Instagram şifre değiştirme ve sorunu 5 - 2 OY OY

Cep telefondan Instagram şifre değiştirme nasıl yapılacağına yer verdik. Şifre değiştirme sorunu ile karşılaşanlar, şifre sıfırlama adımlarına deneyebilirler.

Instagram üzerinden şifre değişikliği yapmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yetAerli olacaktır. Biz bu şifre değişiklik işlemini İphone üzerinden gerçekleştirdik. Şifrelerin hayatımızdaki önemi gün geçtikçe artıyor o yüzden şifrenizi belirlerken en az 8 karakter, harf ve rakam içeren içerisinde en az bir büyük harf ve en az bir küçük harf barındırmanız şifrenizin başka kullanıcılar tarafından erişimini daha da zorlaştıracaktır.

İnstagram Şifre Değiştirme

Şimdi geçelim şifre değişikliğine. Öncelikle İnstagram uygulamamıza giriş yapıyoruz.Daha sonra ekranınızın sağ alt köşesindeki profil sekmesine giriş yapıyoruz.

iPhone instagram şifre değiştirme

Yeni açılan ekran üzerinden şifre değiştir sekmesine dokunuyoruz. Açılan yeni ekranda sizinde gördüğünüz gibi mevcut şifreniz, yeni şifre ve şifre onayı ile doğru bir şekilde şifre girişi yaparak bitti butonuna tıklıyoruz.>İnstagram üzerinden şifre değişiklik işlemi bu şekilde. Şifreniz değiştirdikten tekrar erişimde yeni şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Şifre değiştirme sorunu için help.instagram.com/contact/151081798582137