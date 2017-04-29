iPhone ve iPad Donunca Nasıl Resetlenir 5 - 2 OY

Kiltlenen iPhone veya iPad cihazlarda nasıl bir işlem yapılabilir? iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6s / Plus ve iPhone 7.

iPhone donma sorunu:

Eğer cihazınız bir uygulamanın ortasında ve ya ana ekranda donup kaldıysa, açma kapama ve ya ana ekran tuşuna bastığınız da cihazdan hiç bir tepki alamıyorsanız, cihazınızın şarjı tamamen bitmiş durumdayken şarja takıp açmaya çalıştığınız da açılmıyorsa eğer çok ciddi bir arıza yoksa cihazınızı yeniden başlatmak yardımcı olabilir.

Donma sorunu için çözüm:

Bu durumda cihazınızı yeniden başlatmak için Home (ana ekran) ve Power (kapatma) tuşu bize yardımcı olacak. Aynı tuşları ekran almak için de kullandığımızdan burada yapmamız gereken Home ve Power tuşlarına en az 10 saniye basılı tutmak. Eğer kısa sürede çekerseniz flaş sesi ve ekrandaki sahte flaş patlaması ile ekran görüntüsü alırsınız. Bu yüzden cihazınız kapanana ve açılana yani Apple logosunu görene kadar bu tuşlara basılı tutmanız gerekiyor. Bu tuşlara basılı tutarken normal kapatma mesajı çıkarsa bile bunu önemsemeyin.

Apple logosu çıktıktan sonra cihazınzı kendisini yeniden başlatmış demektir. Bu durumda artık tuşları bırakabilirsiniz. Cihazınız az sonra kendiliğinden açılacaktır.

Alternatif olarak iTunes açık bir bilgisayara telefonu bağlayıp beklemeniz. Yazılım üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Not:

Bu donma problemleri yüzünden cihazlarını servise götüren bir çok kullanıcı bulunmakta. Önceleri telefon pilleri çıkartılarak çözülen bu problem iPhone ve iPad’lerin pilleri çıkartılamadığı için bu durum kullanıcıların servise gitmesi ile sonuçlanıyor. Fakat yeniden başlatmak cihazınızda düzelme yapmıyorsa o zaman bir servise baş vurma zamanınız gelmiş demektir.