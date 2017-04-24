Dark Echo Oyun İncelemesi 5 - 1 OY

Mobil korku ve gerilim oyunu olarak AppStore üzerinde haftanın uygulaması seçilen Dark Echo oyununu oynadık ve inceledik. Son dönemde özellikle konsol ve pc oyunları arasında artan korku oyunu ilgisinin bu oyun ile birlikte başlayarak yavaş yavaş da olsa mobil platformlara da taşınacağını düşünüyorum.

RAC7 Games firması tarafından çıkarılan Dark Echo oyunu, AppStore üzerindeki birçok oyundan tamamen konusu ile ayrılıyor. Sizin de bildiğiniz gibi konu mobil oyunlar olunca çoğu kişinin ilk aklına gelen şey korku oyunları olmuyor. Sizi bilmem ancak ben oynarken çok eğlendim. Gerek sesleri gerekse konsepti ile firma çok güzel bir iş çıkarmış.

Dark Echo Oynanışı

Dark Echo , korku konseptini ilginç ses efektleri ile sağlayan bir oyun. Bu yüzden kulaklıkla ve yüksek seste oynamanız oyundan alacağınız keyfi oldukça artıracaktır.

Oynanış çok kolay bir alt yapıya sahip olan oyunda sadece karakterimizin ayak izlerini görüyoruz. Her adım attığında çıkan beyaz dalgalar ile de yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Oyunda ilerledikçe sarı ve kırmızı renkte titreşim dalgaları da karşımıza çıkmaya başlıyor. Dark Echo oyunun en ilgi çekici yanı da bu noktada başlıyor. Kırmızı dalgalar tehlike, sarı dalgalar ise alınabilecek veya engeli geçmek için kullanılan nesneleri simgeliyor.

Oyun içi seslerden nesnelerin neler olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Bir süre sonra zorlaşmaya başlayan oyunda kırmızı titreşim dalgası olarak gösterilen tehlikelerin sizi kovalamaya başladığını fark edeceksiniz. Bunlara yakalanmadan oyunu bitirmek ve müziğin de verdiği gaz ile korkup acele etmemek elde değil.

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Dark Echo oyunu AppStore üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor ancak Android üzerinden oyunu almak için 3,99 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Verdiğiniz paraya değeceğine emin olabilirsiniz.

Oyunun benim açımdan en güzel yanlarından biri de reklam ve oyun içi satın almanın hiç olmaması. Son dönemde çıkan oyunlar düşünüldüğünde bu kalitede bir oyun için oldukça olumlu bir faktör.

Oyunu Android platformu için Google Play, iOS platformu için App Store indirebilirsiniz.

Dark Echo Rekorları

İnternette araştırmama rağmen Dark Echo rekorları ile ilgili ancak bir kaç video ve içerik bulabildim. Eminim daha fazla yol kateden arkadaşlar da vardır. Eğer siz daha fazla yaptınız ve gördüyseniz yorum kısmından bize iletmeyi unutmayın.

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Genelde mobil oyunların insanların kafasında oluşturduğu algı “boş zamanları geçirme” olsa da Dark Echo ‘nun boş zamanlarınızın dışında da severek oynayacağınız bir oyun olduğu düşünüyorum. Herkese iyi oyunlar.