iPhone Ekran Videosu Çekme Nasıl Yapılır?

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Artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte ihtiyacınız olabileceğini düşündüğüm iPhone ekran videosu çekme konusu ele alacağız bugün. iPhone ekran videosu çekme için hangi programlarını kullanmanız gerektiği ve kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de yazı içerisinde anlatacağım.

Başlangıçtan söylemekte fayda var iPhone ekran videosu çekme için telefonunuza herhangi bir jailbreak benzeri müdahale veya program yükleme gibi zarar verebilecek bir işlem yapmanıza gerek yok. Shou uygulaması ile iPhone ekran videosu çekme oldukça kolay. Adım adım neler yapacağınızı anlatalım:

Adım Adım iPhone Ekran Videosu Çekme

iPhone ekran videosu çekme işlemi için yapmanız gereken adımlar sırasıyla şu şekilde:

1. iPhone’nuzdan Safari dışında bir tarayıcı açarak şu adrese gidin: https://emu4ios.net/

2. Sayfanın hemen sağında çıkan “Get” butonuna basarak Emu4iOS Store uygulamasını telefonunuza indirin.

3. İndirme işlemi bittikten sonra uygulama telefonunuzda gözükecektir. Üzerine tıklayıp “Güven” butonuna basalım.

4. Karşımıza Emu4iOS Store arayüzü gelecektir. Burada farklı iPhone ekran videosu çekme programları olsa da benim tavsiye Shou uygulamasını kullanmanız. Shou uygulaması ile isterseniz videolarınızı kaydedebilir, isterseniz oyun oynarken canlı olarak yayın yapabilirsiniz. Tercih size kalmış.

5. Shou uygulamasını indirip uygulamayı açarken güven diyerek arayüzü açalım. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

6. Yukarıda gördüğünüz ekranda “Start Recording” butonu sağındaki ünlem işaretine basarak ekran videosunu yatay mı dikey mi çekeceğinizi, görüntü kalitesini ve formatını belirleyin. Daha sonra “Start Recording” butonuna basarak iPhone ekran videosu çekme işlemine başlayın. iPhone ekran videosu çekme işlemi sırasında durdurmak için “Stop Recording” butonuna basabilir veya ekran üzerinde çıkan kırmızı şerite basabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış.

iPhone Ekran Videosunu Kaydetme

iPhone ekran videosu çekme işlemi sonrasında videonuzu telefonunuza kaydetmek için Shou uygulaması arayüzünde Recordings kısmına gelin ve hangi videoyu kaydetmek istiyorsanız üzerine tıklayarak “Save to Came Roll” butonuna basın. Çektiğiniz video artık Fotoğraflar içerisinde de gözükecektir.

Emu4iOS Store içerisinde farklı bir uygulama olarak iRec’te iPhone ekran videosu çekme için kullanılabilir ancak son iOS güncellemesi ile birlikte iRec uygulaması maalesef çalışmıyor.

iOS 8.2 Güncellemesi Yayınlandı

Jailbreak işlemi olmadan telefonunuzun ekran videosunu çekip nasıl kaydedebileceğinizi anlattık. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir işlem. Biz de oyun inceleme videolarında Shou uygulamasını tercih ediyoruz. Herhangi bir sorun ile şu ana kadar karşılaşmadık. Olur da herhangi bir program ile karşılaşırsanız aşağıdaki yorum bölümünden bizimle iletişime geçebilir, sorularınızı sorabilirsiniz.