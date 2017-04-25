Mount and Blade 2 Bannerlord Sistem Gereksinimleri 5 - 1 OY

Bildiğimiz üzere Mount and Blade serisinin ikinci ana oyunu Mount and Blade 2 Bannerlord’un yapım aşamasında olduğunu duyurdu. Bizim de sizin gibi kafasına takılan ilk soru “mount and blade 2 bannerlord sistem gereksinimleri neler, evdeki cihazda çalışır mı ?”oldu.

Mount & Blade, özellikle Türk bir yapımcının elinden çıkması sebebiyle ülkemizde kendine büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş açık dünya orta-çağ rol yapma oyunu serisidir.

Şunu size hiç tereddütsüz söyleyebilirim; Bannerlord’un çıkacağını öğrenip ilk görüntülerine bakınca video oyunlarının 2. altın çağında yaşadığım için şükrettim. Ah o grafikler o mekanikler beni benden alıyor.

Bakalım, sizin bilgisayarınız Mount and Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri testinden sağ çıkabilecek mi?

Mount and Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri nasıl olmalı?

Minimum Sistem Gereksinimleri

Intel Pentium 4 2.0 GHz veya AMD Athlon XP 2000+ işlemci

Nvidia GeForce FX 5600 XT veya AMD Raedon X600 Series ekran kartı

1 GB RAM

Windows Xp 32 bit işletim sistemi

Direct X 9

1 GB boş alan

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

Intel Pentium D 830 3.0 GHz veya AMD Athlon LE-1660 işlemci

Nvidia GeForce 7800 GS veya AMD Raedon HD 4650 ekran kartı

2 GB RAM

Windows Xp 32 bit veya daha üstü işletim sistemi

Direct X 9 veya daha üstü

1 GB boş alan

Açıkçası bu kadar güzel görüntülerden sonra mount and blade 2 bannerlord sistem gereksinimleri bu kadar düşük çıkınca beni çok şaşırttı. Ancak bu gereksinimlerin oyunun çıkışına yaklaşıldıkça daha artabileceği biliniyor. Yine de çıkar çıkmaz oynayabilecek olmak benim içimi rahatlattı sevgili okurlar, umarım sizin de rahatlatmıştır. Allah düşmanıma bile zamanın gerisinde bilgisayar sistemi vermesin.