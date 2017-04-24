Modem Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır? 3.8 - 10 OY

Kablolu kablosuz wifi modem şifre değiştirme: Herkesin evinde artık internet var ve genelde internet sağlayıcımızın bizlere verdiği modem ile bağlanıyoruz. İnternet hizmetinin yanında modemi de vermeleri bizi büyük bir yükten kurtarıyor. Fakat herkeste aynı modemin olması güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Bu sorunların başında kullandığımız modemlerin şifrelerinin (ayar yaptığımız arayüz ve kablosuz ağ şifreleri) aynı olması geliyor. Çoğu kullanıcı teknik ayrıntıları bilmediğinden bu şekilde kullanıyor modemlerini ve güvenlik sorunu ortaya çıkıyor.

Birazdan anlatacağım yöntem çoğunlukla tüm modemlerde aynıdır ve modem şifresi değiştirme için kullanabilirsiniz. Böylelikle kablosuz ağınıza davetsiz kişilerin girmesini engellersiniz.

Öncelikle modem şifresi değiştirme için iki adet yöntem mevcut.

1. Yöntem: Modem Yanında Gelen CD ile Modem Şifresi Değiştirme

Modem kutusundan çıkan CD ile modem şifresi değiştirme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Kutudan çıkan CD’yi bilgisayarınıza takmanız ve ardından çıkan yönergeleri okumanız yeterlidir. Kurulum sizi yönlendirecek ve modeminizin kurulumunu gerçekleştirecektir.

2. Yöntem: Modem Arayüzünden Modem Şifresi Değiştirme

CD ile modem şifresi değiştirme nispeten daha kolay bir yöntem gibi gözükse de işler her zaman kitabına göre gitmiyor. Kullandığınız bilgisayarın CD sürücüsü olmayabilir ya da modemin şifresinin yanında ismini de değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin; “Dikkat Köpek Var” gibi.

Bunun için biraz uzun bir yol izlememiz gerekiyor. İlk olarak modeminize ethernet kablosu ile bağlandığınızdan emin olun.

Sonrasında Başlat menüsüne cmd yazın ve Enter’a basın.

Açılacak olan Windows Komut İstemi penceresine ipconfig komutunu verin. Aşağıdaki gibi bir sonuç çıkacak.

Altı çizili alan sizin modeminizin IP adresidir. (Bu kısım sizde farklı olabilir. Siz Varsayılan Ağ Geçidi karşısında yazan IP adresini kullanacaksınız.) Tarayıcınızı açın ve bu IP adresini yazın. Sizi kullanıcı adı ve şifre soran bir alan karşılayacak. Kullanıcı adı ve şifreyi modemin altında, kullanım kılavuzunda ya da internet üzerinde modeminizin marka modelini aratarak bulabilirsiniz.

Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra açılan arayüz sayfasından Kablosuz’a gelin ve burada bulunan Kablosuz Ağ Adı, Kablosuz Ağ Şifresi kısımlarını kendinize göre değiştirip kaydedin. Eğer gerekli görürseniz modeminizi baştan başlatabilirsiniz.

Eğer modem arayüz sayfasının kullanıcı adı ve şifresini bulamıyorsanız ve modemi internet sağlayıcınızdan aldıysanız, müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.