Facebook hesabını kalıcı olarak silmek 4 - 2 OY

Facebook hesabını kalıcı olarak tamamen nasıl kapatılır? Facebook hesabınızı kapatmak isteyebilirsiniz. Facebook hesabını kalıcı olarak silme ile ilgili tüm soruların cevabı yazımızda. İşte adım adım Facebook hesap silme rehberi! Facebook hesabını kapatmak ve bir daha açılmamasını sağlamak isteyenlerin, hesaplarını kapatmak için dondurma işlemi yerine tamamen silme işlemini uygulamaları gerekiyor. Ancak hesabınızı tamamen silme, yani Facebook hesabını kalıcı olarak silme öncesi bilmeniz gerekenleri de açıklayalım. İşte Facebook hesap silme Türkçe anlatımı.

Facebook hesabını kalıcı olarak silmek

Facebook hesap silme başvuru adresi buradan. Her hangi bir sorunda önerdiğimiz destek hattını arayabilirsiniz.

Hesap kapatma öncesi bilinmesi gerekenler

– Facebook hesabınızı kapattığınızda eğer sayfanız veya gruplarınız var ve o sayfa ve grupların da tek yöneticisi sizseniz, hesapla birlikte sayfa veya gruplarda silinecektir. (Sayfanın silinmemesi için ikinci bir yönetici eklenebilir.)

– Silinen hesap bir daha hiçbir şekilde yeniden açılamıyor. Bu nedenle Facebook hesap silme öncesinde iki kere düşünün.

Uygulamaları silme

Facebook hesabınızı silmeden önce, hesabınızdaki uygulamaları da silmeniz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki bağlantıdan Facebook Uygulama Ayarlarını açmanız gerekiyor.

Daha sonra uygulama ayarlarında yer alan tüm uygulamaları yanlarında bulunan “x” ile kaldırıyoruz. Bunu yapmadığınız takdirde hesabımız kapanmıyor. Çünkü Facebook, hesapları silme sonrası 2 hafta boyunca hiçbir hareketlilik bulunmamasını istiyor.

Uygulamaları sildikten sonra aşağıdaki bağlantıya giderek “Hesabımı Sil” butonuna tıklamanız gerekiyor. Facebook hesabınıza 14 gün giriş yapmamanız gerekiyor. Eğer giriş yaparsanız Facebook hesabınız tekrar etkinleşir.