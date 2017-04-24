GTA 4 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC )
Ekipman, Polisleri Atlatma Takma, Arabası, Turism Araba, Can, Tabanca, Çelik Yelek, Hava Durumu, Polis Helikopteri, Gemi, Motosiklet, Dağ Motoru Hilesi Şifresi
GTA serisinin bir önceki oyunu olan ve hala kitlelerce oynanmaya devam eden GTA 4 ile ilgili olarak bir de GTA 4 Hileleri yazısı hazırlamak istedik. GTA 4 Hileleri listemize geçmeden önce bu seride diğerlerinden farklı olarak GTA 4 şifrelerinin girildiğini hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Diğer GTA serilerinde herhangi bir ekranda girebildiğini hileler yerine GTA 4 Hileleri aktif edebilmek için çok daha farklı bir yöntem izlemiş.
Aslında yapmanız gerekenler oldukça kolay. Aşağıda verdiğimiz GTA 4 Hileleri listesinden hangi hileyi uygulamak istiyorsanız belirleyin, Niko’nun telefonuna geçerek bu kodları girin ve arama yapın. Seçtiğiniz hile aktif olacaktır. Lafı daha fazla uzatmadan GTA 4 Hileleri ve Şifreleri listemize geçelim.
GTA 4 Hileleri / Şifreleri
- Ekipman Hilesi 1 : 4865550100
- Ekipman Hilesi 2 : 4865550150
- GTA 4 Polisleri Atlatma Hilesi : 2675550100
- GTA 4 FBI Arabası Hilesi : 2275550100
- GTA 4 Comt Araba Hilesi : 2275550175
- GTA 4 Turism Araba Hilesi : 2275550147
- Can ve Tabanca Hilesi : 4825550100
- Can ve Çelik Yelek Hilesi : 3625550100
- GTA 4 Cognoscent Araba Hilesi : 2275550142
- GTA 4 Süper GT Araba Hilesi : 2275550168
- GTA 4 Peşine Polis Takma Hilesi : 2675550150
- GTA 4 Hava Durumu Hilesi : 4685550100
- GTA 4 Polis Helikopteri Hilesi : 3595550100
- GTA 4 Gemi Hilesi : 9385550100
- GTA 4 Motosiklet hilesi : 6255550100
- GTA 4 Dağ Motoru Hilesi : 6255550150
GTA 4 Hileleri listemiz bu şekilde. Yazımızı bitirmeden önce bunlardan başka GTA 4 Hileleri olmadığını belirtmek isteriz. Farklı forumlarda şunu yaparsanız şu olur, bu programa şunu girin saçma GTA 4 Hileleri verilmiş. Bunlar oyunun bize tanıdığı hileler olduğundan dışına çıkmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.
GTA 4 Hileleri Hakkında Tavsiyeler
Bildiğiniz gibi GTA 4 hileleri, diğer Grand Theft Auto oyunlarına nazaran daha az şifreye sahip. Bunun nedeni firmanın oyun içerisindeki hile sayısını kısıtlamaya çalışması mı yoksa farklı bir nedenden mi kaynaklandığı hala bilinmiyor. Bizim de bu konuda söylemek istediğimiz ve siz oyun severler için daha güzel oyun deneyimi yaşayacağınıza inandığımız birkaç tavsiye bulunuyor.
Her Rockstar oyununda olduğu gibi bu oyunda da oldukça akıcı ve sıkılmadan oynayabileceğiniz, ek görevlerle birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz detaylı bir senaryo biz oyun severler için hazırlanmış. Oyunun hikaye modu içerisinde direkt olarak gta 4 hileleri kullanmak yerine, siz oyun severlere tavsiyemiz oyunun hikaye modunu hiçbir şifre ve hile koduna başvurmadan, oyunun bize sunduğu imkanlar çerçevesinde oynamanız.
Her ne kadar oyunun gta 4 hileleri ile oldukça keyifli bir atmosfere sahip olduğunu, tüm sınırların ortadan kalktığı ve delicesine eğlenmenin mümkün olduğunu biliyor olsak da oyunun hikayesinin, oyunun bize verdiği imkanlar çerçevesinde oynamanın ve bitirmenin çok ayrı bir deneyim olduğunu belirtmek istedik.
Yıllardır devam eden GTA serüvenler içerisinde firma hemen hemen her oyunda, oyun şifrelerini eklemeyi bir alışkanlık haline getirdi. Bunun başlıca nedeni oyuncuların bu yöndeki istek ve talepleri. Birçok kişi gta 4 hileleri vb şifrelere karşı çıkıyor olsa da kat kat fazla sayıda oyuncu kitlesi de firma tarafından sunulan ve birçok imkanı sağlayan bu şifreler sayesinde oyunu oynamaya devam ediyor.
Firma tarafından diğer oyunlar için çıkartılan gta san andreas hileleri ve gta 5 hileleri konumuz da ilginizi çekecektir diye düşünüyorum.
Sormak istediğiniz tüm sorular için aşağıdaki yorum kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Merak ettiğiniz veya liste olmadığınız düşündüğüm GTA 4 hilelerini de bize haber verirseniz en kısa süre içerisinde ekleriz.
24 thoughts on “GTA 4 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC )”
Kafa kurucusu çok teşşekkür ederim
.
Ne demek, biz teşekkür ederiz.
Kafa kurucusu çok teşşekkür ederim
.
Ne demek, biz teşekkür ederiz.
nasıl yazılıyor yazamadm tele fon tek açılıyor kodları giremiyorm lütfen yardmm
İki kere üst ok tuşuna bas Numarayı gir entere bas 5 sn bekle cheat actived diyecek hile olmus demektir
iki kere yukarı tuşuna ba sonra rakamlarla şifre yi yaz
nasıl yazılıyor yazamadm tele fon tek açılıyor kodları giremiyorm lütfen yardmm
beyler kopyala yapıştır yapın oluyo bende
😀
Telefonu Nasıl Açıyoz
Telefonu Nasıl Açıyoz
telefonu hile yazmak için ikikere üst ok tuşuna bas olur
telefonu hile yazmak için ikikere üst ok tuşuna bas olur
Süper bişey
Süper bişey
iyi günler ben emre bende telefon açılıyo ama bişey yazılmıyor nasıl yaza bilirim ?
Arkadaşlar telefona yazcaksınız ilk oklarda yukarıya basın sonra tekrar basın ve orada rakamlar yazıo oraya yazın yazdıktan sonra geliyor (ok tuşları dediğim wsad tuşları gibi olan ok tuşları )
beyler telfnu actım ama yazamıyrum hangi tuşa bascaz
yukarı tuşuna
Tüm teknoloji alanında destek hizmeti verilmekte mi? Sorunum için arasam yardımcı olabilirler mi?
arkadaşlar hile yapımı çok basit eminim herkes yapabilmiştir. Xbox 360 da oynayanlardan yapamayanlar var ise yardımcı olabilirim. sol kısımda aşağıda olan dörtlü elemanın en üst tuşuna basın. telefon açılacaktır. sonra hileyi yazabilmek için bir kere daha aynı tuşa basın hileyi yazma yeri geldi daha sonra numaraları seçmek için aynı sekil sol alttaki elemanın sağ sol yukarı aşağı tuşlarına basın böylelikle numaraları seçtiniz numaralara basmak için a tuşuna basın daha sonra hileyi yazdıktan sonra hileyi aktif edebilmek için numarayı aramanız lazım onu da kumandadaki yeşil renkli ”a” tuşuna basarak yapmış olursunuz yaklaşık 5 saniye sonra ekranın sol yukarı tarafında cheat actived yazar sonra hileyi bitirmiş olursunuz telefondan çıkmak için kırmızı b tuşuna basın bu hilelere daha sonraları erişmek için yine aynı şekilde telefonu açın (kumandanın sol alt tarafında olan elemanın üst tuşuna basın) bu sefer yeşil a tuşuna basın daha sonra kumandanın sol alt tarafında bulunan elemanın üst ve ya alt tuşuna basarak menüde en alt kısımda olan cheats yerine gelin daha sonra yine yeşil a tuşuna basın ve istediğiniz şifreyi seçin (yeşil a tuşu ile) sifrenizi seçtikten sonra ekranın sol üst kısmında bulunan yerde cheat actived yazar şifreler arasında gezinmek için yine kumandanın sol alt tarafındaki elemandan alt veya üst tuşlara basın ve seçtikten sonra kırmızı b tuşuna basarsanız telefondan çıkar ve bitti. yardımcı olabildiysem ne mutlu bana 🙂
Ps2 telefon nasil aciliyo
arkadaşlar paraşüt nasıl açılıyor