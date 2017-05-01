Sistem Gereksinimleri 

League of Legends Sistem Gereksinimleri

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League of Legends özellikle son birkaç yılda dünyanın en çok oynanan oyunları arasına hızlıca girmeyi başardı. Hatta yakın bir süre içerisinde hem Türkiye’de hemde dünyada espor kavramının tam anlamıyla ortaya çıkmasını sağladı.

League of Legends’ın günden güne artan kullanıcısı ile birlikte oyun severler de bilgisayarlarının minimum özelliklerinin ne olması gerektiği, tavsiye edilen sistem gereksinimleri nedir, fps sorunu olmadan kaliteli bir oyun deneyimi nasıl yaşarım gibi soruları bizlere de yöneltmeye başladılar.

Bu yazımızda da giderek büyüyen ve gelişen MOBA oyunu League of Legends’ın minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerini sizlerle paylaşacağız.

League of Legends Sistem Gereksinimleri Nasıl Olmalı?

Minimum Sistem Gereksinimleri

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İşlemci: Pentium 4 2 GHz/ AMD XP 2500 ve üst sürümleri

Gerekli Boş Alan: 8GB

Bellek: 512 MB yada üstü ( Oyun sırasıda FPS düşüşleri ve zorlanmalar olacaktır. Minimum özelliklerde dahi 1 GB RAM olmasını tavsiye ediyoruz)

Ekran Kartı: DirectX 9 Destekli

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 3 GHz

Gerekli Boş Alan: 12-14 GB

Bellek: 4 GB RAM ( 2 ve üzerinde de güzel performans almanız mümkün)

Ekran Kartı: GeForge 8800 veya farklı markalardan dengi

 

Yukarıda verilen minimum sistem gereksinimleri ile LOL’ü en düşük ayarlarda yada biraz daha fazla olacak şekilde sorunsuz oynayabilirsiniz. Ancak uzun süreli oyunu oynamaya devam etmek istiyorsanız tavsiye edilen sistem gereksinimlerine bilgisayarınızı ne kadar yaklaştırabilirseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Oyunun giderek artan kullanıcı sayısı ve grafik çözünürlükleri ile yakın bir süre içerisinde minimum sistem gereksinimleri ile oyunu oynamanın ne kadar zorlaşacağını da hatırlatmadan geçmeyelim.

Ayrıca kullanmış olduğunuz bilgisayar ayarlarınızı aşağıdaki yorum kısmından bize iletirseniz oyunu en optimize şekilde nasıl oynayacağınız konusunda sistem tavsiyelerinde bulunabiliriz.

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14 thoughts on “League of Legends Sistem Gereksinimleri

  • Murat Özdemir
    24 Mayıs 2015 at 19:50
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    1 gb ekran kartı asus 2 gb ram 2.4 ghz işlemci ne durumda oynayabilirim

    Reply
  • Murat Özdemir
    24 Mayıs 2015 at 18:50
    Permalink

    1 gb ekran kartı asus 2 gb ram 2.4 ghz işlemci ne durumda oynayabilirim

    Reply
  • Eren
    19 Ağustos 2015 at 21:34
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    8GB ram 32 bit kasar mı ?

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    • Emre
      16 Eylül 2015 at 18:50
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      32 bitte 8 gb görüyorsun ? Senin trolünü yerim 🙂

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  • Eren
    19 Ağustos 2015 at 20:34
    Permalink

    8GB ram 32 bit kasar mı ?

    Reply
    • Emre
      16 Eylül 2015 at 17:50
      Permalink

      32 bitte 8 gb görüyorsun ? Senin trolünü yerim 🙂

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  • Barış
    23 Kasım 2015 at 21:08
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    Pentium(R) Dual – Core CPU 2.50 ghz

    Windows 7 Ultimate 32 Bit

    Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family 2 GB

    1440 x 900 (32 Bit) (60 Hz)

    Sistemim Kaldırırmı Acaba ?

    Reply
  • Barış
    23 Kasım 2015 at 21:08
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    Pentium(R) Dual – Core CPU 2.50 ghz

    Windows 7 Ultimate 32 Bit

    Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family 2 GB

    1440 x 900 (32 Bit) (60 Hz)

    Sistemim Kaldırırmı Acaba ?

    Reply
  • dogukan
    30 Aralık 2015 at 19:00
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    Intel(R) Core(TM)2 4,00 gb 64 bit windows 7 kaldırırmı beyler

    Reply
  • dogukan
    30 Aralık 2015 at 19:00
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    Intel(R) Core(TM)2 4,00 gb 64 bit windows 7 kaldırırmı beyler

    Reply
  • enes
    1 Şubat 2016 at 21:12
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    intel 1.60 ghz 2gb ram geforce 7300 le ekran kartı çok kasarmı

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  • raki
    23 Temmuz 2016 at 16:45
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    BEYLER KALDIRIR MI

    Time of this report: 5/26/2016, 17:50:18
    Machine name: DENTE-789E6F604
    Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 3 (2600.xpsp_sp3_qfe.130704-0421)
    Language: Turkish (Regional Setting: Turkish)
    System Manufacturer: INTEL_
    System Model: D945PRN_
    BIOS: Default System BIOS
    Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs)
    Memory: 510MB RAM
    Page File: 206MB used, 1038MB available
    Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
    DX Setup Parameters: Not found
    DxDiag Version: 5.03.2600.5512 32bit Unicode

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  • Berk
    23 Eylül 2016 at 18:25
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    4 gb ram 2.1 ghz i3 geforce 6600 le 1.50 gb kaldırımı kaldırırsa kaç fiş alırım

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  • Angry Ninja
    11 Ekim 2016 at 21:05
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    Yav bilen biri solesin lutfen benim sistem ozellikler
    Ram:2gb
    Ekran Kartı:1gb
    Ghz:Turbo boost ile 1.9 ghz
    Windows Sürümü:Win 10
    Alan:13gb
    Direct surumu:direct x10

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