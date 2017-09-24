Mafia 3 sistem gereksinimleri Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi? Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Mafia III sistem gereksinimleri nedir? Oyun için öneri bilgisayar donanım özellikleri.

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Mafia III Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel I5-2500K, AMD FX-8120

RAM: 6 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Ekran Kartı: 2 GB Video Bellek ve NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870

Boş Harddisk Alanı: 50 GB

Mafia III Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel I7-3770, AMD FX 8350 4.0 Ghz

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Ekran Kartı: 4 GB Video Bellek ve NVIDIA Geforce GTX 780 ya da GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X

Boş Harddisk Alanı: 50 GB