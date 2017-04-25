GTA 5 Arabaya Kadın Atma Hilesi Nasıl Yapılır? 3.8 - 5 OY

GTA 5 hilesi: Son derece heyecanlı olan GTA 5 oyununda arabaya kadın almak tam anlamıyla bir hile midir bilinmez ancak, şöyle bir durum söz konusu ki bunun için bir şifreye gerek yok. Dolayısıyla GTA 5 Arabaya Kadın Atma Hilesi size vereceğimiz tüyolardan ibaret olacak.

GTA 5 Arabaya Kadın Atma Hilesi oyunda belli bir takım mahallelerde bulunan hayat kadınlarına ulaşarak, onları arabaya almanızdan ibarettir. Bunun için başka bir GTA 5 Arabaya Kadın Atma Hilesi gerek yoktur.

Gittiğiniz mahallede gördüğünüz hayat kadınını arabaya alabiliyorsunuz ve bu kadın size servis açıyor. Aklınızda soru işareti kalmaması için bir takım açıklamalar yapalım. GTA oyun serilerinin neredeyse tamamında arabaya kadın alınabiliyor ve araba sallanmaya başlıyor. Peki bu olayı GTA 5 oyununda nasıl gerçekleştireceksiniz?

GTA 5 Arabaya Kadın Atma Hilesi

Öncelikle size sunduğumuz GTA 5 Araba Hilesi kullanarak güzel bir araba edinin. Ardından da arabaya alacağınız kadını bulmanız gerek. Bu kadınlar belli başlı sokaklarda köşe başlarında oyuncuları bekliyor zaten. Araba ile yanlarına gittiğinizde direkt olarak arabaya biniyorlar. Kadını arabaya aldıktan sonra ağaçlıklı, sakin, kimsenin bulunmadığı alanlara götürmeniz gerekiyor. Eğer bu ortamı sağlamazsanız işleme başlamıyorlar.

Yani kimsenin bulunmadığı sakin bir orman ya da çalılık olabilir ya da bunlara benzer bir yer bulmanız gerek. Daha sonra arabayı durdurduğunuz zaman bir servis menüsü sunuluyor ve dilediğinizi seçebiliyorsunuz. İşte GTA 5 Arabaya Kadın Atma Hilesi bu kadar basit.

Oyun oynarken biraz da eğlence ve keyif gerekli değil mi? GTA 5 oyunu tam da bunun için biçilmiş kaftan oyunlarından biri. Heyecan, aksiyon ve maceranın yanı sıra böyle bir eğlence de oyuna ayrı bir hava veriyor.

GTA 5 için tüm hilelere GTA 5 Hileleri yazımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca hala GTA 4 oynuyorsanız GTA 4 Hileleri yazımız da faydalı olacaktır.