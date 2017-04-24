CS Go Sistem Gereksinimleri
Bu yazımızda sizlere CS Go sistem gereksinimleri hakkında bilgilendireceğiz. Ülkemizde birçok takipçisi olan ve hastalarının çok bulunduğu Counter Strike oyunu artık piksellikten çıkıp yeni bir dünyaya geçiş yapıldı. Counter Strike Global Offensive oyunu ile birlikte artık M4A1’ler ve AK47 gibi silahlar daha gerçekçi. Counter Strike Global Offensive, Steam’de Haziran 2012’de satışa sunulan oyun satış rekorları kırmıştı. Haydi biraz da CS Go sistem gereksinimleri hakkında konuşalım.
CS Go Sistem Gereksinimleri
Bu oyun için orta bir bilgisayar veya laptop yeterli olacaktır.İyi bir gamer Mouse ile de güzel bir makro yapılan bu oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle;
Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows XP / Windows 7 / Windows Vista
İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Phenom X3 8750
RAM: 2 GB
Gerekli Boş Harddisk Alanı: Oyunun kurulabilmesi için gerekli görülen boş alan 10 GB olarak belirtiliyor.
Ekran kartı: (256 MB) Pixel Shader 3.0 destekli ekran kartı
Direct X: Dx 9
Bu düzeydeki bir bilgisayar bu oyun için yeterli olacaktır lâkin daha yüksek bir bilgisayarla daha iyi bir verim alınabilir. Ayrıca Dead Island Riptide Sistem Gereksinimleri ve Batman Arkham Knight Sistem Gereksinimleri yazılarımıza bir göz atabilirsiniz.
596 thoughts on “CS Go Sistem Gereksinimleri”
cs:go kaç gb 😀
Yükleme yapabilmek için minimum 7 GB boş alanınızın olması gerekiyor.
Beyler benim w10 6gb ram intel core i5 3230M,2.6GHz HDD 500GB rahat kasmadan oynayabilitmiyim arkadaslar
hertürlü kardeş
bişey sorcam işlemci AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2.20 GHz
RAM 3,00 GB
Sistem türü : 32 bit işletim sistemi grafikleri düşürürsem kasar mı lütfen cevaplayın
bide win7 Professional
benim eski pc de bu özelliklere sahipti kaldırıyodu
Mrb 4 gb ram geforce 6600 le 1 gb 2.1 ghz işlemci ddr 2 alarmı açarsa oynatırmı
gforce 6600 demı 1 gb ram var
gençler benim işlemcim amd a4 4000 yetiyomu
cs:go kaç gb 😀
Yükleme yapabilmek için minimum 7 GB boş alanınızın olması gerekiyor.
Abi benim pc benden eski 10 yıllık pc kaldırmıyo hiç birşey 🙁
Mrb ddr 2 4 gb ram 1124 mb geforce 6600 le i3 2.1 ghz işlemci boş alan 70 gb
kardeşim kaldırımı sence ?
Ram=1GB
işlemci =Pentium(R) Dual-Core CPU 3.07ghz
ekran kartı=Asus HD5450 GDDR3 1GB 64Bit ATI Radeon DX11 Ekran Kartı
Ram’den dolayı performans sorunu yaşayabilirsin Serhat.
abi cevap verir misin kaldırır mı ?
RAM : 2 GB
İŞLEMCİ : 2.00 gHz
Ekran Kartı : 1787 MB
kardeşim eğere işlemcinx2 ise ekran katın kendine ağit kapasiteside 256mb ise azıcık kasar
Ekran kartım yok kasarmı
açar reis 🙂
Kaldırmaz büyük ihtimalle
olmaz kardeş
Kaldirmaz en az 2 gb ram istiyo
INTEL[R] PENTİUM[R] DUAL CPU E2140
@ 1.60GHZ 1.60 GHZ
RAM: 3GB
32 BİT KALDIRIRMI ARKADAŞLAR LÜTFEN
Kaldırmaz kardeşim ram cok düşük kasar
kardeşim kaldırımı sence ?
Ram=1GB
işlemci =Pentium(R) Dual-Core CPU 3.07ghz
ekran kartı=Asus HD5450 GDDR3 1GB 64Bit ATI Radeon DX11 Ekran Kartı
Ram’den dolayı performans sorunu yaşayabilirsin Serhat.
abi cevap verir misin kaldırır mı ?
RAM : 2 GB
İŞLEMCİ : 2.00 gHz
Ekran Kartı : 1787 MB
kardeşim eğere işlemcinx2 ise ekran katın kendine ağit kapasiteside 256mb ise azıcık kasar
hocam işletim sistemi oyun performansını etkilermi?
Daha çok sahip olduğun ekipman ve özelliklerine bağlı olsa da uyum nedeniyle bir miktar performansı etkiler.
hocam işletim sistemi oyun performansını etkilermi?
Daha çok sahip olduğun ekipman ve özelliklerine bağlı olsa da uyum nedeniyle bir miktar performansı etkiler.
merhaba i3 islemci 2.13 ghz
nvdia 335 gt 2gb
3gb ram
130 gb bos alan
directx 11
laptop cs g.o kaldırırmı ??
merhaba i3 islemci 2.13 ghz
nvdia 335 gt 2gb
3gb ram
130 gb bos alan
directx 11
laptop cs g.o kaldırırmı ??
merhaba i3 islemci 2.13 ghz
nvdia 335 gt 2gb
3gb ram
130 gb bos alan
directx 11
laptop cs g.o kaldırırmı ??
Normal de kaldırır 🙂
merhaba i3 islemci 2.13 ghz
nvdia 335 gt 2gb
3gb ram
130 gb bos alan
directx 11
laptop cs g.o kaldırırmı ??
Normal de kaldırır 🙂
pixel shader 2.5 ama olurmu
pixel shader 2.5 ama olurmu
2 gb ram
2.6 Ghz
256 mb ekran kartı 🙁
Çokmu etkiler oyunu ekran kartı
256 mb ekran kartı ? Mario oynıya biliyo musun kardeşim ? İndirmesen iyi edersin
😀
256 mb belleği paylaşımsız ise oyunu çok rahat açar aslında, ancak asıl önemli olan veriyolu hızı, bellek türü ve merkezi grafik işlemcinin hızıdır.
Beyler 2.50 gb ram 1.50 gb ekran kartı 2.01 ghz beyler kaldırırmı kaldırısa kaç fps alırım
2 gb ram
2.6 Ghz
256 mb ekran kartı 🙁
Çokmu etkiler oyunu ekran kartı
256 mb ekran kartı ? Mario oynıya biliyo musun kardeşim ? İndirmesen iyi edersin
😀
256 mb belleği paylaşımsız ise oyunu çok rahat açar aslında, ancak asıl önemli olan veriyolu hızı, bellek türü ve merkezi grafik işlemcinin hızıdır.
2 gb ram
1791 mb ekran kartı
2.80 ghz
32 bit
kasarmı veya açarmı oyunu ??
2 gb ram
1791 mb ekran kartı
2.80 ghz
32 bit
kasarmı veya açarmı oyunu ??
3 gb ram
intel core i5 inside
nvidia geforce 540m 1 gb yeterli midir
3 gb ram
intel core i5 inside
nvidia geforce 540m 1 gb yeterli midir
Bu Özellikler bilgisayarda var ama tek eksikliğim windowsum deneme sürümü çalışırmı ?
Bu Özellikler bilgisayarda var ama tek eksikliğim windowsum deneme sürümü çalışırmı ?
2gb ram
1gb ekran kartı
2.93 ghz işlemci Kaldırırmı hocam?
2gb ram
1gb ekran kartı
2.93 ghz işlemci Kaldırırmı hocam?
2,50 gb ram
500mb ekran kartı
2,50 ghz işlemci
kaldırırmı
2,50 gb ram
500mb ekran kartı
2,50 ghz işlemci
kaldırırmı
8gb ram 2,7 hız işlemci 2 gb ekran kartı Winows 8 ASUS
8gb ram 2,7 hız işlemci 2 gb ekran kartı Winows 8 ASUS
3GB RAM
1776 GB Ekran Kartı
2.93GHZ
Nividia G100
Kaldırırmı Solermısınız Şimdiden Teşşekurler 🙂
3GB RAM
1776 GB Ekran Kartı
2.93GHZ
Nividia G100
Kaldırırmı Solermısınız Şimdiden Teşşekurler 🙂
intel core i5 4gb ram 2gb ekran kartı nvidia geforce g 820M kaldırırmı?
İsmail sistemin yeterli, oyunu 65-80 fps de oynayabilirsin.
benimkide aynısı casperr
intel core i5 4gb ram 2gb ekran kartı nvidia geforce g 820M kaldırırmı?
İsmail sistemin yeterli, oyunu 65-80 fps de oynayabilirsin.
benimkide aynısı casperr
lan gta 5 bile kaldırır cs go yu rahat kadırır kardeşim sıkıntı yok ama ramını 8 e yükseltirsen her oyunuda yükleyebilirsin :):):)
orosunun evladı kaldırmaz ne mal adamsın
mrb arkadaşlar acil cvp lutfen sistem ozellıklerim
intel core i-5 5200u hızı 2.20 /2.7 işlemcı hızı
4gb ram
64 bit
ekran kartı amd radeon r5 330 boyutu 2 gb
kasar mı pc kaldırımı
windos 8.1
mrb arkadaşlar acil cvp lutfen sistem ozellıklerim
intel core i-5 5200u hızı 2.20 /2.7 işlemcı hızı
4gb ram
64 bit
ekran kartı amd radeon r5 330 boyutu 2 gb
kasar mı pc kaldırımı
windos 8.1
İntel Pentium 4 2.8 Ghz
4 GB Ram
Sapphire HD 5570
sadece dust2, nuke ve cache de rekabetçi oynayabilirsiniz bu sistemle (cache’de fps biraz düşük ama o kadar oynayışı etkilemiyor)
İntel Pentium 4 2.8 Ghz
4 GB Ram
Sapphire HD 5570
sadece dust2, nuke ve cache de rekabetçi oynayabilirsiniz bu sistemle (cache’de fps biraz düşük ama o kadar oynayışı etkilemiyor)
1 gb ram 537 mb ekran kartı intel pentium dual core minimumda oynuyabilirmiyim
1 gb ram 537 mb ekran kartı intel pentium dual core minimumda oynuyabilirmiyim
Merhaba cevaplarsan sevinirim 🙂
2 GB ram
1 GB Nvidia geforge 210
3000 GHZ
Merhaba cevaplarsan sevinirim 🙂
2 GB ram
1 GB Nvidia geforge 210
3000 GHZ
Arkadaşlar
4 Gb Ram
Ati Radeon 4300/4500 HD Series
32 bit
2.90 ghz
Low Da Kaldırırmı ?
rahat rahat kaldırır
Arkadaşlar
4 Gb Ram
Ati Radeon 4300/4500 HD Series
32 bit
2.90 ghz
Low Da Kaldırırmı ?
rahat rahat kaldırır
gt 335m
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11
kaldırırmı
laptop
gt 335m
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11
kaldırırmı
laptop
gt 335m
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11
LUTFEN CEVAPLARMISINIZ LAPTOP CS G.O KALDIRIRMI GTA VI KALDIRIYORDU
gt 335m
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11
LUTFEN CEVAPLARMISINIZ LAPTOP CS G.O KALDIRIRMI GTA VI KALDIRIYORDU
Arrkadaşlar
İ5
2GB Ram
4GB HDD
Ekran Kartı : Nvida
DirectX: 9
Pardon DirectX: 11
Arrkadaşlar
İ5
2GB Ram
4GB HDD
Ekran Kartı : Nvida
DirectX: 9
Pardon DirectX: 11
gt 335m 1gb ekran kartı
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11
gt 335m 1gb ekran kartı
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11
gt 335m 1gb ekran kartı
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11
KALDIRIRMI CS G.O YU
Merhaba aaa, sistemin kaldırır ama alıcan fps ise 45-65 dir.
gt 335m 1gb ekran kartı
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11
KALDIRIRMI CS G.O YU
Merhaba aaa, sistemin kaldırır ama alıcan fps ise 45-65 dir.
2 gb ram az gibi benimde 2gb ram var nasıl oynarım kasarmı
oyunu açamaya bilirsin oyun zaten 2gb ram istiyo başka hiç bişey açmaman lazım
oda mümkün değil ama açabilir şansına
kardeş sanal bellek diye bişi var onu yap rahatlıkla açarsın 🙂
2 gb ram az gibi benimde 2gb ram var nasıl oynarım kasarmı
oyunu açamaya bilirsin oyun zaten 2gb ram istiyo başka hiç bişey açmaman lazım
oda mümkün değil ama açabilir şansına
kardeş sanal bellek diye bişi var onu yap rahatlıkla açarsın 🙂
wimdows 7 64 bit gerek mi
wimdows 7 64 bit gerek mi
3gb ram intel core e4600 r7 240 amd 128 bit 2gb nasıl oynarmı reis?
3gb ram intel core e4600 r7 240 amd 128 bit 2gb nasıl oynarmı reis?
Merhaba, Sistemim şöyle:
İntel i5 3339Y CPU @ 1.50Ghz
4 GB Ram
64 Bit
İntel HD Graphics Family 4000
Windows 10
Oynasam yeter … 😀
Portege mi?? 😀
emre ekrankartının shader 3 destekli olması gerekiyor açmayabilir
Merhaba, Sistemim şöyle:
İntel i5 3339Y CPU @ 1.50Ghz
4 GB Ram
64 Bit
İntel HD Graphics Family 4000
Windows 10
Oynasam yeter … 😀
Portege mi?? 😀
emre ekrankartının shader 3 destekli olması gerekiyor açmayabilir
benim 4 gb ram i2 (R) quad cpu q8200 2.33 ghz win 8 pro ekran kartı ise 2 gb nıveda geforce 100 kaldırırmı ?
benim 4 gb ram i2 (R) quad cpu q8200 2.33 ghz win 8 pro ekran kartı ise 2 gb nıveda geforce 100 kaldırırmı ?
Merhabalar
İntel Pentium cpu b970
2.30 Hz
4 gm ram
GeForce gt 630M
64 bit
ekran kartı : 1664 mb
kaldırırmı kaldırırsa, kasarmı veya hiçmi kaldırmaz cevap bekliyorum 🙂
ekran kartını değiştir
kardeşim benim 2 GB ram 32 bit işlemci ATI RADEON HD 2400 Pro 1gb ekran kartı kaldırır mı cs:go
Merhabalar
İntel Pentium cpu b970
2.30 Hz
4 gm ram
GeForce gt 630M
64 bit
ekran kartı : 1664 mb
kaldırırmı kaldırırsa, kasarmı veya hiçmi kaldırmaz cevap bekliyorum 🙂
ekran kartını değiştir
kardeşim benim 2 GB ram 32 bit işlemci ATI RADEON HD 2400 Pro 1gb ekran kartı kaldırır mı cs:go
directX 11 2gb ram intel(r) Core i3 cpu m380 @2.53hz(4CPUs) 2.5ghz nvidıa geforce 310 m 1717 mb csgo kaldırır mı pls cevap
directX 11 2gb ram intel(r) Core i3 cpu m380 @2.53hz(4CPUs) 2.5ghz nvidıa geforce 310 m 1717 mb csgo kaldırır mı pls cevap
arkadaslar acill win 7 professional intel core i5 64 bit işletim sistemi 1.70 ghz 2.40 ghz (anlatamadıysam özür dilerim)
arkadaslar acill win 7 professional intel core i5 64 bit işletim sistemi 1.70 ghz 2.40 ghz (anlatamadıysam özür dilerim)
gt 335m 1gb ekran kartı
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11 760P OYNUYUCAM FULL HD DEYIL HD KALDIRIRMI LOWDA
gt 335m 1gb ekran kartı
i3 2.13 ghz
2.5 gb ram
130 gb bos alan
directx 11 760P OYNUYUCAM FULL HD DEYIL HD KALDIRIRMI LOWDA
işlemcim peintum 4 3.0 ghz ekran kartı nvidia ge force 7300se/7200gs 1.5 gb shader 4 olması lazım sizce steam da almaya değermi diğer gereknimler sıkıntı değil
işlemcim peintum 4 3.0 ghz ekran kartı nvidia ge force 7300se/7200gs 1.5 gb shader 4 olması lazım sizce steam da almaya değermi diğer gereknimler sıkıntı değil
işlemcim: intel(R) core(tm) 2 duo cpu E7500 @2.93GHz ve oynayabilirmiyim işlemcim bu ve yeni shder 3 destekli ekrankartı arıyorum fazla pahalı olmamak kaydıyla önerebilirmisiniz
@emirhanrehber:disqus
işlemcim: intel(R) core(tm) 2 duo cpu E7500 @2.93GHz ve oynayabilirmiyim işlemcim bu ve yeni shder 3 destekli ekrankartı arıyorum fazla pahalı olmamak kaydıyla önerebilirmisiniz
@emirhanrehber:disqus
i5 4 GB RAM 2786mb ekran kartı kaç fps de oyanrım yaklaşık 80 ustu olrusa harika olur.
i5 4 GB RAM 2786mb ekran kartı kaç fps de oyanrım yaklaşık 80 ustu olrusa harika olur.
Win 7
İşlemci: Intel core i5 2450 cpu 2.50 Ghz
Ekran: Intel HD G. 4 GB
Ram: Direct 8 GB
Kaldırırmı hocam ? 🙂
evet
Win 7
İşlemci: Intel core i5 2450 cpu 2.50 Ghz
Ekran: Intel HD G. 4 GB
Ram: Direct 8 GB
Kaldırırmı hocam ? 🙂
evet
Kaldırırmı Hocam 🙂 Lütfen Yardım
hayatta kaldırmaz çöker
kldır maz 2 gbb ram dan düşük ram in var
Kaldırırmı Hocam 🙂 Lütfen Yardım
hayatta kaldırmaz çöker
kldır maz 2 gbb ram dan düşük ram in var
beyler acil sorunsuz çalıştırırmı ?
Kaldırır Sanırım 😀
Benimki Kaldırırmı ?
ters yatırırız düz …… 😀 asdasdsad
beyler acil sorunsuz çalıştırırmı ?
Kaldırır Sanırım 😀
Benimki Kaldırırmı ?
ters yatırırız düz …… 😀 asdasdsad
intel core 2 duo E7500 2.93 ghz 4 gb ram amd r7 240 2 gb ekran kartı kaç fps alabilirm?
intel core 2 duo E7500 2.93 ghz 4 gb ram amd r7 240 2 gb ekran kartı kaç fps alabilirm?
intel core 2 duo E7500 2.93 gh
2gb ram
geforce 9600 GT kaç fps alırım
30 40 fps ramdan dolayı minimum ram 2 gb oluyor ama çok kasmaz
Kasabilir ramden dolayı 2 gb ramin 1 gb ını sistem kullanıyor zaten tavsiye etmem ben
kardeşim benim pc 2gb ram 2.00 ghz işlemci 1787 mb ati radeon hd graphics 3600 series minimum ayarlarda oynıyabilir miyim
intel core 2 duo E7500 2.93 gh
2gb ram
geforce 9600 GT kaç fps alırım
30 40 fps ramdan dolayı minimum ram 2 gb oluyor ama çok kasmaz
Kasabilir ramden dolayı 2 gb ramin 1 gb ını sistem kullanıyor zaten tavsiye etmem ben
kardeşim benim pc 2gb ram 2.00 ghz işlemci 1787 mb ati radeon hd graphics 3600 series minimum ayarlarda oynıyabilir miyim
pcmin sitemine nasıl bakıcam
pcmin sitemine nasıl bakıcam
intel core i3 4gb ram 2gb AMD radeon graphıcs ekran kartı kaç fps alırım
60 ı geçer
intel core i3 4gb ram 2gb AMD radeon graphıcs ekran kartı kaç fps alırım
60 ı geçer
Win 7
İşlemci: Intel core i5 2450 cpu 2.50 Ghz
Ekran: Intel HD G. 4 GB
Ram: Direct 8 GB
Kaldırırmı?
kaldırır
Win 7
İşlemci: Intel core i5 2450 cpu 2.50 Ghz
Ekran: Intel HD G. 4 GB
Ram: Direct 8 GB
Kaldırırmı?
kaldırır
Arkadaşlar kasmadan kaldır mı? Yoksa yeni bir işlemci alacağım.
az kasar o kasma oda ram 2 gb 1 yüksek minimum ram 2 gb oluuyor çünkü
Arkadaşlar kasmadan kaldır mı? Yoksa yeni bir işlemci alacağım.
az kasar o kasma oda ram 2 gb 1 yüksek minimum ram 2 gb oluuyor çünkü
Kasmadan kaldırırmı
kaldırır kardeşim driverların güncelse hiç bir sıkıntı yaşamazsın.
Kasmadan kaldırırmı
kaldırır kardeşim driverların güncelse hiç bir sıkıntı yaşamazsın.
kaldırırmı hocam
kaldırmaz 2 gb ram lazım minimum üzgünüm
512 mb ekran kartı 6200le
kaldırırmı hocam
kaldırmaz 2 gb ram lazım minimum üzgünüm
512 mb ekran kartı 6200le
Abi kaldırırmı ya kaldırdığı oyunların listesi bayağı azda şüphe ediyorum 🙁
Ram yetersiz bence zorlama hiç
Abi kaldırırmı ya kaldırdığı oyunların listesi bayağı azda şüphe ediyorum 🙁
Ram yetersiz bence zorlama hiç
benim arkadaşımın ram 2 gb ama hiç kasmadan oynuyor
denemende fayda var fakat ekran kartın 1 veya 1 gb den yüksekse rahatça oynarsın kardeşim
Abi Pls Cevap
8 GB Ram
Nvidia GT 630M
İşlemci Unuttum Ama 2.30 Falandır
Cs Go Kaç FPS Kaldırır ?
Aynı ekran kartı var ama işlemcim farklı senden ben 1280*1024 düşük özelliklerde oynuyorum 60 ın altına düşmüyor rahat oynarsın yani
Abi Pls Cevap
8 GB Ram
Nvidia GT 630M
İşlemci Unuttum Ama 2.30 Falandır
Cs Go Kaç FPS Kaldırır ?
Aynı ekran kartı var ama işlemcim farklı senden ben 1280*1024 düşük özelliklerde oynuyorum 60 ın altına düşmüyor rahat oynarsın yani
AMD A4-5000 RADEON HD GRAFİK 1.50 GHz 4.00 GB RAM 64 BİT İŞLEMCİ DENEYİMİ 4,6 kaldırırmı
AMD A4-5000 RADEON HD GRAFİK 1.50 GHz 4.00 GB RAM 64 BİT İŞLEMCİ DENEYİMİ 4,6 kaldırırmı
Arkadaşlar bir yardımcı olursanız sevinirim.Pcm sony vaio 4GB Ram Nvidia GeForce 410m ekran kartı( 2256) i3 2.20GhZ işlemci hızı sizce oyun kaldırır mı kaldırırsa ne kadar seviyede oynayabilirm oyunu satın almayı düşünüyorum da
Arkadaşlar bir yardımcı olursanız sevinirim.Pcm sony vaio 4GB Ram Nvidia GeForce 410m ekran kartı( 2256) i3 2.20GhZ işlemci hızı sizce oyun kaldırır mı kaldırırsa ne kadar seviyede oynayabilirm oyunu satın almayı düşünüyorum da
İntel Core İ3 2 gb ram 2.53 ghz İntelHDGraphics 782 mb ekran kartı kaldırırmı kaldıırsa kaç fps ?
İntel Core İ3 2 gb ram 2.53 ghz İntelHDGraphics 782 mb ekran kartı kaldırırmı kaldıırsa kaç fps ?
Arkadaşlar kasar mı?
intel corei3 3.6GHz RAM:4 GB EKRAN KARTI: 1GB Windows 8.1 64 Bit
kasmaz
Arkadaşlar kasar mı?
intel corei3 3.6GHz RAM:4 GB EKRAN KARTI: 1GB Windows 8.1 64 Bit
kasmaz
arkadaşlar windows 8 olsa yine de yüklenir mi?
arkadaşlar windows 8 olsa yine de yüklenir mi?
intel core i3 2gb ram 32 bit işletim sistemi kaldırır mı ??
intel core i3 2gb ram 32 bit işletim sistemi kaldırır mı ??
arkadaşlar benim pcm leptop da pc özelliklerim ise 4GB ram 64 bit işlemci X64 bit taban acaba kaldırırmı cs:go yu nolur söleyin param boşa gitmesin lütfen
arkadaşlar benim pcm leptop da pc özelliklerim ise 4GB ram 64 bit işlemci X64 bit taban acaba kaldırırmı cs:go yu nolur söleyin param boşa gitmesin lütfen
arkadaşlar benim bilgisayarım leptop pc özelliklerim ise 4GB ram 64 bit işlemci X64 bit taban işlemcisi var kaldırırmı acabaaaa pls söleyin
arkadaşlar benim bilgisayarım leptop pc özelliklerim ise 4GB ram 64 bit işlemci X64 bit taban işlemcisi var kaldırırmı acabaaaa pls söleyin
Kaldırır değilim
Degilmi
Kaldırır değilim
Degilmi
arkadaşlar kasarmı
işlemci : Intel(R) Core(TM) İ5-2410M CPU @ 2.30GHz 2.30GHz
Bellek : 4,00 GB
Sistem Türü : 64 bit
yok rahat oynar
arkadaşlar kasarmı
işlemci : Intel(R) Core(TM) İ5-2410M CPU @ 2.30GHz 2.30GHz
Bellek : 4,00 GB
Sistem Türü : 64 bit
yok rahat oynar
win 8 olurmu ve kasar mı bunda yada çalışır mı lütfen cevap verin acilll !!!!!!! ?
hafif kasar ama rahat oynaya bilirsin orta seviye düzenle
windows 8 olduğu halde bile çalışır mı
win 8 olurmu ve kasar mı bunda yada çalışır mı lütfen cevap verin acilll !!!!!!! ?
hafif kasar ama rahat oynaya bilirsin orta seviye düzenle
windows 8 olduğu halde bile çalışır mı
Kasarmı yardım
Windows 7 Home Basic
işlemci : AMD Turion X2 64
Ram: 3,00 GB
sistem türü: 32 bit işletim sistemi
Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8200m G 1407 MB Ekran kartı
vede kaç fps alırım
Kasarmı yardım
Windows 7 Home Basic
işlemci : AMD Turion X2 64
Ram: 3,00 GB
sistem türü: 32 bit işletim sistemi
Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8200m G 1407 MB Ekran kartı
vede kaç fps alırım
kasarmı yada kaç fps alırım
intel core i7 1600 hz
16 gb ram
NVDIA GeForce GTX980 8 GB
piç gösterişcisi
yarramı bile kaldırır aq
oha mk kaldırı
kasarmı yada kaç fps alırım
intel core i7 1600 hz
16 gb ram
NVDIA GeForce GTX980 8 GB
piç gösterişcisi
yarramı bile kaldırır aq
oha mk kaldırı
Arkadaşlar kaldırır mı ?
Kasar Hemde Çok
Arkadaşlar kaldırır mı ?
Kasar Hemde Çok
Arkadaşlar Kasmadan Kaldırırmı ?
İşlemci AMD Athlon ™ X3 455 Processor 3.30 GHZ
Yüklü Bellek (RAM) 4,00 GB (Kullanılan miktar 3,00 GB)
Sistem Türü 32 Bit İşletim Sistemi
Arkadaşlar Kasmadan Kaldırırmı ?
İşlemci AMD Athlon ™ X3 455 Processor 3.30 GHZ
Yüklü Bellek (RAM) 4,00 GB (Kullanılan miktar 3,00 GB)
Sistem Türü 32 Bit İşletim Sistemi
8 gb ram 3.6 amd işlemci ayrıntı bilmiyorum windows 8.1 ultimate 64 bit ama ekran kartı 256 mb yani yok kaldırırmı para var alcam lütfen cevap
8 gb ram 3.6 amd işlemci ayrıntı bilmiyorum windows 8.1 ultimate 64 bit ama ekran kartı 256 mb yani yok kaldırırmı para var alcam lütfen cevap
Kasma sorunu olurmu acaba ?
İşlemci : Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @2.70 GHz
Ram : 2 GB
İşletim Sistemi : Windovs 7 Ultimate
Sistem türü : 64 bit
Ekran kartı : MSİ GT 740 2 GB 128 Bit GDDR5 NVİDİA GFORCE
olur
Kasma sorunu olurmu acaba ?
İşlemci : Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @2.70 GHz
Ram : 2 GB
İşletim Sistemi : Windovs 7 Ultimate
Sistem türü : 64 bit
Ekran kartı : MSİ GT 740 2 GB 128 Bit GDDR5 NVİDİA GFORCE
olur
Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz 2.40 GHz
4.00 GB
64 Bir İşlemci Kaldırırmı Kasmadan oynaya bilirmiyim
Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz 2.40 GHz
4.00 GB
64 Bir İşlemci Kaldırırmı Kasmadan oynaya bilirmiyim
2.00 GB Ekran Kartı
8 GB RAM amd a8-6410 apu with amd radeon r5 graphics ekran kartı A8 2 Ghz 3 GB ekran kartı işlemci amd oldugunda sorun olmaz dimi 2 Ghz ? kaç fps
8 GB RAM amd a8-6410 apu with amd radeon r5 graphics ekran kartı A8 2 Ghz 3 GB ekran kartı işlemci amd oldugunda sorun olmaz dimi 2 Ghz ? kaç fps
benimkide windows xp amd athlon (tm9 64 x2 dual core procesor 4200+ 2.20 ghz 2.87 gb ram olurmu kardeşlerim c.go
benimkide windows xp amd athlon (tm9 64 x2 dual core procesor 4200+ 2.20 ghz 2.87 gb ram olurmu kardeşlerim c.go
3 gb ram 2.33 ghz işlemci var kasarmı
3 gb ram 2.33 ghz işlemci var kasarmı
sizce kaldırır mı??
sizce kaldırır mı??
beyler kasarmı işlemci Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz 2.20GHz RAM:4.00GB (kullanılarbilir miktar 2.96 not: ram format atılsada pc ye yine aynısını gösterior kullanılabilirde 32 bit işletim sistemi
beyler kasarmı işlemci Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz 2.20GHz RAM:4.00GB (kullanılarbilir miktar 2.96 not: ram format atılsada pc ye yine aynısını gösterior kullanılabilirde 32 bit işletim sistemi
Anlamadığım İçin Soruyorum Bu Sistemim Kaldırır Mı?
ALLAH AŞKINA YARDIM EDİN 🙁
Anlamadığım İçin Soruyorum Bu Sistemim Kaldırır Mı?
ALLAH AŞKINA YARDIM EDİN 🙁
Cs GO yu kaldırırmı? beyler bayanlar söylermisiniz.
Cs GO yu kaldırırmı? beyler bayanlar söylermisiniz.
ram 2 gb,, intel pentium dual core 2.30 ghz,, 64 bit,,Ekran Kartı Mobile
İntel(R) 4 series express chipset family microsoft(microsoft
corporation-WDDM 1.1,, 1053 mb ekran kartı hafızası cs go kasarmı acil
lütfen direct 9 yada 10 du hatırlamıyorum kasarmı düşük ayarlarda
ram 2 gb,, intel pentium dual core 2.30 ghz,, 64 bit,,Ekran Kartı Mobile
İntel(R) 4 series express chipset family microsoft(microsoft
corporation-WDDM 1.1,, 1053 mb ekran kartı hafızası cs go kasarmı acil
lütfen direct 9 yada 10 du hatırlamıyorum kasarmı düşük ayarlarda
Arkdaşlarkaldırırmı
İşlemci: AMD E-Series E-350, AMD E-Series E-450, Intel Core i3 370M
Grafik kartı: AMD Radeon HD 6310, AMD Radeon HD 6320, Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Görüntü: 15.6 inç
Ağırlık: 2.55kg, 2.6kg
Arkdaşlarkaldırırmı
İşlemci: AMD E-Series E-350, AMD E-Series E-450, Intel Core i3 370M
Grafik kartı: AMD Radeon HD 6310, AMD Radeon HD 6320, Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
Görüntü: 15.6 inç
Ağırlık: 2.55kg, 2.6kg
İntel Core Duo T2350 1.86Ghz 2GB RAM 945GMA 128 MB 32 bit WindowsXP Kladırırmı
İntel Core Duo T2350 1.86Ghz 2GB RAM 945GMA 128 MB 32 bit WindowsXP Kladırırmı
Intel(R) Core(TM) İ5-3210m CPU @ 2.50GHz 2.50GHz
bellek 6gb
sistem türü 64 bit
bide ekran kartı amd 7000 bişey tam bilmiyorum bakayama üşendim 🙂
kasarmı yani arkadaşlar 🙂
arkadaşlar lütfen cvp yarın alıcam param bosa gitmsin 😀
Intel(R) Core(TM) İ5-3210m CPU @ 2.50GHz 2.50GHz
bellek 6gb
sistem türü 64 bit
bide ekran kartı amd 7000 bişey tam bilmiyorum bakayama üşendim 🙂
kasarmı yani arkadaşlar 🙂
arkadaşlar lütfen cvp yarın alıcam param bosa gitmsin 😀
Arkadaşlar 4 gb ram ve üstü kasma sorunu yapmaz ekran kartınız 1gb üstü ve pixel shader son versionu desteklerse çok rahat bi şekilde oynarsınız
Arkadaşlar 4 gb ram ve üstü kasma sorunu yapmaz ekran kartınız 1gb üstü ve pixel shader son versionu desteklerse çok rahat bi şekilde oynarsınız
ve CS GO bildiğim kadarıyla windows 8 le uyumlu ama 10 u bilmem
ve CS GO bildiğim kadarıyla windows 8 le uyumlu ama 10 u bilmem
2.00GB Yüklü Bellek , 2.11GHZ Intel (R) Celeron(R) İşlemci , Intel (R) HD Graphics 1GB ekran kartı .. Sizce Çalıştırırmı Ultrada felan oynamayacagım zaten low gibi düşük ayarlarda bana kasma hissi yaşatmadan oynatabilirmi paramı boşa harcamak istemiyorum
(60-70 Fps Bana Yeterli Olacaktır.)
2.00GB Yüklü Bellek , 2.11GHZ Intel (R) Celeron(R) İşlemci , Intel (R) HD Graphics 1GB ekran kartı .. Sizce Çalıştırırmı Ultrada felan oynamayacagım zaten low gibi düşük ayarlarda bana kasma hissi yaşatmadan oynatabilirmi paramı boşa harcamak istemiyorum
(60-70 Fps Bana Yeterli Olacaktır.)
İşlemci :İntel Pentium
Ram : 4 gb
2.40 – 2.40 ghz
32 bit
Ekran Kartı : İntel HD Graphics
1665 mb
Sizce Kaldırırmı
İşlemci :İntel Pentium
Ram : 4 gb
2.40 – 2.40 ghz
32 bit
Ekran Kartı : İntel HD Graphics
1665 mb
Sizce Kaldırırmı
grafik önemli değil çalışsın yeter
kaç fps alırım
Ekran kartın kötü, oyun kasacaktır.
grafik önemli değil çalışsın yeter
kaç fps alırım
Ekran kartın kötü, oyun kasacaktır.
ya benim ki windows 8 olurmu ?
Diğer özellikleri de söylemelisin.
ya benim ki windows 8 olurmu ?
Diğer özellikleri de söylemelisin.
intel core 2 duo 2.6 ghz
ram 4gb
w7 32 bit
ati radeon mobility
Ekran kartı modeli tam olarak nedir?
intel core 2 duo 2.6 ghz
ram 4gb
w7 32 bit
ati radeon mobility
Ekran kartı modeli tam olarak nedir?
8 GB RAM AMD HD 6700 Series
Video için ayrılmış bellek (EKRAN kartı):2 gb
toplam grafik belleği:6 gb
İ7 son nesil işlemci
Kaç fps alırım 😀
8 GB RAM AMD HD 6700 Series
Video için ayrılmış bellek (EKRAN kartı):2 gb
toplam grafik belleği:6 gb
İ7 son nesil işlemci
Kaç fps alırım 😀
Arkadaşlar Kaldırırmı
İşlemci: Pentium(R) Dual – Core CPU E6300 @ 2.80GHz 2.80GHz
Yüklü Bellek (RAM) : 2,00 GB
Sistem Türü: 32 Bit
Ekran kartını da söyle, ayrıca RAM sorun çıkaracaktır.
Arkadaşlar Kaldırırmı
İşlemci: Pentium(R) Dual – Core CPU E6300 @ 2.80GHz 2.80GHz
Yüklü Bellek (RAM) : 2,00 GB
Sistem Türü: 32 Bit
Ekran kartını da söyle, ayrıca RAM sorun çıkaracaktır.
arkadaşlar benim sistem gereksinimi
intel petium core 1.73ghz
2gb ram
512mb ekran kartı
32 bit
direct x:10
kaldırırmı kaldırırsa kasarmı
Oyunu oynayamazsın, sakın indireyim deme.
arkadaşlar benim sistem gereksinimi
intel petium core 1.73ghz
2gb ram
512mb ekran kartı
32 bit
direct x:10
kaldırırmı kaldırırsa kasarmı
Oyunu oynayamazsın, sakın indireyim deme.
Kardeş İntel Pentium işlemci +4 gb ram + windows 10pro + 32bit + 2.40 ghz+İntel Graphics ekran kartı 1664mb :Steam üzerinden csgo almayı planlıyorum sizce kasıntı olurmu
Ekran kartın sorun çıkartabilir.
Kardeş İntel Pentium işlemci +4 gb ram + windows 10pro + 32bit + 2.40 ghz+İntel Graphics ekran kartı 1664mb :Steam üzerinden csgo almayı planlıyorum sizce kasıntı olurmu
Ekran kartın sorun çıkartabilir.
kaldırırmı lütfen cevap verin ve kaç fps alır hangi oyunlar kaldırır?
Orta ayarlarda oynayabilirsin sanırım.
kaldırırmı lütfen cevap verin ve kaç fps alır hangi oyunlar kaldırır?
Orta ayarlarda oynayabilirsin sanırım.
2 gb ram
ati 3600 ekran kartı
inter e5300 2.6 ghz işlemciyle CS GO oynarmıyım ?
RAM sorun çıkaracaktır.
2 gb ram
ati 3600 ekran kartı
inter e5300 2.6 ghz işlemciyle CS GO oynarmıyım ?
RAM sorun çıkaracaktır.
Selamun Aleykum beyler ben csgo oynamak ıstıyorum ama bılıgsayarımın yetecekmı onu tam olarak bılmıyorum bır yardım edersnız sevınırm baslayayım
Sistem
İntel(R) pentinum (R) dual cpu e2180 @2,00Ghz 2,00Ghz
2GB ram
32 bit islemci sistemi
3.5 derecelendımresı var
DirectX11
Ekran karti
AD:Nvida Geforce 8400Gs
YongaTürü:Geforce 8400gs
Dac Türü:İntergrared ramdac
Yaklsık toplam bellek:1233 mb
Gecerlı goruntu modu:1440×900 (32bit) (60hz)
DirectX Ozellıkleri
Directdraw hızlandırmazı : etkın
direct 3d hzılandırması : etkin
Agp doku hızlandırlaması :etkın
Notlar :sorun bulnmadı
Allah rızası ıcın yardım edın yav
RAM’ın biraz düşük, 4 veya 6’ya çıkarmanda fayda var.
Selamun Aleykum beyler ben csgo oynamak ıstıyorum ama bılıgsayarımın yetecekmı onu tam olarak bılmıyorum bır yardım edersnız sevınırm baslayayım
Sistem
İntel(R) pentinum (R) dual cpu e2180 @2,00Ghz 2,00Ghz
2GB ram
32 bit islemci sistemi
3.5 derecelendımresı var
DirectX11
Ekran karti
AD:Nvida Geforce 8400Gs
YongaTürü:Geforce 8400gs
Dac Türü:İntergrared ramdac
Yaklsık toplam bellek:1233 mb
Gecerlı goruntu modu:1440×900 (32bit) (60hz)
DirectX Ozellıkleri
Directdraw hızlandırmazı : etkın
direct 3d hzılandırması : etkin
Agp doku hızlandırlaması :etkın
Notlar :sorun bulnmadı
Allah rızası ıcın yardım edın yav
RAM’ın biraz düşük, 4 veya 6’ya çıkarmanda fayda var.
arkadaşlar sistemim
işlemci :intel(r) pentium(r) dual cpu e2200 2.20 ghz
ram: 3gb
ekran kartı: amd readon 5450 1024 mb
En düşük ayarlarda şöyle böyle oynayabilirsin.
arkadaşlar sistemim
işlemci :intel(r) pentium(r) dual cpu e2200 2.20 ghz
ram: 3gb
ekran kartı: amd readon 5450 1024 mb
En düşük ayarlarda şöyle böyle oynayabilirsin.
Arkadaşlar kasmadan kaldırır mı ? Yoksa yeni bir işlemci alacağım
Ekran kartını da göstermen gerekiyor.
Arkadaşlar kasmadan kaldırır mı ? Yoksa yeni bir işlemci alacağım
Ekran kartını da göstermen gerekiyor.
işletimci: Intel(R)Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz
Ram 4GB
64 BİT KALDIRIRMI LÜTFEN
Ekran kartın nedir?
işletimci: Intel(R)Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz
Ram 4GB
64 BİT KALDIRIRMI LÜTFEN
Ekran kartın nedir?
Arkadaşlar video çeksem kasmadan kaldırır mı
İşletim Sistemi: FreeDos (windows işletim sistemi yoktur)
Sabit Disk: 500 GB SATA (5400 Rpm) HDD
işlemci: Intel Core i5-3210M 2.5 GHz. (Turbo Boost Teknoloji 3.1 GHz.) 3 Mb Cache Bellek İşlemci
ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 630M Max. 2 GB Paylaşımsız Ekran
Ram: 6 GB DDR3 1600 Mhz. (Max.8 GB) Ram
Full ayarlarda video çekmeye kalkma ama, düşük ayarlarda şansın var gibi. Bu bazen kullandığın video programına göre de değişebiliyor. O açıdan da iyi bir program kullanmanda fayda var.
Arkadaşlar video çeksem kasmadan kaldırır mı
İşletim Sistemi: FreeDos (windows işletim sistemi yoktur)
Sabit Disk: 500 GB SATA (5400 Rpm) HDD
işlemci: Intel Core i5-3210M 2.5 GHz. (Turbo Boost Teknoloji 3.1 GHz.) 3 Mb Cache Bellek İşlemci
ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 630M Max. 2 GB Paylaşımsız Ekran
Ram: 6 GB DDR3 1600 Mhz. (Max.8 GB) Ram
Full ayarlarda video çekmeye kalkma ama, düşük ayarlarda şansın var gibi. Bu bazen kullandığın video programına göre de değişebiliyor. O açıdan da iyi bir program kullanmanda fayda var.
Arkadaşlar, i3 4030U işlemci, 4 GB RAM, AMD Rodeon R5 M330 ekran kartım var. İyi ayarlarda oyunu sorunsuz oynayabilir miyim?
Arkadaşlar, i3 4030U işlemci, 4 GB RAM, AMD Rodeon R5 M330 ekran kartım var. İyi ayarlarda oyunu sorunsuz oynayabilir miyim?
Düşük ayarlarda kaldırırmı?
Düşük ayarlarda kaldırırmı?
4,00 gb ram
32 bit işletim sistemi
2.40 ghz
i3
1422 mb ekran kartı intel(R) HD Graphics 3000 kaldırırmı??
4,00 gb ram
32 bit işletim sistemi
2.40 ghz
i3
1422 mb ekran kartı intel(R) HD Graphics 3000 kaldırırmı??
Arkadaşlar 16 gb ram 750mb ekran kartı kaldırır mı
Arkadaşlar 16 gb ram 750mb ekran kartı kaldırır mı
3 gb amd radeon hd 5500 ekran kartı
2 gb ram
intel pentium dual cpu e2220 2.40ghz sorun olurmu
3 gb amd radeon hd 5500 ekran kartı
2 gb ram
intel pentium dual cpu e2220 2.40ghz sorun olurmu
Casper pc var bnde 8gb ram 2 gb ekran karti i5 islemci kaldirirmi ya kaldirirsa kac fps te oynarım plss
Casper pc var bnde 8gb ram 2 gb ekran karti i5 islemci kaldirirmi ya kaldirirsa kac fps te oynarım plss
BEYLER İNTEL 3Ghz İslemci
2 GB RAM 🙁
2 GB 128 bit ekran kartı var CS go oynarmi ?
40-50 fps olur ama bence rami zorlama
BEYLER İNTEL 3Ghz İslemci
2 GB RAM 🙁
2 GB 128 bit ekran kartı var CS go oynarmi ?
40-50 fps olur ama bence rami zorlama
Intel Core 2 Duo E6600 2.20 ghz
4 gb ram
2797 mb nvidia ekran kartı
win 7 home premium 64 bit
oynamak için yeterli mi arkadaşlar ?
ntel core 2 duo cpu p7350 cs go çalıştırır mı… Lütfen acil cevap
Senin sorunu bilmiyorum.
Intel Core 2 Duo E6600 2.20 ghz
4 gb ram
2797 mb nvidia ekran kartı
win 7 home premium 64 bit
oynamak için yeterli mi arkadaşlar ?
ntel core 2 duo cpu p7350 cs go çalıştırır mı… Lütfen acil cevap
Senin sorunu bilmiyorum.
ntel core 2 duo cpu p7350 cs go çalıştırır mı acil cevap lütfen…
ntel core 2 duo cpu p7350 cs go çalıştırır mı acil cevap lütfen…
Benim bilgisayar 1 gb ram 3 gb ekran kartı var 2.50 ghz lolü kasmadan oynayabiliyorum cs go kasarmı ?
pixel pixel oynarsın amk pc yi müzeden mi çaldın
Benim bilgisayar 1 gb ram 3 gb ekran kartı var 2.50 ghz lolü kasmadan oynayabiliyorum cs go kasarmı ?
pixel pixel oynarsın amk pc yi müzeden mi çaldın
Kaldırırmı ? Acil Cevap !
Kaldırırmı ? Acil Cevap !
Kaldırırmı Acil Cvp Lütfen
kasmaz
Kaldırırmı Acil Cvp Lütfen
kasmaz
4gb ram 1.80 ghz 1.5gb ekran kartı kaldırırmı acil cevap verin
4gb ram 1.80 ghz 1.5gb ekran kartı kaldırırmı acil cevap verin
dalga geçmiyorum ciddi Windows 8 4 gb ram 64 bit lenova g50 kaldırırmı ?
2.40ghz
kasarmı
dalga geçmiyorum ciddi Windows 8 4 gb ram 64 bit lenova g50 kaldırırmı ?
2.40ghz
kasarmı
benim pc nin 16gb ram 4gb ekran kartı olmadı diğer bilgisayarım da 32 gb ram 4.00 ghz 8gb ekrran kartı kasarmı
oyunu sikersin amk nası olmadı
benim pc nin 16gb ram 4gb ekran kartı olmadı diğer bilgisayarım da 32 gb ram 4.00 ghz 8gb ekrran kartı kasarmı
oyunu sikersin amk nası olmadı
Cs:go kaldırır mı ???? ACİLL
Cs:go kaldırır mı ???? ACİLL
Arkadaşlar benim bilgisayarım böyle kasar mı?
Kingston 4GB DDR3 1333MHz CL9 PC Ram
MSI GT730 DDR3 2GB 128Bit Nvidia GeForce DX11 Ekran Kartı
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Arkadaşlar benim bilgisayarım böyle kasar mı?
Kingston 4GB DDR3 1333MHz CL9 PC Ram
MSI GT730 DDR3 2GB 128Bit Nvidia GeForce DX11 Ekran Kartı
Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
2 GB RAM 2.9 ghz 1 GB ekran kartı atı radeon HD 4600 series hangi ayarlarda oynarim
2 GB RAM 2.9 ghz 1 GB ekran kartı atı radeon HD 4600 series hangi ayarlarda oynarim
beyler
derecelendirme 5,2
işlemci:pentium(R) dual-core cpu E5500 @ 2.80GHz
RAM:3.00
SİSTEM TÜRÜ:32 BİT
beyler
derecelendirme 5,2
işlemci:pentium(R) dual-core cpu E5500 @ 2.80GHz
RAM:3.00
SİSTEM TÜRÜ:32 BİT
oyun kasası alıcamda asus kasar mı csgo
oyun kasası alıcamda asus kasar mı csgo
intel(R) celeron(R) CPU N2840 @ 2.16 Ghz 2.16 Ghz
4 Gb ram 64 bit
ekran kartı intel HD graphics
acaba benim bilgisayarım CS GO kaldırır mı?
intel(R) celeron(R) CPU N2840 @ 2.16 Ghz 2.16 Ghz
4 Gb ram 64 bit
ekran kartı intel HD graphics
acaba benim bilgisayarım CS GO kaldırır mı?
4 gb ram intel pentium CPU3530 2.16 ghz(64bit) kaldırır mı yaklasık top bellek 1792 mb diyorr??
4 gb ram intel pentium CPU3530 2.16 ghz(64bit) kaldırır mı yaklasık top bellek 1792 mb diyorr??
beyler İntel(R) pentium (R) 4 cpu 3.00mhz . hızında 1 gb ram nvidia geforce 9500 gt 1264 gb ekran kartı kaldırırmı cs go ??
Muhtemelen Kaldiri
beyler İntel(R) pentium (R) 4 cpu 3.00mhz . hızında 1 gb ram nvidia geforce 9500 gt 1264 gb ekran kartı kaldırırmı cs go ??
Muhtemelen Kaldiri
32 gb ram i7 işlemci ekran kartı amd (2048 mb) kaldırır mı
Gösteriş içinmi yazdın bilmiyorumda bu nasıl soru 😀 kaldırır ramle işlemciye bak ekran kartın nvdia olsaymıs daha iyiymis de genede süper kardesım
32 gb ram i7 işlemci ekran kartı amd (2048 mb) kaldırır mı
Gösteriş içinmi yazdın bilmiyorumda bu nasıl soru 😀 kaldırır ramle işlemciye bak ekran kartın nvdia olsaymıs daha iyiymis de genede süper kardesım
Kardeşim Bu Da Sorumu Ya ? 🙂 Tabii Ki Kaldırır 32Gb Ram Diyosun i7 işlemci diyosun ama ekran kartın amd radeon r7 falan mı acaba ?
kaldırır mı kaldırırsa kasar mı
kaldırır mı kaldırırsa kasar mı
İşlemci : intel core i3 2.53 GHz
RAM : 3,00 GB
Sistem türü : 64 bit işletim sistemi
Ekran kartı : İntel HD Graphics
CS GO Kaldırır mı?
İşlemci : intel core i3 2.53 GHz
RAM : 3,00 GB
Sistem türü : 64 bit işletim sistemi
Ekran kartı : İntel HD Graphics
CS GO Kaldırır mı?
cs go kaldırırmı beyler acil cevap verin
cs go kaldırırmı beyler acil cevap verin
Beyler kasarmı acil yardım lütfen cevaplayın ???
Beyler kasarmı acil yardım lütfen cevaplayın ???
ekran kartın yetiosa rahtça oynarsın kardeşim büyük ihtimalle kaldırır
kaldırırmı acil pm plss …
kaldırırmı acil pm plss …
kaldırır mı ona göre alıcam csyi ?
kaldırır mı ona göre alıcam csyi ?
ekran kartı RAHAT kaldırıo kardeşim sıkıntı yok
low ayarlarda kasmadan oynıyabilir miyim ?
tabi
low ayarlarda kasmadan oynıyabilir miyim ?
tabi
gencler benim 2 gb ram Pentium[R] Dual-Core cpu E6500 EKRAN KARTIMDA ATI 1 GB KALDIRIRMI AYARLARI DÜŞÜRÜCEM Bİ TEK ÇEVREYİ ORTA YAPICAM ??
gencler benim 2 gb ram Pentium[R] Dual-Core cpu E6500 EKRAN KARTIMDA ATI 1 GB KALDIRIRMI AYARLARI DÜŞÜRÜCEM Bİ TEK ÇEVREYİ ORTA YAPICAM ??
4 gb ram, intel pentium 4 çekirdekli 2.16GHZ 64 bit kaldırır demi?
4 gb ram, intel pentium 4 çekirdekli 2.16GHZ 64 bit kaldırır demi?
İntel Pentium P6200
İntel HD Graphics
2 gb ram
Windows 7 32 bit
DirectX 11
KALDIRIR MI ?
ANCAK Pc yeni format atılmış olacak ve fps yükselteceğim
İntel Pentium P6200
İntel HD Graphics
2 gb ram
Windows 7 32 bit
DirectX 11
KALDIRIR MI ?
ANCAK Pc yeni format atılmış olacak ve fps yükselteceğim
İşlemci: AMD Sempron 140 Processor 2.70 Ghz
Ram: 2GB
Sistem Türü: 32 Bit
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
Ekran Kartı Belleği: 1145 MB
CSGO KASMADAN OYNANIRMI
İşlemci: AMD Sempron 140 Processor 2.70 Ghz
Ram: 2GB
Sistem Türü: 32 Bit
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
Ekran Kartı Belleği: 1145 MB
CSGO KASMADAN OYNANIRMI
İntel core duo cpu e4500 2.20ghz
3gb ram
32 bit
Ati radeon x1550
30 gb boş alan
İntel core duo cpu e4500 2.20ghz
3gb ram
32 bit
Ati radeon x1550
30 gb boş alan
3gb ram 256 mb ekran kartı açarmı oyunu
3gb ram 256 mb ekran kartı açarmı oyunu
Kaldırır mı ?
Kaldırır mı ?
—- KALDIRIR MI ?? —–
Directx 11
2.53 ghz
4gb ram
1gb ekran kartı
64 bit
İntel Centrio 2 İnside
—- KALDIRIR MI ?? —–
—- KALDIRIR MI ?? —–
Directx 11
2.53 ghz
4gb ram
1gb ekran kartı
64 bit
İntel Centrio 2 İnside
—- KALDIRIR MI ?? —–
beyler
i5
2.30 ghz
4gb ram
2 gb ekran kartı nvdia
64 bit
kaldırırmı?
beyler
i5
2.30 ghz
4gb ram
2 gb ekran kartı nvdia
64 bit
kaldırırmı?
Tabi kaldırır rahatlıkla oynarsin
1.4 ghz kaldırırmı
1.4 ghz kaldırırmı
amd radeon hd 4850 1 gb
2 gb ram
windows 10 pro 32 bit
directx 10.1
KALDIRIRMI ?
beyler oyunu aldım ama kaldırır mı bi yardım edin
beyler kaldırmasına kaldırır biliyorumda kasarmı sizce acil cvp
Arkadaşlar kasma olur mu?
İşlemci: AMD Athlon(tm) II P360 Dual-Core Processor 2.30GHz
Yüklü bellek (RAM): 4,00GB (Kullanılabilir miktar: 3,74GB)
Sistem türü: 64 Bit İşletim Sistemi
beyler kaldırırmı
kaldırırmı acil alıcamda
kaldırmaz
arkadaşlar lutfen yorumlayın kaldırırmı ?
İşlemci : Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz (2 CPUs), ~2.4GHz
Bellek : 4096 MB RAM
Disk belleği dosyası : 3357 MB kullanıldı , 2511 kullanılabilir
DirectX Sürümü : DirectX 11
Ekran
Ad :Intel(R) HD Graphics
Üretici : Intel Corporation
Yonga türü : Intel(R) HD Graphics Family
DAC türü : Internal
Yaklaşık toplam bellek : 1792 MB
Steamden almıstım kastı yorumlarınızı merak ediyorum şimdiden teşekkürler
Sistem
Intel(R) HD Graphics 4000 kaldırır mı
kaldırırmı beyler
Bu sistemde 0 fps alırsın ki bu oyunda 30 fps düşük bir seviye. Ayar düşürüp yapman gereken bazı şeyleri de yaparsan 50 ye çıkar onda da iyi olur.
kaldırırmı acil pls
Kaldırırmı ?
Beyler
Ram: 4GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForge 2GB
İntel Core i3 4005U CPU 170GHZ
kasarmı ona göre alacagım
intel pentium 4cpu 2.67 ghz
2 gb ram
nvidia geforce gt730 2gb
10 – 18 fps alıyorum en düşük ayarlarda normal mi?
abi lütfen yarın bilgisayar alcam ekran kartı 1 gb ve işlemci inter core 2 quad kaldırırmı acil cevap verirmsin abi
arkadaşlar bilgisayar cs goyu kaldırırmı bilen soylesin Ad:nvidia geforce 6150se nforce 430 bellek: 2161 MB
i5-5200u 2.20 ghz nvidya
geforce 820m
direx 11
4gb ram
kasarmı çok acil
Arkadaşlar cs go kasıyor nedenini bilmiyorum ? veya kasması normalmı acil yardım .
İŞLEMCİ HIZIN ÇOK KÖTÜ LEPTOPTUR SANIRIM
kardeşim yotuba ghz nasıl yükseltilir yaz bir uygulama var o uygulamayla 3.0 a kadar yükselebilir bence denemende fayda var gz ın kötü ondan kasar ekran kartına da yotuba yaz nasıl bakıldığını ekran kartındada yetersizlik olabilir kardeşim bb denemelisin
bu hatayı veriyor ne yapmam lazım
bu hatayı veriyor ne yapmam lazım?
ekran kartın yeterli olmayabilir veya yazılım olarak sıkıntı vardır öyle görünüo kardeş
arkadaşlar işlemci 2.00 ghz ram 2 .50 64 bit ekran kartı 512 mb bu oyunu sizce kaldırımı (boş yer sıkıntısı yok)
kaldırırmı acaba kasmadan oynıyabilirmiyim acil ona göre yüklicem ??
abi windows 7 , 4gb ram . 2.4 ghz 2.4 ghz , 1gb ekran kartı intel i3 var kaldırırmı ? acil cevap ???
birde 64bit var pc de laptop
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @.40GHz
Ram: 2g
Sistem :32 Bit
batuhan başaran bende de aynı özellikler var sende kasmıyorsa satın alacağım
abi css yi rahat oynuyom ama cs go açarmı yardım et
Kaldırırmı
Kasarmı Yada Beyler ?
Beyler kaldırırmı ve eğer kaldırırsa kasarmı net bir cevap söylerseniz çok sevinirim 🙂
Beyler kaldırırmı ve kaldırırsa kasarmı net bir cevap söylerseniz çok sevinirim 🙂
3.9 ghz amd işlemci 2gb 128 bit ekran kartı 4 gb ram 1tb harddiskim var cs go dan ful ayarda 40-50 fps alıyorum ama ayarları düşürünce nfazla 65-70 fps alıyorum neden acaba
Arkadaşlar kaldırırmı acaba bu sistem CS:GO’yu yardımcı olursanız sevinirim.
2 gb ram intel core duo T6600 2.20 GHz
32bit işletim sistemi
812mb Mobile İntel(R) 4 Series Express Chipset Family
Ben Yüklemiştim Baya Kasıyodu 🙁
4 gb ram intel core 2 duo win 10 pro 2.20 ghz atı readon hd 4300 series kaldırır mı ?
286 mb kaldırmaz dmi
2gb ram direct 10 286mbekran akrtı yandı ekran kartı lutfen cevaplayın
cs go kaldırır mı kaldırırsa kasar mı
i7 windows 8 gb ram 64 bit işletşm sistemi nvdia geforce 970 x ekran kartı windows 10 kaldırırmı ?
İşlemci intel Pentium dual e2140 1.6 ghz oc ile 1.9 ram ddr 2 1.5 ekran kartı gt9500 gt 1.5 gb kaldırır mı
İşlemci 1.8 ghz diyerleri kaldırıyor ona baktımda işlemdi 1.8 ghz ondan korkuyorum minimumda falan oynarımda açmassa diye korkuyorum.Ram 6 gb,intel core i5,1.8gbekran kartı,64 bit işletim sistemi.Kaldırıdmı csgo
windows 10 Intel Core 2 Duo VPU E7500
4gb ram
32 bit kaldırırmı
beyler sizce kasma olurmu ?
Beyler sizce kasma olurmu?
Arkadaslar venim pc 2gb ram 1gb ekran karti var kaldırır mi
2 gb ram intel vore hd grapichs ıntel r coleron 1.10 ghz 32 bit kaldırırmı
kaldırırmı vede kasarmı ? lutfen cevaplayın
İşlemci: Intel Core i3, 2 GHz, 4 GB RAM, 640 GB Harddisk,
KALDIRIRMI ACABA ??
İşlemci: AMD Athlon II X2 220 2.80Ghz
Bellek: 2 Gb Ram
İşletim Sistemi : 64 Bit
Ekran Kartı : 1 Gb amd 5450 Kaldırırmı ? Yada Cok kasarmı ?
İ5 4460
Hd 4600
8 gb ram
1080p de açar mı?
ARKADAŞLAR CS GO YU KALDIRIR MI ACİL YAZARSANIZ SEVİNİRİM
4 gb ram 64 bit pentium dual-core kaldırırmı
beyler açar mı ve açarsa da ne kadar kalitede açar yardımcı olursanız sevinirim
Açar mı sizce
toshıba 8gb ram 1tb hairddisk 2 gb ekran kart intel hd 4600 i5 csgo kaç fps alır
Amd radeon r5 330 2gb ddr3 bu ekran karti kaldirirmi
islemci amd a8-7600 3.1 ghz 4mb on bellek
işlemci ——– gHz : 2.60 ,8 gb ram ,Intel Core i-5 3230M
ekran kartı —- Intel HD grapics 4000 , 1760 mb kullanılabilir alan
sence rahat oynar mıyım ya da nasıl oynarım _?
beyler en düşük ayarlarda ve küçük ekranda 25-30 fps çekermi onu söyleyin yeter 😀
4 gb ddr3 ram
amd athlon(tm)II X2 260 processor 3.2 ghz işlemci
amd 760g ekran kartı(ekran kartım harici değil anakartın ekran kartı)
bu sistem kasmadan cs go açar mı tahmini kaç fps alırım ?
2.40Ghz
4gb ram
64bit işletim sistemi
Kaldırırmı
Abi benim bilgisayar Samsung Mini Laptop buyuk bilgisayarim var onda rahat 120fps alıyorum ama laptop kaldırılmı bilmem bi sorayım dedim
Intel 1.66GHz
756MB Ekran Kartı onboard
2gb ram
400GB boş alan
Kassa bile kaldırılmı ? TEŞEKKÜRLER
3gb ram 2.53 ghz ekran kartı nvidia geforce 310m bayda boş yer var pcde
KARDEŞİM
İŞLEMCİ INTEL(R) CELERON(R) CPU B830 @ 1.80GHZ 1.80GHZ
YÜKLÜ BELLEK (RAM) 4 GB
64 BİT
kASAR MI
kardeşim benim ki
intel core i5 2410 cpu
2.30 ghz 32 bit
bellek:4096mb ram
kasarmı ve kaldırırmı??
haa bide yüklü bellek 4 gb kullanılabilir 2.67 gb
işlemci : Pentium(R) dual – core CPU
Ram : 2 gb bide 31 bit işletim sistemi kaldırır mı beyler acil cevap yazın lütfen ?
pardon 31 bit işletim sistemi
elimi gibim beyler 32 bit işetim sistemi
radeon x300/x550/x1050 series (microsoft corporation – wddm) csgo oynaya bılırmıyım
intel prenium 4cpu 3ghz 1.50 ram 32 bit
ekran kartı:2743 MB RAM: 4096 MB ama donuyor en düşükte ile bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar lütfen yardım edin
masaüstüm özelliklerim yetiyor 4 gb ama 3 ü kullanabiliyorum ama 32 bittden kaybediyorum oyun onlıneda bi süreden sonra hata veriyor bende 64 bit leptopdan oynuyorum
Amd A10 2.30 Ghz 8Gb ram 5Gb Ekran Kartı Kaldırırımı Kaldırırsa Hangi Grafikte Oynarım
Abi leptoptan oyncam 8 gb ram 1.30 ghz kasarmı ya
cooler master 16gb ram 4355 ekran kartı kartı kaldırırmı 😀
4gb ram ddr3 1333mhz
1gb asus gt430 ekran kartı
intel core 2 duo işlemci
4gb ram ddr3 1333mhz
1gb asus gt430 ekran kartı
intel core 2 duo işlemci kasarmı
2GB Ram
801mb ekran kartı
32 bit işletim sistemi
CS : GO Kaldırırmı
ACER 5315 PC KALDIRIRMI
1.73 GHZ RAM 2GB
Benim bilgisayar full cözünürlük acar mı ? ozellikleri ekran: Intel(R)HD Grabhics 4600
2GB ekran kartı 8GB RAM windows 8 ; 64 bit
Ekran Kartı 527mb
Ram 4gb
işlemci AMDSempron(tm)145Processor 2.80ghz
32 bit kaldırır mı
Beyler 2.50 gb ram
1.50 gb ekran kartı
2.01 ghz kaldırırmı
İslemci : amd athlon(TM) 64×2 dual core processor 5200+ 2.70 ghz
Ram 1gb
Directx 9.0c
Ekran karti atı radeon hd 4300 1gb 32 bit
Low da kaldirirmi lutden cevap verin
windows 7 home basic
işlemci 4,00 gb
64 bit sistem türü
inter(R) core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50 GHz
işlemci: AMD Quad-Core Processor A6-6310 (1,8ghz)
toplam bellek: 2400 gb
ram:4gb
arkadaşlar en düşükte kaldırırmı acil yarım
İşlemci: AMD athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200 + 2.60 Ghz
Windows:7
Ram: 4gb ama (3.25) kullanılabilio
32 bit
Kaldırırmı yardım lütfen ( endüşük derece olur )
beyler ram 3 gb işlemci t4200 2.00 ghz ekran kartı 1.5 gb low oynasam kasarmı oyunu alacam lütfen cevap
Arkadaşlar Intel(R) Pentium(R) DUAL CPU E2140 1.60 GHz 1.60 GHz
Ram: 3GB
Windows 7 Professional. Lütfen yardımcı olun kaldırırmı?
amd radeonn hd farphics 5500 ekran kartı
8gb ram
2.4ghz
i7
kaldırırmı veya kasma olurmu
minimum Ati Radeon 4650 sahibi olmanız lazım (ondada en lowda 30-60fps arası stabil değil)
Sa
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE PROCESSOR 2.10 GHZ VAR
3.25 GB RAM
32 BİT İŞLETİM SİSTEMİ
1024 MB EKRAN KARTI 1 GB YANİ KALDIRIRMI ACİLL ??????
counter strike cs go sistem gereksinimleri: daha rahat oynamak için önerilen sistem gereksinimleridir donanımınız bu oyun için gayet iyi
arkadaşlar bilgisayarımın özellikler
RAM: 2GB
İŞLEMCİ: AMD 7750 Dual-Core Processor 2.70ghz
SİSTEM: 32 bit
Beyler Duo Core 1.80 Ghz
4 GB Ram
140 Gb Boş Alan
Nvidia Geforce Gt 220 1 Gb
Gigabyte Anakart 2 Gb Ekran Kartına Ekleniyor
Kaldırır mı ?
Ekran Şuan 3019 Mb Gözüküyor
windows 7 ultimate 32 bit 4ram intel core i3-2350m 2.30 ghz 2077mb ekran kartı kaldırırmı acil?
Bende İntel Pentium E6800 3.33 Ghz Ekran kartım AMD HD6230 1.7 Gb 3 Gb Ram nedense online oynarken 30 fps den aşağıda oynıyorum
işlemci: Pentium(R)Dual-Core CPU E5400 @2.70GHz
ram:2gb
dx9
32 bit kaldırır mı?
Sa
Intel Core i5 520M @2.93 GHz
4 GB RAM
64 BİT İŞLETİM
512 MB EKRAN KARTI KALDIRIRMI ACİLL
AGA GÜZEL BİR OYUN PC Sİ ÖNERİRMİSİNİZ LAPTOP ?
intel core i7 2.10ghz ram:8gb ekran kartı:2gb win:8 64bit HDD:1tb kaç fps alırm
merhaba
8gb ram
3gb ekran kartı amd radeon m330
inteli5 işlemci
65 bit işlemci windows 10 siz ce kaç fps 🙂 harbi diym ekrankertı yüzünden soruyom bu soruyu
intel core i5 CPU kaldırırmı
CS Go Sistem Gereksinimleri (Counter Strike Go Sistem Gereksinimleri): Diğer donanım özellikleri de iyi ise tabi. Zaten intel core i5 işlemci olan bir bilgisayarın donanımı da o derece iyi olur diye düşünüyorum.
2 gb ram
1 gb ekran kartı amd radeon dırectx 11
intel pentıum 4 cpu 3.00 ghz
kaldırırmı ?
6GM ram i5 ve onboard ekran kartı var kaldırır mı. eğer kaldırmazsa kaç board daha almak lazım
2 GB ram
intel core i3 2.53GHz
64 bit
1751mb ekran kartı CS GO kaldırırmı
3gb ram NVIDIA GeForce 9500 GT 1gb ekran kartı
Intel(R) Core(TM)2 DUO CPU 2.20 GHz cs go yu kaldırırmı acaba
intel(R)celeron (R)
8gb ram
64 bit işletim sistemi
1728 mb ekran kartı paylaşılan sistem belleği sence kaldırırmı acil
Kardes asla kasmaz rahatlikla oynarsin
intel celeron cpu e3500 2.70Ghz 2,00 ram 64 bit yaklaşık top bellek: 1782 ekran kartı : AMD RADEON HD 5500 SERİES yardım edin kaldırır mı cs go lütfen ceevaplayn
İşlemci: Intel(R) Core i5-2430M CPU 2.40 GHz
RAM: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
Ekran Kartı: Intel HD Graphics Family
Radeon (TM) HD 6470M
Yaklaşık Toplam Bellek : 2838 MB
Geçerli Görüntü Modu : 1366×768 (32 bit) (60hz)
Oyunu kasmadan rahat bir şekilde oynabilirmiyim.Tahmini kaç FPS alırım.
abi ram 2 gb ekran kartı 1 gb işlemci 2.80 kaldırırmı pc
ram :2 gb
ekran kartı :1 gb
1.3 ghz kaldırırmı en düşüketede olur
3 gb ram 512 mb ekarn kartı AMD Proseccor 145-2.80 GHZ
düşükte kasarmı
sa arkadaşlar
sistemim cs go için yeterlimi
işletim sistemi:win8
Ekran kartı:amd r5 m230 2gb 64bit ddr3
ram:4gb+4gb ready boost bellek
directx 9 galliba
kaç fps alırım
İşlemci : İntel Pentium 4 CPU 3.60
Ram : 3 GB
32 Bit İşletim Sistemi
Ekran Kartı : Nvidia GeForce 210
Yaklaşık Top Bellek : 2258 MB
intel pentium 4cpu 3.40 ghz
3 gb ram
1790 mb ekran kartı
64 bit win 7
Merhaba işlemcim Intel(R) Pentium(R) Dual CPU e2180 2.00 GHz 2gb ram ekran kartını bilmiyorum nerden bakıldığını
ekranda 1266 mb nvidia geforce g100
1 gb ram
1 gb atı 4300 ekran karti
2.7 ghz amd 5300+
(Windows xp)
Kardes ram yuzunden Sıkıntı çekersin ram takviye si yaparsan kasmaz
GPU: GeForce GTS250
CPU: Intel(R)Core(TM) i3-2100 CPU 3.10 GHz
Bellek (RAM):2,00 GB RAM (1,96 Kullanılabilir)
Kullanılan Çözünürlük 1360 x 768, 60 Hz
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
Dİsk(C) 136 GB Alan, 83.8 GB Kullanılabilir
Disk(D) 328 GB Alan 318 GB kullanılabilir
Sistem Türü: 32 Bit İşletim Sistemi, x64 Tabanlı İşlemci
DirectX:11.1
EkranKartı:2008 Mb
Oyunu Kaldırırmı ,kaç fps alırım, low ayarlarda fps nasıl olur, lowdamı mediumdamı oynarım, kasarmı kütfen söyleyin.
Ram : 2 Gb
Sistem Türü : 64 Bit
İşletim Sistemi : Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 1.60 GHZ
Ekran Kartı :1075
CS:GO kasar mı ???
Kardesim pek bi bilgim yok arkadaslar insallah yanit veir
Ram : 2 Gb
Sistem Türü : 64 Bit
İşletim Sistemi : Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 1.60 GHZ
Ekran Kartı :1075
CS go kasar mı ???
Intel(R) Core(TM) Duo CPU E4500 @ 2.20 GHZ 2GB Ram DDR2 32 bit işletim sistemi
Ekran Kartı NIVIDIA 7200 GS 256/1 GB KASARMI ? LÜTFEN CEVAPLAYIN
işlemci; ıntel(r) pentium(r) CPU N3540 @2.16GHz (4CPUs), ~2.2GHz csgo kaldırırmı,kasmadan oynayabilirmiyim ?
İşlemci Intel® Dual Core İşlemci 1007U 1.50GHz 2MB
İşletim Sistemi Windows 8
Bellek 2GB DDR-III 1600 MHz
Sabit Disk 2.5″ 320 GB
Ekran 14” WXGA(1366 x 768)
Ekran Kartı Intel® HD Ekran Kartı
İşlemci Intel® Dual Core İşlemci 1007U 1.50GHz 2MB
İşletim Sistemi Windows 8
Bellek 2GB DDR-III 1600 MHz
Sabit Disk 2.5″ 320 GB
Ekran 14” WXGA(1366 x 768)
Ekran Kartı Intel® HD Ekran Kartı
Oynanir mi gencler bi yardimci olun anlamam pek pcden
pentium(R) Dual-core CPU E5200 @ 2.50 Hz 2.50 Ghz 2gb ram 32 bit 125 gb boş yer var
Arkadaşlar Benim Bilgisiyar Laptop Sistemide Böyle 4 gb ram (3.87) kullanıla bilir
İntel Core i3
gtx 630
2.50 ghz
2.50 CPU
ve x64 Bit Kaldırırmı
Gtx 630
intel cor i3
4 gb ram
2.50 ghz
2.50 Cpu
beyler kaldırımı rahat oynarmıyım ?
2gb ram 814 mb ekran kartı 2.80 ghz pientum dual core E5500 kaldırımı
beyler kaldırımı rahat oynarmıyım ?
2gb ram 814 mb ekran kartı 2.80 ghz pientum dual core E5500 kaldırımı
merhab benim sistemde
Pentium Dual Core E5700 var 3.00 GHZ
2 GB RAM
BİDE 9600 GT ALCAM VE YA BAŞKA BİTANE NASIL OYNATIRMI
KAÇ FPS ALIR