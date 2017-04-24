GTA 4 Hileleri ve Şifreleri ( Xbox, Playstation ve PC ) 4 - 8 OY

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GTA serisinin bir önceki oyunu olan ve hala kitlelerce oynanmaya devam eden GTA 4 ile ilgili olarak bir de GTA 4 Hileleri yazısı hazırlamak istedik. GTA 4 Hileleri listemize geçmeden önce bu seride diğerlerinden farklı olarak GTA 4 şifrelerinin girildiğini hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Diğer GTA serilerinde herhangi bir ekranda girebildiğini hileler yerine GTA 4 Hileleri aktif edebilmek için çok daha farklı bir yöntem izlemiş.

Aslında yapmanız gerekenler oldukça kolay. Aşağıda verdiğimiz GTA 4 Hileleri listesinden hangi hileyi uygulamak istiyorsanız belirleyin, Niko’nun telefonuna geçerek bu kodları girin ve arama yapın. Seçtiğiniz hile aktif olacaktır. Lafı daha fazla uzatmadan GTA 4 Hileleri ve Şifreleri listemize geçelim.

GTA 4 Hileleri / Şifreleri

Ekipman Hilesi 1 : 4865550100

: 4865550100 Ekipman Hilesi 2 : 4865550150

: 4865550150 GTA 4 Polisleri Atlatma Hilesi : 2675550100

: 2675550100 GTA 4 FBI Arabası Hilesi : 2275550100

: 2275550100 GTA 4 Comt Araba Hilesi : 2275550175

: 2275550175 GTA 4 Turism Araba Hilesi : 2275550147

: 2275550147 Can ve Tabanca Hilesi : 4825550100

: 4825550100 Can ve Çelik Yelek Hilesi : 3625550100

: 3625550100 GTA 4 Cognoscent Araba Hilesi : 2275550142

: 2275550142 GTA 4 Süper GT Araba Hilesi : 2275550168

: 2275550168 GTA 4 Peşine Polis Takma Hilesi : 2675550150

: 2675550150 GTA 4 Hava Durumu Hilesi : 4685550100

: 4685550100 GTA 4 Polis Helikopteri Hilesi : 3595550100

: 3595550100 GTA 4 Gemi Hilesi : 9385550100

: 9385550100 GTA 4 Motosiklet hilesi : 6255550100

: 6255550100 GTA 4 Dağ Motoru Hilesi : 6255550150

GTA 4 Hileleri listemiz bu şekilde. Yazımızı bitirmeden önce bunlardan başka GTA 4 Hileleri olmadığını belirtmek isteriz. Farklı forumlarda şunu yaparsanız şu olur, bu programa şunu girin saçma GTA 4 Hileleri verilmiş. Bunlar oyunun bize tanıdığı hileler olduğundan dışına çıkmamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

GTA 4 Hileleri Hakkında Tavsiyeler

Bildiğiniz gibi GTA 4 hileleri, diğer Grand Theft Auto oyunlarına nazaran daha az şifreye sahip. Bunun nedeni firmanın oyun içerisindeki hile sayısını kısıtlamaya çalışması mı yoksa farklı bir nedenden mi kaynaklandığı hala bilinmiyor. Bizim de bu konuda söylemek istediğimiz ve siz oyun severler için daha güzel oyun deneyimi yaşayacağınıza inandığımız birkaç tavsiye bulunuyor.

Her Rockstar oyununda olduğu gibi bu oyunda da oldukça akıcı ve sıkılmadan oynayabileceğiniz, ek görevlerle birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz detaylı bir senaryo biz oyun severler için hazırlanmış. Oyunun hikaye modu içerisinde direkt olarak gta 4 hileleri kullanmak yerine, siz oyun severlere tavsiyemiz oyunun hikaye modunu hiçbir şifre ve hile koduna başvurmadan, oyunun bize sunduğu imkanlar çerçevesinde oynamanız.

Her ne kadar oyunun gta 4 hileleri ile oldukça keyifli bir atmosfere sahip olduğunu, tüm sınırların ortadan kalktığı ve delicesine eğlenmenin mümkün olduğunu biliyor olsak da oyunun hikayesinin, oyunun bize verdiği imkanlar çerçevesinde oynamanın ve bitirmenin çok ayrı bir deneyim olduğunu belirtmek istedik.

Yıllardır devam eden GTA serüvenler içerisinde firma hemen hemen her oyunda, oyun şifrelerini eklemeyi bir alışkanlık haline getirdi. Bunun başlıca nedeni oyuncuların bu yöndeki istek ve talepleri. Birçok kişi gta 4 hileleri vb şifrelere karşı çıkıyor olsa da kat kat fazla sayıda oyuncu kitlesi de firma tarafından sunulan ve birçok imkanı sağlayan bu şifreler sayesinde oyunu oynamaya devam ediyor.

Firma tarafından diğer oyunlar için çıkartılan gta san andreas hileleri ve gta 5 hileleri konumuz da ilginizi çekecektir diye düşünüyorum.

Sormak istediğiniz tüm sorular için aşağıdaki yorum kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Merak ettiğiniz veya liste olmadığınız düşündüğüm GTA 4 hilelerini de bize haber verirseniz en kısa süre içerisinde ekleriz.