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GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi Nasıl Yapılır?

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GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi Nasıl Yapılır?
3 - 4 OY

Bir oyunun en keyifli hali sürekli can kazandığınız ya da ölmediğiniz durumlardadır. Çünkü heyecan ve aksiyona bu durumda ara vermiş olmazsınız. Tüm dünya ile aynı anda oyun oynama keyfi GTA oyun serilerinde sağlanırken, bu oyunun bu kadar aktif şekilde kullanılmasının bir diğer özelliği de hileleri olsa gerek. Biz de size sayfalarımızda GTA oyunlarına dair hileleri sunarken, şimdi bu yazıda GTA 4 oyun serisinin GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi vereceğiz.

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Böylece GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi ile ölümsüzlüğü ele alarak, macera ve aksiyon devam edecek. Bu GTA 4 Ölümsüzlük Hilesini edindiğinizde başınıza ne gelirse gelsin ölmeyeceksiniz. Çatışırken, kazada ya da bir yerden düşme durumunuzda asla ölmeyecek ve ölümsüz olacaksınız.Dolayısıyla ölümsüz olmanın verdiği güvenle daha aktif bir şekilde oyun içinde yer alacaksınız. Peki GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi nasıl aktif hale getireceksiniz?

GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi

Şöyle; GTA 4 Ölümsüzlük Hilesini gerçekleştirmek için karakteriniz olan Niko’nun cep telefonuna aşağıda size vereceğimiz GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi şifresini girip, arama yapmanız gerekiyor. Niko’nun telefonunu kulağına götürdüğü anda ölümsüzlük sizindir.

Bu numaraları da girmek için ileri tuşuna 2 defa basmanız ve önünüze çıkacak olan numara giriş ekranına GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi ve ölümsüzlük kodu olan #3625550100 numarayı tuşlamanız ya da bilgisayar oyununda klavyede ölümsüzlük hilesi; # Shift + G şeklinde gerçekleştirebilirsiniz.

İşte bu kadar kolay şekilde elde edebileceğiniz ölümsüzlük GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi ile daha da pratik bir hal alıyor. Eğer siz de macera devam etmeli, oyun hiç bitmemeli diye düşünüyorsanız bu hile ve şifreyi mutlaka kullanmalısınız. Bu sayede oyun içindeki macera devamlı olacak ve hiç bitmeyecek.

GTA 4 için tüm hilelere GTA 4 Hileleri yazımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca GTA 5 oynuyorsanız GTA 5 Hileleri yazımız da faydalı olacaktır.

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5 thoughts on “GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi Nasıl Yapılır?

  • Furkan
    16 Kasım 2015 at 10:18
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    ya kendime füze attım öldüm cevap verebilirmisinz

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  • Furkan
    16 Kasım 2015 at 09:18
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    ya kendime füze attım öldüm cevap verebilirmisinz

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  • Furkan
    16 Kasım 2015 at 10:22
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    olmadı yine denedim olmadı

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  • Furkan
    16 Kasım 2015 at 09:22
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    olmadı yine denedim olmadı

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  • Komik
    18 Mart 2016 at 19:15
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    Coppy paste nin Anasını S…niz böyle cevap veremezsiniz işte.Ölümsüzlük hilesi fln değil bu kod.Can ve Zırh yeniliyor.

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