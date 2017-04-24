Facebook Şifremi Unuttum Nasıl Yenilerim? (Resimli Anlatım) 4.5 - 10 OY

Facebook şifremi unuttum şifre sıfırlama nasıl yapılır? E-posta hesabıma ulaşamıyorum erişimim yok diyenler! Gün geçtikçe artan Facebook kullanımı ile birlikte bize gelen sorular arasında da ” Facebook Şifremi Unuttum Nasıl Yenilerim? ” sorusu oldukça sık geçmeye başladım. Bizde Facebook şifre değiştirme işleminin nasıl yapılacağını görselli olarak anlatalım istedik. Ayrıca yazı sonunda Facebook şifremi unuttum işlemine ek olarak Facebook e posta değiştirme işlemini ve güvenli şifrenin nasıl oluşturulacağına da değindik.

Facebook Şifremi Unuttum Nasıl Yenilerim?

1. Facebook şifrenizi unuttuğunuz da öncelikle yapmanız gereken şey, Facebook’un giriş sayfasındaki “Şifreni mi unuttun?” yazan kısıma tıklamak. Böylece Facebook bizi şifremizi kurtarabileceğimiz sayfaya yönlendirecek. Yönlendirme sayfasına geçtiğimiz de ise yapabileceğimiz işlemleri sırayla açıklıyoruz.

2. Facebook şifremizi kurtarmak isteyip, “Şifreni mi unuttun” kısmına tıkladığımız da bizi hesabımızı bulmamız için yönlendiriyor. Burada Facebook’a kayıtlı olduğumuz kullanıcı adınız, e-posta adresiniz ve ya yine Facebook’a kayıt ettiğiniz telefon numaranızı girerek kendi hesabınızı bulabilirsiniz.

3. Facebook hesabınızı bulduktan sonra şifre yenileme ekranı geliyor. Eğer hesap sizin hesabınız değilse “Sen Değil Misin” kısmına tıklayarak hesabınızı arama sayfasına dönebilirsiniz.

Eğer e-posta hesabınıza erişiminiz yoksa “Bunlara artık erişimin yok mu?” seçeneğini kullanınız.

Buradan şifrenizi yenilemek için seçenekler mevcut.

İlk seçenek olan “Google Hesabımı Kullan”; seçeneğini seçtiğimiz de, tarayıcımız doğrudan Google hesabımıza giriş yapmak için yeni bir pencere açıyor. Bu pencereden adımları takip ederek Facebook şifrenizi yenileyebilirsiniz.

İkinci seçenek olan “Şifremi Yenilemek İçin Bana E-postayla Bir Bağlantı Gönder” seçeneğini seçerseniz, hesabınıza kayıtlı olan e-posta adreslerine bir şifre kurtarma linki ve kodu gelir. Bu link’e tıklayarak ve ya kodu girerek Facebook hesabınız için yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Üçüncü seçenek olan “Şifremi Yenilemek İçin Bana Kısa Mesajla Kod Gönder” seçeneği ise eğer Facebook’a cep telefonu numaranızı kayıt ettiyseniz, cep telefonunuza bir kod gönderir. Bu seçeneği seçmenizin ardından açılan sayfada kodu sorun yere yazarsanız şifrenizi sıfırlama seçeneği gelecektir.

Facebook şifremi unuttum nasıl yenilerim için burada gözükmeyen bir başka seçenek daha bulunmakta. Bu seçenekte Güvenilir Kişileriniz den yardım alarak Facebook şifrenizi yenileme. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için daha önceden Facebook hesabınızın içinde güvenilir kişiler seçmiş olmanız. Bu seçeneğe tıkladığınızda Facebook daha önce sizin tarafınızdan belirlenmiş güvenilir kişilere kodlar gönderir. Kişilerinizi arayarak bu kodları isteyebilirsiniz. Ve bu kodları Facebook’un sizi yönlendirdiği sayfaya girdiğiniz takdirde şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Facebook E-postamı Nasıl Değiştiririm?

Herhangi bir sebepten dolayı Facebook’ta kayıtlı olan e-posta adresinizi değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

1. E-posta adresinizi değiştirmek için öncelikle Facebook’ta her hangi bir sayfadayken “Ayarlar” kısmına girmemiz gerekiyor. Bunu da sağ yukarıdaki minik ok şekline basarak açılan menüden yapıyoruz.

2. Açılan Genel Hesap Ayarları sayfasından ise E-Posta satırının en sağ kısmında bulunan”Düzenle”ye tıklıyoruz.

3. Açılan kısımdan da “Bir başka e-posta adresi ve ya cep telefonu numarası ekle” yazan bölüme tıklıyoruz.

4. Çıkan bölüme eklemek istediğimiz e-posta adresini yazarak “Ekle” butonuna basıyoruz. Bu kısımdan sonra Facebook eklemiş olduğunuz e-posta adresine bir onay maili gönderiyor. Bu maili onaylamanız gerekiyor.

5. Bunun ardından e-postalarınızı yönettiğiniz ekran da istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz.