Mortal Kombat Komplete Edition sistem gereksinimi Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi? Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Evet biliyoruz, oyunun üzerinden o kadar yıl geçti. Hatta Mortal Kombat X bile çıktı. Ancak hatırlatalım ki çoğumuzun bilgisayarı Mortal Kombat X’i çalıştıracak güçte değil. Hatta bu oyunu bile çalıştıracak güçte değil (yazar notu: mesela benimki). Biz de oyunu almadan önce temkinli davranın diye Mortal Kombat Komplete Edition sistem gereksinimleri listesi çıkaralım dedik. PS3 ve Xbox 360 için çıkış yapan Mortal Kombat’ın High Voltage Studios tarafından geliştirilen PC portu olan Mortal Kombat Komplede Edition, oyunun konsol versiyonlarına çıkan tüm DLC ve exclusive karakterleri içeriyor (Kratos hariç). Bununla beraber karakterler için ekstra Fatality’ler de içeren oyun bilgisayarınızı çok da zorlamamak için çok uğraşsa da bu konuda çok başarılı değil maalesef(yazar notu: kendimden biliyorum). Oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle;

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista-7-8 (32-64 bit) İşlemci: Intel Core Duo 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.8 GHz RAM: 2 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTS / AMD Radeon 3850 DirectX: DX11

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista-7-8 İşlemci: Intel Core i5 750, 2.67 GHz / AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz RAM: 4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 DirectX: DX11