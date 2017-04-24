Kırpma Yapmadan Instagram’a Fotoğraf Ve Video Nasıl Yüklenir

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Kare formatında çekmediğimiz fotoğrafları Instagram’a koymak istediğimizde sığmaz ve bu oldukça can sıkıcıdır. Lakin yardımımıza fotoğraf boyutunu ayarlayan uygulamalar koşar. İşte o uygulamalar:

Squaready – App Store Ücretsiz

Bir fotoğrafı boyutlandırıp kenarlarında beyaz şeritler varmış gibi yapan bu uygulama sayesinde fotoğraflarımızı Instagram kırpmadan bütün detaylarıyla yükleyebiliriz. Kenarlara bıraktığı beyaz şeridin kalınlığını ve fotoğrafın ne kadar yakın veya uzak duracağını ayarlamanız da mümkün. İsterseniz el ile isterseniz de hazır bulunan kalıplarla beyaz şerit kısmını ayarlabilirsiniz. Otomatik olarak arka fon beyazla başladığından beyaz diyoruz fakat bu rengi değiştirebilirsiniz.

Instasize – Google Play Store Ücretsiz

Bu uygulama da Android işletim sistemi için de aynı özellikleri taşıyor. Fotoğrafın ne kadar yakın veya uzak gözükeceğini elinizle ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla beyaz şeridin kalınlığını da. Bu arada beyaz kısmı yani arka fon rengini değiştirmeniz de elbette mümkün.

Squaready For Video – App Store Ücretsiz

Bu uygulama da aynı şekilde videolarınızı Instagram’a sığması için boyutlandırmanızı sağlar. Uygulamadaki “+” ve “-” ile videonun ne kadar yakın veya uzak gözükeceğini dolayısıyla kenarlarda oluşan şeritlerin kalınlığını ayarlamanıza yardımcı olur.

Square Your Videos – Google Play Store Ücretsiz

Bu uygulama da Andorid cihazlar için aynı özelliklere sahiptir.

No Crop – App Store Google Play Store Ücretsiz

Bu uygulama ise fotoğrafların boyutunu ayarlayıp beyaz şerit oluşmasını sağlamak dışında arka fonu beyaz yerine başka renk yapmanında ötesinde başka bir fotoğrafı arka fona koymanıza olanak sağlar. Ve arka fondaki fotoğrafın netliğini de ayarlayabilirsiniz. Ön plandaki fotoğrafı ise elinizle ayarlayarak yakınlaştırabilir yada uzaklaştırabilirsiniz.