GTA 5 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC ) 4.5 - 18 OY

GTA 5 Grand Theft Auto oyunu için hileler ve şifreler yayınlandı. GTA 5 bilgisayar oyunu hileleri var mı? GTA 5 playstation ve Xbox şifreleri hileleri.

GTA 5 bildiğiniz gibi geçen gün açıklanan bir haber ile PC platformu için yine ertelendi. Oyunun PC’ye çıkış tarihi daha ne kadar ertelenir bilmiyoruz ancak bu sırada Playstation ve Xbox’da GTA 5 oynamaya devam eden oyuncular için detaylı bir GTA 5 Hileleri listesi çıkaralım, bulabildiğimiz tüm şifreleri paylaşalım istedik. Sırasıyla önce Xbox daha sonra da Playstation için çıkan GTA 5 Hileleri ni aşağıda bulabilirsin. Oyunun PC platformuna çıktığı zaman için ise aşağıda bir başlık oluşturuyoruz. Oyun içi GTA 5 PC Hileleri açıklandığını zaman yine buradan ulaşabilirsiniz.

Gta 5 Hileleri ( Xbox, Playstation ve PC )

Lafı daha fazla uzatmadan Xbox ve Playstion platformları için kullanıma açık olan GTA 5 Hileleri ve şifrelerini sizlerle paylaşalım:

GTA 5 Xbox Hileleri / Şifreleri

GTA 5 Polisten Kurtulma Şifresi – RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

GTA 5 Mega Yüzme Şifresi – SOL, SOL, LB, SAĞ, SAĞ, RT, SOL, LT, SAĞ

GTA 5 Hızlı Koşma Şifresi– Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X

Yetenek Barı Doldurma Şifresi – A, A, X, RB, LB, A, SAĞ, SOL, A

Ağır Çekim Şifresi – X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A

Polisi Peşine Takma Şifresi – RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Ağır Çekim Hilesi – Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB

GTA 5 Ölümsüzlük Şifresi – SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y

Hava Durumu Değiştirme Şifresi – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Sarhoş Modu – Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL

Kayan Arabalar Şifresi – Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB

Yerçekimi Azaltma Şifresi – SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL

SkyFall – LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Uzun Zıplama Şifresi – LT, LT, X, B, B, LT, X, X, SOL, SAĞ, A

Patlayıcı Mermi Şifresi – SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB

Ateşli Mermi Şifresi – LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB

Paraşüt Şifresi – SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB

GTA 5 Silah Şifresi (Tamamı) – Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB

GTA 5 Can ve Zırh Şifresi – B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB

Mega Yumruk Şifresi – SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT

Limuzin Şifresi – RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

Çöp Arabası Şifresi – B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

Golf Arabası Şifresi – B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Duster Uçak Şifresi – SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB

Comet Araç Şifresi – RB, B, RT, SAĞ, LB, LT, A, A, X, RB

BMX Şifresi – SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT

Dağ Motoru Şifresi – B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

Motor Şifresi – RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB

GTA 5 Helikopter Şifresi – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

GTA 5 Uçak Şifresi – B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y

GTA 5 Xbox Hileleri

GTA 5 Playstation Hileleri / Şifreleri

Patlayıcı Mermi Hilesi – SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1

Ateşli Mermi Hilesi – L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1

Mega Yumruk Hilesi – SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

GTA 5 Paraşüt Hilesi – SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1

GTA 5 Silah Şifresi (Tamamı) – ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1

Can ve Zırh Hilesi – DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1

GTA 5 Araba Hileleri / Şifreleri

RAPİD GT – R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2

Limuzin Trevor – R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

Çöp Arabası – DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

Gta 5 Helikopter Hilesi – DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

Gta 5 Stunt Uçak Hilesi – DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN

Duster Uçak – SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1

Comet Araç – R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1

Golf Arabası – DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X

BMX – SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

Sanchez – DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1

PJC 800 ( Motor ) – R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

Gta 5 Hava Durumu Değiştirme Hilesi – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE

Sarhoş Modu – ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL

Kayan Arabalar – ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1

GTA 5 Ölümsüzlük Hilesi – SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN

Polisten Kurtulma – R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

GTA Polisi Peşine Takma Hilesi – R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Gta 5 Yerçekimi Hilesi – SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL

SkyFall Hilesi – L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

Mega Zıplama Hilesi – L2, L2, KARE, DAİRE, DAİRE, L2, KARE, KARE, SOL, SAĞ, X

Mega Yüzme Hilesi – SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ

Mega Koşu Hilesi – ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE

Ağır Çekim Cross – KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X

Ağır Çekim Hilesi – ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1

Yetenek Barını Doldur – X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X

GTA 5 Playstation Hileleri

GTA 5 PC Hileleri / Şifreleri

Oyun içi GTA 5 PC Hileleri de ortaya çıktı. Aşağıda oyun içerisinde kullanabileceğiniz tüm GTA 5 PC Hilelerini bulabilirsiniz. Oyunun PC sürümünde şifrelerinizi girmeniz için iki farklı yol vardır. Bunlardan biri Cheat Code komut ekranı diğeri ise cep telefonu ile girilen kodlardır. İki yöntem için de gta 5 hileleri aşağıda verilmiştir.

Cep Telefonu İle Girilen GTA 5 Hileleri

Oyunun pc versiyonunda cep telefonu ile şifreleri girmek için karakterinizin cep telefonu üzerinden normal arama yapar gibi aşağıdaki kodları girebilir, istediğiniz hileyi aktif edebilirsiniz.

Ağır Çekim: 1-999-757-966

Karakteriniz de dahil etraftaki her şey ağır çekimde ilerler.

Sarhoş Modu: 1-999-547-861

Sarhoş olur, zor yürümeye başlarsınız.

Patlayıcı Saldırıları: 1-999-4684-2637

Saldırılarınıza patlama etkisi verir. Yumruk ve mermilerde geçerlidir.

Hızlı Çalıştır: 1-999-228-8463

Yangın Çıkartıcı: 1-999-462-363-4279

Özellikle sinir olduğunuz yerleri sadece bu hile ile yakabilirsiniz.

Ölümsüzlük: 1-999-724-654-5537

Belli bir süre oyunda ölümsüz olmanızı sağlar.

Skyfall: 1-999-759-3255

Slow Motion: 1-999-332-3393

Paraşüt: 1-999-759-3483

Karakterinize paraşüt verir.

Sarhoşluk Hilesi: 1-999-547-8618

Yer Çekimi Hilesi: 1-999-356-2837

Kaygan Arabalar: 1-999-766-9329

Max Sağlık ve Zırh: 1-999-887-853

Sağlık ve zırh değerlerinizi maksimuma getirir.

Arama Seviyesini Artırır: 1-999-3844-8483

Polis aranma seviyenizi artırır, polisler peşinize takılır.

Limo: 1-999-846- 39663

Stunt Plane: 1-999-2276-78676

PCJ-600: 1-999-762-538

Rapid GT: 1-999-727-4348

Trashmaster: 1-999-872-433

Buzzard: 1-999-289-9633

Sanchez: 1-999-633-7623

Comet: 1-999-266-38

Gta San Andreas Hileleri

Cheat Code Komut Ekranı İle Girilen GTA 5 Hileleri

Cep telefonu ile şifreleri girmek zor geliyorsa ” işareti tuşuna basarak ( Tab tuşunun hemen üzerinde ) aşağıdaki kodları girebilirsiniz.

INCENDIARY – Silahlarınız ateşli mermilere sahip olur.

OTHANDS – Yumruklarınız patlama etkisi gösterir.

CATCHME – Süper koşu yeteneğine sahip olursunuz.

SKYDIVE – Paraşüt şifresidir.

RAPIDGT – Rapid GT sahibi olursunuz.

VINEWOOD – Limuzin sahibi olursunuz.

TRASHED – Çöp kamyonu sahibi olursunuz.

BUZZOFF – Buzzard Helikopterine sahip olursunuz.

BARNSTORM – Gösteri uçağına sahip olursunuz.

DEADEYE – Ağır çekimde nişan almanızı sağlar. 3 defaya kadar art arda yazarak etkisini güçlendirebilirsiniz.

PAINKILLER – 5 dakikalığına ölümsüz olursunuz.

TURTLE – Can ve zırh değerlerinizi doldurur.

FUGITIVE – Aranma seviyenizi yükselterek polislerin peşinize düşmesini sağlar.

MAKEITRAIN – Her yazdığınızda farklı bir hava durumu değiştir.

SNOWDAY – Etrafınızdaki tüm arabalar kaymaya, drift yapmaya başlar.

FLOATER – Yer çekimini tamamen kaldırır.

LIQUOR – Sarhoş olur, o şekilde hareket etmeye başlarsınız.

POWERUP – Yetenek seviye barınızı doldurur.

SLOWMO – Ağır çekim modudur. 3 defaya kadar yazarak her seferinde daha da ağır çekimde oynayabilirsiniz.

SKYFALL – Gökyüzünden dalış yapmanızı sağlar.

BANDIT – BMX Bisiklet sahibi olursunuz

COMET – Comet araba sahibi olursunuz.

ROCKET – Motor sahibi olursunuz.

OFFROAD – Sanchez sahibi olursunuz.

GTA 4 Hileleri

Gta 5 bildiğiniz gibi yazının başında da belirtmiştim, şu an için PC platformuna çıkmadı. Bilgisayar için de çıktığında GTA 5 Hileleri listemize GTA 5 PC Hilelerini de ekleyeceğiz. Sormak istediğiniz tüm sorularınız için yorum kısmından bizimle hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca eklenmesini istediğiniz GTA 5 Hileleri için de yorum kısmını kullanabilirsiniz. Umarız GTA 5 Hileleri listemiz sizler için yararlı olur. Gta 5 bilgisayara çıktığı zaman da görüşmek üzere, iyi oyunlar dileriz.

GTA 5 Online Hileleri

Hepinizin bildiği gibi GTA 5 Online olarak çıktı tabi oyunun okadar tutulmasından sonra oyunda bir çok kullanıcı çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde level atlayarak oyunda baya bir üstünlük sağladılar gta 5 hileleri ile bu farkı kapatıp bizde diğer kullanıcılara artık kafa tutabiliriz şimdi vereceğimiz ipuçları ile çok kısa sürede yüksek miktarda para kazanıp hızlıca level atlaya bileceksiniz.

Hilenin çalışma şekli, GTA Online Creator’u oyunun içine eklenmesi ile alakalı bir durum. Bu oyun hatası sayesinde Creator oyunun içine eklendiği taktirde Creator ile yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz!

Nasıl yapıldığını öğrenmek için aşağıdaki videolu anlatımı izleyebilirsiniz.

