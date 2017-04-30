Playstation 3 Kolu Windows’da Nasıl Çalıştırılır 4 - 1 OY

Eğer bir Playstation 3 sahibiyseniz Dualshock 3 kumandanızı PC üzerinde de kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat kolu doğrudan bağladığınızda, Windows üzerinde PS3 kumandası olarak tanınsa bile, herhangi bir oyunda oynayamıyorsunuz.

İnternet üzerinde bulunan programlar sayesinde Dualshock 3 kontrol cihazını bilgisayar üzerinde kullanmanız mümkün. Şimdi vereceğimiz rehberi takip ettiğiniz taktirde Playstation 3 kumandanızı, kablolu veya kablosuz olarak, sorunsuzca kullanabilirsiniz.

Öncelikle ihtiyacımız olan programları ve sürücülerini indirmeliyiz. İhtiyacımız olan programın ismi MotioninJoy. İndirdiğimiz sürüm 0.7.1001 ve rehberimiz bu sürüm üzerinde uygulanmıştır. Programı verdiğimiz bağlantı xinputer.com/download/MotioninJoy_071001_signed.zip üzerinden doğrudan indirebilirsiniz. Hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları verdiğimiz bağlantıda bir arada bulunmaktadır.

Bilgisayarınızın işletim sistemine uygun olan versiyonu yüklemeniz gerekiyor. Yükleme sırasında herhangi bir Bluetooth adaptörünün bilgisayarınıza bağlı olmamasına dikkat edin.