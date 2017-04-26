iPhone Wifi Sorunu Çözümü

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iPhone cep telefonda wifi kablosuz internet bağlantısı yapılamıyor sorunu: Birçok iPhone kullanıcısının sık sık karşılaştığı bir durum olan iPhone wifi sorunu ile ilgili neler yapabileceğinizi anlatacağız bugün. Her şey düzgün gözükmesine rağmen telefonunuz modemi görmüyor veya şifresi doğru olduğu halde modeme bağlanmıyor olabilir. Korkmayın, bu sık sık iphone ve ipadlerde gerçekleşen bir sorun. Herhangi bir şekilde iPhone veya iPad’inizi kapattıp açtıktan sonra yada modem ayarlarına reset attıktan sonra bu durumla karşılaşmanız gayet normal. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit.

iPhone Wifi Sorunu Nasıl Çözülür?

1. Her şeyden önce şu adımları izleyerek ağ ayarlarınızı sıfırlayın:

Ayarlar – Genel – Sıfırla – Ağ Ayarlarını Sıfırla.

2. Telefonunuz tekrar başlatılacaktır. Açıldıktan sonra şifreniz ile tekrar modeme bağlanmayı deneyin. Büyük ihtimal ile iphone wifi sorunu düzelmiş olacaktır.

3. Sorun hala düzelmediyse modeminizi kapatıp 15-20 saniye kadar bekleyin. Tekrar açın ve yukarıdaki adımları izleyerek bağlanmayı deneyin.

4. Sorununuz hala düzelmediyse modem arkasında bulunan reset butonuna tüm ışıklar sönüp tekrar yanıncaya kadar basılı tutun ve yukarıdaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin. Bu adımda modem ayarlarınız sıfırlanacağından tekrar modem kurulumu yapmanız gerekebilir. Bu işlemi 192.168.1.1’i adres çubuğuna yazıp kullanıcı adı admin, şifre admin bilgileri ile giriş yaparak kolayca halledebilirsiniz.

Son adımdan sonra büyük ihtimalle iPhone wifi sorunu ortadan kalkmış olacaktır. İleride de aynı sorun ile karşılaşırsanız bu işlemi maalesef tekrar yapmanız gerekecek. Yukarıdaki işlemleri yapmanıza rağmen hala iPhone wifi sorunu çözülmediyse sorun modeminizden kaynaklanıyor olabilir. İnternet sağlayıcınız ile konuşup durumu anlatın.

Bir diğer sorun ise telefonunuzdan kaynaklı olabilir. Bu durumda da iphone yetkili servisini arayarak bilgi alın. Gerekirse servise vererek tamir ettirin. Ufak bir araştırma yaparken bu sorun ile ilgili program önerilerinde bulunan sitelerin olduğunu fark ettim. Kesinlikle iPhone wifi sorunu çözümü için bir program kullanmayın. Belirttiğimiz adımlar dışında karşılaşacağınız herhangi bir sorunda telefonunuza wifi dışında ciddi hasarlar da verebilirsiniz.