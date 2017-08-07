Instagram hesabını facebook hesabına bağlama Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi? Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Instagram hesabımı facebook hesabıma nasıl bağlayabilirim, instagram hesabı facebook hesabına bağlanabilir mi, instagram hesabım hangi hesaplara bağlanır detaylar yazımızda…

Instagram hesaplarında görülen sorunlar için önerdiğimiz Teknoloji hattını arayabilirsiniz.

Instagram hesabını facebook hesabına bağlama

Bu yazımızda size instagram hesabınızı facebook hesabınıza nasıl bağlayacağınızı anlatacağız. Bu işlemi yaptığınız zaman instagramda paylaştığınızda aynı anda facebook hesabınızda da paylaşacaksınız. Çektiğiniz bir resmi tek bir işlemle aynı anda 2 hesabınızda yayınlanmasını sağlayabileceksiniz.

Bu işlemi yapabilmek için öncelikle cep telefonunuzdan instagram hesabınıza giriş yapalım. Buradan da kendi profilimize girelim. Bu kısımda üst taraftaki üst üste üç nokta işaretine tıklayalım

Açılan sayfada “ayarlar” yazan başlığın altındaki “bağlantılı hesaplar” yazan kısma tıklayalım

Daha sonra ise açılan sayfada ki üst kısımda yer alan “facebook” yazan kısma tıklayalım. Yazının sağ kısmına mavi renkte bir tik işaretinin gelmesi gerekiyor.

Instagram hesabını facebook a bağlama ve bağlantıyı kaldırma

Sonraki aşamada yapacağımız işlem ise yaptığımız paylaşım facebook da nerede paylaşılacak bunun seçimini de bu kısımdan yapıyoruz. Bağlantıyı kaldırmak için ise “bağlantıyı kaldır” butonuna tıkladığınızda tüm bağlantılar kaldırılacaktır.

Son olarak ise ekranımızda facebook penceresi açılacak ve bizden paylaşım için izin isteyecek. Sayfanın alt kısmındaki “tamam” butonuna tıkladığımızda işlemleri tamamlamış olacağız

Yukarıda ki yazımızda anlattığımız işlemleri sırasıyla yaptığınız zaman işlem tamamlanacak ve instagram da yaptığınız tüm paylaşımlar artık otomatik olarak da facebook hesabınızda yayınlanacak. Sadece facebook için değil bu işlemleri twitter için de yapabilirsiniz.Yani instagram hesabını twitter hesabına da bağlayabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken destek almak isterseniz önerdiğimiz destek hattını arayabilirsiniz.