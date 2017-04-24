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GTA San Andreas Hileleri – Şifreleri

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GTA San Andreas Hileleri – Şifreleri
4.25 - 87 OY

GTA şifreleri San Andreas hileleri. Silah can zırh hileleri, polis seviye ve çete hileleri, araç trafik hileleri, hava durumu ve zaman hilesi nasıl yapılır?

GTA serileri içerisinde Vice City sonrası grafikleri ile dikkat çeken ve hala büyük bir kitle tarafından oynanmaya devam eden GTA San Andreas oyunu ile ilgili oyun içerisinde kullanabileceğiniz tüm şifreleri GTA San Andreas Hileleri yazısı altında sizlere sunuyoruz.

GTA San Andreas şifreleri

 

Birçok kaynakta da bulabileceğiniz GTA San Andreas Hileleri , oyun içerisinde daha keyifli vakit geçirmeniz ve görevleri daha hızlı bitirmeniz için firma tarafından izin verilen hilelerdir. Kullanımında herhangi yasal olmayan bir durum yoktur. Sizlerin de oyun içerisinde oldukça keyifli bulacağınızı düşündüğümüz GTA San Andreas Hileleri için tüm hileleri aşağıda sıralıyoruz.

GTA San Andreas Hileleri

 

Aşağıda verilen tüm GTA San Andreas Hileleri sorunsuz olarak çalışmaktadır. Olur da sorunla karşılaşırsanız bize haber vermekten çekinmeyin.

 

Silah, Can ve Zırh Hileleri

BAGUVIX – Ölümsüzlük Hilesi
HESOYAM – Zırh, Can ve 250 bin dolar verir
LXGIWYL – Ekipman Hilesi 1
KJKSZPJ – Ekipman Hilesi 2
UZUMYMW – Ekipman Hilesi 3
WANRLTW – Sınırsız cephane şifresi
NCSGDAG – Silah seviyeleri hitman hilesi
OUIQDMW – Araç kullanırken nişan alma şifresi
ROCKETMAN – Jetpack Hilesi
AIYPWZQP – Paraşüt Hilesi

Polis, Seviye ve Çete Hileleri

OSRBLHH – Polis aranma seviyenizi 2 yıldız artırır
ASNAEB – Polislerden kurtulma şifresi
LJSPQK – 6 seviye aranma şifresi
AEZAKMI – Bir daha polisler sizi aramaz
JYSDSOD – Maximum güç hilesi
OGXSDAG – Maximum güven hilesi
EHIBXQS – Maximum çekicilik hilesi
CVWKXAM – Sınırsız oksijen şifresi
BTCDBCB – Şişmanlama hilesi
MUNASEF – Adrenalin modu şifresi
KANGAROO – Mega zıplama şifresi
IAVENJQ – Mega yumruk şifresi
KVGYZQK – Zayıflama hilesi
MROEMZH – Tüm bölgelerde çeteniz olur
BIFBUZZ – Tüm sokakları çeteler kontrol eder

Araç ve Trafik Hileleri

CPKTNWT – Üst seviye araç kullanma
XICWMD – Görünmez araç hilesi
PGGOMOY – Mükemmel araç kontrolü
ZEIIVG – Trafik lambaları yeşil olur
YLTEICZ – Agresif sürücü şifresi
AFSNMSMW – Uçan Bot Şifresi
GUSNHDE – Trafikteki Arabalar Hızlanır
RIPAZHA – Uçan araba hilesi
JCNRUAD – Etraftaki tüm araçlar patlar
COXEFGU – Bütün arabalara nitro verir
BSXSGGC – Dokunduğunuzda araçlar patlar
THGLOJ – Durgun trafik
VKYPQCF – Taksiler nitro kullanır
VQIMAHA – Tüm araç seviyelerini maksimum yapar

Oyun İçi GTA San Andreas Hileleri

SZCMAWO – İntihar şifresi
AJLOJYQY – Herkes etrafa saldırır
BAGOWPG – Herkesin sizden nefret etmesini sağlar
FOOOXFT – Herkes silahlanır
SJMAHPE – Herkese tabanca verir
ZSOXFSQ – Herkese roket verir
CIKGCGX – Plaj partisi şifresi
AFPHULTL – Ninja teması ile oynarsınız
IOJUFZN – Herkes isyan eder

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Hava Durumu ve Zaman Hileleri

YSOHNUL – Hızlı saat akışı
PPGWJHT – Hızlı oynanış hilesi
LIYOAAY – Yavaş oynanış hilesi (ağır çekim)
XJVSNAJ – Her zaman gece olur
AFZLLQLL – Güneşli hava
ICIKPYH – Çok güneşli açık hava
ALNSFMZO – Bulutlu hava
AUIFRVQS – Yağmurlu hava
CFVFGMJ – Sisli hava
MGHXYRM – Gök ürültülü ve fırtınalı hava
CWJXUOC – Kum fırtınası çıkarır
OFVIAC – Turuncu gökyüzü hilesi

Firma tarafından izin verilen ve oyun içerisinde keyifle kullanabileceğiniz GTA San Andreas Hileleri bu şekilde. GTA San Andreas Hileleri içerisinde istediğinizi daha kolay bulabilmeniz için farklı kategoriler altında sizlere sunmaya çalıştık.

GTA San Andreas Hileleri Hakkında Tavsiyeler

GTA 5’in çıkışı ile birlikte birçok oyuncu, oyunun yüksek donanımsal ve sistemsel özelliklere sahip bir bilgisayar istemesiyle birlikte eski oyunlara, GTA 4, GTA San Andreas gibi Grand Theft Auto’nun temellerini oluşturan yapıtlara geri dönüş yapmaya başladı. Özellikle GTA San Andreas oyununun birçok oyuncu da yeri ayrıdır. Vice City sonraki daha iyi grafikler, daha iyi oyun hikayesi, haritası ve onlarca seçeneği oyunculara sunan GTA San Andreas, dönemin hızla yükselen oyunları arasına da girmeyi kolayca başarmıştı.

Geçen dönem içerisinde farklı firmalardan çıkan bir sürü oyuna rağmen GTA San Andreas’ın ivmesini hiç değiştirmeden oynanmaya devam etmesi, Rockstar Games’in ne kadar başarılı bir oyun ortaya çıkardığının en büyük göstergesi.

Zaman zaman oyunu daha kolay hale getirip görevleri hızlıca geçmenizi sağlayan, zaman zamanda yalnızca eğlenceli olduğu için farklı şeyler denemenize olan sağlayan GTA San Andreas hileleri kullanımı için size ufak bir tavsiyemiz var:

Böylesine güzel bir oyunun görevleri dahil oyun hikayesini GTA San Andreas hileleri ile oynamaktansa oyunu tamamen San Andreas hilelerini kullanmadan bitirip, daha sonra bölgenizi ve oyun keyfinizi artırmak için şifreleri kullanmanız hem bir oyuncu olarak sizin daha çok keyif almanızı sağlayacak, hem de emek verilip detaylandırılmış onlarca görevin hakkını verecektir.

Ayrıca oyunun geçen yıllar içerisinde çıkan farklı modlarını da oyunu tamamen şifre kullanmadan bitirdikten sonra denemenizi, vermiş olduğumuz GTA San Andreas hileleri ile birlikte daha çok keyif alacağınızın altını çizebiliriz.

Geçtiğimiz dönem içerisinde çıkan GTA San Andreas modları içerisinde Köpek Modu gibi çok komik oyun modları olmasının yanından oyuna ciddi anlamda görsellik ve oynanış kalitesi katan birçok mod bulunuyor. Bu modların tamamını denemenin çok fazla vakit alacağını bilsek de en azından kendiniz için en uygun modları veya yalnızca içerik modlarını deneyerek oyun kalitenizi maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz. GTA San Andreas hileleri ile elde edemeyeceğiniz ancak modlar ile kullanabileceğiniz onlarca ekipman, araba ve karakter çeşitleri, hatta ve hatta yukarıda da belirttiğimiz gibi hayvan çeşitleri olduğunu unutmayın.

Kısaca toparlamak gerekirse Tech Kafa olarak oyun dünyasındaki son gelişmeleri yakından takip eden kişiler olarak son dönemlerde artan direk oyuna başlar başlamaz en ufak zorlukta oyunun hilelerini arayan bir kitle olduğunun farkındayız. Belki aranızda da böyle yapan arkadaşlar olabilir. Sizden ricamız böylesine devasa ve yıllardır oynanmaya devam eden oyunu ilk etapta GTA San Andreas hileleri olmaksızın oynayıp, sonrasında tamamen eğlence amaçlı ve farklı şeyleri keşfetmek için kullanmanız. Herkese iyi oyunlar dileriz.

Rockstar Games tarafından çıkarılan daha yeni GTA oyunlarındaki hileler için GTA 5 Hileleri ve GTA 4 Hileleri yazımıza bakabilirsiniz. Unutmayın önce bitirin, sonra hileleriyle keyif almaya bakın! 🙂

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71 thoughts on “GTA San Andreas Hileleri – Şifreleri

  • Sonsuz Sevdam
    23 Nisan 2015 at 11:54
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    İşimize çok yarayacak tüyolar. Paylaşım için teşekkürler. Başarılar dilerim.

    Reply
  • Sonsuz Sevdam
    23 Nisan 2015 at 12:54
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    İşimize çok yarayacak tüyolar. Paylaşım için teşekkürler. Başarılar dilerim.

    Reply
  • Furkan
    23 Nisan 2015 at 19:26
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    Birkaç hilede benden 🙂

    Genel hileler
    Sarhoş Modu: 1-999-547-861
    Patlayıcı Saldırıları: 1-999-4684-2637
    Hızlı Çalıştır: 1-999-228-8463
    Yangın Çıkartıcı: 1-999-462-363-4279
    Ölümsüzlük: 1-999-724-654-5537
    Max Sağlık ve Zırh: 1-999-887-853
    Arama Seviyesini kaldırın: 1-999-3844-8483
    Şarj Yeteneği: 1-999-769-3787
    Skyfall: 1-999-759-3255
    Slow Motion: 1-999-332-3393
    Paraşüt: 1-999-759-3483
    Sarhoşluk Hilesi: 1-999-547-8618
    Yer Çekimi Hilesi: 1-999-356-2837
    Kaygan Arabalar: 1-999-766-9329
    Ağır Çekim: 1-999-757-966
    Araç hileleri
    Rapid GT: 1-999-727-4348
    Sanchez: 1-999-633-7623
    Comet: 1-999-266-38
    Limo: 1-999-846- 39663
    Stunt Plane: 1-999-2276-78676
    Trashmaster: 1-999-872-433
    Buzzard: 1-999-289-9633
    PCJ-600: 1-999-762-538

    Reply
    • Mustafa
      29 Haziran 2016 at 14:54
      Permalink

      bu hangi oyunun hilesi???

      Reply
  • nurdoğan sak
    22 Mayıs 2015 at 22:16
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    oh şifrelere bak be

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      23 Mayıs 2015 at 00:26
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      Doya doya kullan Nurdoğan 😉

      Reply
  • nurdoğan sak
    22 Mayıs 2015 at 21:16
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    oh şifrelere bak be

    Reply
  • ben
    30 Mayıs 2015 at 10:15
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    ya iseme hilesineeeeeeeeeeeeeee

    ü

    Reply
  • ethem
    1 Haziran 2015 at 12:11
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    baya işe yaradı görevleri yaparken teşekkürler.

    Reply
    • Jessie
      19 Ağustos 2016 at 07:50
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      by Soi Dog a legitimate registered which you have now involved in this.YOU have taken a private coesarvntion from a PRIVATE Facebook page and plastered it on a public blog.You do NOT have permission to use my name, my pictures or any conversation I have had on a private Facebook page. REMOVE my information.

      Reply
  • ethem
    1 Haziran 2015 at 11:11
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    baya işe yaradı görevleri yaparken teşekkürler.

    Reply
  • deli 61
    1 Haziran 2015 at 16:18
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    ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo sevdim oooooooooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhh

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      6 Haziran 2015 at 23:59
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      Keyifli oyunlar dileriz 😉

      Reply
  • ayberk
    15 Haziran 2015 at 12:53
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    şey krdşim hile yaparken telefon geliyo elinde tutuyo telefonu kapatamıyorum nasıl kapatabilirim o telefonu full öyle kalıyo bazı hilelerde

    Reply
  • ayberk
    15 Haziran 2015 at 11:53
    Permalink

    şey krdşim hile yaparken telefon geliyo elinde tutuyo telefonu kapatamıyorum nasıl kapatabilirim o telefonu full öyle kalıyo bazı hilelerde

    Reply
  • dsds
    7 Temmuz 2015 at 14:52
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    arabaya nasıl kız atılıyor

    Reply
    • ASDSDS
      23 Temmuz 2015 at 11:55
      Permalink

      CIPLK KIZ BULUNCA H YE BAS SONRA GUZELİM FELAN YAZCAK Y BAS

      Reply
    • ali
      21 Kasım 2015 at 20:11
      Permalink

      bir arabayla kızın yanına gidiyon sonra h’den korna cal sonra daglık bir yere git …

      Reply
  • dsds
    7 Temmuz 2015 at 13:52
    Permalink

    arabaya nasıl kız atılıyor

    Reply
    • ASDSDS
      23 Temmuz 2015 at 10:55
      Permalink

      CIPLK KIZ BULUNCA H YE BAS SONRA GUZELİM FELAN YAZCAK Y BAS

      Reply
    • ali
      21 Kasım 2015 at 19:11
      Permalink

      bir arabayla kızın yanına gidiyon sonra h’den korna cal sonra daglık bir yere git sikişyorlar

      Reply
  • hasta fenerli
    13 Temmuz 2015 at 16:54
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    bence güzel hileler hepsi işe yaradı teşekkürler

    Reply
  • hasta fenerli
    13 Temmuz 2015 at 15:54
    Permalink

    bence güzel hileler hepsi işe yaradı teşekkürler

    Reply
  • kutayerdem
    23 Temmuz 2015 at 14:37
    Permalink

    burda araba yaratma yok bu siteye girdiğim gibi çıktım

    Reply
  • Emirhan Scirocco Günaylı
    26 Ağustos 2015 at 12:27
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    bladerim selamun alyküm ben o araba zıplatma ile bide plaj partisi görevini bir türlü yapamıyorum yardım edermisin

    Reply
  • Emirhan Scirocco Günaylı
    26 Ağustos 2015 at 11:27
    Permalink

    bladerim selamun alyküm ben o araba zıplatma ile bide plaj partisi görevini bir türlü yapamıyorum yardım edermisin

    Reply
  • fatmaerdis
    28 Ağustos 2015 at 13:12
    Permalink

    gta oyunu bana göre çok iyi ve güzel bir oyun bana göre sizi bilemem

    Reply
  • fatmaerdis
    28 Ağustos 2015 at 12:12
    Permalink

    gta oyunu bana göre çok iyi ve güzel bir oyun bana göre sizi bilemem

    Reply
  • hasan
    4 Eylül 2015 at 18:48
    Permalink

    hile kullanmam fazlada zorunlu hesoyamı kullanıyorum

    Reply
  • hasan
    4 Eylül 2015 at 17:48
    Permalink

    hile kullanmam fazlada zorunlu hesoyamı kullanıyorum

    Reply
  • Abdullah
    15 Eylül 2015 at 13:29
    Permalink

    arbayla gidrken ateş etme hilesi nibilen var mı gta san andereas ‘ın

    Reply
    • ali
      21 Kasım 2015 at 20:07
      Permalink

      yani arabadayken nişan almakmı ozaman grekli şifre:OUIQDMW ama istersen kucuk harfle yaz

      Reply
  • Abdullah
    15 Eylül 2015 at 12:29
    Permalink

    arbayla gidrken ateş etme hilesi nibilen var mı gta san andereas ‘ın

    Reply
    • ali
      21 Kasım 2015 at 19:07
      Permalink

      yani arabadayken nişan almakmı ozaman grekli şifre:OUIQDMW ama istersen kucuk harfle yaz

      Reply
  • Mustafa Kemal Yüce
    6 Ekim 2015 at 22:58
    Permalink

    YA ŞEY MAKSİMUN ÇEKİCİLİK NE İŞE YARIYO

    Reply
  • Mustafa Kemal Yüce
    6 Ekim 2015 at 23:58
    Permalink

    YA ŞEY MAKSİMUN ÇEKİCİLİK NE İŞE YARIYO

    Reply
  • furkan
    8 Ekim 2015 at 21:20
    Permalink

    bende hesoyam ,aezakmı ,baguvıx kullanıyom

    Reply
  • furkan
    8 Ekim 2015 at 20:20
    Permalink

    bende hesoyam ,aezakmı ,baguvıx kullanıyom

    Reply
  • furkan
    8 Ekim 2015 at 21:22
    Permalink

    ben bilyom şifre:AGBDLIC
    BU

    Reply
  • furkan
    8 Ekim 2015 at 20:22
    Permalink

    ben bilyom şifre:AGBDLIC
    BU

    Reply
  • arda
    10 Ekim 2015 at 19:06
    Permalink

    ben bütün hepsini denedim süper

    Reply
  • arda
    10 Ekim 2015 at 18:06
    Permalink

    ben bütün hepsini denedim süper

    Reply
  • ali
    21 Kasım 2015 at 20:04
    Permalink

    yalan agbdlıc yazdım hicbisey cikmiyo ??????*???????????????

    Reply
  • ali
    21 Kasım 2015 at 19:04
    Permalink

    yalan agbdlıc yazdım hicbisey cikmiyo ??????*???????????????

    Reply
  • yusuf güney
    8 Mayıs 2016 at 20:45
    Permalink

    çook güzel olmuş sen yenimi gta sanan dres oymuyon demeyi sizi sikerim

    Reply
  • Yardım
    23 Mayıs 2016 at 23:32
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    Silah alma hilesi yok bilenler yanıtlasın
    Geri yanıtlama adresi:ahmetcankndz34@gmail.com

    Reply
  • Jessie
    19 Ağustos 2016 at 08:07
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  • Demirdöküm Servisi
    25 Ağustos 2016 at 13:23
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    Bu oyun dönemin ve geleceğin oyunu demiştim ilk cıktıgında 🙂

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