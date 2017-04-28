Fallout 4 Sistem Gereksinimleri
Fallout 4 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri nedir? Fallout 4 açan bilgisayar, kaç gb ram, ekran kartı tavsiye ve bilgisayar donanım gereksinimi!
Aşağıda öneri değişken gösterebilmekte. Bundan dolayı test edilmesi gerekebilir.
Fallout 4 Minimum Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz ya da yakın özelliklerde
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB ya da yakın özelliklerde
Boş Harddisk Alanı: 30 GB
Fallout 4 oyun sistem gereksinimi
Fallout 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz ya da yakın özelliklerde
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 290X 4GB ya da yakın özelliklerde
Boş Harddisk Alanı: 30 GB