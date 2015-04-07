GTA 4 Polisten Kurtulma Hilesi Nasıl Yapılır?

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Her türlü aksiyon ve macerayı yaşadığınız oyunda bir suç işlediniz ve şimdi bütün polisler peşinizde. Ne mutlu size… Ancak şimdi size vereceğimiz GTA 4 Polisten Kurtulma Hilesi ile bu durumun içinden kolayca sıyrılabilir ve oyuna kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. GTA 4 Polisten Kurtulma Hilesi ile oyunun seyrini değiştirmek tamamen sizin elinizde olacak ve bu GTA 4 Polisten Kurtulma Hilesi ile bütün durumu kontrol altına almış olacaksınız. GTA 4 Polisten Kurtulma Hilesini almak ise son derece basit ve hızlı.

Bilgisayarınızdaki yön tuşlarına aşağı ve yukarı tıklayarak yapacağınız şifre giriş işleminde 2675550100 kodu girerek, GTA 4 Polisten Kurtulma Hilesi gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

GTA 4 Polisten Kurtulma Hilesi

Ancak GTA oyun serilerinden farklı olarak GTA 4 oyununda hile girişi Niko karakterinin cep telefonundan gerçekleştirilmektedir. Cep telefonunun tuş takımına yazacağınız hile şifre numarasını çevirmeniz durumunda hile aktif hale gelecektir. Niko’nun telefonu kulağına götürmesi ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan GTA 4 Polisten Kurtulma Hilesi ile bulunduğunuz durumdan kolayca sıyrılabileceksiniz.

Son derece aktif, maceralı ve aksiyon içinde geçen oyuna dair hileleri sayfalarımızdan bulabileceğiniz gibi, her oyunda kullanacağınız değişik hile şifrelerini de oyundaki telefonunuza kayıt edebiliyorsunuz. GTA 4 oyununa has bir özellik olan bu unsur sayesinde her defasında şifreyi hatırlamaya ya da yazılan yerde bulmaya çalışmayacaksınız.

Aksiyon ve macera her daim devam edecek ve siz eğlenceli zaman geçirmeyi sürdüreceksiniz. Tüm dünyayı sarsan GTA oyun serisini oynamak her zaman keyifli ve eğlenceli olacaktır. GTA 4 sürümü için GTA 4 Polisten Kurtulma Hilesi sık sık kullanacak ve polisi atlatmaktan zevk alacaksınız. Biz de size iyi eğlenceler dileriz…

GTA 4 için tüm hilelere GTA 4 Hileleri yazımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca GTA 5 oynuyorsanız GTA 5 Hileleri yazımız da faydalı olacaktır.