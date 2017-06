Homefront The Revolution Sistem Gereksinimleri 5 - 1 OY

Homefront The Revolution oyunu için önerilen sistem gereksinimleri nedir?

Donanım gereksinimi: Zamanında Crytek‘in yaptığı bir Homefront vardı hatırlar mısınız? THQ‘nun batmasından sonra serinin haklarını satın alan Crytek‘in yaptığı ilk iş yeni bir Homefront yapmaya başlamak oldu. Ancak Homefront The Revolution adlı oyunun haklarını firmanın maddi sıkıntılarından dolayı Crytek Deep Silver‘a satmıştı.

Deep Silver‘a göre oyunun yapımı tam gaz devam ediyor. Bir aksilik çıkmazsa ya bu senenin sonlarında ya da gelecek senenin başlarında raflardaki yerini alacak olan oyun 2029‘da geçiyor. Tıpkı ilk Homefront‘ta olduğu gibi Homefront: The Revolution‘da da Amerika’yı düşman işgalinden kurtarmaya çalışacağız. Eğer siz de ilk Homefront’un hayranıysanız ancak bilgisayarınız şu an o kadar da güçlü değilse bilgisayarınıza iyice bir takviye yapmanızda fayda var, çünkü Homefront The Revolution’ın sistem gereksinimleri gerçekten çok yüksek. Sonuçta işin içinde bir ara Crytek vardı.

Oyunun sistem gereksinimleri şöyle;

Homefront The Revolution minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8200 @2.66 GHz / AMD Phenom 8750 3 çekirdekli

RAM: 6 GB

Gerekli Boş Harddisk Alanı: 40 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 5870

Direct X: Dx 11

Homefront The Revolution önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 (64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8400 @2.66 GHz / AMD Phenom 2 X4 805

RAM: 8 GB

Gerekli Boş Harddisk Alanı: 40 GB

Ekran kartı: (1 GB) Radeon HD 7950 / Nvidia GeForce GTX 660 Ti

Direct X: Dx 11

Artık oyunu oynayabilmek için banka mı soyarsınız, kredi mi çekersiniz orası belli değil. Her türlü birinizden biri soyulacak ama.