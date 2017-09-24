Oyun 

Mafia 3 sistem gereksinimleri

Teknoloji Destek 0 Comments , ,

facebook android iphone ayarlari

Mafia 3 sistem gereksinimleri
Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Mafia III sistem gereksinimleri nedir? Oyun için öneri bilgisayar donanım özellikleri.

facebook müşteri hizmetleri

Mafia 3 açan bilgisayar, özellikleri, Mafia III kaç gb ram,Mafia III ekran kartı tavsiye,Mafia III bilgisayar tavsiye

Mafia III system requirements, bilgisayarım Mafia III kaldırır mı?

Mafia 3 sistem gereksinimleri

Mafia III Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel I5-2500K, AMD FX-8120
RAM: 6 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
Ekran Kartı: 2 GB Video Bellek ve NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870
Boş Harddisk Alanı: 50 GB
Mafia III Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel I7-3770, AMD FX 8350 4.0 Ghz
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
Ekran Kartı: 4 GB Video Bellek ve NVIDIA Geforce GTX 780 ya da GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X
Boş Harddisk Alanı: 50 GB

Teknoloji Destek

Müşteri hizmetleri / Destek hattı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir