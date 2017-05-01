League of Legends Sistem Gereksinimleri
League of Legends özellikle son birkaç yılda dünyanın en çok oynanan oyunları arasına hızlıca girmeyi başardı. Hatta yakın bir süre içerisinde hem Türkiye’de hemde dünyada espor kavramının tam anlamıyla ortaya çıkmasını sağladı.
League of Legends’ın günden güne artan kullanıcısı ile birlikte oyun severler de bilgisayarlarının minimum özelliklerinin ne olması gerektiği, tavsiye edilen sistem gereksinimleri nedir, fps sorunu olmadan kaliteli bir oyun deneyimi nasıl yaşarım gibi soruları bizlere de yöneltmeye başladılar.
Bu yazımızda da giderek büyüyen ve gelişen MOBA oyunu League of Legends’ın minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşacağız.
League of Legends Sistem Gereksinimleri Nasıl Olmalı?
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Pentium 4 2 GHz/ AMD XP 2500 ve üst sürümleri
Gerekli Boş Alan: 8GB
Bellek: 512 MB yada üstü ( Oyun sırasıda FPS düşüşleri ve zorlanmalar olacaktır. Minimum özelliklerde dahi 1 GB RAM olmasını tavsiye ediyoruz)
Ekran Kartı: DirectX 9 Destekli
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: 3 GHz
Gerekli Boş Alan: 12-14 GB
Bellek: 4 GB RAM ( 2 ve üzerinde de güzel performans almanız mümkün)
Ekran Kartı: GeForge 8800 veya farklı markalardan dengi
Yukarıda verilen minimum sistem gereksinimleri ile LOL’ü en düşük ayarlarda yada biraz daha fazla olacak şekilde sorunsuz oynayabilirsiniz. Ancak uzun süreli oyunu oynamaya devam etmek istiyorsanız tavsiye edilen sistem gereksinimlerine bilgisayarınızı ne kadar yaklaştırabilirseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Oyunun giderek artan kullanıcı sayısı ve grafik çözünürlükleri ile yakın bir süre içerisinde minimum sistem gereksinimleri ile oyunu oynamanın ne kadar zorlaşacağını da hatırlatmadan geçmeyelim.
Ayrıca kullanmış olduğunuz bilgisayar ayarlarınızı aşağıdaki yorum kısmından bize iletirseniz oyunu en optimize şekilde nasıl oynayacağınız konusunda sistem tavsiyelerinde bulunabiliriz.
14 thoughts on “League of Legends Sistem Gereksinimleri”
1 gb ekran kartı asus 2 gb ram 2.4 ghz işlemci ne durumda oynayabilirim
1 gb ekran kartı asus 2 gb ram 2.4 ghz işlemci ne durumda oynayabilirim
8GB ram 32 bit kasar mı ?
32 bitte 8 gb görüyorsun ? Senin trolünü yerim 🙂
8GB ram 32 bit kasar mı ?
32 bitte 8 gb görüyorsun ? Senin trolünü yerim 🙂
Pentium(R) Dual – Core CPU 2.50 ghz
Windows 7 Ultimate 32 Bit
Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family 2 GB
1440 x 900 (32 Bit) (60 Hz)
Sistemim Kaldırırmı Acaba ?
Pentium(R) Dual – Core CPU 2.50 ghz
Windows 7 Ultimate 32 Bit
Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family 2 GB
1440 x 900 (32 Bit) (60 Hz)
Sistemim Kaldırırmı Acaba ?
Intel(R) Core(TM)2 4,00 gb 64 bit windows 7 kaldırırmı beyler
Intel(R) Core(TM)2 4,00 gb 64 bit windows 7 kaldırırmı beyler
intel 1.60 ghz 2gb ram geforce 7300 le ekran kartı çok kasarmı
BEYLER KALDIRIR MI
Time of this report: 5/26/2016, 17:50:18
Machine name: DENTE-789E6F604
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.130704-0421)
Language: Turkish (Regional Setting: Turkish)
System Manufacturer: INTEL_
System Model: D945PRN_
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
Memory: 510MB RAM
Page File: 206MB used, 1038MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode
4 gb ram 2.1 ghz i3 geforce 6600 le 1.50 gb kaldırımı kaldırırsa kaç fiş alırım
Yav bilen biri solesin lutfen benim sistem ozellikler
Ram:2gb
Ekran Kartı:1gb
Ghz:Turbo boost ile 1.9 ghz
Windows Sürümü:Win 10
Alan:13gb
Direct surumu:direct x10