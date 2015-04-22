GTA 5 Grafik Düşüren Yama Yayınlandı 5 - 3 OY

Düşük sistemli PC’ye sahip oyuncuların rahatlıkla oynayabilmesi için GTA 5‘in grafik ayarlarını düşüren bir yama yayınlandı. Ragnos 1997 isimli bir geliştirici tarafından yayınlanan yama oyunun grafik ayarlarını büyük ölçüde düşürerek düşük sistemli PC’lerin daha rahat açmasını sağlıyor.

Oyunu 30 FPS’de çalıştıran Ragnos 1997’nin sistem özellikleri şu şekilde: Intel Core i3 2330M 2.2GHz işlemci, Nvidia GT 520M ekran kartı, 4 GB DDR3 665 MHz RAM ve Toshiba 750 GB HDD.

Eğer siz de GTA 5 oynamak istiyorsanız ama bilgisayarınız oyunu çalıştıracak güçte değilse, 31 MB’lık yamayı buradan mediafire.com/download/c94u58a20q4tlsd/RagnoTechClientSetup+v0.80.270+outdated.rar indirebilirsiniz. Geliştiricinin yayınladığı videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.