giderilmiştir. Başvuru Yapamayan Arkadaşlar Tekrardan Başvuru Yapabilirler.. HERKESE BOL ŞANS..
Tech Kafa websitesini Oğuz heralde devretti .d
Evet kardeşim, devrettim 😉
İnternet vb alanlarda 50 TL ve üzeri bedellerde hediyeler ve çekilişler Milli Piyango İdaresi izni ile yapılıyor. Sizin böyle bir izniniz var mı? Resmi olarak bu bilgiyi nereden alabiliriz?
Bildiğim kadarıyla bahsettiğiniz izini almak için yapılan çekiliş karışılığı kullanıcılardan belli bir ücret almaları gerekiyor buradaki form tamamen ücretsiz ve karşılıksız onun için her hangi biz izin almaları gerekmiyor. zaten bizde çekilişe katılmak için herhangi bir şey ödemiyorz 2 dk form doldurup sonra çıkmasının bekliyoruz 🙂
İnternet vb alanlarda 50 TL ve üzeri bedellerde hediyeler ve çekilişler Milli Piyango İdaresi izni ile yapılıyor. Sizin böyle bir izniniz var mı? Resmi olarak bu bilgiyi nereden alabiliriz?
Bildiğim kadarıyla bahsettiğiniz izini almak için yapılan çekiliş karışılığı kullanıcılardan belli bir ücret almaları gerekiyor buradaki form tamamen ücretsiz ve karşılıksız onun için her hangi biz izin almaları gerekmiyor. zaten bizde çekilişe katılmak için herhangi bir şey ödemiyorz 2 dk form doldurup sonra çıkmasının bekliyoruz 🙂
3 kişiyi etiketlemek zorunlu mu ?
3 kişiyi etiketlemek zorunlu mu ?
çekilişe katıldım
çekilişe katıldım
hadi hayırlısı
hadi hayırlısı
Tech Kafa Gönderinin altına arkadaş ismi yazmasak olmazmı?
Tech Kafa Gönderinin altına arkadaş ismi yazmasak olmazmı?
Yalan çekiliş 😀
Yalan çekiliş 😀
abi neyi herkese açık paylaşcaz
abi neyi herkese açık paylaşcaz
Güzel bir yeni yıl hediyesi olacak inşallah.
Güzel bir yeni yıl hediyesi olacak inşallah.
Abi cekilis saat kacta
Abi cekilis saat kacta
1 gün geçti çekiliş sonuçları neden yok
1 gün geçti çekiliş sonuçları neden yok
lütfen hadi ya açıklayın çatlicam
lütfen hadi ya açıklayın çatlicam
ne zaman açıklanacak ya
ne zaman açıklanacak ya
artıkkk bişey yazın saat 12demi açıklanacak hadi ya
artıkkk bişey yazın saat 12demi açıklanacak hadi ya
Bu sonuçlar bugünde açıklanmaz
Bu sonuçlar bugünde açıklanmaz
ne zaman söyleyin artık ya
ne zaman söyleyin artık ya
Ne zaman aciklancak
Yonetim istifa etsin bence boyle ismi olur birde cikmassa boyle olmaz kac gun beklettiniz
Ne zaman aciklancak
Yonetim istifa etsin bence boyle ismi olur birde cikmassa boyle olmaz kac gun beklettiniz
hadi ya
hadi ya