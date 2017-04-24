GTA San Andreas Hileleri – Şifreleri
GTA şifreleri San Andreas hileleri. Silah can zırh hileleri, polis seviye ve çete hileleri, araç trafik hileleri, hava durumu ve zaman hilesi nasıl yapılır?
GTA serileri içerisinde Vice City sonrası grafikleri ile dikkat çeken ve hala büyük bir kitle tarafından oynanmaya devam eden GTA San Andreas oyunu ile ilgili oyun içerisinde kullanabileceğiniz tüm şifreleri GTA San Andreas Hileleri yazısı altında sizlere sunuyoruz.
GTA San Andreas şifreleri
Birçok kaynakta da bulabileceğiniz GTA San Andreas Hileleri , oyun içerisinde daha keyifli vakit geçirmeniz ve görevleri daha hızlı bitirmeniz için firma tarafından izin verilen hilelerdir. Kullanımında herhangi yasal olmayan bir durum yoktur. Sizlerin de oyun içerisinde oldukça keyifli bulacağınızı düşündüğümüz GTA San Andreas Hileleri için tüm hileleri aşağıda sıralıyoruz.
GTA San Andreas Hileleri
Aşağıda verilen tüm GTA San Andreas Hileleri sorunsuz olarak çalışmaktadır. Olur da sorunla karşılaşırsanız bize haber vermekten çekinmeyin.
Silah, Can ve Zırh Hileleri
BAGUVIX – Ölümsüzlük Hilesi
HESOYAM – Zırh, Can ve 250 bin dolar verir
LXGIWYL – Ekipman Hilesi 1
KJKSZPJ – Ekipman Hilesi 2
UZUMYMW – Ekipman Hilesi 3
WANRLTW – Sınırsız cephane şifresi
NCSGDAG – Silah seviyeleri hitman hilesi
OUIQDMW – Araç kullanırken nişan alma şifresi
ROCKETMAN – Jetpack Hilesi
AIYPWZQP – Paraşüt Hilesi
Polis, Seviye ve Çete Hileleri
OSRBLHH – Polis aranma seviyenizi 2 yıldız artırır
ASNAEB – Polislerden kurtulma şifresi
LJSPQK – 6 seviye aranma şifresi
AEZAKMI – Bir daha polisler sizi aramaz
JYSDSOD – Maximum güç hilesi
OGXSDAG – Maximum güven hilesi
EHIBXQS – Maximum çekicilik hilesi
CVWKXAM – Sınırsız oksijen şifresi
BTCDBCB – Şişmanlama hilesi
MUNASEF – Adrenalin modu şifresi
KANGAROO – Mega zıplama şifresi
IAVENJQ – Mega yumruk şifresi
KVGYZQK – Zayıflama hilesi
MROEMZH – Tüm bölgelerde çeteniz olur
BIFBUZZ – Tüm sokakları çeteler kontrol eder
Araç ve Trafik Hileleri
CPKTNWT – Üst seviye araç kullanma
XICWMD – Görünmez araç hilesi
PGGOMOY – Mükemmel araç kontrolü
ZEIIVG – Trafik lambaları yeşil olur
YLTEICZ – Agresif sürücü şifresi
AFSNMSMW – Uçan Bot Şifresi
GUSNHDE – Trafikteki Arabalar Hızlanır
RIPAZHA – Uçan araba hilesi
JCNRUAD – Etraftaki tüm araçlar patlar
COXEFGU – Bütün arabalara nitro verir
BSXSGGC – Dokunduğunuzda araçlar patlar
THGLOJ – Durgun trafik
VKYPQCF – Taksiler nitro kullanır
VQIMAHA – Tüm araç seviyelerini maksimum yapar
Oyun İçi GTA San Andreas Hileleri
SZCMAWO – İntihar şifresi
AJLOJYQY – Herkes etrafa saldırır
BAGOWPG – Herkesin sizden nefret etmesini sağlar
FOOOXFT – Herkes silahlanır
SJMAHPE – Herkese tabanca verir
ZSOXFSQ – Herkese roket verir
CIKGCGX – Plaj partisi şifresi
AFPHULTL – Ninja teması ile oynarsınız
IOJUFZN – Herkes isyan eder
Hava Durumu ve Zaman Hileleri
YSOHNUL – Hızlı saat akışı
PPGWJHT – Hızlı oynanış hilesi
LIYOAAY – Yavaş oynanış hilesi (ağır çekim)
XJVSNAJ – Her zaman gece olur
AFZLLQLL – Güneşli hava
ICIKPYH – Çok güneşli açık hava
ALNSFMZO – Bulutlu hava
AUIFRVQS – Yağmurlu hava
CFVFGMJ – Sisli hava
MGHXYRM – Gök ürültülü ve fırtınalı hava
CWJXUOC – Kum fırtınası çıkarır
OFVIAC – Turuncu gökyüzü hilesi
Firma tarafından izin verilen ve oyun içerisinde keyifle kullanabileceğiniz GTA San Andreas Hileleri bu şekilde. GTA San Andreas Hileleri içerisinde istediğinizi daha kolay bulabilmeniz için farklı kategoriler altında sizlere sunmaya çalıştık.
GTA San Andreas Hileleri Hakkında Tavsiyeler
GTA 5’in çıkışı ile birlikte birçok oyuncu, oyunun yüksek donanımsal ve sistemsel özelliklere sahip bir bilgisayar istemesiyle birlikte eski oyunlara, GTA 4, GTA San Andreas gibi Grand Theft Auto’nun temellerini oluşturan yapıtlara geri dönüş yapmaya başladı. Özellikle GTA San Andreas oyununun birçok oyuncu da yeri ayrıdır. Vice City sonraki daha iyi grafikler, daha iyi oyun hikayesi, haritası ve onlarca seçeneği oyunculara sunan GTA San Andreas, dönemin hızla yükselen oyunları arasına da girmeyi kolayca başarmıştı.
Geçen dönem içerisinde farklı firmalardan çıkan bir sürü oyuna rağmen GTA San Andreas’ın ivmesini hiç değiştirmeden oynanmaya devam etmesi, Rockstar Games’in ne kadar başarılı bir oyun ortaya çıkardığının en büyük göstergesi.
Zaman zaman oyunu daha kolay hale getirip görevleri hızlıca geçmenizi sağlayan, zaman zamanda yalnızca eğlenceli olduğu için farklı şeyler denemenize olan sağlayan GTA San Andreas hileleri kullanımı için size ufak bir tavsiyemiz var:
Böylesine güzel bir oyunun görevleri dahil oyun hikayesini GTA San Andreas hileleri ile oynamaktansa oyunu tamamen San Andreas hilelerini kullanmadan bitirip, daha sonra bölgenizi ve oyun keyfinizi artırmak için şifreleri kullanmanız hem bir oyuncu olarak sizin daha çok keyif almanızı sağlayacak, hem de emek verilip detaylandırılmış onlarca görevin hakkını verecektir.
Ayrıca oyunun geçen yıllar içerisinde çıkan farklı modlarını da oyunu tamamen şifre kullanmadan bitirdikten sonra denemenizi, vermiş olduğumuz GTA San Andreas hileleri ile birlikte daha çok keyif alacağınızın altını çizebiliriz.
Geçtiğimiz dönem içerisinde çıkan GTA San Andreas modları içerisinde Köpek Modu gibi çok komik oyun modları olmasının yanından oyuna ciddi anlamda görsellik ve oynanış kalitesi katan birçok mod bulunuyor. Bu modların tamamını denemenin çok fazla vakit alacağını bilsek de en azından kendiniz için en uygun modları veya yalnızca içerik modlarını deneyerek oyun kalitenizi maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz. GTA San Andreas hileleri ile elde edemeyeceğiniz ancak modlar ile kullanabileceğiniz onlarca ekipman, araba ve karakter çeşitleri, hatta ve hatta yukarıda da belirttiğimiz gibi hayvan çeşitleri olduğunu unutmayın.
Kısaca toparlamak gerekirse Tech Kafa olarak oyun dünyasındaki son gelişmeleri yakından takip eden kişiler olarak son dönemlerde artan direk oyuna başlar başlamaz en ufak zorlukta oyunun hilelerini arayan bir kitle olduğunun farkındayız. Belki aranızda da böyle yapan arkadaşlar olabilir. Sizden ricamız böylesine devasa ve yıllardır oynanmaya devam eden oyunu ilk etapta GTA San Andreas hileleri olmaksızın oynayıp, sonrasında tamamen eğlence amaçlı ve farklı şeyleri keşfetmek için kullanmanız. Herkese iyi oyunlar dileriz.
Rockstar Games tarafından çıkarılan daha yeni GTA oyunlarındaki hileler için GTA 5 Hileleri ve GTA 4 Hileleri yazımıza bakabilirsiniz. Unutmayın önce bitirin, sonra hileleriyle keyif almaya bakın! 🙂
71 thoughts on “GTA San Andreas Hileleri – Şifreleri”
İşimize çok yarayacak tüyolar. Paylaşım için teşekkürler. Başarılar dilerim.
Teşekkür ederiz.
İşimize çok yarayacak tüyolar. Paylaşım için teşekkürler. Başarılar dilerim.
Teşekkür ederiz.
fenna
Birkaç hilede benden 🙂
Genel hileler
Sarhoş Modu: 1-999-547-861
Patlayıcı Saldırıları: 1-999-4684-2637
Hızlı Çalıştır: 1-999-228-8463
Yangın Çıkartıcı: 1-999-462-363-4279
Ölümsüzlük: 1-999-724-654-5537
Max Sağlık ve Zırh: 1-999-887-853
Arama Seviyesini kaldırın: 1-999-3844-8483
Şarj Yeteneği: 1-999-769-3787
Skyfall: 1-999-759-3255
Slow Motion: 1-999-332-3393
Paraşüt: 1-999-759-3483
Sarhoşluk Hilesi: 1-999-547-8618
Yer Çekimi Hilesi: 1-999-356-2837
Kaygan Arabalar: 1-999-766-9329
Ağır Çekim: 1-999-757-966
Araç hileleri
Rapid GT: 1-999-727-4348
Sanchez: 1-999-633-7623
Comet: 1-999-266-38
Limo: 1-999-846- 39663
Stunt Plane: 1-999-2276-78676
Trashmaster: 1-999-872-433
Buzzard: 1-999-289-9633
PCJ-600: 1-999-762-538
bu hangi oyunun hilesi???
oh şifrelere bak be
Doya doya kullan Nurdoğan 😉
oh şifrelere bak be
Doya doya kullan Nurdoğan 😉
ya iseme hilesineeeeeeeeeeeeeee
ü
baya işe yaradı görevleri yaparken teşekkürler.
by Soi Dog a legitimate registered which you have now involved in this.YOU have taken a private coesarvntion from a PRIVATE Facebook page and plastered it on a public blog.You do NOT have permission to use my name, my pictures or any conversation I have had on a private Facebook page. REMOVE my information.
baya işe yaradı görevleri yaparken teşekkürler.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo sevdim oooooooooooooooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhh
Keyifli oyunlar dileriz 😉
Keyifli oyunlar dileriz 😉
şey krdşim hile yaparken telefon geliyo elinde tutuyo telefonu kapatamıyorum nasıl kapatabilirim o telefonu full öyle kalıyo bazı hilelerde
şey krdşim hile yaparken telefon geliyo elinde tutuyo telefonu kapatamıyorum nasıl kapatabilirim o telefonu full öyle kalıyo bazı hilelerde
arabaya nasıl kız atılıyor
CIPLK KIZ BULUNCA H YE BAS SONRA GUZELİM FELAN YAZCAK Y BAS
bir arabayla kızın yanına gidiyon sonra h’den korna cal sonra daglık bir yere git …
hilesine yazarmısınız
arabaya nasıl kız atılıyor
CIPLK KIZ BULUNCA H YE BAS SONRA GUZELİM FELAN YAZCAK Y BAS
bir arabayla kızın yanına gidiyon sonra h’den korna cal sonra daglık bir yere git sikişyorlar
hilesine yazarmısınız
bence güzel hileler hepsi işe yaradı teşekkürler
bence güzel hileler hepsi işe yaradı teşekkürler
y ye bas öyle
y ye bas öyle
burda araba yaratma yok bu siteye girdiğim gibi çıktım
iyi
iyi
bladerim selamun alyküm ben o araba zıplatma ile bide plaj partisi görevini bir türlü yapamıyorum yardım edermisin
bladerim selamun alyküm ben o araba zıplatma ile bide plaj partisi görevini bir türlü yapamıyorum yardım edermisin
gta oyunu bana göre çok iyi ve güzel bir oyun bana göre sizi bilemem
gta oyunu bana göre çok iyi ve güzel bir oyun bana göre sizi bilemem
hile kullanmam fazlada zorunlu hesoyamı kullanıyorum
hile kullanmam fazlada zorunlu hesoyamı kullanıyorum
arbayla gidrken ateş etme hilesi nibilen var mı gta san andereas ‘ın
yani arabadayken nişan almakmı ozaman grekli şifre:OUIQDMW ama istersen kucuk harfle yaz
arbayla gidrken ateş etme hilesi nibilen var mı gta san andereas ‘ın
yani arabadayken nişan almakmı ozaman grekli şifre:OUIQDMW ama istersen kucuk harfle yaz
çok güzel
çok güzel
YA ŞEY MAKSİMUN ÇEKİCİLİK NE İŞE YARIYO
YA ŞEY MAKSİMUN ÇEKİCİLİK NE İŞE YARIYO
herkes size teklif ediyo
herkes size teklif ediyo
bendeyaaa
bendeyaaa
bende hesoyam ,aezakmı ,baguvıx kullanıyom
bende hesoyam ,aezakmı ,baguvıx kullanıyom
ben bilyom şifre:AGBDLIC
BU
ben bilyom şifre:AGBDLIC
BU
ben bütün hepsini denedim süper
ben bütün hepsini denedim süper
yalan agbdlıc yazdım hicbisey cikmiyo ??????*???????????????
yalan agbdlıc yazdım hicbisey cikmiyo ??????*???????????????
malsın
COKU GÜSEL
çook güzel olmuş sen yenimi gta sanan dres oymuyon demeyi sizi sikerim
yiyomu *****
süper
Silah alma hilesi yok bilenler yanıtlasın
Geri yanıtlama adresi:ahmetcankndz34@gmail.com
çok iyi ya
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Bu oyun dönemin ve geleceğin oyunu demiştim ilk cıktıgında 🙂
GTA hilelerine sizlerde yer verebilirsiniz.