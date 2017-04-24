iPhone Virüs Programları Var Mı? 3.8 - 5 OY

Bu yazımda sizlere iPhone virüs programları ve iOS platformunda güvenliği artırmak için neler yapabileceğinizi anlatmak istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki iPhone virüs programları adı altında AppStore ve farklı kaynaklarda bulabileceğiniz uygulamaların hiçbiri Android platformunda olduğu gibi sizlere virüs temizleme imkanı sunan uygulamalar değildir.

Bunun başlıca nedenlerine aşağıda değinecek olsam da öncelikle virüs dendiğinde ne anladığınıza bağlı olarak ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Virüsten kastınız mail ve uygulamalar ile telefonunuza bulaşabileceğini düşündüğünüz zararlı yazılımlar ise iOS platformunda bu tarz sorunları göremezsiniz. Bunun nedeni iOS cihazlarının dışarıdan uygulama yüklemeye ve müdahale etmeye kapalı olmasıdır. Ancak bu demek değildir ki iOS cihazınıza belli derecede zarar verebilecek yazılımlar yok.

Her şeyden önce sonradan gelecek yorumlara karşı burada iOS, Android‘den daha güvenlidir demek istemediğimi tamamen ayrı olan iki platformu güvenlik açısında değerlendiğimi ve tavsiyelerimi belirttiğimi açıklayayım. Android platformu üzerinde virüslerin daha çok görülmesinin genel nedeni dışarıdan uygulama yüklemeye izin verilmesi, kullanıcıya daha çok seçenek sağlamasından kaynaklanmaktadır. Durum böyle olunca da cihazınıza farklı zararlı yazılımların bulaşması normaldir. iOS cihazlarında neredeyse hiç görülmemesinin nedeni ise genel olarak iOS platformunun klasik bir benzetme ile kapalı bir kutu gibi olmasıdır.

Lafı daha fazla uzatmadan iPhone virüs programları adı altında sunulan uygulamaların aslında neler yaptığına ve iOS cihazlarınızın güvenliğini artırmak için yapabileceklerinize geçelim.

iPhone Virüs Programları Ne İşe Yarar?

Aslında bu uygulamaların iPhone virüs programları adı altında geçmesi çok doğru olmasa da genel bir tabir olduğu için biz de böyle hitap edelim. Eğer bir iOS kullanıcısı iseniz AppStore üzerinde iPhone virüs programları gibi ufak bir arama yaptığınızda karşınıza çıkan Eset ve Norton Mobilke Security programları fark etmişsinizdir. Bu firmalar virüs kelimesi ile özdeşleşmiş olacak ki aramalarda bu şekilde karşınıza çıkmaktadır.

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Gelelim bu uygulamaların aslında ne işe yaradığına. Norton Mobile iOS uygulaması güzel bir kayıp telefonu bulma uygulamasıdır. İçerisinde bulunan seçenekler ile cihazınızın her ihtimale karşı güvende kalmasını sağlar. Yine AppStore’da karşınıza çıkan Eset uygulaması ile klasik bir RSS ve bildirim uygulamasıdır. Bu uygulamaları indirmenizi veya kullanmanızı ben çok tavsiye etmiyor. Pek bir işlevleri yok açıkçası.

Bu uygulamalar yerine 360 Mobile Security adı ile bize sunulan ve iPhone virüs programları aramasında çıkmıyor olsa da telefonunuzu büyük ölçüde hızlandırmanıza ve güvenliğini bir nebze olsun artırmaya yarayacak bir uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Peki 360 Mobile Security programı sizin için neler yapıyor?

Öncelikle telefonunuzu yavaşlattığı düşünülen uygulamaları sizin için arayüz üzerinden tarayabiliyor. Buna ek olarak birçok uygulamanın yapmaya çalıştığı optimizasyon ayarlarını sizin için yapıyor. Uygulama aslında basit olarak hali hazırda kendinizin de yapabileceği ayarları sizin için yapıp cihazının daha iyi performans göstermesini sağlıyor. Bunun dışında yaptığı çok da bir şey olduğu söylenemez.

iPhone Virüs Programları Diye Geçen Dosyaları Yüklemeyin

Son dönemde insanların iPhone virüs programları aramalarını fark etmiş olacaklar ki çok ilginç uygulamalar karşımıza çıkabiliyor. Geneli Jailbreak gerektiren uygulamaların yüklenmemesi gerektiğini belirtelim. Cihazınızın çok daha güvenli hale getirileceği vaatleri ile uygulamanızı güvenlik dışına çıkarmaya çalışan ve bilgilerinize ulaşmaya çalışan birçok insan var.

iPhone Virüs Programları Var Mı?

Bu ara oldukça sık gelmeye başlayan” iPhone virüs programı tavsiyeniz var mı? ” sorusuna da buradan yanıt vermiş olalım. Hayır arkadaşlar. iPhone ve diğer iOS cihazları için yukarıda da belirttiğim nedenlerden dolayı virüs programları yok ancak telefonunuza daha güvenli hale getirmenizi sağlayan ve performansını artıran birkaç uygulama var. Bu uygulamaların başında gelen 360 Mobile Security uygulamasına da buradan ulaşabilirsiniz.