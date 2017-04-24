GTA 5 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC )
GTA 5 Grand Theft Auto oyunu için hileler ve şifreler yayınlandı. GTA 5 bilgisayar oyunu hileleri var mı? GTA 5 playstation ve Xbox şifreleri hileleri.
GTA 5 bildiğiniz gibi geçen gün açıklanan bir haber ile PC platformu için yine ertelendi. Oyunun PC’ye çıkış tarihi daha ne kadar ertelenir bilmiyoruz ancak bu sırada Playstation ve Xbox’da GTA 5 oynamaya devam eden oyuncular için detaylı bir GTA 5 Hileleri listesi çıkaralım, bulabildiğimiz tüm şifreleri paylaşalım istedik. Sırasıyla önce Xbox daha sonra da Playstation için çıkan GTA 5 Hileleri ni aşağıda bulabilirsin. Oyunun PC platformuna çıktığı zaman için ise aşağıda bir başlık oluşturuyoruz. Oyun içi GTA 5 PC Hileleri açıklandığını zaman yine buradan ulaşabilirsiniz.
Gta 5 Hileleri ( Xbox, Playstation ve PC )
Lafı daha fazla uzatmadan Xbox ve Playstion platformları için kullanıma açık olan GTA 5 Hileleri ve şifrelerini sizlerle paylaşalım:
GTA 5 Xbox Hileleri / Şifreleri
GTA 5 Polisten Kurtulma Şifresi – RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
GTA 5 Mega Yüzme Şifresi – SOL, SOL, LB, SAĞ, SAĞ, RT, SOL, LT, SAĞ
GTA 5 Hızlı Koşma Şifresi– Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X
Yetenek Barı Doldurma Şifresi – A, A, X, RB, LB, A, SAĞ, SOL, A
Ağır Çekim Şifresi – X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A
Polisi Peşine Takma Şifresi – RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
Ağır Çekim Hilesi – Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB
GTA 5 Ölümsüzlük Şifresi – SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y
Hava Durumu Değiştirme Şifresi – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
Sarhoş Modu – Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL
Kayan Arabalar Şifresi – Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB
Yerçekimi Azaltma Şifresi – SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL
SkyFall – LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
Uzun Zıplama Şifresi – LT, LT, X, B, B, LT, X, X, SOL, SAĞ, A
Patlayıcı Mermi Şifresi – SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB
Ateşli Mermi Şifresi – LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB
Paraşüt Şifresi – SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB
GTA 5 Silah Şifresi (Tamamı) – Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB
GTA 5 Can ve Zırh Şifresi – B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB
Mega Yumruk Şifresi – SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT
Limuzin Şifresi – RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
Çöp Arabası Şifresi – B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
Golf Arabası Şifresi – B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A
Duster Uçak Şifresi – SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB
Comet Araç Şifresi – RB, B, RT, SAĞ, LB, LT, A, A, X, RB
BMX Şifresi – SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT
Dağ Motoru Şifresi – B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
Motor Şifresi – RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB
GTA 5 Helikopter Şifresi – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
GTA 5 Uçak Şifresi – B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y
GTA 5 Xbox Hileleri
GTA 5 Playstation Hileleri / Şifreleri
Patlayıcı Mermi Hilesi – SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
Ateşli Mermi Hilesi – L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
Mega Yumruk Hilesi – SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
GTA 5 Paraşüt Hilesi – SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
GTA 5 Silah Şifresi (Tamamı) – ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
Can ve Zırh Hilesi – DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
GTA 5 Araba Hileleri / Şifreleri
RAPİD GT – R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
Limuzin Trevor – R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
Çöp Arabası – DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
Gta 5 Helikopter Hilesi – DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
Gta 5 Stunt Uçak Hilesi – DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
Duster Uçak – SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
Comet Araç – R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
Golf Arabası – DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
BMX – SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
Sanchez – DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1
PJC 800 ( Motor ) – R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
Gta 5 Hava Durumu Değiştirme Hilesi – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
Sarhoş Modu – ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
Kayan Arabalar – ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi – SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
Polisten Kurtulma – R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
GTA Polisi Peşine Takma Hilesi – R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
Gta 5 Yerçekimi Hilesi – SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
SkyFall Hilesi – L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
Mega Zıplama Hilesi – L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X
Mega Yüzme Hilesi – SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
Mega Koşu Hilesi – ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
Ağır Çekim Cross – KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
Ağır Çekim Hilesi – ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
Yetenek Barını Doldur – X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
GTA 5 Playstation Hileleri
GTA 5 PC Hileleri / Şifreleri
Oyun içi GTA 5 PC Hileleri de ortaya çıktı. Aşağıda oyun içerisinde kullanabileceğiniz tüm GTA 5 PC Hilelerini bulabilirsiniz. Oyunun PC sürümünde şifrelerinizi girmeniz için iki farklı yol vardır. Bunlardan biri Cheat Code komut ekranı diğeri ise cep telefonu ile girilen kodlardır. İki yöntem için de gta 5 hileleri aşağıda verilmiştir.
Cep Telefonu İle Girilen GTA 5 Hileleri
Oyunun pc versiyonunda cep telefonu ile şifreleri girmek için karakterinizin cep telefonu üzerinden normal arama yapar gibi aşağıdaki kodları girebilir, istediğiniz hileyi aktif edebilirsiniz.
Ağır Çekim: 1-999-757-966
Karakteriniz de dahil etraftaki her şey ağır çekimde ilerler.
Sarhoş Modu: 1-999-547-861
Sarhoş olur, zor yürümeye başlarsınız.
Patlayıcı Saldırıları: 1-999-4684-2637
Saldırılarınıza patlama etkisi verir. Yumruk ve mermilerde geçerlidir.
Hızlı Çalıştır: 1-999-228-8463
Yangın Çıkartıcı: 1-999-462-363-4279
Özellikle sinir olduğunuz yerleri sadece bu hile ile yakabilirsiniz.
Ölümsüzlük: 1-999-724-654-5537
Belli bir süre oyunda ölümsüz olmanızı sağlar.
Skyfall: 1-999-759-3255
Slow Motion: 1-999-332-3393
Paraşüt: 1-999-759-3483
Karakterinize paraşüt verir.
Sarhoşluk Hilesi: 1-999-547-8618
Yer Çekimi Hilesi: 1-999-356-2837
Kaygan Arabalar: 1-999-766-9329
Max Sağlık ve Zırh: 1-999-887-853
Sağlık ve zırh değerlerinizi maksimuma getirir.
Arama Seviyesini Artırır: 1-999-3844-8483
Polis aranma seviyenizi artırır, polisler peşinize takılır.
Limo: 1-999-846- 39663
Stunt Plane: 1-999-2276-78676
PCJ-600: 1-999-762-538
Rapid GT: 1-999-727-4348
Trashmaster: 1-999-872-433
Buzzard: 1-999-289-9633
Sanchez: 1-999-633-7623
Comet: 1-999-266-38
Gta San Andreas Hileleri
Cheat Code Komut Ekranı İle Girilen GTA 5 Hileleri
Cep telefonu ile şifreleri girmek zor geliyorsa ” işareti tuşuna basarak ( Tab tuşunun hemen üzerinde ) aşağıdaki kodları girebilirsiniz.
INCENDIARY – Silahlarınız ateşli mermilere sahip olur.
OTHANDS – Yumruklarınız patlama etkisi gösterir.
CATCHME – Süper koşu yeteneğine sahip olursunuz.
SKYDIVE – Paraşüt şifresidir.
RAPIDGT – Rapid GT sahibi olursunuz.
VINEWOOD – Limuzin sahibi olursunuz.
TRASHED – Çöp kamyonu sahibi olursunuz.
BUZZOFF – Buzzard Helikopterine sahip olursunuz.
BARNSTORM – Gösteri uçağına sahip olursunuz.
DEADEYE – Ağır çekimde nişan almanızı sağlar. 3 defaya kadar art arda yazarak etkisini güçlendirebilirsiniz.
PAINKILLER – 5 dakikalığına ölümsüz olursunuz.
TURTLE – Can ve zırh değerlerinizi doldurur.
FUGITIVE – Aranma seviyenizi yükselterek polislerin peşinize düşmesini sağlar.
MAKEITRAIN – Her yazdığınızda farklı bir hava durumu değiştir.
SNOWDAY – Etrafınızdaki tüm arabalar kaymaya, drift yapmaya başlar.
FLOATER – Yer çekimini tamamen kaldırır.
LIQUOR – Sarhoş olur, o şekilde hareket etmeye başlarsınız.
POWERUP – Yetenek seviye barınızı doldurur.
SLOWMO – Ağır çekim modudur. 3 defaya kadar yazarak her seferinde daha da ağır çekimde oynayabilirsiniz.
SKYFALL – Gökyüzünden dalış yapmanızı sağlar.
BANDIT – BMX Bisiklet sahibi olursunuz
COMET – Comet araba sahibi olursunuz.
ROCKET – Motor sahibi olursunuz.
OFFROAD – Sanchez sahibi olursunuz.
GTA 4 Hileleri
Gta 5 bildiğiniz gibi yazının başında da belirtmiştim, şu an için PC platformuna çıkmadı. Bilgisayar için de çıktığında GTA 5 Hileleri listemize GTA 5 PC Hilelerini de ekleyeceğiz. Sormak istediğiniz tüm sorularınız için yorum kısmından bizimle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.
Ayrıca eklenmesini istediğiniz GTA 5 Hileleri için de yorum kısmını kullanabilirsiniz. Umarız GTA 5 Hileleri listemiz sizler için yararlı olur. Gta 5 bilgisayara çıktığı zaman da görüşmek üzere, iyi oyunlar dileriz.
GTA 5 Online Hileleri
Hepinizin bildiği gibi GTA 5 Online olarak çıktı tabi oyunun okadar tutulmasından sonra oyunda bir çok kullanıcı çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde level atlayarak oyunda baya bir üstünlük sağladılar gta 5 hileleri ile bu farkı kapatıp bizde diğer kullanıcılara artık kafa tutabiliriz şimdi vereceğimiz ipuçları ile çok kısa sürede yüksek miktarda para kazanıp hızlıca level atlaya bileceksiniz.
Hilenin çalışma şekli, GTA Online Creator’u oyunun içine eklenmesi ile alakalı bir durum. Bu oyun hatası sayesinde Creator oyunun içine eklendiği taktirde Creator ile yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz!
Nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıdaki videolu anlatımı izleyebilirsiniz.
61 thoughts on “GTA 5 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC )”
gta 5 pc hile ölümsüzlük JKLMOÖD silah hilesi full bitmiyor WORLDTOOOLX
dogrumu kardeş
Yalan kardeş inanma!
arkadaş kafa buluyor
gta 5 pc hile ölümsüzlük JKLMOÖD silah hilesi full bitmiyor WORLDTOOOLX
dogrumu kardeş
Yalan kardeş inanma!
arkadaş kafa buluyor
polis aranma seviyesini kaldırır şifresini girdim yıldızım arttı yanlış yazmışsınız şifreyi tam tersi beyler şşş hiç deneyen yokmu pc de
polis aranma seviyesini kaldırır şifresini girdim yıldızım arttı yanlış yazmışsınız şifreyi tam tersi beyler şşş hiç deneyen yokmu pc de
lawyerup yaz ben denedim bunlar yalan virüslü
gta 5 hileleri yaz hepsi var
lawyerup yaz ben denedim bunlar yalan virüslü
gta 5 hileleri yaz hepsi var
benden bukadar
Nereye Yazıcaz Hileleri
Sırasıyla tuşları herhangi bir ekranda tuşlamanız yeterli. Herhangi bir yer açmanıza vs gerek yok.
Hack Codeye PCde
Nereye Yazıcaz Hileleri
Sırasıyla tuşları herhangi bir ekranda tuşlamanız yeterli. Herhangi bir yer açmanıza vs gerek yok.
Hack Codeye PCde
Hiçbiri PC de çalısmıyor.Çalışıyorsada nereye ve nasıl yazıcaz sölermisiniz
Telefon bölümüne yazacaksın nsaıl çalışmıyor çalışyor
Telefon bölümüne yazarak şifreyi aktif edebilirsiniz.
Hiçbiri PC de çalısmıyor.Çalışıyorsada nereye ve nasıl yazıcaz sölermisiniz
Telefon bölümüne yazacaksın nsaıl çalışmıyor çalışyor
Telefon bölümüne yazarak şifreyi aktif edebilirsiniz.
Polis hilesi olmuyor tam aksine yıldız ekliyor düzeltin bari yıldız artırır diye yapın
Düzeltildi.
hyr hala düzelmemiş
CTRL + F5 yaparak düzelmiş halini görüntüleyebilirsiniz.
Bilgisayarınız cache sistemimizde kaldığı için görüntüleyemiyor olabilirsiniz. CTRL + F5 yaparsanız yeni şifreler ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.
Polis hilesi olmuyor tam aksine yıldız ekliyor düzeltin bari yıldız artırır diye yapın
Düzeltildi.
hyr hala düzelmemiş
CTRL + F5 yaparak düzelmiş halini görüntüleyebilirsiniz.
Bilgisayarınız cache sistemimizde kaldığı için görüntüleyemiyor olabilirsiniz. CTRL + F5 yaparsanız yeni şifreler ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.
Silah Hilesi Neden Yok 🙁
PC için silah hilesi henüz duyurulmadı. Çıktığı gibi ekleyip bilgilendirme yaparız.
Silah Hilesi Neden Yok 🙁
PC için silah hilesi henüz duyurulmadı. Çıktığı gibi ekleyip bilgilendirme yaparız.
xboxda hileleri nereye yazcaz
Komut ekranından veya herhangi bir ekranda verilen tuş kombinasyonlarını sırayla girerseniz aktif olacaktır.
xboxda hileleri nereye yazcaz
Komut ekranından veya herhangi bir ekranda verilen tuş kombinasyonlarını sırayla girerseniz aktif olacaktır.
(PC) kardeş bu gta 5 de yazdığımız hileler eskisi gibi telefona kaydedilmiyomu
(PC) kardeş bu gta 5 de yazdığımız hileler eskisi gibi telefona kaydedilmiyomu
Olmiyor
Olmiyor
abibende gt 5 yok 🙂
abibende gt 5 yok 🙂
” tusuna basın oraya yazın hileleri moruklar
pcde
” tusuna basın oraya yazın hileleri moruklar
pcde
yoksa olmaz
yoksa olmaz
Ya abi ” san polislerden kurtulma hilesi yok mu? (çok lazım oluyor)
Aezakmı
lawyerup
Ya abi ” san polislerden kurtulma hilesi yok mu? (çok lazım oluyor)
Aezakmı
lawyerup
Polislerden kurtarma hilesi=lawyerup
Polislerden kurtarma hilesi=lawyerup
SİLAH HİLESİ TOOLUP
merhabalar,
Benim birkaç sorum var da yardımcı olur musunuz?
1-Ben gta 5 orjinal alıcam acaba hileler orjinal oyunda da geçerli mi geçerli olması için ekstra bir ayar gerekir mi?
2-Ben bunu serbest modda yapacam galiba videoda öyle demişsiniz. Bu serbest mod online ve single moddan farklı bir mod mu?
3-Orjinal oyunda bu hilenin steam hesabıma yada gta oyunuma bir zararı olur mu?
4-Bu hileleri uygularsak serbest modda, single de oynarken başarımları kazanmayı engeller mi?
güzelbir oyun