Gmail Şifre Değiştirme ( Resimli Anlatım ) 1.5 - 2 OY

Gmail şifre değiştirme işlemini ve e posta güvenliğinizi artırma konusuna değineceğiz bugün. Birçok oyun, sosyal ağ gibi hayatımızda büyük öneme sahip konularda kullandığımız e posta hesaplarının şifreleri günümüzde daha da önemli bir hal aldı. Biz de sizler bu yazımızda yenilenen arayüzü ile gmail şifre değiştirme işleminin nasıl yapılacağından ve e posta şifreleriniz konusunda nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. Aşağıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra e posta güvenliğinizi bir üst seviyeye çıkarmak ve bulunması zor bir şifre oluşturmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğinden de bahsedeceğiz.

Gmail Şifre Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

1. Kullandığınız gmail hesabınıza giriş yapıp e postaların gözüktüğü ana sayfaya geliniz. Yenilenen arayüzü ile oturumunuz açıksa aşağıdaki adımı herhangi bir Google hizmetine bağlıyken de yapabilirsiniz. Ana sayfa sağ üst köşede gözüken profil resminize tıkladıktan sonra gmail şifre değiştirme işlemini yapacağımız “Hesap” kısmına tıklıyoruz.

2. Açılan “Hesap Ayarları” kısmından “Oturum Açma” bölümüne gelerek Şifre kısmına tıklıyoruz ve gmail şifre değiştirme işleminin son aşamasına geçiyoruz.

3. Aşağıdaki ekran karşınıza geldikten sonra mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girip şifre değiştir butonuna basıyoruz ve gmail şifre değiştime işlemini tamamlıyoruz.

Gmail şifremizi değiştirirken yeni oluşturacağınız şifrenin en az bir küçük harf, bir büyük harf, bir rakam ve noktalama işareti içermesine dikkat edin. Halihazırda bir şifre depolama programı kullanmıyorsanız Tech Kafa olarak Dashlane programını şiddetle tavsiye ediyoruz. Program arayüzünden sizin için zor bir şifre oluşturabilir, otomatik olarak bünyesinde saklamasını sağlayabilirsiniz.