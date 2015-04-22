GTA 5 Grafik Düşüren Yama Yayınlandı
Düşük sistemli PC’ye sahip oyuncuların rahatlıkla oynayabilmesi için GTA 5‘in grafik ayarlarını düşüren bir yama yayınlandı. Ragnos 1997 isimli bir geliştirici tarafından yayınlanan yama oyunun grafik ayarlarını büyük ölçüde düşürerek düşük sistemli PC’lerin daha rahat açmasını sağlıyor.
Oyunu 30 FPS’de çalıştıran Ragnos 1997’nin sistem özellikleri şu şekilde: Intel Core i3 2330M 2.2GHz işlemci, Nvidia GT 520M ekran kartı, 4 GB DDR3 665 MHz RAM ve Toshiba 750 GB HDD.
Eğer siz de GTA 5 oynamak istiyorsanız ama bilgisayarınız oyunu çalıştıracak güçte değilse, 31 MB’lık yamayı buradan mediafire.com/download/c94u58a20q4tlsd/RagnoTechClientSetup+v0.80.270+outdated.rar indirebilirsiniz. Geliştiricinin yayınladığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.
299 thoughts on “GTA 5 Grafik Düşüren Yama Yayınlandı”
intel cora quad 2 Q8300 2.50GHz 4 gb ram 1 tb hdd bu nasl oynatır =?
Yukarıdaki yama ile açabilirsiniz.
intel cora quad 2 Q8300 2.50GHz 4 gb ram 1 tb hdd bu nasl oynatır =?
Yukarıdaki yama ile açabilirsiniz.
intel core quard e6600 2.4 ghz 4 gb ram amd radeon hd 6570 2 gb ekran kartı nda calsırmı
Yukarıdaki yama ile açabilirsiniz sanıyorum.
intel core quard e6600 2.4 ghz 4 gb ram amd radeon hd 6570 2 gb ekran kartı nda calsırmı
Yukarıdaki yama ile açabilirsiniz sanıyorum.
Merhaba Sistemim Söyle
İşlemci = İntel Core 2 Duo P7450
Ram = 4 GB Ram
Ekran Kartı = Nıvıda Geforce GT 130m
İşletim Sistemi = 64 bit
GTA 5 Hangi Ayarlarda Açar
açmaz
Yukarıdaki yama ile açabilirsiniz.
yama nasıl kuruluyor acaba
Merhaba Sistemim Söyle
İşlemci = İntel Core 2 Duo P7450
Ram = 4 GB Ram
Ekran Kartı = Nıvıda Geforce GT 130m
İşletim Sistemi = 64 bit
GTA 5 Hangi Ayarlarda Açar
açmaz
Yukarıdaki yama ile açabilirsiniz.
yama nasıl kuruluyor acaba
marka : Toshiba
Ram: 4GB
İ5 intel işlemci
Ekran kartı: İntel HD GRAPHİCKS 4000
Sistem Türü: 64 bit işlemci sistemi,x64 tabanlı işlemci
Windows 8.1
Düşük grafiklerde açarsınız. Yukarıdaki yama ile oynamayı tercih ederseniz de çok rahat oynarsınız.
marka : Toshiba
Ram: 4GB
İ5 intel işlemci
Ekran kartı: İntel HD GRAPHİCKS 4000
Sistem Türü: 64 bit işlemci sistemi,x64 tabanlı işlemci
Windows 8.1
Düşük grafiklerde açarsınız. Yukarıdaki yama ile oynamayı tercih ederseniz de çok rahat oynarsınız.
abi yamayı indirdim rardan çıkardım setupa basıyorum yanıt vermiyor diyor sinir oldum acaba neden böyle yapar?
Otomatik ayar aktivasyonunu kapatarak deneyebilirsiniz.
abi yamayı indirdim rardan çıkardım setupa basıyorum yanıt vermiyor diyor sinir oldum acaba neden böyle yapar?
Otomatik ayar aktivasyonunu kapatarak deneyebilirsiniz.
Hocam bilgisayar ayarları otomatik yaptığı için yama iş görmüyor
Otomatik ayar aktivasyonu kapatarak deneyebilirsiniz.
bunu nasıl kapatacagım hakkında bilgi verirmisin
Hocam bilgisayar ayarları otomatik yaptığı için yama iş görmüyor
Otomatik ayar aktivasyonu kapatarak deneyebilirsiniz.
bunu nasıl kapatacagım hakkında bilgi verirmisin
Kurulumunu Yapamadım Yardımcı Olurmusunuz ?
Birkan Merhaba,
Kurulum ile ilgili destek veremiyoruz maalesef. Yamayı indirdikten sonra otomatik ayar aktivasyonunu kapatarak deneyebilirsiniz.
yama crack olayını bozar mı
kurana kadar çok uğraştık 🙂
Kurulumunu Yapamadım Yardımcı Olurmusunuz ?
Birkan Merhaba,
Kurulum ile ilgili destek veremiyoruz maalesef. Yamayı indirdikten sonra otomatik ayar aktivasyonunu kapatarak deneyebilirsiniz.
yama crack olayını bozar mı
kurana kadar çok uğraştık 🙂
ATI Radeon HD 6230 ekran karı 6 gb ram açarmı
Açar.
ATI Radeon HD 6230 ekran karı 6 gb ram açarmı
Açar.
intel core i3 2.30ghz 1gb geforce gt 540m 4 gb ram ddr3 açarmı
Grafikleri ve oyun kapasitesini düşürerek açabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Kesin bir şey söylemem yanlış olur.
intel core i3 2.30ghz 1gb geforce gt 540m 4 gb ram ddr3 açarmı
Grafikleri ve oyun kapasitesini düşürerek açabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Kesin bir şey söylemem yanlış olur.
agalar bu yamayı nasıl yapıcaz biri anlatabilirmi lütfn ya
Oyunun otomatik ayarlarını kapatıp verilen dosyayı yüklemeniz yeterli olacaktır. Daha sonra ayarları yaparak sorunsuz kullanabilirsiniz.
agalar bu yamayı nasıl yapıcaz biri anlatabilirmi lütfn ya
Oyunun otomatik ayarlarını kapatıp verilen dosyayı yüklemeniz yeterli olacaktır. Daha sonra ayarları yaparak sorunsuz kullanabilirsiniz.
abi gta 5 bu yamayla çalışırmı
Grafikleri ve oyun kapasitesini düşürerek açabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Kesin bir şey söylemem yanlış olur.
Kardeş ekran kartı yeterli ama işlemciden kaybedersin çünkü grafikleri düşürmek işlemcide fazla bir etki yapmaz
abi gta 5 bu yamayla çalışırmı
Grafikleri ve oyun kapasitesini düşürerek açabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Kesin bir şey söylemem yanlış olur.
Kardeş ekran kartı yeterli ama işlemciden kaybedersin çünkü grafikleri düşürmek işlemcide fazla bir etki yapmaz
o kadar uğraştım bunu yapıcam diye elimdekinide kaybettim
yazık vallaha
Aldığınız hatayı söylerseniz yardımcı olmaya çalışalım
aldığım hata launcherden acıyodum gine ordan açtım ama bu sefer gta 5 exe yönlendiriyor orda da active code istiyor
o kadar uğraştım bunu yapıcam diye elimdekinide kaybettim
yazık vallaha
Aldığınız hatayı söylerseniz yardımcı olmaya çalışalım
aldığım hata launcherden acıyodum gine ordan açtım ama bu sefer gta 5 exe yönlendiriyor orda da active code istiyor
eskiden launcher den giriyordum şimdi ona tıkladıgımda ise gta 5 exe yönlendiriyor napıcamı bilmiyorum yardım edin
eskiden launcher den giriyordum şimdi ona tıkladıgımda ise gta 5 exe yönlendiriyor napıcamı bilmiyorum yardım edin
ya kardeş nasıl kurlum yapıcaz anlatırmısın _?
ya kardeş nasıl kurlum yapıcaz anlatırmısın _?
çalışmıyor. yalan haber. web sitesi bile yok. bizimkilerin uydurması büyük ihtimal. böyle bişey olsa heryerde paylaşılırdı. böyle kıytırık sitede olmazdı. kurulum ile ilgili hiçbişey yok. çünkü çalışmıyor 😉
Kurulumu becerememiş olmanız yalan olduğu anlamına gelmez. Lütfen terbiyeli bir şekilde destek isteyin, yardımcı olalım.
siz önce konuya kurulumu ekleyin. destek istemeye gerek yok. adam gibi iş yapsanız zaten şimdiye insanlar size böyle ithamlarda bulunmazdı…
1 kişi de kurdum işe yarıyor dememiş !!
haklısın kardeş kurulumu hakkında hiç bir türk sitesinde yadım den yok boş boş buöle yerlerde paylaşıyolar kurulum diyince cevab verilmiyor hiç kimse bilmiyor denemeyin byler :/
çalışmıyor. yalan haber. web sitesi bile yok. bizimkilerin uydurması büyük ihtimal. böyle bişey olsa heryerde paylaşılırdı. böyle kıytırık sitede olmazdı. kurulum ile ilgili hiçbişey yok. çünkü çalışmıyor 😉
Kurulumu becerememiş olmanız yalan olduğu anlamına gelmez. Lütfen terbiyeli bir şekilde destek isteyin, yardımcı olalım.
siz önce konuya kurulumu ekleyin. destek istemeye gerek yok. adam gibi iş yapsanız zaten şimdiye insanlar size böyle ithamlarda bulunmazdı…
1 kişi de kurdum işe yarıyor dememiş !!
haklısın kardeş kurulumu hakkında hiç bir türk sitesinde yadım den yok boş boş buöle yerlerde paylaşıyolar kurulum diyince cevab verilmiyor hiç kimse bilmiyor denemeyin byler :/
gta 5 i açar mı
Açar ancak performans konusunda bazı eksikler yaşayabilirsin.
gta 5 i açar mı
Açar ancak performans konusunda bazı eksikler yaşayabilirsin.
Beyler
Ekran Kartı Amd Redeon HD 6510 1024 Memory ram 128 Bit DX11
İslemci İntel İ5 4 Cpu 3.20 Ghz
Ram 6 Gb DDR3
İsletimsistemi:Windows 8.1 64 Bit
Rahat Oynanırmı ?
Güzel bir performans alırsın rahatlıkla.
Beyler
Ekran Kartı Amd Redeon HD 6510 1024 Memory ram 128 Bit DX11
İslemci İntel İ5 4 Cpu 3.20 Ghz
Ram 6 Gb DDR3
İsletimsistemi:Windows 8.1 64 Bit
Rahat Oynanırmı ?
Güzel bir performans alırsın rahatlıkla.
intel i5 4200u 2.30 GHZ 8 gb ram 2gb ekran kartı ama oyun hafif kasma var benim oyun orjinal bu yama olur mu bana yada kasmıcak bi yama var mı
Orjinal oyun için bu yamayı ben çok da tavsiye etmiyorum.
benim sistemin 2 gb ram 1gb directx 11 ekran kartı kasarmı bu yamayla abi
intel i5 4200u 2.30 GHZ 8 gb ram 2gb ekran kartı ama oyun hafif kasma var benim oyun orjinal bu yama olur mu bana yada kasmıcak bi yama var mı
bu işte
Orjinal oyun için bu yamayı ben çok da tavsiye etmiyorum.
benim sistemin 2 gb ram 1gb directx 11 ekran kartı kasarmı bu yamayla abi
olurmu sistem bu :/
Yamayla minimum ayarlarda oynamak mümkün. Yalnız belirtmekte fayda var yamada çıkabilecek herhangi bir sorun da destek veremiyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz bir yama değil.
olurmu sistem bu :/
Yamayla minimum ayarlarda oynamak mümkün. Yalnız belirtmekte fayda var yamada çıkabilecek herhangi bir sorun da destek veremiyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz bir yama değil.
benim sistemin 2 gb ram 1gb directx 11 ekran kartı kasarmı bu yamayla
benim sistemin 2 gb ram 1gb directx 11 ekran kartı kasarmı bu yamayla
kaldırırmı yamayla acil
kaldırırmı yamayla acil
kaldırır mı yamayla
Yamayla çok düşük ayarlarda oynayabilirsin diye tahmin ediyorum. Yalnız belirtmekte fayda var yamada çıkabilecek herhangi bir sorun da destek veremiyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz bir yama değil.
biliyorum, sizce 480-320 mi 640-480 mi 800-600 de mi oynarım
ordamısın ???
biliyorum, sizce 480-320 mi 640-480 mi 800-600 de mi oynarım “bide bu oyunu yüklemek ve indirmek için hardiskimden 93 film ve 20 oyun setup u silecem
değer mi
Ekran kartını göstermeden söylemek zor
ekran katım nvidid geforge 9400gt
Oyun 32 bitte açılmıyor
kaldırır mı yamayla
Yamayla çok düşük ayarlarda oynayabilirsin diye tahmin ediyorum. Yalnız belirtmekte fayda var yamada çıkabilecek herhangi bir sorun da destek veremiyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz bir yama değil.
biliyorum, sizce 480-320 mi 640-480 mi 800-600 de mi oynarım
ordamısın ???
biliyorum, sizce 480-320 mi 640-480 mi 800-600 de mi oynarım “bide bu oyunu yüklemek ve indirmek için hardiskimden 93 film ve 20 oyun setup u silecem
değer mi
Ekran kartını göstermeden söylemek zor
ekran katım nvidid geforge 9400gt
Oyun 32 bitte açılmıyor
32 bitte acılıyormu oyun ?
32 bitte açılmıyor sanıyorum
32 bitte acılıyormu oyun ?
32 bitte açılmıyor sanıyorum
4 GB RAM İNTEL CORE İ5 2410M 2.30 GHZ
NVİDİA GEFORCE GT520M 1 GB 64 BİT+ İNTEL HD GRAPHİCS 300
750 GB HDD YUKARDAKİ YAMAYLA KALDIRIRMI SİZCE VE KAÇ FPS ALIRIM ?
Orta ayarlarda 30-40 fps rahat alırsın. Ayarlardan vsync kapatırsan iyi sonuç alırsın.Yamayı yüklemene çok gerek yok ama oyun sende varsa yamasız dene düşük fps alırsan yamayı kullanabilirsin
4 GB RAM İNTEL CORE İ5 2410M 2.30 GHZ
NVİDİA GEFORCE GT520M 1 GB 64 BİT+ İNTEL HD GRAPHİCS 300
750 GB HDD YUKARDAKİ YAMAYLA KALDIRIRMI SİZCE VE KAÇ FPS ALIRIM ?
Orta ayarlarda 30-40 fps rahat alırsın. Ayarlardan vsync kapatırsan iyi sonuç alırsın.Yamayı yüklemene çok gerek yok ama oyun sende varsa yamasız dene düşük fps alırsan yamayı kullanabilirsin
kardeş 32 bitte açınca bu hatayı veriyor lütfen en kısa sürede yaardımcı olabilirmisin
Muhammet Merhaba,
Sistem dosyasındaki sorunlar ile ilgili destek veremiyoruz maalesef. Bizim tarafımızdan hazırlanmadığı için de bir müdahale yapmamız mümkün değil maalesef.
kardeş 32 bitte açınca bu hatayı veriyor lütfen en kısa sürede yaardımcı olabilirmisin
Muhammet Merhaba,
Sistem dosyasındaki sorunlar ile ilgili destek veremiyoruz maalesef. Bizim tarafımızdan hazırlanmadığı için de bir müdahale yapmamız mümkün değil maalesef.
Kaldırırmı kaldırırsa ne gibi bi performans alırm yamalı ve yamasız 2 sinide söylermisin ?
Kardeşim orta fps de oynarsın ragnosa gerek yok
Gerçektenmi ?
aynen
Kaldırırmı kaldırırsa ne gibi bi performans alırm yamalı ve yamasız 2 sinide söylermisin ?
Kardeşim orta fps de oynarsın ragnosa gerek yok
Gerçektenmi ?
aynen
oyun 32 bitte açılırmı ?
Açmaz kardeşim
yamayla ?
açmaz karrdeşim sen en iyisi format at ve 64 bit yap
yamayla
oyun 32 bitte açılırmı ?
Açmaz kardeşim
yamayla ?
açmaz karrdeşim sen en iyisi format at ve 64 bit yap
yamayla
Kaldırırmı kaldırırsa ne gibi bi performans alırm yamalı ve yamasız 2 sinide söylermisin ?
kardeşim 64 bit olması lazım pcye format at ve çok az uygulama olsun pcde
Kaldırırmı kaldırırsa ne gibi bi performans alırm yamalı ve yamasız 2 sinide söylermisin ?
kardeşim 64 bit olması lazım pcye format at ve çok az uygulama olsun pcde
Benim ki yamasız kaldırır mı ? Kaldırmazsa yamayla kaldırır mı ? Sizce..
Açmaz.Ekran kartı amd için en düşük hd 4870 istiyor.
amd realdion HD 5000 ? acar dımı
Pc nin 64 bit olması lazım benim amd raedon hd 5000 açıyo rahatlıkla 4 gb ram i 5 ama kasıyo biraz özelliklerin böyleylse açar amına bile koyar
Kardeşim Benimki Atı radeon hd 2600 pro 1 gb açıyo ama kasıyo .)
yamasız kesinlikle kaldırmaz
Benim ki yamasız kaldırır mı ? Kaldırmazsa yamayla kaldırır mı ? Sizce..
Açmaz.Ekran kartı amd için en düşük hd 4870 istiyor.
amd realdion HD 5000 ? acar dımı
Pc nin 64 bit olması lazım benim amd raedon hd 5000 açıyo rahatlıkla 4 gb ram i 5 ama kasıyo biraz özelliklerin böyleylse açar amına bile koyar
Kardeşim Benimki Atı radeon hd 2600 pro 1 gb açıyo ama kasıyo .)
yamasız kesinlikle kaldırmaz
İşlemci:Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40 GHz 2.40 GHz
Yüklü bellek (RAM):4,00 GB (kullanılabilir miktar 3,84GB)
Ekran kartı:Intel(R) Hd Graphis
İşletim sistemi: Windows 8 Single Language 64 bit
Admin bu pc açmassa yama ile açarmı ?
İşlemci:Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40 GHz 2.40 GHz
Yüklü bellek (RAM):4,00 GB (kullanılabilir miktar 3,84GB)
Ekran kartı:Intel(R) Hd Graphis
İşletim sistemi: Windows 8 Single Language 64 bit
Admin bu pc açmassa yama ile açarmı ?
Beyler acil yama atarsam sizce kaldırımı lütfen yardım edin. 🙁
Kaldırmaz.
1.64 Bit olması gerek
2.ram 2 gb
Bilgisayarı baya zorlarsın
+ olarak pentium açamaz
modla açarmı
Beyler acil yama atarsam sizce kaldırımı lütfen yardım edin. 🙁
Kaldırmaz.
1.64 Bit olması gerek
2.ram 2 gb
Bilgisayarı baya zorlarsın
+ olarak pentium açamaz
modla açarmı
Benim ki en düşük ayarda veya bu modda kaldırırmı gta 5 blackbox da indiren arkadaşımdan ona göre alıcam bilgisayar daha yeni formatlandı bomboş
Ekran kartı uygun. Ram 3 gb yerine 4 olsaydı iyi olurdu.Ama yinede açar ve düşük yada orta ayarlarda oynarsın.Biraz işlemciden emin değilim ama diğerleri sistem gereksinimlerini karşılıyor.
teşekkür ederim bide bu modu nasıl kurucaz video fln varmı?
Benim ki en düşük ayarda veya bu modda kaldırırmı gta 5 blackbox da indiren arkadaşımdan ona göre alıcam bilgisayar daha yeni formatlandı bomboş
Ekran kartı uygun. Ram 3 gb yerine 4 olsaydı iyi olurdu.Ama yinede açar ve düşük yada orta ayarlarda oynarsın.Biraz işlemciden emin değilim ama diğerleri sistem gereksinimlerini karşılıyor.
teşekkür ederim bide bu modu nasıl kurucaz video fln varmı?
İşlemci= İntel Core i7 4790K 4GHz 8MB Cache LGA 1150
Ram= Kingston HyperX Fury Red 8GB 1600MHz DDR3
Ekran Kartı =MSI Nvidia GeForce GTX 980 4GB 256Bit GDDR5 DX12
İşletim Sistemi = Windows 8.1 pro 64bit
Benim bilgisayar Açar mı ? ve kaç fps alırım ona göre yüklicem de oyunu.
Tabi ki açar. Ultra ayarlarda 70-80 fps aşağı almazsın. Sistemin çok iyi
havamı atıyon bero
İşlemci= İntel Core i7 4790K 4GHz 8MB Cache LGA 1150
Ram= Kingston HyperX Fury Red 8GB 1600MHz DDR3
Ekran Kartı =MSI Nvidia GeForce GTX 980 4GB 256Bit GDDR5 DX12
İşletim Sistemi = Windows 8.1 pro 64bit
Benim bilgisayar Açar mı ? ve kaç fps alırım ona göre yüklicem de oyunu.
Tabi ki açar. Ultra ayarlarda 70-80 fps aşağı almazsın. Sistemin çok iyi
havamı atıyon bero
Arkadaşlar yamayı nasıl kurucaz yardım ede bilirmisiniz lütfen?
Arkadaşlar yamayı nasıl kurucaz yardım ede bilirmisiniz lütfen?
Kardeş bnm pc
İntel Core2 Quad Q8300 işlemci
4 gb ram
64 bit işletim sistemi
Nvidia GeForce 9600GT ekran kartı
kardeş bn açıyorum oyunu biraz kasıyor 10 dk sonra oyundan atıyor ve bnm yamaya ihtiyaç varmı
Hangi ayarda oynuyorsun? low,medium.high?
low
rahat oynamak istiyorsan grafik senin için çok şart deilse bence yap bilgisayarını fazla zorlama yada format at sadece gta 5 yüklü olsun belki kasma geçer.
Kardeş bnm pc
İntel Core2 Quad Q8300 işlemci
4 gb ram
64 bit işletim sistemi
Nvidia GeForce 9600GT ekran kartı
kardeş bn açıyorum oyunu biraz kasıyor 10 dk sonra oyundan atıyor ve bnm yamaya ihtiyaç varmı
Hangi ayarda oynuyorsun? low,medium.high?
low
rahat oynamak istiyorsan grafik senin için çok şart deilse bence yap bilgisayarını fazla zorlama yada format at sadece gta 5 yüklü olsun belki kasma geçer.
Kaldırır mı ?
yamalıda kac fps alırım yamasız low da kaç fps alırım ona gore ındırıcem
düşük ayarda oynarsın ama pc biraz zorlanır eger pc de bir şey yoksa düşük ayarda rahat oynarsın bu modu yüklersen rahat oynaya bilirsin gibime geliyor.
Veya bu modu yaparsan anca oynarsın gibime geliyor işlemcin tutmuyor ama pc baya zorlar ve kastırırsın bence deneme ama sana kalmış
Kaldırır mı ?
yamalıda kac fps alırım yamasız low da kaç fps alırım ona gore ındırıcem
düşük ayarda oynarsın ama pc biraz zorlanır eger pc de bir şey yoksa düşük ayarda rahat oynarsın bu modu yüklersen rahat oynaya bilirsin gibime geliyor.
Veya bu modu yaparsan anca oynarsın gibime geliyor işlemcin tutmuyor ama pc baya zorlar ve kastırırsın bence deneme ama sana kalmış
intel core 2 quad 2.33 ghz
4 gb ddr2 ram
nvidia geforce 210 2gb 128 bit ekran kartı
bu yamayla açarmı
Açar
intel core 2 quad 2.33 ghz
4 gb ddr2 ram
nvidia geforce 210 2gb 128 bit ekran kartı
bu yamayla açarmı
Açar
intel i3 3210 3.2 GHZ
16 GB DDR3 RAM
NVİDİA GT730 2GB 128 BİT EKRAN KARTI
nasıl oynatır?
1920×1080 en düşük ayarlarda biraz kasar ama oynarsın
intel i3 3210 3.2 GHZ
16 GB DDR3 RAM
NVİDİA GT730 2GB 128 BİT EKRAN KARTI
nasıl oynatır?
1920×1080 en düşük ayarlarda biraz kasar ama oynarsın
kardeş benimki
8GB RAM
İ5 İŞLEMCİ
NVIDA GT
740 2 GB RAM
1 TB HDD
KALDIRIMI ??(TOSHİBA LEPTOP
Kaldırır.
kardeş benimki
8GB RAM
İ5 İŞLEMCİ
NVIDA GT
740 2 GB RAM
1 TB HDD
KALDIRIMI ??(TOSHİBA LEPTOP
Kaldırır.
yama online oynamaya engel teşkil eder mi?
Engel değil ancak online modda zaman zaman donmalar görünüyor
bu yamayla oyundaki herşey aynımı birşey değişmiyo demi
yama online oynamaya engel teşkil eder mi?
Engel değil ancak online modda zaman zaman donmalar görünüyor
bu yamayla oyundaki herşey aynımı birşey değişmiyo demi
ekran kartı:Amd Radeon Hd 6350
İşlemci:İntel Core:2100 3.10 Ghz
Ram:4GB
Sabit Disk:1TB
Normal Açarmı Açmassa Yamayla açarmı Lütfen Yardım Edin.
İ3 var yazmayı Unuttum
ekran kartı:Amd Radeon Hd 6350
İşlemci:İntel Core:2100 3.10 Ghz
Ram:4GB
Sabit Disk:1TB
Normal Açarmı Açmassa Yamayla açarmı Lütfen Yardım Edin.
İ3 var yazmayı Unuttum
işlemci i3 yazmayı unuttum
Bu arada yama içinde grafik ayarlaması yapabiliyomuyuz
işlemci i3 yazmayı unuttum
Bu arada yama içinde grafik ayarlaması yapabiliyomuyuz
beyler ekran kartım intel hd graphics pc kaldırır mı ?
işlemci:intel pentium cpuB980 2.40 GHz
ram: kullanılabilir:3.89
benimde
beyler ekran kartım intel hd graphics pc kaldırır mı ?
işlemci:intel pentium cpuB980 2.40 GHz
ram: kullanılabilir:3.89
benimde
ram:: 2 gb
ekran kartı:: ati radeon hd 5450
işlemci::intel core i3 2.93ghz
64 bit
kaldırırmı yamayla beylerr ????
ram:: 2 gb
ekran kartı:: ati radeon hd 5450
işlemci::intel core i3 2.93ghz
64 bit
kaldırırmı yamayla beylerr ????
ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA FILAN
ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA FILAN
gta 5 modsuz kaldırır mı ? şimdiden herkeze teşşkürler
yes
gta 5 modsuz kaldırır mı ? şimdiden herkeze teşşkürler
yes
ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA FILAN
ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA Filan
Çıkartmaz. Bu bir hile vs değildir. Oyun grafiklerini bilgisayarınıza göre ayarlayan bir yamadır. Ancak hatalar almanız, oyunun kapanması gibi sık karşılaşılan problemleri siz de göreceksinizdir.
ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA FILAN
ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA Filan
Çıkartmaz. Bu bir hile vs değildir. Oyun grafiklerini bilgisayarınıza göre ayarlayan bir yamadır. Ancak hatalar almanız, oyunun kapanması gibi sık karşılaşılan problemleri siz de göreceksinizdir.
ONLINE DA SORUN CIKARTIRMi BANLANMA Filan
ONLINE DA SORUN CIKARTIRMi BANLANMA Filan
işe yarıyomu???
işe yarıyomu??
işe yarıyomu????
işe yarıyomu???
işe yarıyomu??
işe yarıyomu????
kardo nasıl kurcam yamayı bulamadım yardım ltfn
kardo nasıl kurcam yamayı bulamadım yardım ltfn
beyler benim pc kaç bit
bende 64 bite çevir ramın yarısı boşa gidiyor
Bu oyun için 64 bit sistem kurman gerekmektedir.
beyler benim pc kaç bit
bende 64 bite çevir ramın yarısı boşa gidiyor
Bu oyun için 64 bit sistem kurman gerekmektedir.
Kaldırır mı ?
Kaldırır mı ?
Yamayıı Nasıl Kurucaz ?
Yamayıı Nasıl Kurucaz ?
çalışırmı??????????????
çalışırmı??????????????
beyler ben windows 7 home premiumda hiç kasamadan oynuyordum windows 10 yükleyin dedi kurdum şimdi feci kasıyor ne yapmalıyım (windows 7 cdsi var formatmı)
beyler ben windows 7 home premiumda hiç kasamadan oynuyordum windows 10 yükleyin dedi kurdum şimdi feci kasıyor ne yapmalıyım (windows 7 cdsi var formatmı)
bu yama bu bilgisayarda çalışırmı
2gb ram
1gb 128bit amd radeon hd 2450 series
intel pentium dual 1.80 ghz
bu yama bu bilgisayarda çalışırmı
2gb ram
1gb 128bit amd radeon hd 2450 series
intel pentium dual 1.80 ghz
kaldırır mı ?
kaldırır mı ?
intel i3 2.53 ghz
3gb ram
64bit
nvıda ge force gt 520m 1gb
mod ile kaldırırmı acaba
intel i3 2.53 ghz
3gb ram
64bit
nvıda ge force gt 520m 1gb
mod ile kaldırırmı acaba
Selamun aleyküm bilgisayarım hp amd-a10 dual graphıcs 8 gb ekran kartı 12 gb ram var oyun hafif kasıyor ama çok kaplamalar geç yükleniyor ne yaptıysam bi türlü bulamadım çözümünü
Selamun aleyküm bilgisayarım hp amd-a10 dual graphıcs 8 gb ekran kartı 12 gb ram var oyun hafif kasıyor ama çok kaplamalar geç yükleniyor ne yaptıysam bi türlü bulamadım çözümünü
nasıl oyuna gircez hangisi gta 5 mi lazım
nasıl oyuna gircez hangisi gta 5 mi lazım
bu yamaya amd raedon r5 220 ekran kartı low da çalıştırırmı( diğer sistemler yetiyor)
bu yamaya amd raedon r5 220 ekran kartı low da çalıştırırmı( diğer sistemler yetiyor)
peki bu yamayla gta 5 mi daha çok kasar yoksa normal modsuz gta 4 mü ?
peki bu yamayla gta 5 mi daha çok kasar yoksa normal modsuz gta 4 mü ?
şurya bak adm bir program yapmış oyunun nasıl çalıştıralacağı söylenmiyor bu ne kadar saçma iş
şurya bak adm bir program yapmış oyunun nasıl çalıştıralacağı söylenmiyor bu ne kadar saçma iş
san andreasdan ne farkı var 😀
san andreasdan ne farkı var 😀
arkadaşlar seçimde gta 5 yok!!!
İNTEL PENTİUM CPU 2020M 2.40 GHZ
4 GB RAM
İNTEL HD GRAPHİCS 1696MB (530MB AYRILMIŞ VİDEO BELLEK)EN DÜ
WİNDOWS 7 ULTİMATE 64BİT
GTA 5 İ EN DÜŞÜK GRAFİK VE EN DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE 15-20FPS ALIRMI VEYA BU YAMAYI YAPINCA RAHAT AÇARMI 20 FPS FALAN ?
dual core e5200 2.5 ghz
500 gb hdd
amd 6570 1 gb 128 bit ekran kartı
3 gb dd2
açarmı
valla abi bilgisayar açılırken telefonla çektim bakıp ne var sa yazıyorum (GeForce FX 5200 BIOS NV34 . 42 . MP .A2 Version 4 . 34 . 20 . 42 .00 Copyright (C) 1996-2003 NVİDA Corp. 128 .0MB RAM ACİLLL CEVAPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
i3-3210 3.20 GHz
Ati Radeon HD 5450
4gb Ram
Açar mı ?
Merhaba
Bu
Yama
Başka
Oyunlara
Olurmu
Pc:Asus
Ram:3gb veya 4gb
Ekran kartı :520m açarmı
Sistemim şöyle GTA 5 AÇARMI ?
İntel 5500 2GB
4GB Ram
i5 2.20 ghZ
????
Merhaba benim sistemim
AMD RADEON HD 6410D EKRAN KARTI
AMD A4-3300 APU with RADEON(TM) HD GRAPHİCS ( 2 CPUs) 2.5GHz İŞLEMCİ
64 BİT WİNDOWS 10
4 GB RAM KALDIRIRMI ?
BİDE BAN YEME OLASILIĞI VARMI ?? OYUN DOSYALARI DEİŞTİRDİĞİMİZ İÇİN ?
MERHABA BENİM SİSTEMİM :
AMD RADEON HD 6410D 2GB EKRAN KARTI
AMD A4-3300 APU with RADEON(TM) HD GRAPHİCS ( 2 CPUs) 2.5GHz İŞLEMCİ
64 BİT WİNDOWS 10
4 GB RAM KALDIRIRMI ?
BİDE BAN YEME OLASILIĞI VARMI ?? OYUN DOSYALARI DEİŞTİRDİĞİMİZ İÇİN ?