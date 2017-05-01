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League of Legends özellikle son birkaç yılda dünyanın en çok oynanan oyunları arasına hızlıca girmeyi başardı. Hatta yakın bir süre içerisinde hem Türkiye’de hemde dünyada espor kavramının tam anlamıyla ortaya çıkmasını sağladı.

League of Legends’ın günden güne artan kullanıcısı ile birlikte oyun severler de bilgisayarlarının minimum özelliklerinin ne olması gerektiği, tavsiye edilen sistem gereksinimleri nedir, fps sorunu olmadan kaliteli bir oyun deneyimi nasıl yaşarım gibi soruları bizlere de yöneltmeye başladılar.

Bu yazımızda da giderek büyüyen ve gelişen MOBA oyunu League of Legends’ın minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşacağız.

League of Legends Sistem Gereksinimleri Nasıl Olmalı?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Pentium 4 2 GHz/ AMD XP 2500 ve üst sürümleri

Gerekli Boş Alan: 8GB

Bellek: 512 MB yada üstü ( Oyun sırasıda FPS düşüşleri ve zorlanmalar olacaktır. Minimum özelliklerde dahi 1 GB RAM olmasını tavsiye ediyoruz)

Ekran Kartı: DirectX 9 Destekli

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 3 GHz

Gerekli Boş Alan: 12-14 GB

Bellek: 4 GB RAM ( 2 ve üzerinde de güzel performans almanız mümkün)

Ekran Kartı: GeForge 8800 veya farklı markalardan dengi

Yukarıda verilen minimum sistem gereksinimleri ile LOL’ü en düşük ayarlarda yada biraz daha fazla olacak şekilde sorunsuz oynayabilirsiniz. Ancak uzun süreli oyunu oynamaya devam etmek istiyorsanız tavsiye edilen sistem gereksinimlerine bilgisayarınızı ne kadar yaklaştırabilirseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Oyunun giderek artan kullanıcı sayısı ve grafik çözünürlükleri ile yakın bir süre içerisinde minimum sistem gereksinimleri ile oyunu oynamanın ne kadar zorlaşacağını da hatırlatmadan geçmeyelim.

Ayrıca kullanmış olduğunuz bilgisayar ayarlarınızı aşağıdaki yorum kısmından bize iletirseniz oyunu en optimize şekilde nasıl oynayacağınız konusunda sistem tavsiyelerinde bulunabiliriz.