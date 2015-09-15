Far Cry 4 Hileleri ve Hile Programı 3.75 - 4 OY

Techkafa sizler için Far Cry 4 Hileleri , Sınırsız para , karma ve xp hileleri için derinlemesine bir araştırma yaparak konuyu ekledi bile. Serinin dördüncü oyunu Far Cry 4 Hileleri , alışılmıştan biraz daha farklı. Diğer oyunlar örneğin GTA 5′ teki gibi kod yazarak veya tuşlara basarak aldığımız gibi para alamıyoruz. Ancak bu durum kolay yoldan para kazanmak için engel teşkil etmiyor. Bu yazımızda sizler için hem oyun içinden para kazanma yöntemleri, hemde hile programını bir arada sunduk.

Peki ama Far Cry 4 te para nasıl kasılır?

Bunun için birden çok yöntem var ancak bu yazımızda sizler için denediğimiz ve başarılı olmuş bir yöntemi ele alacağız. Kullanacağımız bu taktik için bazı araçlara ihtiyacınız olacak. Peki Bu ekipmanlar neler?

Oldukça Basit: Ok ve Yem yani Recurve Bow – Bait.

Kyra Tea Factory adında ki Clouded Leopard bölgesine gidiyoruz. Bu bölge Far Cry 4 başlar başlamaz açık zaten. Burada ki tepeye çıkın. Çantanız da bulunan son yem zerresine kadar burada harcayın ve gelen leoparları ok ile vurun. Burada Recurve Bow yani ok kullanmamızın yegane sebebi 1 okla vurduğumuz Leopardan 2 kat deri elde ediyoruz. Bu derileri 16 Bin Rupee’ye satabileceksiniz. Böylelikle 10 dakika içinde en az 500 Bin para kasmanız mümkün. Bu olayın bir diğer etkisi ise Karma’nız ışık hızı ile artışa geçiyor.

Far Cry 4 Hile Programı – Far Cry 4 Trainer

Yok efendim ben böyle uğraşamam diyorsanız işte o zaman bu hile programını Kullanabilirsiniz… İndirmek için yadi.sk/d/6DWC6zz8j6R2k

Far Cry 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

Intel Core i5-750 2.66 GHz veya AMD Phenom II X4 955 işlemci

Nvidia GeForce GTX 460 veya AMD Raedon HD 5850 1024MB ekran kartı

4 GB RAM

Windows 7 64 bit

Direct X 11

30 GB boş alan

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

Intel Core i5-2500 S 2.7 GHz veya AMD FX-8350 işlemci

Nvidia GeForce GTX 680 veya AMD Raedon R9 290X ekran kartı

8 GB RAM

Windows 7 64 bit

Direct X 11

30 GB boş alan