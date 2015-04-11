Lol Patch Sorunu Nasıl Çözülür? 5 - 1 OY

Son League of Legends güncellemesi ile birlikte karşımıza çıkan lol patch sorunu ile ilgili çok fazla soru geldiği için bir yazı hazırlamaya karar verdim. Client’ın açılmaması ve oyuna bağlantı sorunlarını içeren lol patch sorunu ile ilgili yapmanız gerekenleri aşağıda sıralayacağım.

Ancak öncesinde lol patch sorunu neden kaynaklanıyor onu bulmamız gerekiyor. Bu yüzden de aşağıda madde madde açıklayacağım işlemlerin hemen hemen hepsini doğru sonucu bulana kadar denemenizde fayda var. League of Legends oyuncularının client açılmama sorunu uzun dönemdir olan ve farklı yöntemlerle çözülen bir sorun. Ancak son güncelleme ile birlikte tahmin edilenden çok daha fazla kişi bu sorun ile karşılaştı.

LOL Patch Sorunu İçin Farklı Çözümler

Lol patch sorunu birbirinden farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Doğru çözümü bulmak için aşağıdakileri deneyebilirsiniz.

Client Açılmıyor Ne Yapmalıyım?

Lol patch sorunu için başlıca karşılaşabileceğiniz sorun Client’ın açılmama sorunudur. Bu sorunun çözümü için şu adımları takip edebilirsiniz:

Launcher’a sağ tıklayın ve uyumluluk sorunu gidermeye tıklayın. Farklı sorunları ayarlardan deneyin. Programı başlatın ve sorunun giderilip giderilmediğine bakın.

Sorununuz hala çözülmediyse bir sonraki adıma geçelim.

Launcher Açılmıyor Ne Yapmalıyım?

Lol patch sorunu yukarıdaki işlem ile halledilmediyse bir önceki yedekten oyunun düzgün çalışan haline getirip tekrar çalıştırman en güzel çözüm olacaktır ancak ne yazık ki başlangıçta bu yedeklerin alınmasını tercih etmediyseniz bilgisayarınızda yedeklenmemiş olabilir. Her ihtimale karşı şu uzantıdaki klasörünü kontrol edin:

C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_launcher\releases

Eğer birden fazla güncelleme dosyası varsa şu işlemleri yapın:

En yüksek numaraya sahip güncelleme son güncellemenizdir. Bir düşük sayıdaki güncellemeyi bulup içerisindeki dosyaları kesin son güncelleme içerisine atın. Oyunu tekrar başlatmayı deneyin. Logo geliyor oyun açılmıyorsa bir süre daha bekleyin. Logo altındaki sarı sekme dolmaya başlıyorsa oyununuz açılacaktır.

Sorununuzu bu yöntem ile de çözemediyseniz sıradaki işleme geçelim.

Lol Patch Sorunu İçin Dosyaları Temizleyelim

Lol patch sorunu yukarıdaki işlemle de çözülmediyse şu uzantıya giderek içerisinde bulunan tüm dosyaları silelim:

C:\Riot Games\League of Legends\RADS\projects\lol_patcher

Sorun çıkmasına karşı içerisindeki dosyaları dilerseniz masaüstüne kopyalayın. Daha sonra geri atabilirsiniz. Oyunu tekrar başlatarak logo altında çıkacak sarı sekmenin dolmasını bekleyin. Bu süreç bilgisayarınıza göre biraz uzun sürebilir.

Antivirüs Programlarını Kapatın

Yukarıdaki işlemlerin hiçbiri ile lol patch sorunu çözülmediyse antivirüs programınızı etkisiz hale getirerek oyuna girmeyi veya direk tüm işlemleri tekrar yapmayı deneyin. Bazı antivirüs programları League of Legends’ın patch atmasına veya lol_patcher’ın çalışmasına güvenli bulmadığı için engel olabiliyor.

Umarım sorununuz düzelmiştir. League of Legends ile yaşayabileceğiniz diğer sorunlar için Lol Fps Sorunu Giderme musterihizmetlerinumarasi.com/lol-fps-sorunu-11931.html ve League of Legends Ping Düşürme musterihizmetlerinumarasi.com/league-legends-ping-dusurme-11655.html yazılarımızın da faydalı olacağını düşünüyorum.

Herkese iyi oyunlar.