iPhone Müzik İndirme Programları 4 - 4 OY

iPhone kullanıcılarının bildiği gibi Apple ürünlerinde internetten müzik indirmeniz ve direkt olarak iPhone müzik servislerinde açmanız Jailbreak işlemi olmadan mümkün değil. Bu yazımızda ise size Jailbreak işlemi uygulanmış cihazlar ve uygulanmamış cihazlar için daha rahat müzik dinlemenizi sağlayacak iPhone müzik indirme programlarını bir arada sunuyoruz.

Öncelikle belirtmekte yarar var ki Jailbreak işlemi olmayan cihazlarda telefonunuza bilgisayarınıza bağlayarak iTunes aracı ile müzik dosyalarınızı telefonunuza aktarmanız en sağlıklı yöntem. Ufak bir araştırma ile iPhone müzik indirme programı altında sunulmuş online araçları da kullanmanız mümkün ancak bu araçların cihazınıza herhangi bir müzik indirme işlemi gerçekleştirmediğini, online olarak internet paketinizden harcayarak müzik dinleme imkanı sağladığının altını çizelim.

Jailbreakli Cihazlar İçin iPhone Müzik İndirme Programları

Eğer iPhone konusunda yeterince yetkin olduğunuzu düşünüyor ve iOS sisteminin çıkartabileceği sorunları kabul ediyorsanız cihazınızı Jailbreak işlemi ile birçok sınırlandırmadan kurtarmanız mümkün. Jailbreak işlemi yapılan cihazlarda direkt olarak iPhone müzik indirme için hazırlanmış programları da gönül rahatlığıyla kullanmanız mümkün.

Musicbox – Cydia aracılığıyla indirebileceğiniz uygulama ile arşivde bulunan bütün müzikleri internet üzerinden cihazınıza indirebilirsiniz.

Multiclip – Youtube videolarını cihazınıza indirmeye yarayan servis içerisinde dilerseniz yalnızca mp3 olarak da müzik indirmeniz mümkün.

Free Video – Yine bir video indirme programı olan uygulama ile yalnızca ses seçeneğini kullanarak indirmek istediğiniz dosyaları mp3 olarak kaydedebilirsiniz.

Jailbreak Olmayan Cihazlar İçin iPhone Müzik İndirme

Cihazınızda herhangi bir jailbreak işlemi yoksa maalesef iPhone müzik indirme işlemlerini gerçekleştirmeniz mümkün değil. iTunes aracı ile müziklerinizi cihazınıza aktarmanız ve bu şekilde kullanmanız gerekiyor ancak siz de kablolar ile uğraşıp saatlerce müzik atmaktan sıkıldıysanız, iPhone’unuza kısa yoldan şu şekilde müzik atmanız mümkün:

Dropbox veya benzeri bir programı PC’nize yükleyerek cihazınız ile PC arasında hızlı aktarım yapabilirsiniz. Böylece iPhone müzik indirme servislerinden herhangi birini kullanmadan da Dropbox’a attığınız dosyaları senkronize ederek cihazınız üzerinden dinleyebilirsiniz.

Cihazınız üzerinden internet bağlantısı olmadan da müzik dinlemeye devam etmek istiyorsanız Dropbox dosyalarını eşitlemeyi ihmal etmeyin. Aksi halde internet bağlantınız kesildiğinde müziklerinize erişim sağlayamıyor olacaksınız.

Bunun dışında Spotify ve Deezer gibi programların ücretli versiyonlarını kullanarak da offline olarak müzik dinlemeniz mümkün.

Bu yöntemler size çok da kolay gelmediyse ve iOS bilginize güveniyorsanız cihazınızı Jailbreak işlemine sokup yukarıda verdiğimiz programlar aracılığıyla kolay bir şekilde iPhone müzik indirme işlemlerinizi gerçekleştirebilir, cihazınız üzerinden direkt olarak yükleme işlemlerini yapabilirsiniz.