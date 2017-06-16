Facebook fotoğrafları toplu indirme Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi? Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Facebook hesabınızda bulunan fotoğraflar birden fazla albüm altında bulunduğundan, bütün fotoğraflarınızı almak istediğinizde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Sadece yüklediğiniz değil, arkadaşlarınızın sizi etiketlediği fotoğrafları da bulup topluca indirebilmek istemez misiniz?

Pick & Zip isimli uygulama tam olarak bu noktada işinize yarıyor. Sadece sizin yüklediklerinizi değil, size ait olan bütün fotoğrafları bir araya toplayıp “.zip” formatında sıkıştırılmış olarak indirmenizi sağlayan bu uygulama sayesinde oldukça rahat bir şekilde fotoğraflarınızı alabilirsiniz.

Facebook fotoğrafları toplu indirme

İlk olarak uygulamanın bulunduğu Picknzip sitesine picknzip.com giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapıp Facebook hesabınızı siteye bağladıktan sonra karşınıza gelen ekranda sol alt köşede duran “Find My Photos” seçeneğini seçerek Facebook üzerindeki bütün fotoğraf ve videolarınızı bulmasını sağlıyorsunuz. Bu işlem dosya sayısına göre biraz uzun sürebilir.

Uygulama size bütün görsel içerikleri sunuyor. İsterseniz sadece belirli albümleri seçebilir veya bütün dosyaları birlikte indirebilirsiniz. Ayrıca soldaki listeden arkadaşlarınızın veya dahil olduğunuz grupların içerisindeki fotoğrafları da görmeniz mümkün.

Bütün fotoğrafları indirmek istiyorsanız “Select All” diyip yanda bulunan “Download” tuşuna başarak işlemi başlatabilirsiniz. İndireceğiniz fotoğrafları “.zip” formatında sıkıştırılmış olarak indirebileceğiniz gibi, PDF formatında indirme imkanınız da bulunuyor. Burada seçim size kalmış.

Uygulamanın Facebook bağlantısı istemesi sizi endişelendirmesin. Hızlı bir biçimde bütün fotoğraflarınızı, kalite kaybı olmadan, indirebileceğiniz bu uygulama hesabınızı herhangi bir şekilde tehlikeye atmaz. Ayrıca bu uygulama aracılığıyla Instagram hesabınızda bulunan resimleri de indirmeniz mümkün.