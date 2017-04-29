League of Legends Listeler 

League of Legends En Çok Oynanan 10 Solo Top Şampiyonu

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League of Legends En Çok Oynanan 10 Solo Top Şampiyonu
3.5 - 2 OY

League of Legends, eskilerin en iyi oyunlarından biridir. Çok sayıda oyun severi vardı. Şuan hala var mı bilemiyorum. Ama takım çalışmasının çok önemli olduğu League of Legends’da en çok oynanan ve solo top olarak tercih edilen şampiyonları listeledik. Birçoğunu kullanmıyor veya tercih etmiyor olabilirsiniz. Siz de en çok tercih ettiğiniz solo top şampiyonu nedenleri ile birlikte yazınının hemen aşağısında bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz.

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İşte en çok oynanan 10 solo top şampiyonu:

 

League of Legends En Çok Oynanan

1. Garen

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