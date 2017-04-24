Facebook müşteri hizmetleri Türkiye telefon numarası 5 - 2 OY

Facebook çağrı merkezi müşteri hizmetleri telefon numarası Türkiye!

Facebook’ un Türkiye’ de her hangi bir Facebook desek hattı, Facebook müşteri hizmetleri veya Facebook çağrı merkezi bulunmuyor. Sadece hukuki ve vergisel anlamda bürosu bulunmaktadır. Facebook için yardım almak istiyorsanız, Facebook resmi sitesinde yer alan yardım bölümü inceleyebilirsiniz. Eğer telefondan yardım almak istiyorsanız özel destek hattı olarak 11870 teknoloji hattı bulunmaktadır. Bu hat Plus Telekom’ un özel bir hizmetidir. Ücretli bir hattır. İsterseniz bilgi alabilirsiniz. İsterseniz uzaktan bilgisayarınıza bağlantı yapılarak, sorununuz için yardım alabilirsiniz. Facebook şifremi unuttum ve Facebook hesabını kalıcı olarak silme haberlerimize bakmak ister misiniz?

Facebook kullanıcı adı ve hesap sorunu için: disabled@facebook.com

Facebook’ ta bazı talep durumları ve öneriler için: info@facebook.com

Facebook ile ilgili hesap ve kişisel güvenlik / gizlilik sorunları için: privacy@facebook.com

Grupları veya sayfaları şikayet için: appeals@facebook.com

Facebook’ un güvenlik sorunları ve açıkları için: warning@facebook.com

Facebook müşteri hizmetleri Türkiye telefon numarası

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Facebook müşteri hizmetleri Türkiye telefon numarası var mı ?

Teknoloji hattından Facebook dışında sorunlar içinde yardım alabilirsiniz. Twitter, YouTube, Instagram, WordPress, Blogger, My Yahoo, LinkedIn, DailyMotion, Fizy, Windows Live, Myspace, Google+, Flickr, Friendster, Foursquare, Delicious, Tumblr, SlideShare, Vimeo, FriendFeed, Gravatar, internet, bilgisayar, Android, iOS iPhone ve genel teknoloji sorunları için yardım talep edebilirsiniz.