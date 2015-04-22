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GTA 5 Grafik Düşüren Yama Yayınlandı

Gökhan Torun 299 Comments , ,

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GTA 5 Grafik Düşüren Yama Yayınlandı
5 - 3 OY

Düşük sistemli PC’ye sahip oyuncuların rahatlıkla oynayabilmesi için GTA 5‘in grafik ayarlarını düşüren bir yama yayınlandı. Ragnos 1997 isimli bir geliştirici tarafından yayınlanan yama oyunun grafik ayarlarını büyük ölçüde düşürerek düşük sistemli PC’lerin daha rahat açmasını sağlıyor.

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Oyunu 30 FPS’de çalıştıran Ragnos 1997’nin sistem özellikleri şu şekilde: Intel Core i3 2330M 2.2GHz işlemci, Nvidia GT 520M ekran kartı, 4 GB DDR3 665 MHz RAM ve Toshiba 750 GB HDD.

Eğer siz de GTA 5 oynamak istiyorsanız ama bilgisayarınız oyunu çalıştıracak güçte değilse, 31 MB’lık yamayı buradan mediafire.com/download/c94u58a20q4tlsd/RagnoTechClientSetup+v0.80.270+outdated.rar  indirebilirsiniz. Geliştiricinin yayınladığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

299 thoughts on “GTA 5 Grafik Düşüren Yama Yayınlandı

  • kardasas
    22 Nisan 2015 at 16:36
    Permalink

    intel cora quad 2 Q8300 2.50GHz 4 gb ram 1 tb hdd bu nasl oynatır =?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      28 Nisan 2015 at 01:41
      Permalink

      Yukarıdaki yama ile açabilirsiniz.

      Reply
  • kardasas
    22 Nisan 2015 at 15:36
    Permalink

    intel cora quad 2 Q8300 2.50GHz 4 gb ram 1 tb hdd bu nasl oynatır =?

    Reply
  • saw
    22 Nisan 2015 at 19:54
    Permalink

    intel core quard e6600 2.4 ghz 4 gb ram amd radeon hd 6570 2 gb ekran kartı nda calsırmı

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      28 Nisan 2015 at 01:41
      Permalink

      Yukarıdaki yama ile açabilirsiniz sanıyorum.

      Reply
  • saw
    22 Nisan 2015 at 18:54
    Permalink

    intel core quard e6600 2.4 ghz 4 gb ram amd radeon hd 6570 2 gb ekran kartı nda calsırmı

    Reply
  • Okan Bayraktar
    27 Nisan 2015 at 18:20
    Permalink

    Merhaba Sistemim Söyle

    İşlemci = İntel Core 2 Duo P7450

    Ram = 4 GB Ram

    Ekran Kartı = Nıvıda Geforce GT 130m

    İşletim Sistemi = 64 bit

    GTA 5 Hangi Ayarlarda Açar

    Reply
      • Oğuz Veli Yavaş
        28 Nisan 2015 at 01:40
        Permalink

        Yukarıdaki yama ile açabilirsiniz.

        Reply
        • Burak
          28 Nisan 2015 at 15:03
          Permalink

          yama nasıl kuruluyor acaba

          Reply
  • Okan Bayraktar
    27 Nisan 2015 at 17:20
    Permalink

    Merhaba Sistemim Söyle

    İşlemci = İntel Core 2 Duo P7450

    Ram = 4 GB Ram

    Ekran Kartı = Nıvıda Geforce GT 130m

    İşletim Sistemi = 64 bit

    GTA 5 Hangi Ayarlarda Açar

    Reply
  • Engin Yakışır
    27 Nisan 2015 at 22:06
    Permalink

    marka : Toshiba
    Ram: 4GB
    İ5 intel işlemci
    Ekran kartı: İntel HD GRAPHİCKS 4000
    Sistem Türü: 64 bit işlemci sistemi,x64 tabanlı işlemci
    Windows 8.1

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      28 Nisan 2015 at 01:40
      Permalink

      Düşük grafiklerde açarsınız. Yukarıdaki yama ile oynamayı tercih ederseniz de çok rahat oynarsınız.

      Reply
  • Engin Yakışır
    27 Nisan 2015 at 21:06
    Permalink

    marka : Toshiba
    Ram: 4GB
    İ5 intel işlemci
    Ekran kartı: İntel HD GRAPHİCKS 4000
    Sistem Türü: 64 bit işlemci sistemi,x64 tabanlı işlemci
    Windows 8.1

    Reply
    • Tech Kafa
      28 Nisan 2015 at 00:40
      Permalink

      Düşük grafiklerde açarsınız. Yukarıdaki yama ile oynamayı tercih ederseniz de çok rahat oynarsınız.

      Reply
  • Serkan Tanrıkulu
    29 Nisan 2015 at 20:12
    Permalink

    abi yamayı indirdim rardan çıkardım setupa basıyorum yanıt vermiyor diyor sinir oldum acaba neden böyle yapar?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      3 Mayıs 2015 at 16:32
      Permalink

      Otomatik ayar aktivasyonunu kapatarak deneyebilirsiniz.

      Reply
  • Serkan Tanrıkulu
    29 Nisan 2015 at 19:12
    Permalink

    abi yamayı indirdim rardan çıkardım setupa basıyorum yanıt vermiyor diyor sinir oldum acaba neden böyle yapar?

    Reply
  • Burak
    2 Mayıs 2015 at 16:25
    Permalink

    Hocam bilgisayar ayarları otomatik yaptığı için yama iş görmüyor

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      3 Mayıs 2015 at 16:32
      Permalink

      Otomatik ayar aktivasyonu kapatarak deneyebilirsiniz.

      Reply
      • Burak
        4 Mayıs 2015 at 21:00
        Permalink

        bunu nasıl kapatacagım hakkında bilgi verirmisin

        Reply
  • Burak(TrMachine)
    2 Mayıs 2015 at 15:25
    Permalink

    Hocam bilgisayar ayarları otomatik yaptığı için yama iş görmüyor

    Reply
      • Burak(TrMachine)
        4 Mayıs 2015 at 20:00
        Permalink

        bunu nasıl kapatacagım hakkında bilgi verirmisin

        Reply
  • Birkan
    3 Mayıs 2015 at 14:52
    Permalink

    Kurulumunu Yapamadım Yardımcı Olurmusunuz ?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      3 Mayıs 2015 at 16:33
      Permalink

      Birkan Merhaba,

      Kurulum ile ilgili destek veremiyoruz maalesef. Yamayı indirdikten sonra otomatik ayar aktivasyonunu kapatarak deneyebilirsiniz.

      Reply
      • ecy
        4 Mayıs 2015 at 11:15
        Permalink

        yama crack olayını bozar mı
        kurana kadar çok uğraştık 🙂

        Reply
  • Birkan
    3 Mayıs 2015 at 13:52
    Permalink

    Kurulumunu Yapamadım Yardımcı Olurmusunuz ?

    Reply
    • Tech Kafa
      3 Mayıs 2015 at 15:33
      Permalink

      Birkan Merhaba,

      Kurulum ile ilgili destek veremiyoruz maalesef. Yamayı indirdikten sonra otomatik ayar aktivasyonunu kapatarak deneyebilirsiniz.

      Reply
      • ecy
        4 Mayıs 2015 at 10:15
        Permalink

        yama crack olayını bozar mı
        kurana kadar çok uğraştık 🙂

        Reply
  • cxvdsfsdfsd
    3 Mayıs 2015 at 15:13
    Permalink

    ATI Radeon HD 6230 ekran karı 6 gb ram açarmı

    Reply
  • cxvdsfsdfsd
    3 Mayıs 2015 at 14:13
    Permalink

    ATI Radeon HD 6230 ekran karı 6 gb ram açarmı

    Reply
  • semih
    3 Mayıs 2015 at 20:34
    Permalink

    intel core i3 2.30ghz 1gb geforce gt 540m 4 gb ram ddr3 açarmı

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      5 Mayıs 2015 at 22:11
      Permalink

      Grafikleri ve oyun kapasitesini düşürerek açabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Kesin bir şey söylemem yanlış olur.

      Reply
  • semih
    3 Mayıs 2015 at 19:34
    Permalink

    intel core i3 2.30ghz 1gb geforce gt 540m 4 gb ram ddr3 açarmı

    Reply
    • Tech Kafa
      5 Mayıs 2015 at 21:11
      Permalink

      Grafikleri ve oyun kapasitesini düşürerek açabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Kesin bir şey söylemem yanlış olur.

      Reply
  • emre
    4 Mayıs 2015 at 18:36
    Permalink

    agalar bu yamayı nasıl yapıcaz biri anlatabilirmi lütfn ya

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      5 Mayıs 2015 at 22:11
      Permalink

      Oyunun otomatik ayarlarını kapatıp verilen dosyayı yüklemeniz yeterli olacaktır. Daha sonra ayarları yaparak sorunsuz kullanabilirsiniz.

      Reply
  • emre
    4 Mayıs 2015 at 17:36
    Permalink

    agalar bu yamayı nasıl yapıcaz biri anlatabilirmi lütfn ya

    Reply
    • Tech Kafa
      5 Mayıs 2015 at 21:11
      Permalink

      Oyunun otomatik ayarlarını kapatıp verilen dosyayı yüklemeniz yeterli olacaktır. Daha sonra ayarları yaparak sorunsuz kullanabilirsiniz.

      Reply
  • Davut
    5 Mayıs 2015 at 22:07
    Permalink

    abi gta 5 bu yamayla çalışırmı

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      5 Mayıs 2015 at 22:10
      Permalink

      Grafikleri ve oyun kapasitesini düşürerek açabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Kesin bir şey söylemem yanlış olur.

      Reply
    • Adını vermek istemeyen
      18 Mayıs 2015 at 21:41
      Permalink

      Kardeş ekran kartı yeterli ama işlemciden kaybedersin çünkü grafikleri düşürmek işlemcide fazla bir etki yapmaz

      Reply
  • Davut
    5 Mayıs 2015 at 21:07
    Permalink

    abi gta 5 bu yamayla çalışırmı

    Reply
    • Tech Kafa
      5 Mayıs 2015 at 21:10
      Permalink

      Grafikleri ve oyun kapasitesini düşürerek açabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Kesin bir şey söylemem yanlış olur.

      Reply
    • Adını vermek istemeyen
      18 Mayıs 2015 at 20:41
      Permalink

      Kardeş ekran kartı yeterli ama işlemciden kaybedersin çünkü grafikleri düşürmek işlemcide fazla bir etki yapmaz

      Reply
  • Okan
    6 Mayıs 2015 at 20:54
    Permalink

    o kadar uğraştım bunu yapıcam diye elimdekinide kaybettim
    yazık vallaha

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      6 Mayıs 2015 at 22:00
      Permalink

      Aldığınız hatayı söylerseniz yardımcı olmaya çalışalım

      Reply
      • Okan
        7 Mayıs 2015 at 16:05
        Permalink

        aldığım hata launcherden acıyodum gine ordan açtım ama bu sefer gta 5 exe yönlendiriyor orda da active code istiyor

        Reply
  • Okan
    6 Mayıs 2015 at 19:54
    Permalink

    o kadar uğraştım bunu yapıcam diye elimdekinide kaybettim
    yazık vallaha

    Reply
    • Tech Kafa
      6 Mayıs 2015 at 21:00
      Permalink

      Aldığınız hatayı söylerseniz yardımcı olmaya çalışalım

      Reply
      • Okan
        7 Mayıs 2015 at 15:05
        Permalink

        aldığım hata launcherden acıyodum gine ordan açtım ama bu sefer gta 5 exe yönlendiriyor orda da active code istiyor

        Reply
  • Okan
    6 Mayıs 2015 at 20:55
    Permalink

    eskiden launcher den giriyordum şimdi ona tıkladıgımda ise gta 5 exe yönlendiriyor napıcamı bilmiyorum yardım edin

    Reply
  • Okan
    6 Mayıs 2015 at 19:55
    Permalink

    eskiden launcher den giriyordum şimdi ona tıkladıgımda ise gta 5 exe yönlendiriyor napıcamı bilmiyorum yardım edin

    Reply
  • Deniz Akgöl
    7 Mayıs 2015 at 18:56
    Permalink

    ya kardeş nasıl kurlum yapıcaz anlatırmısın _?

    Reply
  • Deniz Akgöl
    7 Mayıs 2015 at 17:56
    Permalink

    ya kardeş nasıl kurlum yapıcaz anlatırmısın _?

    Reply
  • Gündem Takip
    12 Mayıs 2015 at 22:39
    Permalink

    çalışmıyor. yalan haber. web sitesi bile yok. bizimkilerin uydurması büyük ihtimal. böyle bişey olsa heryerde paylaşılırdı. böyle kıytırık sitede olmazdı. kurulum ile ilgili hiçbişey yok. çünkü çalışmıyor 😉

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      13 Mayıs 2015 at 11:11
      Permalink

      Kurulumu becerememiş olmanız yalan olduğu anlamına gelmez. Lütfen terbiyeli bir şekilde destek isteyin, yardımcı olalım.

      Reply
      • Gündem Takip
        19 Mayıs 2015 at 17:54
        Permalink

        siz önce konuya kurulumu ekleyin. destek istemeye gerek yok. adam gibi iş yapsanız zaten şimdiye insanlar size böyle ithamlarda bulunmazdı…

        Reply
        • Gündem Takip
          19 Mayıs 2015 at 17:59
          Permalink

          1 kişi de kurdum işe yarıyor dememiş !!

          Reply
          • burax5
            6 Eylül 2015 at 15:07
            Permalink

            haklısın kardeş kurulumu hakkında hiç bir türk sitesinde yadım den yok boş boş buöle yerlerde paylaşıyolar kurulum diyince cevab verilmiyor hiç kimse bilmiyor denemeyin byler :/

  • Gündem Takip
    12 Mayıs 2015 at 21:39
    Permalink

    çalışmıyor. yalan haber. web sitesi bile yok. bizimkilerin uydurması büyük ihtimal. böyle bişey olsa heryerde paylaşılırdı. böyle kıytırık sitede olmazdı. kurulum ile ilgili hiçbişey yok. çünkü çalışmıyor 😉

    Reply
    • Tech Kafa
      13 Mayıs 2015 at 10:11
      Permalink

      Kurulumu becerememiş olmanız yalan olduğu anlamına gelmez. Lütfen terbiyeli bir şekilde destek isteyin, yardımcı olalım.

      Reply
      • Gündem Takip
        19 Mayıs 2015 at 16:54
        Permalink

        siz önce konuya kurulumu ekleyin. destek istemeye gerek yok. adam gibi iş yapsanız zaten şimdiye insanlar size böyle ithamlarda bulunmazdı…

        Reply
        • Gündem Takip
          19 Mayıs 2015 at 16:59
          Permalink

          1 kişi de kurdum işe yarıyor dememiş !!

          Reply
          • burax5
            6 Eylül 2015 at 14:07
            Permalink

            haklısın kardeş kurulumu hakkında hiç bir türk sitesinde yadım den yok boş boş buöle yerlerde paylaşıyolar kurulum diyince cevab verilmiyor hiç kimse bilmiyor denemeyin byler :/

    • Oğuz Veli Yavaş
      25 Mayıs 2015 at 10:19
      Permalink

      Açar ancak performans konusunda bazı eksikler yaşayabilirsin.

      Reply
  • celal bayar
    25 Mayıs 2015 at 09:49
    Permalink

    Beyler
    Ekran Kartı Amd Redeon HD 6510 1024 Memory ram 128 Bit DX11
    İslemci İntel İ5 4 Cpu 3.20 Ghz
    Ram 6 Gb DDR3
    İsletimsistemi:Windows 8.1 64 Bit
    Rahat Oynanırmı ?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      25 Mayıs 2015 at 10:18
      Permalink

      Güzel bir performans alırsın rahatlıkla.

      Reply
  • celal bayar
    25 Mayıs 2015 at 08:49
    Permalink

    Beyler
    Ekran Kartı Amd Redeon HD 6510 1024 Memory ram 128 Bit DX11
    İslemci İntel İ5 4 Cpu 3.20 Ghz
    Ram 6 Gb DDR3
    İsletimsistemi:Windows 8.1 64 Bit
    Rahat Oynanırmı ?

    Reply
  • Ibrahim Demirhan
    26 Mayıs 2015 at 20:22
    Permalink

    intel i5 4200u 2.30 GHZ 8 gb ram 2gb ekran kartı ama oyun hafif kasma var benim oyun orjinal bu yama olur mu bana yada kasmıcak bi yama var mı

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      26 Mayıs 2015 at 21:13
      Permalink

      Orjinal oyun için bu yamayı ben çok da tavsiye etmiyorum.

      Reply
      • Veysel Koç
        2 Haziran 2015 at 10:55
        Permalink

        benim sistemin 2 gb ram 1gb directx 11 ekran kartı kasarmı bu yamayla abi

        Reply
  • Ibrahim Demirhan
    26 Mayıs 2015 at 19:22
    Permalink

    intel i5 4200u 2.30 GHZ 8 gb ram 2gb ekran kartı ama oyun hafif kasma var benim oyun orjinal bu yama olur mu bana yada kasmıcak bi yama var mı

    Reply
    • Tech Kafa
      2 Haziran 2015 at 10:27
      Permalink

      Yamayla minimum ayarlarda oynamak mümkün. Yalnız belirtmekte fayda var yamada çıkabilecek herhangi bir sorun da destek veremiyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz bir yama değil.

      Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      2 Haziran 2015 at 11:27
      Permalink

      Yamayla minimum ayarlarda oynamak mümkün. Yalnız belirtmekte fayda var yamada çıkabilecek herhangi bir sorun da destek veremiyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz bir yama değil.

      Reply
  • Veysel Koç
    2 Haziran 2015 at 10:55
    Permalink

    benim sistemin 2 gb ram 1gb directx 11 ekran kartı kasarmı bu yamayla

    Reply
  • Veysel Koç
    2 Haziran 2015 at 09:55
    Permalink

    benim sistemin 2 gb ram 1gb directx 11 ekran kartı kasarmı bu yamayla

    Reply
  • Veysel Koç
    2 Haziran 2015 at 11:02
    Permalink

    kaldırırmı yamayla acil

    Reply
  • Veysel Koç
    2 Haziran 2015 at 10:02
    Permalink

    kaldırırmı yamayla acil

    Reply
  • Veysel Koç
    2 Haziran 2015 at 11:05
    Permalink

    kaldırır mı yamayla

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      2 Haziran 2015 at 11:27
      Permalink

      Yamayla çok düşük ayarlarda oynayabilirsin diye tahmin ediyorum. Yalnız belirtmekte fayda var yamada çıkabilecek herhangi bir sorun da destek veremiyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz bir yama değil.

      Reply
      • Veysel Koç
        2 Haziran 2015 at 11:32
        Permalink

        biliyorum, sizce 480-320 mi 640-480 mi 800-600 de mi oynarım

        Reply
      • Veysel Koç
        2 Haziran 2015 at 11:47
        Permalink

        biliyorum, sizce 480-320 mi 640-480 mi 800-600 de mi oynarım “bide bu oyunu yüklemek ve indirmek için hardiskimden 93 film ve 20 oyun setup u silecem

        Reply
        • Sabri
          9 Haziran 2015 at 10:38
          Permalink

          Ekran kartını göstermeden söylemek zor

          Reply
          • Veysel Koç
            23 Haziran 2015 at 12:08
            Permalink

            ekran katım nvidid geforge 9400gt

    • Sabri
      9 Haziran 2015 at 10:37
      Permalink

      Oyun 32 bitte açılmıyor

      Reply
  • Veysel Koç
    2 Haziran 2015 at 10:05
    Permalink

    kaldırır mı yamayla

    Reply
    • Tech Kafa
      2 Haziran 2015 at 10:27
      Permalink

      Yamayla çok düşük ayarlarda oynayabilirsin diye tahmin ediyorum. Yalnız belirtmekte fayda var yamada çıkabilecek herhangi bir sorun da destek veremiyoruz. Bizim hazırlamış olduğumuz bir yama değil.

      Reply
      • Veysel Koç
        2 Haziran 2015 at 10:32
        Permalink

        biliyorum, sizce 480-320 mi 640-480 mi 800-600 de mi oynarım

        Reply
      • Veysel Koç
        2 Haziran 2015 at 10:47
        Permalink

        biliyorum, sizce 480-320 mi 640-480 mi 800-600 de mi oynarım “bide bu oyunu yüklemek ve indirmek için hardiskimden 93 film ve 20 oyun setup u silecem

        Reply
        • Sabri
          9 Haziran 2015 at 09:38
          Permalink

          Ekran kartını göstermeden söylemek zor

          Reply
          • Veysel Koç
            23 Haziran 2015 at 11:08
            Permalink

            ekran katım nvidid geforge 9400gt

    • Sabri
      9 Haziran 2015 at 09:37
      Permalink

      Oyun 32 bitte açılmıyor

      Reply
  • HayRullah
    2 Haziran 2015 at 20:22
    Permalink

    32 bitte acılıyormu oyun ?

    Reply
    • Sabri
      8 Haziran 2015 at 10:10
      Permalink

      32 bitte açılmıyor sanıyorum

      Reply
  • HayRullah
    2 Haziran 2015 at 19:22
    Permalink

    32 bitte acılıyormu oyun ?

    Reply
    • Sabri
      8 Haziran 2015 at 09:10
      Permalink

      32 bitte açılmıyor sanıyorum

      Reply
  • Yusuf Şahin
    3 Haziran 2015 at 16:52
    Permalink

    4 GB RAM İNTEL CORE İ5 2410M 2.30 GHZ
    NVİDİA GEFORCE GT520M 1 GB 64 BİT+ İNTEL HD GRAPHİCS 300
    750 GB HDD YUKARDAKİ YAMAYLA KALDIRIRMI SİZCE VE KAÇ FPS ALIRIM ?

    Reply
    • Sabri
      7 Haziran 2015 at 13:49
      Permalink

      Orta ayarlarda 30-40 fps rahat alırsın. Ayarlardan vsync kapatırsan iyi sonuç alırsın.Yamayı yüklemene çok gerek yok ama oyun sende varsa yamasız dene düşük fps alırsan yamayı kullanabilirsin

      Reply
  • Yusuf Şahin
    3 Haziran 2015 at 15:52
    Permalink

    4 GB RAM İNTEL CORE İ5 2410M 2.30 GHZ
    NVİDİA GEFORCE GT520M 1 GB 64 BİT+ İNTEL HD GRAPHİCS 300
    750 GB HDD YUKARDAKİ YAMAYLA KALDIRIRMI SİZCE VE KAÇ FPS ALIRIM ?

    Reply
    • Sabri
      7 Haziran 2015 at 12:49
      Permalink

      Orta ayarlarda 30-40 fps rahat alırsın. Ayarlardan vsync kapatırsan iyi sonuç alırsın.Yamayı yüklemene çok gerek yok ama oyun sende varsa yamasız dene düşük fps alırsan yamayı kullanabilirsin

      Reply
  • Muhammet
    4 Haziran 2015 at 19:05
    Permalink

    kardeş 32 bitte açınca bu hatayı veriyor lütfen en kısa sürede yaardımcı olabilirmisin

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      4 Haziran 2015 at 23:38
      Permalink

      Muhammet Merhaba,

      Sistem dosyasındaki sorunlar ile ilgili destek veremiyoruz maalesef. Bizim tarafımızdan hazırlanmadığı için de bir müdahale yapmamız mümkün değil maalesef.

      Reply
  • Muhammet
    4 Haziran 2015 at 18:05
    Permalink

    kardeş 32 bitte açınca bu hatayı veriyor lütfen en kısa sürede yaardımcı olabilirmisin

    Reply
    • Tech Kafa
      4 Haziran 2015 at 22:38
      Permalink

      Muhammet Merhaba,

      Sistem dosyasındaki sorunlar ile ilgili destek veremiyoruz maalesef. Bizim tarafımızdan hazırlanmadığı için de bir müdahale yapmamız mümkün değil maalesef.

      Reply
  • Conro
    5 Haziran 2015 at 01:52
    Permalink

    Kaldırırmı kaldırırsa ne gibi bi performans alırm yamalı ve yamasız 2 sinide söylermisin ?

    Reply
  • Conro
    5 Haziran 2015 at 00:52
    Permalink

    Kaldırırmı kaldırırsa ne gibi bi performans alırm yamalı ve yamasız 2 sinide söylermisin ?

    Reply
  • kağan taştepe
    6 Haziran 2015 at 16:35
    Permalink

    oyun 32 bitte açılırmı ?

    Reply
    • umut
      8 Haziran 2015 at 20:46
      Permalink

      açmaz karrdeşim sen en iyisi format at ve 64 bit yap

      Reply
  • kağan taştepe
    6 Haziran 2015 at 15:35
    Permalink

    oyun 32 bitte açılırmı ?

    Reply
    • umut
      8 Haziran 2015 at 19:46
      Permalink

      açmaz karrdeşim sen en iyisi format at ve 64 bit yap

      Reply
  • kağan taştepe
    6 Haziran 2015 at 16:40
    Permalink

    Kaldırırmı kaldırırsa ne gibi bi performans alırm yamalı ve yamasız 2 sinide söylermisin ?

    Reply
    • umut
      8 Haziran 2015 at 20:46
      Permalink

      kardeşim 64 bit olması lazım pcye format at ve çok az uygulama olsun pcde

      Reply
  • kağan taştepe
    6 Haziran 2015 at 15:40
    Permalink

    Kaldırırmı kaldırırsa ne gibi bi performans alırm yamalı ve yamasız 2 sinide söylermisin ?

    Reply
    • umut
      8 Haziran 2015 at 19:46
      Permalink

      kardeşim 64 bit olması lazım pcye format at ve çok az uygulama olsun pcde

      Reply
  • Sabri
    7 Haziran 2015 at 13:58
    Permalink

    Benim ki yamasız kaldırır mı ? Kaldırmazsa yamayla kaldırır mı ? Sizce..

    Reply
    • Umut Aslan
      7 Haziran 2015 at 18:23
      Permalink

      Açmaz.Ekran kartı amd için en düşük hd 4870 istiyor.

      Reply
      • yorumcu
        12 Temmuz 2015 at 21:18
        Permalink

        amd realdion HD 5000 ? acar dımı

        Reply
        • Tahsin
          9 Aralık 2015 at 09:37
          Permalink

          Pc nin 64 bit olması lazım benim amd raedon hd 5000 açıyo rahatlıkla 4 gb ram i 5 ama kasıyo biraz özelliklerin böyleylse açar amına bile koyar

          Reply
    • Fatih
      10 Haziran 2015 at 11:49
      Permalink

      Kardeşim Benimki Atı radeon hd 2600 pro 1 gb açıyo ama kasıyo .)

      Reply
    • Emin Aktay
      30 Haziran 2015 at 19:11
      Permalink

      yamasız kesinlikle kaldırmaz

      Reply
  • Sabri
    7 Haziran 2015 at 12:58
    Permalink

    Benim ki yamasız kaldırır mı ? Kaldırmazsa yamayla kaldırır mı ? Sizce..

    Reply
    • Umut Aslan
      7 Haziran 2015 at 17:23
      Permalink

      Açmaz.Ekran kartı amd için en düşük hd 4870 istiyor.

      Reply
      • yorumcu
        12 Temmuz 2015 at 20:18
        Permalink

        amd realdion HD 5000 ? acar dımı

        Reply
        • Tahsin
          9 Aralık 2015 at 09:37
          Permalink

          Pc nin 64 bit olması lazım benim amd raedon hd 5000 açıyo rahatlıkla 4 gb ram i 5 ama kasıyo biraz özelliklerin böyleylse açar amına bile koyar

          Reply
    • Fatih
      10 Haziran 2015 at 10:49
      Permalink

      Kardeşim Benimki Atı radeon hd 2600 pro 1 gb açıyo ama kasıyo .)

      Reply
    • Emin Aktay
      30 Haziran 2015 at 18:11
      Permalink

      yamasız kesinlikle kaldırmaz

      Reply
  • Umut Aslan
    7 Haziran 2015 at 17:54
    Permalink

    İşlemci:Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40 GHz 2.40 GHz

    Yüklü bellek (RAM):4,00 GB (kullanılabilir miktar 3,84GB)

    Ekran kartı:Intel(R) Hd Graphis

    İşletim sistemi: Windows 8 Single Language 64 bit

    Admin bu pc açmassa yama ile açarmı ?

    Reply
  • Umut Aslan
    7 Haziran 2015 at 16:54
    Permalink

    İşlemci:Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40 GHz 2.40 GHz

    Yüklü bellek (RAM):4,00 GB (kullanılabilir miktar 3,84GB)

    Ekran kartı:Intel(R) Hd Graphis

    İşletim sistemi: Windows 8 Single Language 64 bit

    Admin bu pc açmassa yama ile açarmı ?

    Reply
  • hasan
    8 Haziran 2015 at 13:28
    Permalink

    Beyler acil yama atarsam sizce kaldırımı lütfen yardım edin. 🙁

    Reply
    • Ali
      10 Haziran 2015 at 17:59
      Permalink

      Kaldırmaz.
      1.64 Bit olması gerek
      2.ram 2 gb
      Bilgisayarı baya zorlarsın

      Reply
      • Kaan Winchester
        14 Haziran 2015 at 10:15
        Permalink

        + olarak pentium açamaz

        Reply
  • hasan
    8 Haziran 2015 at 12:28
    Permalink

    Beyler acil yama atarsam sizce kaldırımı lütfen yardım edin. 🙁

    Reply
    • Ali
      10 Haziran 2015 at 16:59
      Permalink

      Kaldırmaz.
      1.64 Bit olması gerek
      2.ram 2 gb
      Bilgisayarı baya zorlarsın

      Reply
      • Kaan Winchester
        14 Haziran 2015 at 09:15
        Permalink

        + olarak pentium açamaz

        Reply
  • Ali
    9 Haziran 2015 at 15:17
    Permalink

    Benim ki en düşük ayarda veya bu modda kaldırırmı gta 5 blackbox da indiren arkadaşımdan ona göre alıcam bilgisayar daha yeni formatlandı bomboş

    Reply
    • Sabri
      9 Haziran 2015 at 17:59
      Permalink

      Ekran kartı uygun. Ram 3 gb yerine 4 olsaydı iyi olurdu.Ama yinede açar ve düşük yada orta ayarlarda oynarsın.Biraz işlemciden emin değilim ama diğerleri sistem gereksinimlerini karşılıyor.

      Reply
      • Ali
        9 Haziran 2015 at 20:15
        Permalink

        teşekkür ederim bide bu modu nasıl kurucaz video fln varmı?

        Reply
  • Ali
    9 Haziran 2015 at 14:17
    Permalink

    Benim ki en düşük ayarda veya bu modda kaldırırmı gta 5 blackbox da indiren arkadaşımdan ona göre alıcam bilgisayar daha yeni formatlandı bomboş

    Reply
    • Sabri
      9 Haziran 2015 at 16:59
      Permalink

      Ekran kartı uygun. Ram 3 gb yerine 4 olsaydı iyi olurdu.Ama yinede açar ve düşük yada orta ayarlarda oynarsın.Biraz işlemciden emin değilim ama diğerleri sistem gereksinimlerini karşılıyor.

      Reply
      • Ali
        9 Haziran 2015 at 19:15
        Permalink

        teşekkür ederim bide bu modu nasıl kurucaz video fln varmı?

        Reply
  • Bero
    9 Haziran 2015 at 18:08
    Permalink

    İşlemci= İntel Core i7 4790K 4GHz 8MB Cache LGA 1150
    Ram= Kingston HyperX Fury Red 8GB 1600MHz DDR3
    Ekran Kartı =MSI Nvidia GeForce GTX 980 4GB 256Bit GDDR5 DX12

    İşletim Sistemi = Windows 8.1 pro 64bit

    Benim bilgisayar Açar mı ? ve kaç fps alırım ona göre yüklicem de oyunu.

    Reply
    • Sabri
      9 Haziran 2015 at 18:10
      Permalink

      Tabi ki açar. Ultra ayarlarda 70-80 fps aşağı almazsın. Sistemin çok iyi

      Reply
  • Bero
    9 Haziran 2015 at 17:08
    Permalink

    İşlemci= İntel Core i7 4790K 4GHz 8MB Cache LGA 1150
    Ram= Kingston HyperX Fury Red 8GB 1600MHz DDR3
    Ekran Kartı =MSI Nvidia GeForce GTX 980 4GB 256Bit GDDR5 DX12

    İşletim Sistemi = Windows 8.1 pro 64bit

    Benim bilgisayar Açar mı ? ve kaç fps alırım ona göre yüklicem de oyunu.

    Reply
    • Sabri
      9 Haziran 2015 at 17:10
      Permalink

      Tabi ki açar. Ultra ayarlarda 70-80 fps aşağı almazsın. Sistemin çok iyi

      Reply
  • Ali Enes
    10 Haziran 2015 at 17:49
    Permalink

    Arkadaşlar yamayı nasıl kurucaz yardım ede bilirmisiniz lütfen?

    Reply
  • Ali Enes
    10 Haziran 2015 at 16:49
    Permalink

    Arkadaşlar yamayı nasıl kurucaz yardım ede bilirmisiniz lütfen?

    Reply
  • Ömer Camioglu
    10 Haziran 2015 at 18:17
    Permalink

    Kardeş bnm pc
    İntel Core2 Quad Q8300 işlemci
    4 gb ram
    64 bit işletim sistemi
    Nvidia GeForce 9600GT ekran kartı

    kardeş bn açıyorum oyunu biraz kasıyor 10 dk sonra oyundan atıyor ve bnm yamaya ihtiyaç varmı

    Reply
    • Enes
      10 Haziran 2015 at 19:22
      Permalink

      Hangi ayarda oynuyorsun? low,medium.high?

      Reply
        • Enes
          10 Haziran 2015 at 22:24
          Permalink

          rahat oynamak istiyorsan grafik senin için çok şart deilse bence yap bilgisayarını fazla zorlama yada format at sadece gta 5 yüklü olsun belki kasma geçer.

          Reply
  • Ömer Camioglu
    10 Haziran 2015 at 17:17
    Permalink

    Kardeş bnm pc
    İntel Core2 Quad Q8300 işlemci
    4 gb ram
    64 bit işletim sistemi
    Nvidia GeForce 9600GT ekran kartı

    kardeş bn açıyorum oyunu biraz kasıyor 10 dk sonra oyundan atıyor ve bnm yamaya ihtiyaç varmı

    Reply
    • Enes
      10 Haziran 2015 at 18:22
      Permalink

      Hangi ayarda oynuyorsun? low,medium.high?

      Reply
        • Enes
          10 Haziran 2015 at 21:24
          Permalink

          rahat oynamak istiyorsan grafik senin için çok şart deilse bence yap bilgisayarını fazla zorlama yada format at sadece gta 5 yüklü olsun belki kasma geçer.

          Reply
    • Berke
      12 Haziran 2015 at 16:57
      Permalink

      yamalıda kac fps alırım yamasız low da kaç fps alırım ona gore ındırıcem

      Reply
      • Ali
        12 Haziran 2015 at 21:35
        Permalink

        düşük ayarda oynarsın ama pc biraz zorlanır eger pc de bir şey yoksa düşük ayarda rahat oynarsın bu modu yüklersen rahat oynaya bilirsin gibime geliyor.

        Reply
      • Ali
        12 Haziran 2015 at 21:38
        Permalink

        Veya bu modu yaparsan anca oynarsın gibime geliyor işlemcin tutmuyor ama pc baya zorlar ve kastırırsın bence deneme ama sana kalmış

        Reply
    • Berke
      12 Haziran 2015 at 15:57
      Permalink

      yamalıda kac fps alırım yamasız low da kaç fps alırım ona gore ındırıcem

      Reply
      • Ali
        12 Haziran 2015 at 20:35
        Permalink

        düşük ayarda oynarsın ama pc biraz zorlanır eger pc de bir şey yoksa düşük ayarda rahat oynarsın bu modu yüklersen rahat oynaya bilirsin gibime geliyor.

        Reply
      • Ali
        12 Haziran 2015 at 20:38
        Permalink

        Veya bu modu yaparsan anca oynarsın gibime geliyor işlemcin tutmuyor ama pc baya zorlar ve kastırırsın bence deneme ama sana kalmış

        Reply
  • Kaan Winchester
    14 Haziran 2015 at 10:12
    Permalink

    intel core 2 quad 2.33 ghz
    4 gb ddr2 ram
    nvidia geforce 210 2gb 128 bit ekran kartı
    bu yamayla açarmı

    Reply
  • Kaan Winchester
    14 Haziran 2015 at 09:12
    Permalink

    intel core 2 quad 2.33 ghz
    4 gb ddr2 ram
    nvidia geforce 210 2gb 128 bit ekran kartı
    bu yamayla açarmı

    Reply
  • Hüseyin
    20 Haziran 2015 at 14:45
    Permalink

    intel i3 3210 3.2 GHZ
    16 GB DDR3 RAM
    NVİDİA GT730 2GB 128 BİT EKRAN KARTI
    nasıl oynatır?

    Reply
    • Cihan Özleblebici
      10 Ocak 2016 at 16:18
      Permalink

      1920×1080 en düşük ayarlarda biraz kasar ama oynarsın

      Reply
  • Hüseyin
    20 Haziran 2015 at 13:45
    Permalink

    intel i3 3210 3.2 GHZ
    16 GB DDR3 RAM
    NVİDİA GT730 2GB 128 BİT EKRAN KARTI
    nasıl oynatır?

    Reply
    • Cihan Özleblebici
      10 Ocak 2016 at 16:18
      Permalink

      1920×1080 en düşük ayarlarda biraz kasar ama oynarsın

      Reply
  • baran
    21 Haziran 2015 at 01:23
    Permalink

    kardeş benimki
    8GB RAM
    İ5 İŞLEMCİ
    NVIDA GT
    740 2 GB RAM
    1 TB HDD
    KALDIRIMI ??(TOSHİBA LEPTOP

    Reply
  • baran
    21 Haziran 2015 at 00:23
    Permalink

    kardeş benimki
    8GB RAM
    İ5 İŞLEMCİ
    NVIDA GT
    740 2 GB RAM
    1 TB HDD
    KALDIRIMI ??(TOSHİBA LEPTOP

    Reply
  • Yavuz Devrant
    27 Haziran 2015 at 21:04
    Permalink

    yama online oynamaya engel teşkil eder mi?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      27 Haziran 2015 at 23:31
      Permalink

      Engel değil ancak online modda zaman zaman donmalar görünüyor

      Reply
      • Emin Aktay
        30 Haziran 2015 at 19:12
        Permalink

        bu yamayla oyundaki herşey aynımı birşey değişmiyo demi

        Reply
  • Yavuz Devrant
    27 Haziran 2015 at 20:04
    Permalink

    yama online oynamaya engel teşkil eder mi?

    Reply
    • Tech Kafa
      27 Haziran 2015 at 22:31
      Permalink

      Engel değil ancak online modda zaman zaman donmalar görünüyor

      Reply
      • Emin Aktay
        30 Haziran 2015 at 18:12
        Permalink

        bu yamayla oyundaki herşey aynımı birşey değişmiyo demi

        Reply
  • Kaan
    27 Haziran 2015 at 23:10
    Permalink

    ekran kartı:Amd Radeon Hd 6350
    İşlemci:İntel Core:2100 3.10 Ghz
    Ram:4GB
    Sabit Disk:1TB
    Normal Açarmı Açmassa Yamayla açarmı Lütfen Yardım Edin.

    Reply
  • Kaan
    27 Haziran 2015 at 23:10
    Permalink

    İ3 var yazmayı Unuttum

    Reply
  • Kaan
    27 Haziran 2015 at 22:10
    Permalink

    ekran kartı:Amd Radeon Hd 6350
    İşlemci:İntel Core:2100 3.10 Ghz
    Ram:4GB
    Sabit Disk:1TB
    Normal Açarmı Açmassa Yamayla açarmı Lütfen Yardım Edin.

    Reply
  • Kaan
    27 Haziran 2015 at 22:10
    Permalink

    İ3 var yazmayı Unuttum

    Reply
  • Kaan
    27 Haziran 2015 at 23:11
    Permalink

    işlemci i3 yazmayı unuttum

    Reply
  • Kaan
    27 Haziran 2015 at 23:11
    Permalink

    Bu arada yama içinde grafik ayarlaması yapabiliyomuyuz

    Reply
  • Kaan
    27 Haziran 2015 at 22:11
    Permalink

    işlemci i3 yazmayı unuttum

    Reply
  • Kaan
    27 Haziran 2015 at 22:11
    Permalink

    Bu arada yama içinde grafik ayarlaması yapabiliyomuyuz

    Reply
  • anıl
    30 Haziran 2015 at 01:38
    Permalink

    beyler ekran kartım intel hd graphics pc kaldırır mı ?

    Reply
    • anıl
      30 Haziran 2015 at 01:41
      Permalink

      işlemci:intel pentium cpuB980 2.40 GHz
      ram: kullanılabilir:3.89

      Reply
  • anıl
    30 Haziran 2015 at 00:38
    Permalink

    beyler ekran kartım intel hd graphics pc kaldırır mı ?

    Reply
    • anıl
      30 Haziran 2015 at 00:41
      Permalink

      işlemci:intel pentium cpuB980 2.40 GHz
      ram: kullanılabilir:3.89

      Reply
  • emirhan
    1 Temmuz 2015 at 01:46
    Permalink

    ram:: 2 gb

    ekran kartı:: ati radeon hd 5450

    işlemci::intel core i3 2.93ghz

    64 bit

    kaldırırmı yamayla beylerr ????

    Reply
  • emirhan
    1 Temmuz 2015 at 00:46
    Permalink

    ram:: 2 gb

    ekran kartı:: ati radeon hd 5450

    işlemci::intel core i3 2.93ghz

    64 bit

    kaldırırmı yamayla beylerr ????

    Reply
  • Yabancı
    1 Temmuz 2015 at 17:50
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    ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA FILAN

    Reply
  • Yabancı
    1 Temmuz 2015 at 16:50
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    ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA FILAN

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  • Yasin Şen
    1 Temmuz 2015 at 22:16
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    gta 5 modsuz kaldırır mı ? şimdiden herkeze teşşkürler

    Reply
  • Yasin Şen
    1 Temmuz 2015 at 21:16
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    gta 5 modsuz kaldırır mı ? şimdiden herkeze teşşkürler

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  • Yabancı
    2 Temmuz 2015 at 22:33
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    ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA FILAN

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  • Yabancı
    2 Temmuz 2015 at 22:33
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    ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA Filan

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    • Oğuz Veli Yavaş
      3 Temmuz 2015 at 10:13
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      Çıkartmaz. Bu bir hile vs değildir. Oyun grafiklerini bilgisayarınıza göre ayarlayan bir yamadır. Ancak hatalar almanız, oyunun kapanması gibi sık karşılaşılan problemleri siz de göreceksinizdir.

      Reply
  • Yabancı
    2 Temmuz 2015 at 21:33
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    ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA FILAN

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  • Yabancı
    2 Temmuz 2015 at 21:33
    Permalink

    ONLINE DA SORUN CIKARTIRMI BANLANMA Filan

    Reply
    • Tech Kafa
      3 Temmuz 2015 at 09:13
      Permalink

      Çıkartmaz. Bu bir hile vs değildir. Oyun grafiklerini bilgisayarınıza göre ayarlayan bir yamadır. Ancak hatalar almanız, oyunun kapanması gibi sık karşılaşılan problemleri siz de göreceksinizdir.

      Reply
  • Yabancı
    2 Temmuz 2015 at 22:34
    Permalink

    ONLINE DA SORUN CIKARTIRMi BANLANMA Filan

    Reply
  • Yabancı
    2 Temmuz 2015 at 21:34
    Permalink

    ONLINE DA SORUN CIKARTIRMi BANLANMA Filan

    Reply
  • Mertcan
    8 Temmuz 2015 at 12:48
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    kardo nasıl kurcam yamayı bulamadım yardım ltfn

    Reply
  • Mertcan
    8 Temmuz 2015 at 11:48
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    kardo nasıl kurcam yamayı bulamadım yardım ltfn

    Reply
  • kagan4554
    8 Temmuz 2015 at 19:22
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    beyler benim pc kaç bit

    Reply
    • Actiwex
      18 Ağustos 2015 at 21:28
      Permalink

      bende 64 bite çevir ramın yarısı boşa gidiyor

      Reply
    • Hasan Merkit
      6 Kasım 2015 at 11:05
      Permalink

      Bu oyun için 64 bit sistem kurman gerekmektedir.

      Reply
  • kagan4554
    8 Temmuz 2015 at 18:22
    Permalink

    beyler benim pc kaç bit

    Reply
    • Actiwex
      18 Ağustos 2015 at 20:28
      Permalink

      bende 64 bite çevir ramın yarısı boşa gidiyor

      Reply
    • Hasan Merkit
      6 Kasım 2015 at 10:05
      Permalink

      Bu oyun için 64 bit sistem kurman gerekmektedir.

      Reply
  • Ali
    14 Temmuz 2015 at 09:09
    Permalink

    Yamayıı Nasıl Kurucaz ?

    Reply
  • Ali
    14 Temmuz 2015 at 08:09
    Permalink

    Yamayıı Nasıl Kurucaz ?

    Reply
  • Furkan Kamış
    28 Temmuz 2015 at 23:10
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    çalışırmı??????????????

    Reply
  • Furkan Kamış
    28 Temmuz 2015 at 22:10
    Permalink

    çalışırmı??????????????

    Reply
  • Başar Özen
    12 Ağustos 2015 at 17:20
    Permalink

    beyler ben windows 7 home premiumda hiç kasamadan oynuyordum windows 10 yükleyin dedi kurdum şimdi feci kasıyor ne yapmalıyım (windows 7 cdsi var formatmı)

    Reply
  • Başar Özen
    12 Ağustos 2015 at 16:20
    Permalink

    beyler ben windows 7 home premiumda hiç kasamadan oynuyordum windows 10 yükleyin dedi kurdum şimdi feci kasıyor ne yapmalıyım (windows 7 cdsi var formatmı)

    Reply
  • Salih
    23 Ağustos 2015 at 10:08
    Permalink

    bu yama bu bilgisayarda çalışırmı
    2gb ram
    1gb 128bit amd radeon hd 2450 series
    intel pentium dual 1.80 ghz

    Reply
  • Salih
    23 Ağustos 2015 at 09:08
    Permalink

    bu yama bu bilgisayarda çalışırmı
    2gb ram
    1gb 128bit amd radeon hd 2450 series
    intel pentium dual 1.80 ghz

    Reply
  • TC Olcay Uyanık
    25 Ağustos 2015 at 17:07
    Permalink

    intel i3 2.53 ghz

    3gb ram

    64bit

    nvıda ge force gt 520m 1gb

    mod ile kaldırırmı acaba

    Reply
  • TC Olcay Uyanık
    25 Ağustos 2015 at 16:07
    Permalink

    intel i3 2.53 ghz

    3gb ram

    64bit

    nvıda ge force gt 520m 1gb

    mod ile kaldırırmı acaba

    Reply
  • Doğuş
    26 Ağustos 2015 at 19:32
    Permalink

    Selamun aleyküm bilgisayarım hp amd-a10 dual graphıcs 8 gb ekran kartı 12 gb ram var oyun hafif kasıyor ama çok kaplamalar geç yükleniyor ne yaptıysam bi türlü bulamadım çözümünü

    Reply
  • Doğuş
    26 Ağustos 2015 at 18:32
    Permalink

    Selamun aleyküm bilgisayarım hp amd-a10 dual graphıcs 8 gb ekran kartı 12 gb ram var oyun hafif kasıyor ama çok kaplamalar geç yükleniyor ne yaptıysam bi türlü bulamadım çözümünü

    Reply
  • Hüseyin
    26 Ağustos 2015 at 20:25
    Permalink

    nasıl oyuna gircez hangisi gta 5 mi lazım

    Reply
  • Hüseyin
    26 Ağustos 2015 at 19:25
    Permalink

    nasıl oyuna gircez hangisi gta 5 mi lazım

    Reply
  • Belalı
    1 Eylül 2015 at 18:30
    Permalink

    bu yamaya amd raedon r5 220 ekran kartı low da çalıştırırmı( diğer sistemler yetiyor)

    Reply
  • Belalı
    1 Eylül 2015 at 17:30
    Permalink

    bu yamaya amd raedon r5 220 ekran kartı low da çalıştırırmı( diğer sistemler yetiyor)

    Reply
  • Belalı
    1 Eylül 2015 at 18:33
    Permalink

    peki bu yamayla gta 5 mi daha çok kasar yoksa normal modsuz gta 4 mü ?

    Reply
  • Belalı
    1 Eylül 2015 at 17:33
    Permalink

    peki bu yamayla gta 5 mi daha çok kasar yoksa normal modsuz gta 4 mü ?

    Reply
  • burax5
    6 Eylül 2015 at 15:09
    Permalink

    şurya bak adm bir program yapmış oyunun nasıl çalıştıralacağı söylenmiyor bu ne kadar saçma iş

    Reply
  • burax5
    6 Eylül 2015 at 14:09
    Permalink

    şurya bak adm bir program yapmış oyunun nasıl çalıştıralacağı söylenmiyor bu ne kadar saçma iş

    Reply
  • emir
    19 Aralık 2015 at 21:06
    Permalink

    san andreasdan ne farkı var 😀

    Reply
  • emir
    19 Aralık 2015 at 21:06
    Permalink

    san andreasdan ne farkı var 😀

    Reply
  • Ege
    2 Şubat 2016 at 13:03
    Permalink

    arkadaşlar seçimde gta 5 yok!!!

    Reply
  • Emircan Var
    28 Mart 2016 at 18:10
    Permalink

    İNTEL PENTİUM CPU 2020M 2.40 GHZ
    4 GB RAM
    İNTEL HD GRAPHİCS 1696MB (530MB AYRILMIŞ VİDEO BELLEK)EN DÜ
    WİNDOWS 7 ULTİMATE 64BİT
    GTA 5 İ EN DÜŞÜK GRAFİK VE EN DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKTE 15-20FPS ALIRMI VEYA BU YAMAYI YAPINCA RAHAT AÇARMI 20 FPS FALAN ?

    Reply
  • resl ç
    23 Mayıs 2016 at 14:45
    Permalink

    dual core e5200 2.5 ghz
    500 gb hdd
    amd 6570 1 gb 128 bit ekran kartı
    3 gb dd2
    açarmı

    Reply
  • TOLGA KAAN
    2 Haziran 2016 at 15:26
    Permalink

    valla abi bilgisayar açılırken telefonla çektim bakıp ne var sa yazıyorum (GeForce FX 5200 BIOS NV34 . 42 . MP .A2 Version 4 . 34 . 20 . 42 .00 Copyright (C) 1996-2003 NVİDA Corp. 128 .0MB RAM ACİLLL CEVAPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

    Reply
  • Emre
    8 Haziran 2016 at 03:27
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    i3-3210 3.20 GHz
    Ati Radeon HD 5450
    4gb Ram

    Açar mı ?

    Reply
  • Ömer
    3 Temmuz 2016 at 23:55
    Permalink

    Merhaba
    Bu
    Yama
    Başka
    Oyunlara
    Olurmu

    Reply
  • SirTosun
    28 Temmuz 2016 at 02:00
    Permalink

    Pc:Asus
    Ram:3gb veya 4gb
    Ekran kartı :520m açarmı

    Reply
  • İlker
    29 Ağustos 2016 at 17:55
    Permalink

    Sistemim şöyle GTA 5 AÇARMI ?
    İntel 5500 2GB
    4GB Ram
    i5 2.20 ghZ
    ????

    Reply
  • Mehmet
    1 Ekim 2016 at 12:12
    Permalink

    Merhaba benim sistemim

    AMD RADEON HD 6410D EKRAN KARTI
    AMD A4-3300 APU with RADEON(TM) HD GRAPHİCS ( 2 CPUs) 2.5GHz İŞLEMCİ
    64 BİT WİNDOWS 10
    4 GB RAM KALDIRIRMI ?

    BİDE BAN YEME OLASILIĞI VARMI ?? OYUN DOSYALARI DEİŞTİRDİĞİMİZ İÇİN ?

    Reply
  • Mehmet
    1 Ekim 2016 at 12:14
    Permalink

    MERHABA BENİM SİSTEMİM :
    AMD RADEON HD 6410D 2GB EKRAN KARTI
    AMD A4-3300 APU with RADEON(TM) HD GRAPHİCS ( 2 CPUs) 2.5GHz İŞLEMCİ
    64 BİT WİNDOWS 10
    4 GB RAM KALDIRIRMI ?
    BİDE BAN YEME OLASILIĞI VARMI ?? OYUN DOSYALARI DEİŞTİRDİĞİMİZ İÇİN ?

    Reply

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