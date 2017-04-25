Mount and Blade 2 Bannerlord Sistem Gereksinimleri
Bildiğimiz üzere Mount and Blade serisinin ikinci ana oyunu Mount and Blade 2 Bannerlord’un yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Bizim de sizin gibi kafasına takılan ilk soru “mount and blade 2 bannerlord sistem gereksinimleri neler, evdeki cihazda çalışır mı ?”oldu.
Mount & Blade, özellikle Türk bir yapımcının elinden çıkması sebebiyle ülkemizde kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş açık dünya orta-çağ rol yapma oyunu serisidir.
Şunu size hiç tereddütsüz söyleyebilirim; Bannerlord’un çıkacağını öğrenip ilk görüntülerine bakınca video oyunlarının 2. altın çağında yaşadığım için şükrettim. Ah o grafikler o mekanikler beni benden alıyor.
Bakalım, sizin bilgisayarınız Mount and Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri testinden sağ çıkabilecek mi?
Mount and Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri nasıl olmalı?
Minimum Sistem Gereksinimleri
Intel Pentium 4 2.0 GHz veya AMD Athlon XP 2000+ işlemci
Nvidia GeForce FX 5600 XT veya AMD Raedon X600 Series ekran kartı
1 GB RAM
Windows Xp 32 bit işletim sistemi
Direct X 9
1 GB boş alan
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
Intel Pentium D 830 3.0 GHz veya AMD Athlon LE-1660 işlemci
Nvidia GeForce 7800 GS veya AMD Raedon HD 4650 ekran kartı
2 GB RAM
Windows Xp 32 bit veya daha üstü işletim sistemi
Direct X 9 veya daha üstü
1 GB boş alan
Açıkçası bu kadar güzel görüntülerden sonra mount and blade 2 bannerlord sistem gereksinimleri bu kadar düşük çıkınca beni çok şaşırttı. Ancak bu gereksinimlerin oyunun çıkışına yaklaşıldıkça daha artabileceği biliniyor. Yine de çıkar çıkmaz oynayabilecek olmak benim içimi rahatlattı sevgili okurlar, umarım sizin de rahatlatmıştır. Allah düşmanıma bile zamanın gerisinde bilgisayar sistemi vermesin.
13 thoughts on “Mount and Blade 2 Bannerlord Sistem Gereksinimleri”
Usta bu sistem gereksinimi gerçek mi?
tabikide hayır
Usta bu sistem gereksinimi gerçek mi?
tabikide hayır
Sallama yapma Bukadar az olamaz.
Sallama yapma Bukadar az olamaz.
Yok artik
Yok artik
s.a kolay gelsin sistemim mount and blade bannerlondu kaldırırmı
ekran kartı Intel hd graphics (family yazıyor)
ram:4gb
işlemci intel celeron GPU B830 1.80GHZ
Windows 10 64bit dx11
?
on board ekran kartın var büyük ihtimal çalışmaz
s.a kolay gelsin sistemim mount and blade bannerlondu kaldırırmı
ekran kartı Intel hd graphics (family yazıyor)
ram:4gb
işlemci intel celeron GPU B830 1.80GHZ
Windows 10 64bit dx11
?
bunlar steamde açıklanan gereksinimler
MİNİMUM:
İşlemci: Intel i3-2100 / AMD FX-6300
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Intel HD 4600 / Nvidia GT730 / AMD R7 240
Depolama: 40 GB kullanılabilir alan