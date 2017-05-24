En iyi Android film uygulamaları 4 - 1 OY

Film izlemeyen insan yoktur herhalde. Akıllı telefon kullanım oranı arttıkça artık herşey telefonumuzda yer alıyor tabi film izlemek isteyen kullanıcılarda google play store’da uygulama arıyor. Bizde sizlere Android film uygulamaları adlı konumuzu paylaşarak film izleme uygulamaları hakkında detaylı bilgi ve içerik vereceğiz. En popüler uygulamalara şöyle başlayalım. Tabi bu uygulamaları kullanırken veya indirirken internet hız ve bağlantınızın iyi olması daha akıcı donmadan bir film keyfi yapmanıza yarayacaktır. Wifi kullanıcıları içinde modeme yakın olmaları yeterli olacaktır.

Android Film Uygulamaları

IMDb

Açılımı Internet Movie Database olan bu uygulama içeriği oldukça geniş ve kullanışlı. Ayrıca uygulama içerisinde 1.5 milyondan fazla film ve 3 milyondan fazla oyuncu, yönetmen, yapımcı çalışanların bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu program android film uygulamaları yazımızda en iyi uygulama diyebilirm. Diğer bir özelliği ise filmlerin fragmanlarını izleme olanağı sunuyor.

Viki

Bu uygulama bir çok içeriği barındırıyor android film uygulamaları konumuzum en iyilerinden diyebilirim. Uygulama içerisinde tv programları, video yayınları, filmler var. Ayrıca 150 dilde tercüme etmesi en büyük özelliklerinden sayılabilir. Uygulama içerisinde kore dizilerden, animelere ayrıca NBC programları gibi yüzlerce içerik mevcut.

RunPee

Uygulama oldukça basit ve kullanışlı diyebiliriz. Örneğin film izlerken durdurulmuyor fakat film’in önemsiz yerlerini otomatik bir şekilde tespit ederek size uyarı veriyor tuvalete gidebilmeniz için bir fırsat doğuyor. Oldukça ilginç bir uygulama diyebiliriz.

HD Film izle

Uygulama google play store’da popülerler arasında diyebiliriz. Uygulama içi arama, ayrıca bir çok film kategorisine yer verilmiş. Filmler hakkında yorum yazabilir fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Uygulama içi özelliklerde film’i popüler kısma ekleyip kısaca ulaşabilme imkanı sunuyor.

Dailymotion

Sıradaki uygulamamız dailymotion bu uygulama içi videoları oldukça fazla yaklasık 50 milyondan fazla içerik mevcut. Video oynatıcısı açısından özel tasarlanmış teması ile android kullanıcıların çok rahat bir şekilde kullanması sağlanmış. Android film uygulamaları yazımızdaki IMDb’den sonraki en stabil çalışan uygulama diyebilirim.

Genel bir değerlendirme yaparsak sizlere android film uygulamaları konumuzda genel olarak hepsi kullanışlı diyebiliriz. Fakat IMDb uygulaması diğer dört uygulamadan biraz daha önde diyebilirim. İçeriği bol olması artı bir avantaj.