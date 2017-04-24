GTA San Andreas Hileleri – Şifreleri 4.25 - 87 OY

GTA şifreleri San Andreas hileleri. Silah can zırh hileleri, polis seviye ve çete hileleri, araç trafik hileleri, hava durumu ve zaman hilesi nasıl yapılır?

GTA serileri içerisinde Vice City sonrası grafikleri ile dikkat çeken ve hala büyük bir kitle tarafından oynanmaya devam eden GTA San Andreas oyunu ile ilgili oyun içerisinde kullanabileceğiniz tüm şifreleri GTA San Andreas Hileleri yazısı altında sizlere sunuyoruz.

GTA San Andreas şifreleri

Birçok kaynakta da bulabileceğiniz GTA San Andreas Hileleri , oyun içerisinde daha keyifli vakit geçirmeniz ve görevleri daha hızlı bitirmeniz için firma tarafından izin verilen hilelerdir. Kullanımında herhangi yasal olmayan bir durum yoktur. Sizlerin de oyun içerisinde oldukça keyifli bulacağınızı düşündüğümüz GTA San Andreas Hileleri için tüm hileleri aşağıda sıralıyoruz.

GTA San Andreas Hileleri

Aşağıda verilen tüm GTA San Andreas Hileleri sorunsuz olarak çalışmaktadır. Olur da sorunla karşılaşırsanız bize haber vermekten çekinmeyin.

Silah, Can ve Zırh Hileleri

BAGUVIX – Ölümsüzlük Hilesi

HESOYAM – Zırh, Can ve 250 bin dolar verir

LXGIWYL – Ekipman Hilesi 1

KJKSZPJ – Ekipman Hilesi 2

UZUMYMW – Ekipman Hilesi 3

WANRLTW – Sınırsız cephane şifresi

NCSGDAG – Silah seviyeleri hitman hilesi

OUIQDMW – Araç kullanırken nişan alma şifresi

ROCKETMAN – Jetpack Hilesi

AIYPWZQP – Paraşüt Hilesi

Polis, Seviye ve Çete Hileleri

OSRBLHH – Polis aranma seviyenizi 2 yıldız artırır

ASNAEB – Polislerden kurtulma şifresi

LJSPQK – 6 seviye aranma şifresi

AEZAKMI – Bir daha polisler sizi aramaz

JYSDSOD – Maximum güç hilesi

OGXSDAG – Maximum güven hilesi

EHIBXQS – Maximum çekicilik hilesi

CVWKXAM – Sınırsız oksijen şifresi

BTCDBCB – Şişmanlama hilesi

MUNASEF – Adrenalin modu şifresi

KANGAROO – Mega zıplama şifresi

IAVENJQ – Mega yumruk şifresi

KVGYZQK – Zayıflama hilesi

MROEMZH – Tüm bölgelerde çeteniz olur

BIFBUZZ – Tüm sokakları çeteler kontrol eder

Araç ve Trafik Hileleri

CPKTNWT – Üst seviye araç kullanma

XICWMD – Görünmez araç hilesi

PGGOMOY – Mükemmel araç kontrolü

ZEIIVG – Trafik lambaları yeşil olur

YLTEICZ – Agresif sürücü şifresi

AFSNMSMW – Uçan Bot Şifresi

GUSNHDE – Trafikteki Arabalar Hızlanır

RIPAZHA – Uçan araba hilesi

JCNRUAD – Etraftaki tüm araçlar patlar

COXEFGU – Bütün arabalara nitro verir

BSXSGGC – Dokunduğunuzda araçlar patlar

THGLOJ – Durgun trafik

VKYPQCF – Taksiler nitro kullanır

VQIMAHA – Tüm araç seviyelerini maksimum yapar

Oyun İçi GTA San Andreas Hileleri

SZCMAWO – İntihar şifresi

AJLOJYQY – Herkes etrafa saldırır

BAGOWPG – Herkesin sizden nefret etmesini sağlar

FOOOXFT – Herkes silahlanır

SJMAHPE – Herkese tabanca verir

ZSOXFSQ – Herkese roket verir

CIKGCGX – Plaj partisi şifresi

AFPHULTL – Ninja teması ile oynarsınız

IOJUFZN – Herkes isyan eder

Hava Durumu ve Zaman Hileleri

YSOHNUL – Hızlı saat akışı

PPGWJHT – Hızlı oynanış hilesi

LIYOAAY – Yavaş oynanış hilesi (ağır çekim)

XJVSNAJ – Her zaman gece olur

AFZLLQLL – Güneşli hava

ICIKPYH – Çok güneşli açık hava

ALNSFMZO – Bulutlu hava

AUIFRVQS – Yağmurlu hava

CFVFGMJ – Sisli hava

MGHXYRM – Gök ürültülü ve fırtınalı hava

CWJXUOC – Kum fırtınası çıkarır

OFVIAC – Turuncu gökyüzü hilesi

Firma tarafından izin verilen ve oyun içerisinde keyifle kullanabileceğiniz GTA San Andreas Hileleri bu şekilde. GTA San Andreas Hileleri içerisinde istediğinizi daha kolay bulabilmeniz için farklı kategoriler altında sizlere sunmaya çalıştık.

GTA San Andreas Hileleri Hakkında Tavsiyeler

GTA 5’in çıkışı ile birlikte birçok oyuncu, oyunun yüksek donanımsal ve sistemsel özelliklere sahip bir bilgisayar istemesiyle birlikte eski oyunlara, GTA 4, GTA San Andreas gibi Grand Theft Auto’nun temellerini oluşturan yapıtlara geri dönüş yapmaya başladı. Özellikle GTA San Andreas oyununun birçok oyuncu da yeri ayrıdır. Vice City sonraki daha iyi grafikler, daha iyi oyun hikayesi, haritası ve onlarca seçeneği oyunculara sunan GTA San Andreas, dönemin hızla yükselen oyunları arasına da girmeyi kolayca başarmıştı.

Geçen dönem içerisinde farklı firmalardan çıkan bir sürü oyuna rağmen GTA San Andreas’ın ivmesini hiç değiştirmeden oynanmaya devam etmesi, Rockstar Games’in ne kadar başarılı bir oyun ortaya çıkardığının en büyük göstergesi.

Zaman zaman oyunu daha kolay hale getirip görevleri hızlıca geçmenizi sağlayan, zaman zamanda yalnızca eğlenceli olduğu için farklı şeyler denemenize olan sağlayan GTA San Andreas hileleri kullanımı için size ufak bir tavsiyemiz var:

Böylesine güzel bir oyunun görevleri dahil oyun hikayesini GTA San Andreas hileleri ile oynamaktansa oyunu tamamen San Andreas hilelerini kullanmadan bitirip, daha sonra bölgenizi ve oyun keyfinizi artırmak için şifreleri kullanmanız hem bir oyuncu olarak sizin daha çok keyif almanızı sağlayacak, hem de emek verilip detaylandırılmış onlarca görevin hakkını verecektir.

Ayrıca oyunun geçen yıllar içerisinde çıkan farklı modlarını da oyunu tamamen şifre kullanmadan bitirdikten sonra denemenizi, vermiş olduğumuz GTA San Andreas hileleri ile birlikte daha çok keyif alacağınızın altını çizebiliriz.

Geçtiğimiz dönem içerisinde çıkan GTA San Andreas modları içerisinde Köpek Modu gibi çok komik oyun modları olmasının yanından oyuna ciddi anlamda görsellik ve oynanış kalitesi katan birçok mod bulunuyor. Bu modların tamamını denemenin çok fazla vakit alacağını bilsek de en azından kendiniz için en uygun modları veya yalnızca içerik modlarını deneyerek oyun kalitenizi maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz. GTA San Andreas hileleri ile elde edemeyeceğiniz ancak modlar ile kullanabileceğiniz onlarca ekipman, araba ve karakter çeşitleri, hatta ve hatta yukarıda da belirttiğimiz gibi hayvan çeşitleri olduğunu unutmayın.

Kısaca toparlamak gerekirse Tech Kafa olarak oyun dünyasındaki son gelişmeleri yakından takip eden kişiler olarak son dönemlerde artan direk oyuna başlar başlamaz en ufak zorlukta oyunun hilelerini arayan bir kitle olduğunun farkındayız. Belki aranızda da böyle yapan arkadaşlar olabilir. Sizden ricamız böylesine devasa ve yıllardır oynanmaya devam eden oyunu ilk etapta GTA San Andreas hileleri olmaksızın oynayıp, sonrasında tamamen eğlence amaçlı ve farklı şeyleri keşfetmek için kullanmanız. Herkese iyi oyunlar dileriz.

Rockstar Games tarafından çıkarılan daha yeni GTA oyunlarındaki hileler için GTA 5 Hileleri ve GTA 4 Hileleri yazımıza bakabilirsiniz. Unutmayın önce bitirin, sonra hileleriyle keyif almaya bakın! 🙂