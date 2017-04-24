League of Legends’ta En Komik 18 Sihirdar Adı 5 - 2 OY

League of Legends eğlencesinin dibi olan TR sunucusunda kimi oyuncuların sihirdar adlarını gördüğümüzde dahi kahkahaya tutuluyoruz; zira bizim insanımızın içtenliğini, mizah anlayışını ve zekasını gösteriyor TR sunucusu. Sizlerden gelen tespitler ve bizlerin de araştırmalarıyla League of Legends TR sunucusundaki en yaratıcı ve komik 18 sihirdar adını siz LoL severler için hazırladık, iyi eğlenceler!

1) Adolf Feedler

Adolf Hitler yani nam-ı diğer Führer bir zamanların en ihtişamlı faşist lideri olabilir, ancak malesef LoL’de yapabildikleri sihirdar adından anlaşılabiliyor.

2) AnaBacıVokke

Michael Jackson’ın efsane şarkısı Smooth Criminal’de geçen “Annie are OK?” mottosunun türlü versiyonlarını görmüştük; Eni vici vokke, Eni gici vokki, Enebaci vokki” gibi. Ancak bu sihirdar adındaki versiyonda bizlere “Ana bacı katmayın ulan” mesajı veriliyor olabilir.

3) BANAKARIBUL

İstek, ihtiras, şehvet, dehşet, her şeyi bulunduran bir sihirdar adı. League of Legends tarihinin en içten serzenişi.2

4) KafasıHaric1km

Yanılmıyorsak bu sihirdar adı Eu West sunucusuna mensuptu, ve bu adı ilk gördüğümüzde oyuncunun tabi ki Türk olduğunu 1 km öteden anladık. Yanlış anlaşılmasın, sihirdar adından anladık.

5) Supportacus

Supportacus yaşadığı sürece Sihirdar Vadisi’nde kimse özgür yaşamlarından taviz vermeyecek! Kimse kimseye kölelik etmeyecek!

6) Cengaveremem

Bu sihirdar adı kendisinin hiçbir zaman bir cengaver olamadığını ve asla olamayacağını gösteriyor. Takımın tankının arkasında uzaktan uzaktan teq atmaya devam.

7) 31check

Rünler: Check. Kabiliyetler: Check. Sıçra-Tutuştur: Check. Takıma feedlememe öğüdü vermek: Check. Bir iki küfretmek: Check. 31: Hı? Check check.

8) Aygıtkocaman

Sevgili sihirdar; LoL kızlarına iğrenç bir mesaj vermeye çalışıyor olabilirsin veya egonu tatmin ediyor olabilirsin, ancak bari Aykut Kocaman’a gönderme yapma yahu!

9) 1VurdumTek7

Rakip takıma kesinlikle korku salabilecek bir sihirdar adı. Aynı zamanda egoist, gizemli ve vahşi. Yada sadece gülünüp geçilebilir.

10) ManaBasanHasan

Şüphesiz aralıksız kahkalarla güldüğümüz en komik sihirdar adlarından biri bu. Anlamsız bir şekilde kafiye ile birlikte çok komik ve eğlenceli geliyor.

11) HowIMetYourMundo

Muhteşem yabancı sit-com dizisi How I Met Your Mother’daki çocukların annesininin Dr. Mundo’ya benzetilmesi, troll bir komediye olanak sağlıyor.

12) Güldü Verecek

Hayır kardeşim vermeyecek. Kimse kimseye vermeyecek. Gülse de ağlasa da herkes kendi koridorunda kendi oyununu oynayacak. Hadi bak yoluna!

13) Köpürtbeniayşe

Köpük banyosuna hayran bir oyuncunun aldığı sihirdar adı. Ayşe hanımefendi neyi oluyor bilmiyoruz. Belki de support’u, yani Nami’dir.

14) Cünüp İmam



İroninin dibine vurulan bu sihirdar adına sahip kişi kimi söylentilere göre kendi cemaati ile beraber Bronze V’e gömülecek ve asla oradan çıkamayacak.

15) OsurmadanSıcan

Sihirdar adındaki bu eylemin nasıl yapıldığına dair ekipçe bol bol fikir yürütüp tartıştık, ancak bir süre sonra odayı pis bir koku sarınca muhabbeti sonlandırdık.

16) Orhan Bencegay

Büyük üstad Orhan babaya saygısızlık etmek istemeyiz ama bu sihirdar adı öylesine etkileyici ki büyüsüne kapılmaktan kendimizi alamıyoruz.

17) YumukluSucurta

Harikulâde yaratıcılıkta bir kelime oyunu. Bu sihirdar adının fazla zikredilmemesinden yanayız, zira türkçemiz tahtalı köyü boylayabilir.

18) nickbulamadım

Nick düşünmekten gecesini gündüzüne katmış, gözleri kan çanağı olmuş bir sihirdarın vardığı son nokta.