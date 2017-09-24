Mafia 3 sistem gereksinimleri
Mafia III sistem gereksinimleri nedir? Oyun için öneri bilgisayar donanım özellikleri.
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Mafia III Minimum Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel I5-2500K, AMD FX-8120
RAM: 6 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
Ekran Kartı: 2 GB Video Bellek ve NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870
Boş Harddisk Alanı: 50 GB
Mafia III Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel I7-3770, AMD FX 8350 4.0 Ghz
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
Ekran Kartı: 4 GB Video Bellek ve NVIDIA Geforce GTX 780 ya da GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X
Boş Harddisk Alanı: 50 GB