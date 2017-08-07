Instagram şifremi unuttum nasıl değiştiririm çözümü 2.3 - 7 OY OY

Instagram hesabımın şifresini unuttum. E-posta ve hesap şifre sıfırlama adımları da olmuyor çözümü nedir?

İnternet genişledikçe hatırlamamız gereken şifre sayısı da genişliyor. Her yere aynı şifre kullanmanın sakıncaları bir yana, bazı yerlerin şifre kuralları oluyor. Örneğin; en az bir har büyük olacak, rakam içerecek, en az 8 karakter olacak vb.

Böyle olunca tek şifre, kafa rahat hayali suya düşüyor.

Sosyal medyalardan biri olan ve fotoğraf yüklediğimiz Instagram için, Instagram şifresini unuttum diyen bir çok kullanıcı mevcut.

Peki unutulan Instagram şifresini nasıl değiştiririz?

Instagram şifremi unuttum seçeneği kullanarak değiştirmek

Öncelikle akıllı telefonumuzda bulunan Instagram uygulaması giriş ekranında Şifreni mi unuttun?yazısına tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Ya da bilgisayarınız üzerinden Instagram Şifre Yenileme sayfasından Instagram şifrenizi değiştirebilirsiniz. instagram.com/accounts/password/reset

Bunun için sayfaya gitmeniz, Eposta veya Kullanıcı Adı kısmına Instagram kullanıcı adı ya da eposta adresini yazmanız gerekiyor. Altta bulunan ve size gösterilen resimdeki rakam veya harfleri girerek insan olduğunuzu kanıtlamanız lazım. Bu sayede sizin bir bot değil gerçekten insan olduğunuzu ve şifrenizi sıfırlamak istediğinizi anlıyorlar.

Sonrasında size Instagram’dan bir eposta gelecek. Gelecek olan epostadaki bağlantıya tıklayarak Instagram şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Instagram iletişim adresi: help.instagram.com/contact/151081798582137

Facebook hesabınız ile Instagram şifresi değiştirmek

Bir diğer yöntem ise; Facebook hesabını Instagram’a bağlayanlar, Facebook doğrulaması ile Instragram şifrelerini değiştirebilirler. Bunun için Instagram uygulamasını akıllı telefonunuzdan açmanız ve anasayfada bulunan Facebook’u kullanarak yenile kısmına dokunmanız gerekiyor.

Sonrasında sizden Facebook hesabınız ile giriş yapmanız istenecektir. Eğer Facebook hesabınız Instagram’a bağlı ise şifrenizi sıfırlamanız için bir ekran çıkacaktır.

Hiçbir şekilde hesabınıza erişim yapamadıysanız ya hesabım çalındı başvurusu yaparak yeni güvenlik adımları ile denersiniz ya da bu facebook.com/help/contact/357439354283890 adresten iletişime geçersiniz.