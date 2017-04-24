Facebook Şifremi Unuttum Nasıl Yenilerim? (Resimli Anlatım)
Facebook şifremi unuttum şifre sıfırlama nasıl yapılır? E-posta hesabıma ulaşamıyorum erişimim yok diyenler! Gün geçtikçe artan Facebook kullanımı ile birlikte bize gelen sorular arasında da ” Facebook Şifremi Unuttum Nasıl Yenilerim? ” sorusu oldukça sık geçmeye başladım. Bizde Facebook şifre değiştirme işleminin nasıl yapılacağını görselli olarak anlatalım istedik. Ayrıca yazı sonunda Facebook şifremi unuttum işlemine ek olarak Facebook e posta değiştirme işlemini ve güvenli şifrenin nasıl oluşturulacağına da değindik.
Facebook Şifremi Unuttum Nasıl Yenilerim?
1. Facebook şifrenizi unuttuğunuz da öncelikle yapmanız gereken şey, Facebook’un giriş sayfasındaki “Şifreni mi unuttun?” yazan kısıma tıklamak. Böylece Facebook bizi şifremizi kurtarabileceğimiz sayfaya yönlendirecek. Yönlendirme sayfasına geçtiğimiz de ise yapabileceğimiz işlemleri sırayla açıklıyoruz.
2. Facebook şifremizi kurtarmak isteyip, “Şifreni mi unuttun” kısmına tıkladığımız da bizi hesabımızı bulmamız için yönlendiriyor. Burada Facebook’a kayıtlı olduğumuz kullanıcı adınız, e-posta adresiniz ve ya yine Facebook’a kayıt ettiğiniz telefon numaranızı girerek kendi hesabınızı bulabilirsiniz.
3. Facebook hesabınızı bulduktan sonra şifre yenileme ekranı geliyor. Eğer hesap sizin hesabınız değilse “Sen Değil Misin” kısmına tıklayarak hesabınızı arama sayfasına dönebilirsiniz.
Eğer e-posta hesabınıza erişiminiz yoksa “Bunlara artık erişimin yok mu?” seçeneğini kullanınız.
Buradan şifrenizi yenilemek için seçenekler mevcut.
İlk seçenek olan “Google Hesabımı Kullan”; seçeneğini seçtiğimiz de, tarayıcımız doğrudan Google hesabımıza giriş yapmak için yeni bir pencere açıyor. Bu pencereden adımları takip ederek Facebook şifrenizi yenileyebilirsiniz.
İkinci seçenek olan “Şifremi Yenilemek İçin Bana E-postayla Bir Bağlantı Gönder” seçeneğini seçerseniz, hesabınıza kayıtlı olan e-posta adreslerine bir şifre kurtarma linki ve kodu gelir. Bu link’e tıklayarak ve ya kodu girerek Facebook hesabınız için yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.
Üçüncü seçenek olan “Şifremi Yenilemek İçin Bana Kısa Mesajla Kod Gönder” seçeneği ise eğer Facebook’a cep telefonu numaranızı kayıt ettiyseniz, cep telefonunuza bir kod gönderir. Bu seçeneği seçmenizin ardından açılan sayfada kodu sorun yere yazarsanız şifrenizi sıfırlama seçeneği gelecektir.
Facebook şifremi unuttum nasıl yenilerim için burada gözükmeyen bir başka seçenek daha bulunmakta. Bu seçenekte Güvenilir Kişileriniz den yardım alarak Facebook şifrenizi yenileme. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için daha önceden Facebook hesabınızın içinde güvenilir kişiler seçmiş olmanız. Bu seçeneğe tıkladığınızda Facebook daha önce sizin tarafınızdan belirlenmiş güvenilir kişilere kodlar gönderir. Kişilerinizi arayarak bu kodları isteyebilirsiniz. Ve bu kodları Facebook’un sizi yönlendirdiği sayfaya girdiğiniz takdirde şifrenizi yenileyebilirsiniz.
Facebook E-postamı Nasıl Değiştiririm?
Herhangi bir sebepten dolayı Facebook’ta kayıtlı olan e-posta adresinizi değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.
1. E-posta adresinizi değiştirmek için öncelikle Facebook’ta her hangi bir sayfadayken “Ayarlar” kısmına girmemiz gerekiyor. Bunu da sağ yukarıdaki minik ok şekline basarak açılan menüden yapıyoruz.
2. Açılan Genel Hesap Ayarları sayfasından ise E-Posta satırının en sağ kısmında bulunan”Düzenle”ye tıklıyoruz.
3. Açılan kısımdan da “Bir başka e-posta adresi ve ya cep telefonu numarası ekle” yazan bölüme tıklıyoruz.
4. Çıkan bölüme eklemek istediğimiz e-posta adresini yazarak “Ekle” butonuna basıyoruz. Bu kısımdan sonra Facebook eklemiş olduğunuz e-posta adresine bir onay maili gönderiyor. Bu maili onaylamanız gerekiyor.
5. Bunun ardından e-postalarınızı yönettiğiniz ekran da istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz.
40 thoughts on “Facebook Şifremi Unuttum Nasıl Yenilerim? (Resimli Anlatım)”
FACEBBOK ŞİFRE UTTUMDA
FACEBBOK ŞİFRE UTTUMDA
ali
ali
ali ozer
ali ozer ben sana epostamı versem sen yapabilirmisin eğer yaparsan seni takip ederim +200 arkadaş takip eder fotolarınıda beğenirim ama cevap yaz acil 1 yıldır ulaşamıyorum
Ya bende şifremi ubuttum ne yapıyorum acılmıyor acil yardim istiyorum 🙁
ali ozer
ali ozer ben sana epostamı versem sen yapabilirmisin eğer yaparsan seni takip ederim +200 arkadaş takip eder fotolarınıda beğenirim ama cevap yaz acil 1 yıldır ulaşamıyorum
Ya bende şifremi ubuttum ne yapıyorum acılmıyor acil yardim istiyorum 🙁
ben e posta adresimi versem sen yapsan lütfen bütün fotolarını beğenirim acil
ben e posta adresimi versem sen yapsan lütfen bütün fotolarını beğenirim acil
1 yıl oldu nolurrrr takipte ederim 200 tane arkadaşım var hepsi seni takip eder
1 yıl oldu nolurrrr takipte ederim 200 tane arkadaşım var hepsi seni takip eder
ya ben yapıyorum ama şifre yerine e posta adresini yenile diyor 5 kere yaptım hepsindede aynı şey sinir oldum bunu nasıl düzeltebilirim ???
Ben Yapmayı Biliyorum
Arkqdslar e posta kurmaniz lazim e posta kurun oraya bir mesaj gelio 6 haneli sifre onu oradaki nosluga yazip yeni sifrenizi yaziyorsunuz
Hesabımı nasıl kurtaran bilirim
Facebook parolamı unuttum ne yapmalıyım? Facebook şifre sıfırlama maili e-postası gelmiyor. Telefonuma da şifre sıfırlama doğrulama kodu gelmiyor (Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom – Avea)
Facebook şifremi unuttum nasıl geri alırım? Facebook şifre sıfırlama E-postası Mail’i gelmiyor. Cep telefonuma da gelmiyor. Ya da Facebook mail hesabımın şifresini de unuttum ne yapmalıyım hesap kurtarma başvuru iletişim adresi telefon numarası var mı?
Şifremi Unuttum nasıl alabilirim
Facebook şifresini unuttum ve Facebookda kaitli numarami kulanmiyorum nasil tekrar şifremi alabilirim
Facebook şifremi unuttum ne yapmalıyım? Facebook iletişim başvuru adreslerini deneyebilirsiniz. Alternatif olarak önerdiğimiz teknoloji müşteri hizmetlerinden destek alabilirsiniz.
Şifremi unuttum
Facebook şifremi unuttum nasıl öğrenirim? Facebook şifre sıfırlama adımlarını yaptınız mı? Facebook hesabınıza kayıtlı mail hesabına ulaşabiliyor musunuz? Daha detaylı yazar mısınız?
Facebook hesabıma giremiyorum şifre hatalı diyor e-posta hesabıma da erişim yapamıyorum ne yapmalıyım Facebook şifremi nasıl öğrenirim
Facebook şifremi unuttum alternatif detayları http://www.andronova.net/facebook-sifremi-unuttum-nasil-yenilerim/
facebook sifremi unutum yardim edermisiniz
Facebook ile iletişime geçtiniz mi? Başvuru adreslerini incelediniz mi?
Ben Arif
Yardim edin
Facebook şifremi unuttum çözümü nedir: Sorununuz için detay verir misiniz?
Şifremi unuttum ne yaptıysa olmuyor
Facebook Şifremi Unuttum: Ayşe Hanım http://www.andronova.net/facebook-sifremi-unuttum-nasil-yenilerim yazı içerisinde Facebook iletişim adresi var. Sorunu detaylı yazarak başvuru yapınız.
Facebook şifresini değiştirdim unuttum giriş yapamıyorum
Eposta acilmiyo ceptelefonla deyise bilirmiyim yardimci olun bana
Tm
Lutfen donun e postami alamiyorum faceye giremiyorum napmam lazim meil adresimi sildim telden sifresinide bilmiorum bana donun lutfen
Sifremi onutum