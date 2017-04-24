League of Legends’ta En Komik 18 Sihirdar Adı
League of Legends eğlencesinin dibi olan TR sunucusunda kimi oyuncuların sihirdar adlarını gördüğümüzde dahi kahkahaya tutuluyoruz; zira bizim insanımızın içtenliğini, mizah anlayışını ve zekasını gösteriyor TR sunucusu. Sizlerden gelen tespitler ve bizlerin de araştırmalarıyla League of Legends TR sunucusundaki en yaratıcı ve komik 18 sihirdar adını siz LoL severler için hazırladık, iyi eğlenceler!
1) Adolf Feedler
Adolf Hitler yani nam-ı diğer Führer bir zamanların en ihtişamlı faşist lideri olabilir, ancak malesef LoL’de yapabildikleri sihirdar adından anlaşılabiliyor.
2) AnaBacıVokke
Michael Jackson’ın efsane şarkısı Smooth Criminal’de geçen “Annie are OK?” mottosunun türlü versiyonlarını görmüştük; Eni vici vokke, Eni gici vokki, Enebaci vokki” gibi. Ancak bu sihirdar adındaki versiyonda bizlere “Ana bacı katmayın ulan” mesajı veriliyor olabilir.
3) BANAKARIBUL
İstek, ihtiras, şehvet, dehşet, her şeyi bulunduran bir sihirdar adı. League of Legends tarihinin en içten serzenişi.2
4) KafasıHaric1km
Yanılmıyorsak bu sihirdar adı Eu West sunucusuna mensuptu, ve bu adı ilk gördüğümüzde oyuncunun tabi ki Türk olduğunu 1 km öteden anladık. Yanlış anlaşılmasın, sihirdar adından anladık.
5) Supportacus
Supportacus yaşadığı sürece Sihirdar Vadisi’nde kimse özgür yaşamlarından taviz vermeyecek! Kimse kimseye kölelik etmeyecek!
6) Cengaveremem
Bu sihirdar adı kendisinin hiçbir zaman bir cengaver olamadığını ve asla olamayacağını gösteriyor. Takımın tankının arkasında uzaktan uzaktan teq atmaya devam.
7) 31check
Rünler: Check. Kabiliyetler: Check. Sıçra-Tutuştur: Check. Takıma feedlememe öğüdü vermek: Check. Bir iki küfretmek: Check. 31: Hı? Check check.
8) Aygıtkocaman
Sevgili sihirdar; LoL kızlarına iğrenç bir mesaj vermeye çalışıyor olabilirsin veya egonu tatmin ediyor olabilirsin, ancak bari Aykut Kocaman’a gönderme yapma yahu!
9) 1VurdumTek7
Rakip takıma kesinlikle korku salabilecek bir sihirdar adı. Aynı zamanda egoist, gizemli ve vahşi. Yada sadece gülünüp geçilebilir.
10) ManaBasanHasan
Şüphesiz aralıksız kahkalarla güldüğümüz en komik sihirdar adlarından biri bu. Anlamsız bir şekilde kafiye ile birlikte çok komik ve eğlenceli geliyor.
11) HowIMetYourMundo
Muhteşem yabancı sit-com dizisi How I Met Your Mother’daki çocukların annesininin Dr. Mundo’ya benzetilmesi, troll bir komediye olanak sağlıyor.
12) Güldü Verecek
Hayır kardeşim vermeyecek. Kimse kimseye vermeyecek. Gülse de ağlasa da herkes kendi koridorunda kendi oyununu oynayacak. Hadi bak yoluna!
13) Köpürtbeniayşe
Köpük banyosuna hayran bir oyuncunun aldığı sihirdar adı. Ayşe hanımefendi neyi oluyor bilmiyoruz. Belki de support’u, yani Nami’dir.
14) Cünüp İmam
İroninin dibine vurulan bu sihirdar adına sahip kişi kimi söylentilere göre kendi cemaati ile beraber Bronze V’e gömülecek ve asla oradan çıkamayacak.
15) OsurmadanSıcan
Sihirdar adındaki bu eylemin nasıl yapıldığına dair ekipçe bol bol fikir yürütüp tartıştık, ancak bir süre sonra odayı pis bir koku sarınca muhabbeti sonlandırdık.
16) Orhan Bencegay
Büyük üstad Orhan babaya saygısızlık etmek istemeyiz ama bu sihirdar adı öylesine etkileyici ki büyüsüne kapılmaktan kendimizi alamıyoruz.
17) YumukluSucurta
Harikulâde yaratıcılıkta bir kelime oyunu. Bu sihirdar adının fazla zikredilmemesinden yanayız, zira türkçemiz tahtalı köyü boylayabilir.
18) nickbulamadım
Nick düşünmekten gecesini gündüzüne katmış, gözleri kan çanağı olmuş bir sihirdarın vardığı son nokta.
35 thoughts on “League of Legends’ta En Komik 18 Sihirdar Adı”
bir takımda bu adıgörmüştüm AnaBacıVokke
bir takımda bu adıgörmüştüm AnaBacıVokke
Ahlaksızca konulan Riot Games tarafından bile uyarılan bu kullanıcıların küfür içerikli nicklerini paylaşmaktan gurur mu duyuyosunuz ?
Üstelik ” En Komik ” nickler adı altında, bir komedyen küfür edince küfürle komedi mi olur gibi saçmalıkları da söyleyen sizler değilmisiniz.. Kınadım sizi sürekli takip ettiğim sayfa ne boş şeyler yapıyor
benim nick isimsiz455 (nick kabul etmiyodu 😀 )
benim nick isimsiz455 (nick kabul etmiyodu 😀 )
Akpartili Ateist nerde aq
Akpartili Ateist nerde aq
YumukluSucurta ;_;
YumukluSucurta ;_;
orhan bencegay koptum 😀
orhan bencegay koptum 😀
AmanTANRIM Didim
ekleyin panpalar
AmanTANRIM Didim
ekleyin panpalar
How İ Met Your Mundo <3 HIMYM <3 hashtag ducky tie is suck hastag stinson out :Dd
How İ Met Your Mundo <3 HIMYM <3 hashtag ducky tie is suck hastag stinson out :Dd
ladygaga kuş mu diye bir nick görmüştüm 😀
ladygaga kuş mu diye bir nick görmüştüm 😀
yorumu nereye yazcaz bilader
yorumu nereye yazcaz bilader
1QAttimTek7
1QAttimTek7
At Avrat Rabadon üstüne tanımam 😀
At Avrat Rabadon üstüne tanımam 😀
gerdek basan … uçan tosbağa bunlar nerde:d
gerdek basan … uçan tosbağa bunlar nerde:d
JartiyerliSİnek
SucukluPasta
JartiyerliSİnek
SucukluPasta
Yavru Kürt Teemo .s
Yavru Kürt Teemo .s
benim sihirdar ismimde oldukça güzel ” Muzlu Condom ” 😛
benim sihirdar ismimde oldukça güzel ” Muzlu Condom ” 😛
gravesti Mid den yarak
bacı avcısı prozervatif jax
ben de bir tane görmüştüm 1KediPipimi7 diye 😀
Bir sorunum var bilemiyorum yardımcı olabilir misiniz ya da önerdiğiniz numaradan destek alabilir miyim