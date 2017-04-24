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GTA 5 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC )

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GTA 5 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC )
4.5 - 18 OY

GTA 5 Grand Theft Auto oyunu için hileler ve şifreler yayınlandı. GTA 5 bilgisayar oyunu hileleri var mı? GTA 5 playstation ve Xbox şifreleri hileleri.

GTA 5 bildiğiniz gibi geçen gün açıklanan bir haber ile PC platformu için yine ertelendi. Oyunun PC’ye çıkış tarihi daha ne kadar ertelenir bilmiyoruz ancak bu sırada Playstation ve Xbox’da GTA 5 oynamaya devam eden oyuncular için detaylı bir GTA 5 Hileleri listesi çıkaralım, bulabildiğimiz tüm şifreleri paylaşalım istedik. Sırasıyla önce Xbox daha sonra da Playstation için çıkan GTA 5 Hileleri ni aşağıda bulabilirsin. Oyunun PC platformuna çıktığı zaman için ise aşağıda bir başlık oluşturuyoruz. Oyun içi GTA 5 PC Hileleri açıklandığını zaman yine buradan ulaşabilirsiniz.

Gta 5 Hileleri ( Xbox, Playstation ve PC )

Lafı daha fazla uzatmadan Xbox ve Playstion platformları için kullanıma açık olan GTA 5 Hileleri ve şifrelerini sizlerle paylaşalım:

GTA 5 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC )

GTA 5 Xbox Hileleri / Şifreleri

GTA 5 Polisten Kurtulma Şifresi – RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

GTA 5 Mega Yüzme Şifresi – SOL, SOL, LB, SAĞ, SAĞ, RT, SOL, LT, SAĞ

GTA 5 Hızlı Koşma Şifresi– Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X

Yetenek Barı Doldurma Şifresi – A, A, X, RB, LB, A, SAĞ, SOL, A

Ağır Çekim Şifresi – X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A

Polisi Peşine Takma Şifresi – RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Ağır Çekim Hilesi – Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB

GTA 5 Ölümsüzlük Şifresi – SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y

Hava Durumu Değiştirme Şifresi – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Sarhoş Modu – Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL

Kayan Arabalar Şifresi  – Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB

Yerçekimi Azaltma Şifresi – SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL

SkyFall – LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Uzun Zıplama Şifresi – LT, LT, X, B, B, LT, X, X, SOL, SAĞ, A

Patlayıcı Mermi Şifresi – SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB

Ateşli Mermi Şifresi – LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB

Paraşüt Şifresi – SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB

GTA 5 Silah Şifresi (Tamamı) – Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB

GTA 5 Can ve Zırh Şifresi – B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB

Mega Yumruk Şifresi – SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT

Limuzin Şifresi – RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

Çöp Arabası Şifresi – B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

Golf Arabası Şifresi – B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Duster Uçak Şifresi – SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB

Comet Araç Şifresi – RB, B, RT, SAĞ, LB, LT, A, A, X, RB

BMX Şifresi – SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT

Dağ Motoru Şifresi – B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

Motor Şifresi – RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB

GTA 5 Helikopter Şifresi – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

GTA 5 Uçak Şifresi – B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y

GTA 5 Xbox Hileleri

 

GTA 5 Playstation Hileleri / Şifreleri

Patlayıcı Mermi Hilesi – SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1

Ateşli Mermi Hilesi – L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1

Mega Yumruk Hilesi – SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

GTA 5 Paraşüt Hilesi – SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1

GTA 5 Silah Şifresi (Tamamı) – ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1

Can ve Zırh Hilesi – DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1

GTA 5 Araba Hileleri / Şifreleri

RAPİD GT – R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2

Limuzin Trevor – R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

Çöp Arabası – DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

Gta 5 Helikopter Hilesi – DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

Gta 5 Stunt Uçak Hilesi – DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN

Duster Uçak – SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1

Comet Araç – R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1

Golf Arabası – DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X

BMX – SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

Sanchez – DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1

PJC 800 ( Motor ) – R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

Gta 5 Hava Durumu Değiştirme Hilesi – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE

Sarhoş Modu – ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL

Kayan Arabalar – ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1

GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi – SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN

Polisten Kurtulma – R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

GTA Polisi Peşine Takma Hilesi – R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Gta 5 Yerçekimi Hilesi  – SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL

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SkyFall Hilesi – L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Mega Zıplama Hilesi – L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X

Mega Yüzme Hilesi – SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ

Mega Koşu Hilesi – ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE

Ağır Çekim Cross – KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X

Ağır Çekim Hilesi – ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1

Yetenek Barını Doldur – X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X

GTA 5 Playstation Hileleri

 

GTA 5 PC Hileleri / Şifreleri

Oyun içi GTA 5 PC Hileleri de ortaya çıktı. Aşağıda oyun içerisinde kullanabileceğiniz tüm GTA 5 PC Hilelerini bulabilirsiniz. Oyunun PC sürümünde şifrelerinizi girmeniz için iki farklı yol vardır. Bunlardan biri Cheat Code komut ekranı diğeri ise cep telefonu ile girilen kodlardır. İki yöntem için de gta 5 hileleri aşağıda verilmiştir.

 

Cep Telefonu İle Girilen GTA 5 Hileleri

Oyunun pc versiyonunda cep telefonu ile şifreleri girmek için karakterinizin cep telefonu üzerinden normal arama yapar gibi aşağıdaki kodları girebilir, istediğiniz hileyi aktif edebilirsiniz.

Ağır Çekim: 1-999-757-966

Karakteriniz de dahil etraftaki her şey ağır çekimde ilerler.

Sarhoş Modu: 1-999-547-861

Sarhoş olur, zor yürümeye başlarsınız.

Patlayıcı Saldırıları: 1-999-4684-2637

Saldırılarınıza patlama etkisi verir. Yumruk ve mermilerde geçerlidir.

Hızlı Çalıştır: 1-999-228-8463

Yangın Çıkartıcı: 1-999-462-363-4279

Özellikle sinir olduğunuz yerleri sadece bu hile ile yakabilirsiniz.

Ölümsüzlük: 1-999-724-654-5537

Belli bir süre oyunda ölümsüz olmanızı sağlar.

Skyfall: 1-999-759-3255

Slow Motion: 1-999-332-3393

Paraşüt: 1-999-759-3483

Karakterinize paraşüt verir.

Sarhoşluk Hilesi: 1-999-547-8618

Yer Çekimi Hilesi: 1-999-356-2837

Kaygan Arabalar: 1-999-766-9329

Max Sağlık ve Zırh: 1-999-887-853

Sağlık ve zırh değerlerinizi maksimuma getirir.

Arama Seviyesini Artırır: 1-999-3844-8483

Polis aranma seviyenizi artırır, polisler peşinize takılır.

Limo: 1-999-846- 39663

Stunt Plane: 1-999-2276-78676

PCJ-600: 1-999-762-538

Rapid GT: 1-999-727-4348

Trashmaster: 1-999-872-433

Buzzard: 1-999-289-9633

Sanchez: 1-999-633-7623

Comet: 1-999-266-38

Gta San Andreas Hileleri

 

Cheat Code Komut Ekranı İle Girilen GTA 5 Hileleri

Cep telefonu ile şifreleri girmek zor geliyorsa ” işareti tuşuna basarak ( Tab tuşunun hemen üzerinde ) aşağıdaki kodları girebilirsiniz.

 

INCENDIARY – Silahlarınız ateşli mermilere sahip olur.

OTHANDS – Yumruklarınız patlama etkisi gösterir.

CATCHME – Süper koşu yeteneğine sahip olursunuz.

SKYDIVE – Paraşüt şifresidir.

RAPIDGT – Rapid GT sahibi olursunuz.

VINEWOOD – Limuzin sahibi olursunuz.

TRASHED – Çöp kamyonu sahibi olursunuz.

BUZZOFF – Buzzard Helikopterine sahip olursunuz.

BARNSTORM – Gösteri uçağına sahip olursunuz.

DEADEYE – Ağır çekimde nişan almanızı sağlar. 3 defaya kadar art arda yazarak etkisini güçlendirebilirsiniz.

PAINKILLER – 5 dakikalığına ölümsüz olursunuz.

TURTLE – Can ve zırh değerlerinizi doldurur.

FUGITIVE – Aranma seviyenizi yükselterek polislerin peşinize düşmesini sağlar.

MAKEITRAIN – Her yazdığınızda farklı bir hava durumu değiştir.

SNOWDAY – Etrafınızdaki tüm arabalar kaymaya, drift yapmaya başlar.

FLOATER – Yer çekimini tamamen kaldırır.

LIQUOR – Sarhoş olur, o şekilde hareket etmeye başlarsınız.

POWERUP – Yetenek seviye barınızı doldurur.

SLOWMO – Ağır çekim modudur. 3 defaya kadar yazarak her seferinde daha da ağır çekimde oynayabilirsiniz.

SKYFALL – Gökyüzünden dalış yapmanızı sağlar.

BANDIT – BMX Bisiklet sahibi olursunuz

COMET – Comet araba sahibi olursunuz.

ROCKET – Motor sahibi olursunuz.

OFFROAD – Sanchez sahibi olursunuz.

 

GTA 4 Hileleri

Gta 5 bildiğiniz gibi yazının başında da belirtmiştim, şu an için PC platformuna çıkmadı. Bilgisayar için de çıktığında GTA 5 Hileleri listemize GTA 5 PC Hilelerini de ekleyeceğiz. Sormak istediğiniz tüm sorularınız için yorum kısmından bizimle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca eklenmesini istediğiniz GTA 5 Hileleri için de yorum kısmını kullanabilirsiniz. Umarız GTA 5 Hileleri listemiz sizler için yararlı olur. Gta 5 bilgisayara çıktığı zaman da görüşmek üzere, iyi oyunlar dileriz.

 

GTA 5 Online Hileleri

Hepinizin bildiği gibi GTA 5 Online olarak çıktı tabi oyunun okadar tutulmasından sonra oyunda bir çok kullanıcı çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde level atlayarak oyunda baya bir üstünlük sağladılar gta 5 hileleri ile bu farkı kapatıp bizde diğer kullanıcılara artık kafa tutabiliriz şimdi vereceğimiz ipuçları ile çok kısa sürede yüksek miktarda para kazanıp hızlıca level atlaya bileceksiniz.

Hilenin çalışma şekli, GTA Online Creator’u oyunun içine eklenmesi ile alakalı bir durum. Bu oyun hatası sayesinde Creator oyunun içine eklendiği taktirde Creator ile yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz!

Nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıdaki videolu anlatımı izleyebilirsiniz.

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Müşteri hizmetleri / Destek hattı

61 thoughts on “GTA 5 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC )

  • Mert Marley Jr.
    7 Nisan 2015 at 14:52
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    gta 5 pc hile ölümsüzlük JKLMOÖD silah hilesi full bitmiyor WORLDTOOOLX

    Reply
    • Suratsız Suratsız
      21 Nisan 2015 at 19:06
      Permalink

      dogrumu kardeş

      Reply
      • Anonim
        22 Nisan 2015 at 17:29
        Permalink

        Yalan kardeş inanma!
        arkadaş kafa buluyor

        Reply
  • Mert Marley Jr.
    7 Nisan 2015 at 14:52
    Permalink

    gta 5 pc hile ölümsüzlük JKLMOÖD silah hilesi full bitmiyor WORLDTOOOLX

    Reply
    • Suratsız Suratsız
      21 Nisan 2015 at 18:06
      Permalink

      dogrumu kardeş

      Reply
      • Anonim
        22 Nisan 2015 at 16:29
        Permalink

        Yalan kardeş inanma!
        arkadaş kafa buluyor

        Reply
  • erdem
    25 Nisan 2015 at 17:57
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    polis aranma seviyesini kaldırır şifresini girdim yıldızım arttı yanlış yazmışsınız şifreyi tam tersi beyler şşş hiç deneyen yokmu pc de

    Reply
  • erdem
    25 Nisan 2015 at 16:57
    Permalink

    polis aranma seviyesini kaldırır şifresini girdim yıldızım arttı yanlış yazmışsınız şifreyi tam tersi beyler şşş hiç deneyen yokmu pc de

    Reply
    • soykan
      19 Mayıs 2016 at 11:30
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      lawyerup yaz ben denedim bunlar yalan virüslü
      gta 5 hileleri yaz hepsi var

      Reply
    • soykan
      19 Mayıs 2016 at 11:31
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      lawyerup yaz ben denedim bunlar yalan virüslü
      gta 5 hileleri yaz hepsi var
      benden bukadar

      Reply
  • Engin Gökhan
    26 Nisan 2015 at 14:56
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    Nereye Yazıcaz Hileleri

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      26 Nisan 2015 at 15:03
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      Sırasıyla tuşları herhangi bir ekranda tuşlamanız yeterli. Herhangi bir yer açmanıza vs gerek yok.

      Reply
    • Çağan Rıza Karaoğlu
      2 Mayıs 2015 at 17:15
      Permalink

      Hack Codeye PCde

      Reply
  • Engin Gökhan
    26 Nisan 2015 at 13:56
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    Nereye Yazıcaz Hileleri

    Reply
    • Tech Kafa
      26 Nisan 2015 at 14:03
      Permalink

      Sırasıyla tuşları herhangi bir ekranda tuşlamanız yeterli. Herhangi bir yer açmanıza vs gerek yok.

      Reply
    • Çağan Rıza Karaoğlu
      2 Mayıs 2015 at 16:15
      Permalink

      Hack Codeye PCde

      Reply
  • Ömer
    3 Mayıs 2015 at 14:01
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    Hiçbiri PC de çalısmıyor.Çalışıyorsada nereye ve nasıl yazıcaz sölermisiniz

    Reply
    • İsmail Selçuk Çınar
      3 Mayıs 2015 at 15:28
      Permalink

      Telefon bölümüne yazacaksın nsaıl çalışmıyor çalışyor

      Reply
      • Oğuz Veli Yavaş
        3 Mayıs 2015 at 16:31
        Permalink

        Telefon bölümüne yazarak şifreyi aktif edebilirsiniz.

        Reply
  • Ömer
    3 Mayıs 2015 at 13:01
    Permalink

    Hiçbiri PC de çalısmıyor.Çalışıyorsada nereye ve nasıl yazıcaz sölermisiniz

    Reply
    • İsmail Selçuk Çınar
      3 Mayıs 2015 at 14:28
      Permalink

      Telefon bölümüne yazacaksın nsaıl çalışmıyor çalışyor

      Reply
  • hakan
    3 Mayıs 2015 at 16:23
    Permalink

    Polis hilesi olmuyor tam aksine yıldız ekliyor düzeltin bari yıldız artırır diye yapın

    Reply
        • Oğuz Veli Yavaş
          3 Mayıs 2015 at 17:36
          Permalink

          CTRL + F5 yaparak düzelmiş halini görüntüleyebilirsiniz.

          Reply
          • Oğuz Veli Yavaş
            3 Mayıs 2015 at 17:38
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            Bilgisayarınız cache sistemimizde kaldığı için görüntüleyemiyor olabilirsiniz. CTRL + F5 yaparsanız yeni şifreler ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.

  • hakan
    3 Mayıs 2015 at 15:23
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    Polis hilesi olmuyor tam aksine yıldız ekliyor düzeltin bari yıldız artırır diye yapın

    Reply
          • Tech Kafa
            3 Mayıs 2015 at 16:38
            Permalink

            Bilgisayarınız cache sistemimizde kaldığı için görüntüleyemiyor olabilirsiniz. CTRL + F5 yaparsanız yeni şifreler ile birlikte görüntüleyebilirsiniz.

  • Sarperen - SarpBey
    3 Mayıs 2015 at 21:13
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    Silah Hilesi Neden Yok 🙁

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      3 Mayıs 2015 at 23:47
      Permalink

      PC için silah hilesi henüz duyurulmadı. Çıktığı gibi ekleyip bilgilendirme yaparız.

      Reply
  • Sarperen - SarpBey
    3 Mayıs 2015 at 20:13
    Permalink

    Silah Hilesi Neden Yok 🙁

    Reply
    • Tech Kafa
      3 Mayıs 2015 at 22:47
      Permalink

      PC için silah hilesi henüz duyurulmadı. Çıktığı gibi ekleyip bilgilendirme yaparız.

      Reply
  • bb
    8 Mayıs 2015 at 23:14
    Permalink

    xboxda hileleri nereye yazcaz

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      9 Mayıs 2015 at 15:47
      Permalink

      Komut ekranından veya herhangi bir ekranda verilen tuş kombinasyonlarını sırayla girerseniz aktif olacaktır.

      Reply
  • bb
    8 Mayıs 2015 at 22:14
    Permalink

    xboxda hileleri nereye yazcaz

    Reply
    • Tech Kafa
      9 Mayıs 2015 at 14:47
      Permalink

      Komut ekranından veya herhangi bir ekranda verilen tuş kombinasyonlarını sırayla girerseniz aktif olacaktır.

      Reply
  • Enes Furuncu
    16 Mayıs 2015 at 15:12
    Permalink

    (PC) kardeş bu gta 5 de yazdığımız hileler eskisi gibi telefona kaydedilmiyomu

    Reply
  • Enes Furuncu
    16 Mayıs 2015 at 14:12
    Permalink

    (PC) kardeş bu gta 5 de yazdığımız hileler eskisi gibi telefona kaydedilmiyomu

    Reply
  • Umut Marley
    17 Temmuz 2015 at 10:34
    Permalink

    abibende gt 5 yok 🙂

    Reply
  • Umut Marley
    17 Temmuz 2015 at 09:34
    Permalink

    abibende gt 5 yok 🙂

    Reply
  • Batuhan
    20 Temmuz 2015 at 12:19
    Permalink

    ” tusuna basın oraya yazın hileleri moruklar
    pcde

    Reply
  • Batuhan
    20 Temmuz 2015 at 11:19
    Permalink

    ” tusuna basın oraya yazın hileleri moruklar
    pcde

    Reply
  • Eren
    23 Temmuz 2015 at 20:51
    Permalink

    Ya abi ” san polislerden kurtulma hilesi yok mu? (çok lazım oluyor)

    Reply
  • Eren
    23 Temmuz 2015 at 19:51
    Permalink

    Ya abi ” san polislerden kurtulma hilesi yok mu? (çok lazım oluyor)

    Reply
  • Ayse
    7 Ocak 2016 at 22:07
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    Polislerden kurtarma hilesi=lawyerup

    Reply
  • Ayse
    7 Ocak 2016 at 22:07
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    Polislerden kurtarma hilesi=lawyerup

    Reply
  • ERTUĞRUL
    23 Ocak 2016 at 18:54
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    SİLAH HİLESİ TOOLUP

    Reply
  • platon-47
    14 Şubat 2016 at 17:55
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    merhabalar,

    Benim birkaç sorum var da yardımcı olur musunuz?

    1-Ben gta 5 orjinal alıcam acaba hileler orjinal oyunda da geçerli mi geçerli olması için ekstra bir ayar gerekir mi?

    2-Ben bunu serbest modda yapacam galiba videoda öyle demişsiniz. Bu serbest mod online ve single moddan farklı bir mod mu?

    3-Orjinal oyunda bu hilenin steam hesabıma yada gta oyunuma bir zararı olur mu?

    4-Bu hileleri uygularsak serbest modda, single de oynarken başarımları kazanmayı engeller mi?

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