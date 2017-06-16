Facebook arama geçmişi nasıl silinir temizlenir Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi? Müşteri Hizmetleri. Yazıyı Beğendin mi?

Facebook‘un farkında olmasanız da arama Facebook içerisinde yaptığınız tüm işlemleri kayıt altına alır. Buna aramalarınızda dahil. Facebook bunu sizin için özelleştirmiş haberler çıkarmak ve ileride yapacağınız aramalarda hızlı sonuçlar elde etmeniz için yapıyor olsa da rahatsız olabilirsiniz. Eğer siz de bu durumdan rahatsız oluyor ve Facebook arama geçmişinizi nasıl sileceğinizi merak ediyorsanız birkaç kolay adımda bu işlemi hızlıca yapmak mümkün.

Profil, Anasayfa ve bildirim kısımlarının bulunduğu üst panelden en sağdaki aşağıya doğru açılır ok işaretine tıklayarak Hareketler Dökümü‘nü seçin.

Sol panelde bulunan Fotoğraflar, Beğenmeler ve Yorumlar kısmının hemen altında bulunan daha fazla seçeneğine tıklayarak açılan aşağıdaki seçeneklerden Ara‘yı seçin.

Sağ üst köşede Ana Sayfa butonunun hemen altında bulunan “Arama Kayıtlarını Sil” butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan ekrandan “Arama Kayıtlarını Sil” butonuna tıklayın.

Ve işlem tamam! Yukarıda belirtildiği gibi Facebook arama geçmişinizi sadece daha iyi arama sonuçları çıkarmak için kullansa da farklı nedenler ile silme ihtiyacı hissedebileceğinizi düşündük. Bu işlemi yaptıktan sonra Facebook tekrar arama geçmişinizi kayıt etmeye devam edecektir. İhtiyaç duyduğunuz zamanlar için bu işlemi ara ara yapmanızda fayda var.