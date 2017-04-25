Sistem Gereksinimleri 

Mount and Blade 2 Bannerlord Sistem Gereksinimleri

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Mount and Blade 2 Bannerlord Sistem Gereksinimleri
5 - 1 OY

Bildiğimiz üzere Mount and Blade serisinin ikinci ana oyunu Mount and Blade 2 Bannerlord’un yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Bizim de sizin gibi kafasına takılan ilk soru “mount and blade 2 bannerlord sistem gereksinimleri neler, evdeki cihazda çalışır mı ?”oldu.

Mount & Blade, özellikle Türk bir yapımcının elinden çıkması sebebiyle ülkemizde kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş açık dünya orta-çağ rol yapma oyunu serisidir.

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Şunu size hiç tereddütsüz söyleyebilirim; Bannerlord’un çıkacağını öğrenip ilk görüntülerine bakınca video oyunlarının 2. altın çağında yaşadığım için şükrettim. Ah o grafikler o mekanikler beni benden alıyor.

Bakalım, sizin bilgisayarınız Mount and Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri testinden sağ çıkabilecek mi?

Mount and Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri nasıl olmalı?

Minimum Sistem Gereksinimleri

Intel Pentium 4 2.0 GHz veya AMD Athlon XP 2000+ işlemci

Nvidia GeForce FX 5600 XT veya AMD Raedon X600 Series ekran kartı

1 GB RAM

Windows Xp 32 bit işletim sistemi

Direct X 9

1 GB boş alan

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

Intel Pentium D 830 3.0 GHz veya AMD Athlon LE-1660 işlemci

Nvidia GeForce 7800 GS veya AMD Raedon HD 4650 ekran kartı

2 GB RAM

Windows Xp 32 bit veya daha üstü işletim sistemi

Direct X 9 veya daha üstü

1 GB boş alan

Açıkçası bu kadar güzel görüntülerden sonra mount and blade 2 bannerlord sistem gereksinimleri bu kadar düşük çıkınca beni çok şaşırttı. Ancak bu gereksinimlerin oyunun çıkışına yaklaşıldıkça daha artabileceği biliniyor. Yine de çıkar çıkmaz oynayabilecek olmak benim içimi rahatlattı sevgili okurlar, umarım sizin de rahatlatmıştır. Allah düşmanıma bile zamanın gerisinde bilgisayar sistemi vermesin.

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Müşteri hizmetleri / Destek hattı

13 thoughts on “Mount and Blade 2 Bannerlord Sistem Gereksinimleri

  • мiнāэяu κēяu
    7 Ağustos 2015 at 15:00
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    Usta bu sistem gereksinimi gerçek mi?

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    • Samet yıldız
      13 Kasım 2015 at 19:05
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      tabikide hayır

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  • мiнāэяu κēяu
    7 Ağustos 2015 at 14:00
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    Usta bu sistem gereksinimi gerçek mi?

    Reply
    • Samet yıldız
      13 Kasım 2015 at 18:05
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      tabikide hayır

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  • Samet yıldız
    22 Eylül 2015 at 19:39
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    Sallama yapma Bukadar az olamaz.

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  • Samet yıldız
    22 Eylül 2015 at 20:39
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    Sallama yapma Bukadar az olamaz.

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  • bersan
    18 Kasım 2015 at 22:34
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    s.a kolay gelsin sistemim mount and blade bannerlondu kaldırırmı
    ekran kartı Intel hd graphics (family yazıyor)
    ram:4gb
    işlemci intel celeron GPU B830 1.80GHZ
    Windows 10 64bit dx11
    ?

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    • Eray
      17 Eylül 2016 at 12:12
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      on board ekran kartın var büyük ihtimal çalışmaz

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  • bersan
    18 Kasım 2015 at 21:34
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    s.a kolay gelsin sistemim mount and blade bannerlondu kaldırırmı
    ekran kartı Intel hd graphics (family yazıyor)
    ram:4gb
    işlemci intel celeron GPU B830 1.80GHZ
    Windows 10 64bit dx11
    ?

    Reply
  • Nurullah
    20 Ekim 2016 at 23:47
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    bunlar steamde açıklanan gereksinimler
    MİNİMUM:
    İşlemci: Intel i3-2100 / AMD FX-6300
    Bellek: 4 GB RAM
    Ekran Kartı: Intel HD 4600 / Nvidia GT730 / AMD R7 240
    Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

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