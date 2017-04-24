CS Go Sistem Gereksinimleri 3.92 - 39 OY

Bu yazımızda sizlere CS Go sistem gereksinimleri hakkında bilgilendireceğiz. Ülkemizde birçok takipçisi olan ve hastalarının çok bulunduğu Counter Strike oyunu artık piksellikten çıkıp yeni bir dünyaya geçiş yapıldı. Counter Strike Global Offensive oyunu ile birlikte artık M4A1’ler ve AK47 gibi silahlar daha gerçekçi. Counter Strike Global Offensive, Steam’de Haziran 2012’de satışa sunulan oyun satış rekorları kırmıştı. Haydi biraz da CS Go sistem gereksinimleri hakkında konuşalım.

CS Go Sistem Gereksinimleri

Bu oyun için orta bir bilgisayar veya laptop yeterli olacaktır.İyi bir gamer Mouse ile de güzel bir makro yapılan bu oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle;

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows 7 / Windows Vista

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Phenom X3 8750

RAM: 2 GB

Gerekli Boş Harddisk Alanı: Oyunun kurulabilmesi için gerekli görülen boş alan 10 GB olarak belirtiliyor.

Ekran kartı: (256 MB) Pixel Shader 3.0 destekli ekran kartı

Direct X: Dx 9

Bu düzeydeki bir bilgisayar bu oyun için yeterli olacaktır lâkin daha yüksek bir bilgisayarla daha iyi bir verim alınabilir. Ayrıca Dead Island Riptide Sistem Gereksinimleri ve Batman Arkham Knight Sistem Gereksinimleri yazılarımıza bir göz atabilirsiniz.