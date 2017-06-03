iPhone’u Bul uygulaması nasıl kullanılır detaylar 2 - 1 OY

Sorun :

Telefonunuzu çok sık kaybediyorsunuz ve ya çalınmasından korkuyorsunuz. iPhone’u Bul uygulaması nasıl kullanılır!

Açıklama :

iPhone’umu Bul (Find My iPhone) uygulaması, bilgisayar üzerinden iPhone’unuza erişmek için, kaybettiğiniz de sesli alarm çalması, ekrana mesaj koyarak sizin girdiğiniz şifre ile kilitlemesi ve tabii ki en önemlisi harita da nerede olduğunu görebilmenizi sağlayan muhteşem bir güvenlik uygulamasıdır. Find My iPhone uygulaması iOS 4.2.1 versiyonu ve üstü ile çalışır, ayrıca tamamen ücretsiz bir uygulamadır.

iPhone’u Bul Uygulaması Nasıl Kullanılır

Çözüm:

Öncelike App Store’dan Find My iPhone uygulamasını indirip cihazımıza kuruyoruz.

Ardından Ayarlar > iCloud kısmına gelerek aşağı doğru iniyoruz ve iPhone’umu Bul menüsüne giriyoruz. Buradan iPhone’umu Bul ve Son Konumu Gönder kısımlarını aktif ediyoruz. Son Konumu Gönder, eğer telefonunuzun şarjı az ise son konumu otomatik olarak Apple’a mail gönderir.

Sonra iPhone’umu Bul uygulamasına gelerek Apple kimliğimiz ile giriş yapıyoruz.

Sonra daha da sağlıklı bir şekilde çalışması için Ayarlar kısmından aşağıdaki uygulamalrın olduğu kısımda kadar inip, iPhone’u Bul kısmına girerek Hücresel Veri’yi kullan seçeneğin aktifleştiriyoruz.

Kurulum aşamasından sonra, kesinlikle uygulamanın çalışıp çalışmadığını kontrol etmekte fayda var.

Bunun için icloud.com adresinden Apple kimliği ve parolamız ile giriş yapıyoruz. Çıkan ekran da yeşil daire şeklindeki iPhone’u bul sembolüne tıklıyoruz.Bu kısımda eğer sizden parola isterse parolamızı da giriyoruz.

Pusula sembolünün bir kaç saniye ayarlama yapmasının ardından iPhone’unuzu hartia üzerinden görebilir duruma geliyoruz.Üzerindeki İ sembolüne bastığımızda ise sağ üstteki menü ekrana geliyor.

Buradaki Ses Çal kısmı eğer evin içinde ve ya iş yerinizde kaybettiğiniz de rahatlıkla bulabilmenizi sağlar.

Kayıp Modu’nu aktif ettiğiniz de öncelikle iPhone ekranında göstermek için sizden opsiyonel ve size ulaşılabilecek bir telefon numarası ister. Bu kısımda ileri dedikten sonra iPhone ekrnaında görülmesini istediğiniz mesajı buraya giriyorsunuz. Eğer telefonunuzu kilitle kullanıyorsanız sizden bir şifre belirlenmesini istemez, mevcut şifre kullanılır. Yoksa sizden telefonu kilitlemek için bir şifre ister.

iPhone’u Sil kısmı ise cihazınızın bütün bilgilerini bir tıklama ile siler. Bu ise telefonunuz çalındığında ve bulmaktan umudu kestiğiniz de yapılabilecek bir şeydir.

Aynı zamanda bu kutucuğun sağ üst kısmında da cihazınızın pil durumunu görebilirsiniz.