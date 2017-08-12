Instagram hesap silme kalıcı olarak nasıl silinir Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi? Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Instagram hesap silme nasıl yapılır? Bir instagram hesabını kalıcı olarak nasıl silinir? Hesap silme adresine girdiğinizde Hesabını geçici olarak kapat başlığı çıkmakta. Buradan hesabını neden kapatmak istediğini seçiyorsunuz. Sonra alt tarafa şifreni yazıyorsun ve son işlem hesabını geçici olarak kapat butonuna tıklıyorsun.

Sosyal ağların fazlalığı bazen kafa karışıklığına yol açabiliyor. Bazen de kullandığımız sosyal ağı beğenmeyip bırakmak isteyebiliyoruz. Bu durumda da kullanmadığımız sosyal ağda kendimize ait profilin kalmasını istemememiz oldukça normal. Bu günkü yazımız da Instagram hesabınızı nasıl kalıcı olarak silebileceğimizi sizlerle paylaşacağız.

Instagram uygulamasına sadece cihazınızdan kayıt olabilirken silme işlemini sadece bilgisayarınızdan yapabiliyorsunuz.

-Öncelikle cihazınızdan Instagram hesabınızdan çıkış yapın.

-Ardından bilgisayardan Instagram hesabınıza giriş yapın.

-Sonrasında buraya gidiniz.

Instagram hesap silme

-Link’in yönlendirdiği hesap silme sayfasından “Gitmeden önce lütfen bize nedenini söyle” kısmından hesabınızı neden silmek istediğinizi uygun şekilde seçin.

-Önceki kısmı geçtikten sonra hesap silme işleminizi yapacağınız asıl sayfaya yönlendirileceksiniz.

-Bu kısımda öncelikle şifrenizi girdikten sonra “Hesabımı kalıcı olarak kapat” butonuna basıyoruz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra hesabınız Instagram’dan tamamen silinmiş olacak. Ancak hatırlatmak isteriz ki Instagram hesabınızı bir kere kalıcı olarak sildikten sonra bir daha aynı kullanıcı ismi ile hesap açamazsınız.