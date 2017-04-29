Facebook Messenger Olmadan Nasıl Sohbet Edilir? 3 - 2 OY

Facebook Messenger olmadan sohbet etmek: Facebook son yaptığı Messenger güncellemesi ile birlikte telefondan Facebook sohbeti gerçekleştirebilmek için Facebook Messenger uygulamasını yüklemeyi zorunlu kılmıştı. Kullanıcıların oldukça tepkisini çeken bu gelişme ile birlikte eğer telefonunuzda Messenger uygulaması yok ise Facebook sohbet özelliğinden de yararlanamıyordunuz. Birçok kullanıcı bu güncelleme ile beraber Facebook mobil uygulamalarından sohbet özelliğinin tamamen kaldırıldığını düşünse de uygulama içerisinden sohbet yapmak hala mümkün.

Facebook Messenger olmadan sohbet etme

Eğer siz de Messenger uygulamasını kullanmaktan bıktınız ve Facebook’un kendi uygulaması içerisinde sohbetlerinize devam etmek istiyorsanız tek yapmanız gereken Facebook Chat Re-Enabler programını kurmak. Bir XDA kullanıcısı tarafından geliştirilen Facebook Chat Re-Enabler ile birlikte Messenger programına gerek kalmadan sohbetinize ana Facebook uygulaması üzerinden devam edebiliyorsunuz.

Facebook‘un sohbet yazılımını uygulama içerisinden neden kaldırmadığı henüz bilinmese de Facebook Chat Re-Enabler APK dosyasını telefonunuza yükleyerek konuşmalarınızı Facebook uygulamasına taşımanız şu an için mümkün. Uygulamanın ne kadar süre daha bu şekilde kullanılabileceği veya Facebook’un sohbet yazılımını mobil uygulamalardan ne zaman kaldıracağı bilinmediğinden Facebook Chat Re-Enabler‘ı ne kadar süre daha kullanmaya devam edebileceğinizi henüz bilmiyoruz.

Uygulamanın APK dosyasına ve XDA Forumu‘na buradan forum.xda-developers.com/android/apps-games/app-facebook-chat-enabler-t2934179 ulaşabilir, Messengersız Facebook sohbetinin tadını çıkarabilirsiniz.