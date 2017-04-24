Oyun Sistem Gereksinimleri 

CS Go Sistem Gereksinimleri

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CS Go Sistem Gereksinimleri
3.92 - 39 OY

Bu yazımızda sizlere CS Go sistem gereksinimleri hakkında bilgilendireceğiz. Ülkemizde birçok takipçisi olan ve hastalarının çok bulunduğu Counter Strike oyunu artık piksellikten çıkıp yeni bir dünyaya geçiş yapıldı. Counter Strike Global Offensive oyunu ile birlikte artık M4A1’ler ve AK47 gibi silahlar daha gerçekçi. Counter Strike Global Offensive, Steam’de Haziran 2012’de satışa sunulan oyun satış rekorları kırmıştı. Haydi biraz da CS Go sistem gereksinimleri hakkında konuşalım.

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CS Go Sistem Gereksinimleri

Bu oyun için orta bir bilgisayar veya laptop yeterli olacaktır.İyi bir gamer Mouse ile de güzel bir makro yapılan bu oyunun sistem gereksinimleri ise şöyle;

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows 7 / Windows Vista
İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 / AMD Phenom X3 8750
RAM: 2 GB
Gerekli Boş Harddisk Alanı: Oyunun kurulabilmesi için gerekli görülen boş alan 10 GB olarak belirtiliyor.
Ekran kartı: (256 MB) Pixel Shader 3.0 destekli ekran kartı
Direct X: Dx 9

Bu düzeydeki bir bilgisayar bu oyun için yeterli olacaktır lâkin daha yüksek bir bilgisayarla daha iyi bir verim alınabilir. Ayrıca Dead Island Riptide Sistem Gereksinimleri ve Batman Arkham Knight Sistem Gereksinimleri  yazılarımıza bir göz atabilirsiniz.

Müşteri hizmetleri numarası

Müşteri hizmetleri / Destek hattı

596 thoughts on “CS Go Sistem Gereksinimleri

    • Oğuz Veli Yavaş
      23 Mart 2015 at 20:59
      Permalink

      Yükleme yapabilmek için minimum 7 GB boş alanınızın olması gerekiyor.

      Reply
      • Yiğit
        14 Mayıs 2016 at 20:10
        Permalink

        Beyler benim w10 6gb ram intel core i5 3230M,2.6GHz HDD 500GB rahat kasmadan oynayabilitmiyim arkadaslar

        Reply
      • Sliice
        25 Mayıs 2016 at 12:10
        Permalink

        bişey sorcam işlemci AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2.20 GHz
        RAM 3,00 GB
        Sistem türü : 32 bit işletim sistemi grafikleri düşürürsem kasar mı lütfen cevaplayın

        Reply
          • bora
            27 Mayıs 2016 at 18:26
            Permalink

            benim eski pc de bu özelliklere sahipti kaldırıyodu

        • Berk
          24 Eylül 2016 at 11:35
          Permalink

          Mrb 4 gb ram geforce 6600 le 1 gb 2.1 ghz işlemci ddr 2 alarmı açarsa oynatırmı

          Reply
          • hehehe
            29 Ocak 2017 at 15:52
            Permalink

            gforce 6600 demı 1 gb ram var

    • Ceyhun
      30 Nisan 2016 at 12:59
      Permalink

      gençler benim işlemcim amd a4 4000 yetiyomu

      Reply
    • Tech Kafa
      23 Mart 2015 at 20:59
      Permalink

      Yükleme yapabilmek için minimum 7 GB boş alanınızın olması gerekiyor.

      Reply
      • Hasan Emre
        10 Mayıs 2016 at 21:20
        Permalink

        Abi benim pc benden eski 10 yıllık pc kaldırmıyo hiç birşey 🙁

        Reply
      • Berk
        24 Eylül 2016 at 11:38
        Permalink

        Mrb ddr 2 4 gb ram 1124 mb geforce 6600 le i3 2.1 ghz işlemci boş alan 70 gb

        Reply
  • serhat
    19 Mayıs 2015 at 20:29
    Permalink

    kardeşim kaldırımı sence ?

    Ram=1GB

    işlemci =Pentium(R) Dual-Core CPU 3.07ghz

    ekran kartı=Asus HD5450 GDDR3 1GB 64Bit ATI Radeon DX11 Ekran Kartı

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      27 Mayıs 2015 at 15:03
      Permalink

      Ram’den dolayı performans sorunu yaşayabilirsin Serhat.

      Reply
      • CS : GO OYNAMAK İSTİYORUM :(
        6 Haziran 2015 at 17:18
        Permalink

        abi cevap verir misin kaldırır mı ?
        RAM : 2 GB
        İŞLEMCİ : 2.00 gHz
        Ekran Kartı : 1787 MB

        Reply
        • serhan
          28 Haziran 2015 at 16:20
          Permalink

          kardeşim eğere işlemcinx2 ise ekran katın kendine ağit kapasiteside 256mb ise azıcık kasar

          Reply
          • yusuf
            25 Nisan 2016 at 17:32
            Permalink

            Ekran kartım yok kasarmı

    • ern
      21 Ocak 2016 at 17:01
      Permalink

      Kaldırmaz büyük ihtimalle

      Reply
    • Furkan
      24 Mayıs 2016 at 17:59
      Permalink

      Kaldirmaz en az 2 gb ram istiyo

      Reply
    • BEDİRHAN
      5 Ağustos 2016 at 18:35
      Permalink

      INTEL[R] PENTİUM[R] DUAL CPU E2140
      @ 1.60GHZ 1.60 GHZ
      RAM: 3GB
      32 BİT KALDIRIRMI ARKADAŞLAR LÜTFEN

      Reply
    • Fare
      5 Ocak 2017 at 00:42
      Permalink

      Kaldırmaz kardeşim ram cok düşük kasar

      Reply
  • serhat
    19 Mayıs 2015 at 19:29
    Permalink

    kardeşim kaldırımı sence ?

    Ram=1GB

    işlemci =Pentium(R) Dual-Core CPU 3.07ghz

    ekran kartı=Asus HD5450 GDDR3 1GB 64Bit ATI Radeon DX11 Ekran Kartı

    Reply
      • CS : GO OYNAMAK İSTİYORUM :(
        6 Haziran 2015 at 16:18
        Permalink

        abi cevap verir misin kaldırır mı ?
        RAM : 2 GB
        İŞLEMCİ : 2.00 gHz
        Ekran Kartı : 1787 MB

        Reply
        • serhan
          28 Haziran 2015 at 15:20
          Permalink

          kardeşim eğere işlemcinx2 ise ekran katın kendine ağit kapasiteside 256mb ise azıcık kasar

          Reply
  • emrullah
    27 Mayıs 2015 at 00:16
    Permalink

    hocam işletim sistemi oyun performansını etkilermi?

    Reply
    • Oğuz Veli Yavaş
      27 Mayıs 2015 at 15:03
      Permalink

      Daha çok sahip olduğun ekipman ve özelliklerine bağlı olsa da uyum nedeniyle bir miktar performansı etkiler.

      Reply
  • emrullah
    26 Mayıs 2015 at 23:16
    Permalink

    hocam işletim sistemi oyun performansını etkilermi?

    Reply
    • Tech Kafa
      27 Mayıs 2015 at 14:03
      Permalink

      Daha çok sahip olduğun ekipman ve özelliklerine bağlı olsa da uyum nedeniyle bir miktar performansı etkiler.

      Reply
  • Ali Murat
    28 Mayıs 2015 at 16:41
    Permalink

    merhaba i3 islemci 2.13 ghz

    nvdia 335 gt 2gb

    3gb ram

    130 gb bos alan

    directx 11

    laptop cs g.o kaldırırmı ??

    Reply
  • Ali Murat
    28 Mayıs 2015 at 15:41
    Permalink

    merhaba i3 islemci 2.13 ghz

    nvdia 335 gt 2gb

    3gb ram

    130 gb bos alan

    directx 11

    laptop cs g.o kaldırırmı ??

    Reply
  • Ali Murat
    29 Mayıs 2015 at 07:43
    Permalink

    merhaba i3 islemci 2.13 ghz

    nvdia 335 gt 2gb

    3gb ram

    130 gb bos alan

    directx 11

    laptop cs g.o kaldırırmı ??

    Reply
    • Byhacker BlackandWhite
      6 Haziran 2015 at 18:24
      Permalink

      Normal de kaldırır 🙂

      Reply
  • Ali Murat
    29 Mayıs 2015 at 06:43
    Permalink

    merhaba i3 islemci 2.13 ghz

    nvdia 335 gt 2gb

    3gb ram

    130 gb bos alan

    directx 11

    laptop cs g.o kaldırırmı ??

    Reply
    • Byhacker BlackandWhite
      6 Haziran 2015 at 17:24
      Permalink

      Normal de kaldırır 🙂

      Reply
  • csgo oynamak isteyen kişi
    31 Mayıs 2015 at 18:51
    Permalink

    pixel shader 2.5 ama olurmu

    Reply
  • csgo oynamak isteyen kişi
    31 Mayıs 2015 at 17:51
    Permalink

    pixel shader 2.5 ama olurmu

    Reply
  • Mehmet
    3 Haziran 2015 at 10:59
    Permalink

    2 gb ram
    2.6 Ghz
    256 mb ekran kartı 🙁

    Çokmu etkiler oyunu ekran kartı

    Reply
    • Tolgiş
      6 Haziran 2015 at 17:13
      Permalink

      256 mb ekran kartı ? Mario oynıya biliyo musun kardeşim ? İndirmesen iyi edersin

      Reply
      • ahmetay74
        13 Haziran 2015 at 21:29
        Permalink

        256 mb belleği paylaşımsız ise oyunu çok rahat açar aslında, ancak asıl önemli olan veriyolu hızı, bellek türü ve merkezi grafik işlemcinin hızıdır.

        Reply
    • Berk
      21 Mayıs 2016 at 10:12
      Permalink

      Beyler 2.50 gb ram 1.50 gb ekran kartı 2.01 ghz beyler kaldırırmı kaldırısa kaç fps alırım

      Reply
  • Mehmet
    3 Haziran 2015 at 09:59
    Permalink

    2 gb ram
    2.6 Ghz
    256 mb ekran kartı 🙁

    Çokmu etkiler oyunu ekran kartı

    Reply
    • Tolgiş
      6 Haziran 2015 at 16:13
      Permalink

      256 mb ekran kartı ? Mario oynıya biliyo musun kardeşim ? İndirmesen iyi edersin

      Reply
      • Ahmet TAY
        13 Haziran 2015 at 20:29
        Permalink

        256 mb belleği paylaşımsız ise oyunu çok rahat açar aslında, ancak asıl önemli olan veriyolu hızı, bellek türü ve merkezi grafik işlemcinin hızıdır.

        Reply
  • Enes Çakır
    9 Haziran 2015 at 12:52
    Permalink

    2 gb ram
    1791 mb ekran kartı
    2.80 ghz
    32 bit
    kasarmı veya açarmı oyunu ??

    Reply
  • Enes Çakır
    9 Haziran 2015 at 11:52
    Permalink

    2 gb ram
    1791 mb ekran kartı
    2.80 ghz
    32 bit
    kasarmı veya açarmı oyunu ??

    Reply
  • Göksel
    13 Haziran 2015 at 15:02
    Permalink

    3 gb ram
    intel core i5 inside
    nvidia geforce 540m 1 gb yeterli midir

    Reply
  • Göksel
    13 Haziran 2015 at 14:02
    Permalink

    3 gb ram
    intel core i5 inside
    nvidia geforce 540m 1 gb yeterli midir

    Reply
  • Ahmet
    18 Haziran 2015 at 15:02
    Permalink

    Bu Özellikler bilgisayarda var ama tek eksikliğim windowsum deneme sürümü çalışırmı ?

    Reply
  • Ahmet
    18 Haziran 2015 at 14:02
    Permalink

    Bu Özellikler bilgisayarda var ama tek eksikliğim windowsum deneme sürümü çalışırmı ?

    Reply
  • Doğukan
    21 Haziran 2015 at 12:18
    Permalink

    2gb ram
    1gb ekran kartı
    2.93 ghz işlemci Kaldırırmı hocam?

    Reply
  • Doğukan
    21 Haziran 2015 at 11:18
    Permalink

    2gb ram
    1gb ekran kartı
    2.93 ghz işlemci Kaldırırmı hocam?

    Reply
  • Berkhan Kaya
    23 Haziran 2015 at 17:07
    Permalink

    2,50 gb ram
    500mb ekran kartı
    2,50 ghz işlemci
    kaldırırmı

    Reply
  • Berkhan Kaya
    23 Haziran 2015 at 16:07
    Permalink

    2,50 gb ram
    500mb ekran kartı
    2,50 ghz işlemci
    kaldırırmı

    Reply
  • Şahin Mert
    24 Haziran 2015 at 15:40
    Permalink

    8gb ram 2,7 hız işlemci 2 gb ekran kartı Winows 8 ASUS

    Reply
  • Şahin Mert
    24 Haziran 2015 at 14:40
    Permalink

    8gb ram 2,7 hız işlemci 2 gb ekran kartı Winows 8 ASUS

    Reply
  • Berkay
    2 Temmuz 2015 at 23:50
    Permalink

    3GB RAM
    1776 GB Ekran Kartı
    2.93GHZ
    Nividia G100
    Kaldırırmı Solermısınız Şimdiden Teşşekurler 🙂

    Reply
  • Berkay
    2 Temmuz 2015 at 22:50
    Permalink

    3GB RAM
    1776 GB Ekran Kartı
    2.93GHZ
    Nividia G100
    Kaldırırmı Solermısınız Şimdiden Teşşekurler 🙂

    Reply
  • İsmail
    3 Temmuz 2015 at 19:25
    Permalink

    intel core i5 4gb ram 2gb ekran kartı nvidia geforce g 820M kaldırırmı?

    Reply
    • Emirhan-REHBER
      2 Ağustos 2015 at 13:29
      Permalink

      İsmail sistemin yeterli, oyunu 65-80 fps de oynayabilirsin.

      Reply
    • Umut İlker Adıgüzel
      4 Ekim 2015 at 16:35
      Permalink

      benimkide aynısı casperr

      Reply
  • İsmail
    3 Temmuz 2015 at 18:25
    Permalink

    intel core i5 4gb ram 2gb ekran kartı nvidia geforce g 820M kaldırırmı?

    Reply
    • Emirhan-REHBER
      2 Ağustos 2015 at 12:29
      Permalink

      İsmail sistemin yeterli, oyunu 65-80 fps de oynayabilirsin.

      Reply
    • Umut İlker Adıgüzel
      4 Ekim 2015 at 15:35
      Permalink

      benimkide aynısı casperr

      Reply
    • samet
      4 Mart 2016 at 21:09
      Permalink

      lan gta 5 bile kaldırır cs go yu rahat kadırır kardeşim sıkıntı yok ama ramını 8 e yükseltirsen her oyunuda yükleyebilirsin :):):)

      Reply
      • .
        27 Mart 2016 at 17:34
        Permalink

        orosunun evladı kaldırmaz ne mal adamsın

        Reply
  • latif
    4 Temmuz 2015 at 06:10
    Permalink

    mrb arkadaşlar acil cvp lutfen sistem ozellıklerim

    intel core i-5 5200u hızı 2.20 /2.7 işlemcı hızı

    4gb ram

    64 bit

    ekran kartı amd radeon r5 330 boyutu 2 gb

    kasar mı pc kaldırımı

    Reply
  • latif
    4 Temmuz 2015 at 05:10
    Permalink

    mrb arkadaşlar acil cvp lutfen sistem ozellıklerim

    intel core i-5 5200u hızı 2.20 /2.7 işlemcı hızı

    4gb ram

    64 bit

    ekran kartı amd radeon r5 330 boyutu 2 gb

    kasar mı pc kaldırımı

    Reply
  • CSGO'su kasan adam
    9 Temmuz 2015 at 15:09
    Permalink

    İntel Pentium 4 2.8 Ghz
    4 GB Ram
    Sapphire HD 5570

    sadece dust2, nuke ve cache de rekabetçi oynayabilirsiniz bu sistemle (cache’de fps biraz düşük ama o kadar oynayışı etkilemiyor)

    Reply
  • CSGO'su kasan adam
    9 Temmuz 2015 at 14:09
    Permalink

    İntel Pentium 4 2.8 Ghz
    4 GB Ram
    Sapphire HD 5570

    sadece dust2, nuke ve cache de rekabetçi oynayabilirsiniz bu sistemle (cache’de fps biraz düşük ama o kadar oynayışı etkilemiyor)

    Reply
  • sa
    12 Temmuz 2015 at 03:50
    Permalink

    1 gb ram 537 mb ekran kartı intel pentium dual core minimumda oynuyabilirmiyim

    Reply
  • sa
    12 Temmuz 2015 at 02:50
    Permalink

    1 gb ram 537 mb ekran kartı intel pentium dual core minimumda oynuyabilirmiyim

    Reply
  • Efdal Güneş
    17 Temmuz 2015 at 10:19
    Permalink

    Merhaba cevaplarsan sevinirim 🙂
    2 GB ram
    1 GB Nvidia geforge 210
    3000 GHZ

    Reply
  • Efdal Güneş
    17 Temmuz 2015 at 09:19
    Permalink

    Merhaba cevaplarsan sevinirim 🙂
    2 GB ram
    1 GB Nvidia geforge 210
    3000 GHZ

    Reply
  • Berkan Şen
    19 Temmuz 2015 at 23:51
    Permalink

    Arkadaşlar
    4 Gb Ram
    Ati Radeon 4300/4500 HD Series
    32 bit
    2.90 ghz
    Low Da Kaldırırmı ?

    Reply
    • bayram
      5 Ağustos 2015 at 11:51
      Permalink

      rahat rahat kaldırır

      Reply
  • Berkan Şen
    19 Temmuz 2015 at 22:51
    Permalink

    Arkadaşlar
    4 Gb Ram
    Ati Radeon 4300/4500 HD Series
    32 bit
    2.90 ghz
    Low Da Kaldırırmı ?

    Reply
    • bayram
      5 Ağustos 2015 at 10:51
      Permalink

      rahat rahat kaldırır

      Reply
  • aaa
    27 Temmuz 2015 at 12:50
    Permalink

    gt 335m
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11

    Reply
  • aaa
    27 Temmuz 2015 at 11:50
    Permalink

    gt 335m
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11

    Reply
  • aaa
    27 Temmuz 2015 at 18:30
    Permalink

    gt 335m
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11

    LUTFEN CEVAPLARMISINIZ LAPTOP CS G.O KALDIRIRMI GTA VI KALDIRIYORDU

    Reply
  • aaa
    27 Temmuz 2015 at 17:30
    Permalink

    gt 335m
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11

    LUTFEN CEVAPLARMISINIZ LAPTOP CS G.O KALDIRIRMI GTA VI KALDIRIYORDU

    Reply
  • Batu
    29 Temmuz 2015 at 13:57
    Permalink

    Arrkadaşlar
    İ5
    2GB Ram
    4GB HDD
    Ekran Kartı : Nvida
    DirectX: 9

    Reply
  • Batu
    29 Temmuz 2015 at 12:57
    Permalink

    Arrkadaşlar
    İ5
    2GB Ram
    4GB HDD
    Ekran Kartı : Nvida
    DirectX: 9

    Reply
  • aaa
    29 Temmuz 2015 at 17:51
    Permalink

    gt 335m 1gb ekran kartı
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11

    Reply
  • aaa
    29 Temmuz 2015 at 16:51
    Permalink

    gt 335m 1gb ekran kartı
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11

    Reply
  • aaa
    31 Temmuz 2015 at 20:56
    Permalink

    gt 335m 1gb ekran kartı
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11

    KALDIRIRMI CS G.O YU

    Reply
    • Emirhan-REHBER
      2 Ağustos 2015 at 13:43
      Permalink

      Merhaba aaa, sistemin kaldırır ama alıcan fps ise 45-65 dir.

      Reply
  • aaa
    31 Temmuz 2015 at 19:56
    Permalink

    gt 335m 1gb ekran kartı
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11

    KALDIRIRMI CS G.O YU

    Reply
    • Emirhan-REHBER
      2 Ağustos 2015 at 12:43
      Permalink

      Merhaba aaa, sistemin kaldırır ama alıcan fps ise 45-65 dir.

      Reply
  • KaanGamer
    3 Ağustos 2015 at 13:26
    Permalink

    2 gb ram az gibi benimde 2gb ram var nasıl oynarım kasarmı

    Reply
    • asd
      19 Ağustos 2015 at 18:45
      Permalink

      oyunu açamaya bilirsin oyun zaten 2gb ram istiyo başka hiç bişey açmaman lazım
      oda mümkün değil ama açabilir şansına

      Reply
      • Ömer
        22 Ağustos 2015 at 13:18
        Permalink

        kardeş sanal bellek diye bişi var onu yap rahatlıkla açarsın 🙂

        Reply
  • KaanGamer
    3 Ağustos 2015 at 12:26
    Permalink

    2 gb ram az gibi benimde 2gb ram var nasıl oynarım kasarmı

    Reply
    • asd
      19 Ağustos 2015 at 17:45
      Permalink

      oyunu açamaya bilirsin oyun zaten 2gb ram istiyo başka hiç bişey açmaman lazım
      oda mümkün değil ama açabilir şansına

      Reply
      • Ömer
        22 Ağustos 2015 at 12:18
        Permalink

        kardeş sanal bellek diye bişi var onu yap rahatlıkla açarsın 🙂

        Reply
  • bayram
    5 Ağustos 2015 at 11:49
    Permalink

    wimdows 7 64 bit gerek mi

    Reply
  • bayram
    5 Ağustos 2015 at 10:49
    Permalink

    wimdows 7 64 bit gerek mi

    Reply
  • ismet
    5 Ağustos 2015 at 12:55
    Permalink

    3gb ram intel core e4600 r7 240 amd 128 bit 2gb nasıl oynarmı reis?

    Reply
  • ismet
    5 Ağustos 2015 at 11:55
    Permalink

    3gb ram intel core e4600 r7 240 amd 128 bit 2gb nasıl oynarmı reis?

    Reply
  • emre
    5 Ağustos 2015 at 18:18
    Permalink

    Merhaba, Sistemim şöyle:
    İntel i5 3339Y CPU @ 1.50Ghz
    4 GB Ram
    64 Bit
    İntel HD Graphics Family 4000
    Windows 10
    Oynasam yeter … 😀

    Reply
    • Deniz
      16 Ağustos 2015 at 14:32
      Permalink

      emre ekrankartının shader 3 destekli olması gerekiyor açmayabilir

      Reply
  • emre
    5 Ağustos 2015 at 17:18
    Permalink

    Merhaba, Sistemim şöyle:
    İntel i5 3339Y CPU @ 1.50Ghz
    4 GB Ram
    64 Bit
    İntel HD Graphics Family 4000
    Windows 10
    Oynasam yeter … 😀

    Reply
    • Deniz
      16 Ağustos 2015 at 13:32
      Permalink

      emre ekrankartının shader 3 destekli olması gerekiyor açmayabilir

      Reply
  • mustafa
    5 Ağustos 2015 at 20:59
    Permalink

    benim 4 gb ram i2 (R) quad cpu q8200 2.33 ghz win 8 pro ekran kartı ise 2 gb nıveda geforce 100 kaldırırmı ?

    Reply
  • mustafa
    5 Ağustos 2015 at 19:59
    Permalink

    benim 4 gb ram i2 (R) quad cpu q8200 2.33 ghz win 8 pro ekran kartı ise 2 gb nıveda geforce 100 kaldırırmı ?

    Reply
  • DeotreRandyCup
    7 Ağustos 2015 at 15:00
    Permalink

    Merhabalar
    İntel Pentium cpu b970
    2.30 Hz
    4 gm ram
    GeForce gt 630M
    64 bit
    ekran kartı : 1664 mb
    kaldırırmı kaldırırsa, kasarmı veya hiçmi kaldırmaz cevap bekliyorum 🙂

    Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 14:30
      Permalink

      ekran kartını değiştir

      Reply
      • Umut Ugur
        2 Eylül 2015 at 14:38
        Permalink

        kardeşim benim 2 GB ram 32 bit işlemci ATI RADEON HD 2400 Pro 1gb ekran kartı kaldırır mı cs:go

        Reply
  • DeotreRandyCup
    7 Ağustos 2015 at 14:00
    Permalink

    Merhabalar
    İntel Pentium cpu b970
    2.30 Hz
    4 gm ram
    GeForce gt 630M
    64 bit
    ekran kartı : 1664 mb
    kaldırırmı kaldırırsa, kasarmı veya hiçmi kaldırmaz cevap bekliyorum 🙂

    Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 13:30
      Permalink

      ekran kartını değiştir

      Reply
      • Umut Ugur
        2 Eylül 2015 at 13:38
        Permalink

        kardeşim benim 2 GB ram 32 bit işlemci ATI RADEON HD 2400 Pro 1gb ekran kartı kaldırır mı cs:go

        Reply
  • Mustafa Berke
    7 Ağustos 2015 at 23:22
    Permalink

    directX 11 2gb ram intel(r) Core i3 cpu m380 @2.53hz(4CPUs) 2.5ghz nvidıa geforce 310 m 1717 mb csgo kaldırır mı pls cevap

    Reply
  • Mustafa Berke
    7 Ağustos 2015 at 22:22
    Permalink

    directX 11 2gb ram intel(r) Core i3 cpu m380 @2.53hz(4CPUs) 2.5ghz nvidıa geforce 310 m 1717 mb csgo kaldırır mı pls cevap

    Reply
  • Berke Kara
    10 Ağustos 2015 at 00:35
    Permalink

    arkadaslar acill win 7 professional intel core i5 64 bit işletim sistemi 1.70 ghz 2.40 ghz (anlatamadıysam özür dilerim)

    Reply
  • Berke Kara
    9 Ağustos 2015 at 23:35
    Permalink

    arkadaslar acill win 7 professional intel core i5 64 bit işletim sistemi 1.70 ghz 2.40 ghz (anlatamadıysam özür dilerim)

    Reply
  • aaa
    10 Ağustos 2015 at 18:55
    Permalink

    gt 335m 1gb ekran kartı
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11 760P OYNUYUCAM FULL HD DEYIL HD KALDIRIRMI LOWDA

    Reply
  • aaa
    10 Ağustos 2015 at 17:55
    Permalink

    gt 335m 1gb ekran kartı
    i3 2.13 ghz
    2.5 gb ram
    130 gb bos alan
    directx 11 760P OYNUYUCAM FULL HD DEYIL HD KALDIRIRMI LOWDA

    Reply
  • erenay
    15 Ağustos 2015 at 12:36
    Permalink

    işlemcim peintum 4 3.0 ghz ekran kartı nvidia ge force 7300se/7200gs 1.5 gb shader 4 olması lazım sizce steam da almaya değermi diğer gereknimler sıkıntı değil

    Reply
  • erenay
    15 Ağustos 2015 at 11:36
    Permalink

    işlemcim peintum 4 3.0 ghz ekran kartı nvidia ge force 7300se/7200gs 1.5 gb shader 4 olması lazım sizce steam da almaya değermi diğer gereknimler sıkıntı değil

    Reply
  • Deniz
    16 Ağustos 2015 at 14:30
    Permalink

    işlemcim: intel(R) core(tm) 2 duo cpu E7500 @2.93GHz ve oynayabilirmiyim işlemcim bu ve yeni shder 3 destekli ekrankartı arıyorum fazla pahalı olmamak kaydıyla önerebilirmisiniz
    @emirhanrehber:disqus

    Reply
  • Deniz
    16 Ağustos 2015 at 13:30
    Permalink

    işlemcim: intel(R) core(tm) 2 duo cpu E7500 @2.93GHz ve oynayabilirmiyim işlemcim bu ve yeni shder 3 destekli ekrankartı arıyorum fazla pahalı olmamak kaydıyla önerebilirmisiniz
    @emirhanrehber:disqus

    Reply
  • Harun Yeşil
    16 Ağustos 2015 at 18:40
    Permalink

    i5 4 GB RAM 2786mb ekran kartı kaç fps de oyanrım yaklaşık 80 ustu olrusa harika olur.

    Reply
  • Harun Yeşil
    16 Ağustos 2015 at 17:40
    Permalink

    i5 4 GB RAM 2786mb ekran kartı kaç fps de oyanrım yaklaşık 80 ustu olrusa harika olur.

    Reply
  • Ahmet59
    18 Ağustos 2015 at 01:55
    Permalink

    Win 7
    İşlemci: Intel core i5 2450 cpu 2.50 Ghz
    Ekran: Intel HD G. 4 GB
    Ram: Direct 8 GB
    Kaldırırmı hocam ? 🙂

    Reply
  • Ahmet59
    18 Ağustos 2015 at 00:55
    Permalink

    Win 7
    İşlemci: Intel core i5 2450 cpu 2.50 Ghz
    Ekran: Intel HD G. 4 GB
    Ram: Direct 8 GB
    Kaldırırmı hocam ? 🙂

    Reply
  • OnurB
    18 Ağustos 2015 at 13:06
    Permalink

    Kaldırırmı Hocam 🙂 Lütfen Yardım

    Reply
    • Ahmet Sürer
      19 Ağustos 2015 at 18:09
      Permalink

      hayatta kaldırmaz çöker

      Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 14:30
      Permalink

      kldır maz 2 gbb ram dan düşük ram in var

      Reply
  • OnurB
    18 Ağustos 2015 at 12:06
    Permalink

    Kaldırırmı Hocam 🙂 Lütfen Yardım

    Reply
    • Ahmet Sürer
      19 Ağustos 2015 at 17:09
      Permalink

      hayatta kaldırmaz çöker

      Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 13:30
      Permalink

      kldır maz 2 gbb ram dan düşük ram in var

      Reply
  • Eren
    18 Ağustos 2015 at 13:08
    Permalink

    beyler acil sorunsuz çalıştırırmı ?

    Reply
    • OnurB
      18 Ağustos 2015 at 13:16
      Permalink

      Kaldırır Sanırım 😀

      Reply
      • OnurB
        18 Ağustos 2015 at 13:17
        Permalink

        Benimki Kaldırırmı ?

        Reply
    • oguzhan
      19 Ağustos 2015 at 18:43
      Permalink

      ters yatırırız düz …… 😀 asdasdsad

      Reply
  • Eren
    18 Ağustos 2015 at 12:08
    Permalink

    beyler acil sorunsuz çalıştırırmı ?

    Reply
    • OnurB
      18 Ağustos 2015 at 12:16
      Permalink

      Kaldırır Sanırım 😀

      Reply
      • OnurB
        18 Ağustos 2015 at 12:17
        Permalink

        Benimki Kaldırırmı ?

        Reply
    • oguzhan
      19 Ağustos 2015 at 17:43
      Permalink

      ters yatırırız düz …… 😀 asdasdsad

      Reply
  • Kubilay Vergili
    18 Ağustos 2015 at 18:15
    Permalink

    intel core 2 duo E7500 2.93 ghz 4 gb ram amd r7 240 2 gb ekran kartı kaç fps alabilirm?

    Reply
  • Kubilay Vergili
    18 Ağustos 2015 at 17:15
    Permalink

    intel core 2 duo E7500 2.93 ghz 4 gb ram amd r7 240 2 gb ekran kartı kaç fps alabilirm?

    Reply
  • Enes
    18 Ağustos 2015 at 19:25
    Permalink

    intel core 2 duo E7500 2.93 gh

    2gb ram
    geforce 9600 GT kaç fps alırım

    Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 14:28
      Permalink

      30 40 fps ramdan dolayı minimum ram 2 gb oluyor ama çok kasmaz

      Reply
      • Burak61
        2 Eylül 2015 at 09:38
        Permalink

        Kasabilir ramden dolayı 2 gb ramin 1 gb ını sistem kullanıyor zaten tavsiye etmem ben

        Reply
      • Tolga Otuzbirincigiller
        3 Eylül 2015 at 18:06
        Permalink

        kardeşim benim pc 2gb ram 2.00 ghz işlemci 1787 mb ati radeon hd graphics 3600 series minimum ayarlarda oynıyabilir miyim

        Reply
  • Enes
    18 Ağustos 2015 at 18:25
    Permalink

    intel core 2 duo E7500 2.93 gh

    2gb ram
    geforce 9600 GT kaç fps alırım

    Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 13:28
      Permalink

      30 40 fps ramdan dolayı minimum ram 2 gb oluyor ama çok kasmaz

      Reply
      • Burak61
        2 Eylül 2015 at 08:38
        Permalink

        Kasabilir ramden dolayı 2 gb ramin 1 gb ını sistem kullanıyor zaten tavsiye etmem ben

        Reply
      • Tolga Otuzbirincigiller
        3 Eylül 2015 at 17:06
        Permalink

        kardeşim benim pc 2gb ram 2.00 ghz işlemci 1787 mb ati radeon hd graphics 3600 series minimum ayarlarda oynıyabilir miyim

        Reply
  • Deniz Durmaz
    19 Ağustos 2015 at 14:19
    Permalink

    pcmin sitemine nasıl bakıcam

    Reply
  • Deniz Durmaz
    19 Ağustos 2015 at 13:19
    Permalink

    pcmin sitemine nasıl bakıcam

    Reply
  • oguzhan
    19 Ağustos 2015 at 18:42
    Permalink

    intel core i3 4gb ram 2gb AMD radeon graphıcs ekran kartı kaç fps alırım

    Reply
  • oguzhan
    19 Ağustos 2015 at 17:42
    Permalink

    intel core i3 4gb ram 2gb AMD radeon graphıcs ekran kartı kaç fps alırım

    Reply
  • Ahmet
    20 Ağustos 2015 at 00:15
    Permalink

    Win 7
    İşlemci: Intel core i5 2450 cpu 2.50 Ghz
    Ekran: Intel HD G. 4 GB
    Ram: Direct 8 GB
    Kaldırırmı?

    Reply
  • Ahmet
    19 Ağustos 2015 at 23:15
    Permalink

    Win 7
    İşlemci: Intel core i5 2450 cpu 2.50 Ghz
    Ekran: Intel HD G. 4 GB
    Ram: Direct 8 GB
    Kaldırırmı?

    Reply
  • Batuhan Başaran
    20 Ağustos 2015 at 20:22
    Permalink

    Arkadaşlar kasmadan kaldır mı? Yoksa yeni bir işlemci alacağım.

    Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 14:27
      Permalink

      az kasar o kasma oda ram 2 gb 1 yüksek minimum ram 2 gb oluuyor çünkü

      Reply
  • Batuhan Başaran
    20 Ağustos 2015 at 19:22
    Permalink

    Arkadaşlar kasmadan kaldır mı? Yoksa yeni bir işlemci alacağım.

    Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 13:27
      Permalink

      az kasar o kasma oda ram 2 gb 1 yüksek minimum ram 2 gb oluuyor çünkü

      Reply
  • Yusuf Bal
    21 Ağustos 2015 at 09:13
    Permalink

    Kasmadan kaldırırmı

    Reply
    • Erkam ŞAHİN
      25 Ağustos 2015 at 09:12
      Permalink

      kaldırır kardeşim driverların güncelse hiç bir sıkıntı yaşamazsın.

      Reply
  • Yusuf Bal
    21 Ağustos 2015 at 08:13
    Permalink

    Kasmadan kaldırırmı

    Reply
    • Erkam ŞAHİN
      25 Ağustos 2015 at 08:12
      Permalink

      kaldırır kardeşim driverların güncelse hiç bir sıkıntı yaşamazsın.

      Reply
  • Cemal Boybeyi
    27 Ağustos 2015 at 11:04
    Permalink

    kaldırırmı hocam

    Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 14:25
      Permalink

      kaldırmaz 2 gb ram lazım minimum üzgünüm

      Reply
  • Cemal Boybeyi
    27 Ağustos 2015 at 11:04
    Permalink

    512 mb ekran kartı 6200le

    Reply
  • Cemal Boybeyi
    27 Ağustos 2015 at 10:04
    Permalink

    kaldırırmı hocam

    Reply
    • Kaan Sever
      1 Eylül 2015 at 13:25
      Permalink

      kaldırmaz 2 gb ram lazım minimum üzgünüm

      Reply
  • Cemal Boybeyi
    27 Ağustos 2015 at 10:04
    Permalink

    512 mb ekran kartı 6200le

    Reply
  • kurtulusezer
    27 Ağustos 2015 at 22:35
    Permalink

    Abi kaldırırmı ya kaldırdığı oyunların listesi bayağı azda şüphe ediyorum 🙁

    Reply
    • Burak61
      2 Eylül 2015 at 09:36
      Permalink

      Ram yetersiz bence zorlama hiç

      Reply
  • kurtulusezer
    27 Ağustos 2015 at 21:35
    Permalink

    Abi kaldırırmı ya kaldırdığı oyunların listesi bayağı azda şüphe ediyorum 🙁

    Reply
    • Burak61
      2 Eylül 2015 at 08:36
      Permalink

      Ram yetersiz bence zorlama hiç

      Reply
    • ahmet
      14 Şubat 2016 at 13:12
      Permalink

      benim arkadaşımın ram 2 gb ama hiç kasmadan oynuyor

      Reply
    • samet
      4 Mart 2016 at 21:07
      Permalink

      denemende fayda var fakat ekran kartın 1 veya 1 gb den yüksekse rahatça oynarsın kardeşim

      Reply
  • Efe Burak
    1 Eylül 2015 at 03:53
    Permalink

    Abi Pls Cevap

    8 GB Ram

    Nvidia GT 630M

    İşlemci Unuttum Ama 2.30 Falandır

    Cs Go Kaç FPS Kaldırır ?

    Reply
    • Burak61
      2 Eylül 2015 at 09:35
      Permalink

      Aynı ekran kartı var ama işlemcim farklı senden ben 1280*1024 düşük özelliklerde oynuyorum 60 ın altına düşmüyor rahat oynarsın yani

      Reply
  • Efe Burak
    1 Eylül 2015 at 02:53
    Permalink

    Abi Pls Cevap

    8 GB Ram

    Nvidia GT 630M

    İşlemci Unuttum Ama 2.30 Falandır

    Cs Go Kaç FPS Kaldırır ?

    Reply
    • Burak61
      2 Eylül 2015 at 08:35
      Permalink

      Aynı ekran kartı var ama işlemcim farklı senden ben 1280*1024 düşük özelliklerde oynuyorum 60 ın altına düşmüyor rahat oynarsın yani

      Reply
  • Kaan Sever
    1 Eylül 2015 at 14:22
    Permalink

    AMD A4-5000 RADEON HD GRAFİK 1.50 GHz 4.00 GB RAM 64 BİT İŞLEMCİ DENEYİMİ 4,6 kaldırırmı

    Reply
  • Kaan Sever
    1 Eylül 2015 at 13:22
    Permalink

    AMD A4-5000 RADEON HD GRAFİK 1.50 GHz 4.00 GB RAM 64 BİT İŞLEMCİ DENEYİMİ 4,6 kaldırırmı

    Reply
  • Arjiyan Yılmaz Endakçı
    3 Eylül 2015 at 20:40
    Permalink

    Arkadaşlar bir yardımcı olursanız sevinirim.Pcm sony vaio 4GB Ram Nvidia GeForce 410m ekran kartı( 2256) i3 2.20GhZ işlemci hızı sizce oyun kaldırır mı kaldırırsa ne kadar seviyede oynayabilirm oyunu satın almayı düşünüyorum da

    Reply
  • Arjiyan Yılmaz Endakçı
    3 Eylül 2015 at 19:40
    Permalink

    Arkadaşlar bir yardımcı olursanız sevinirim.Pcm sony vaio 4GB Ram Nvidia GeForce 410m ekran kartı( 2256) i3 2.20GhZ işlemci hızı sizce oyun kaldırır mı kaldırırsa ne kadar seviyede oynayabilirm oyunu satın almayı düşünüyorum da

    Reply
  • Csgo
    4 Eylül 2015 at 16:55
    Permalink

    İntel Core İ3 2 gb ram 2.53 ghz İntelHDGraphics 782 mb ekran kartı kaldırırmı kaldıırsa kaç fps ?

    Reply
  • Csgo
    4 Eylül 2015 at 15:55
    Permalink

    İntel Core İ3 2 gb ram 2.53 ghz İntelHDGraphics 782 mb ekran kartı kaldırırmı kaldıırsa kaç fps ?

    Reply
  • ergin
    5 Eylül 2015 at 09:18
    Permalink

    Arkadaşlar kasar mı?

    intel corei3 3.6GHz RAM:4 GB EKRAN KARTI: 1GB Windows 8.1 64 Bit

    Reply
  • ergin
    5 Eylül 2015 at 08:18
    Permalink

    Arkadaşlar kasar mı?

    intel corei3 3.6GHz RAM:4 GB EKRAN KARTI: 1GB Windows 8.1 64 Bit

    Reply
  • ergin
    5 Eylül 2015 at 09:54
    Permalink

    arkadaşlar windows 8 olsa yine de yüklenir mi?

    Reply
  • ergin
    5 Eylül 2015 at 08:54
    Permalink

    arkadaşlar windows 8 olsa yine de yüklenir mi?

    Reply
  • yusuf elmalı
    5 Eylül 2015 at 18:58
    Permalink

    intel core i3 2gb ram 32 bit işletim sistemi kaldırır mı ??

    Reply
  • yusuf elmalı
    5 Eylül 2015 at 17:58
    Permalink

    intel core i3 2gb ram 32 bit işletim sistemi kaldırır mı ??

    Reply
  • Adını Unutan Ferhat
    6 Eylül 2015 at 13:33
    Permalink

    arkadaşlar benim pcm leptop da pc özelliklerim ise 4GB ram 64 bit işlemci X64 bit taban acaba kaldırırmı cs:go yu nolur söleyin param boşa gitmesin lütfen

    Reply
  • Adını Unutan Ferhat
    6 Eylül 2015 at 12:33
    Permalink

    arkadaşlar benim pcm leptop da pc özelliklerim ise 4GB ram 64 bit işlemci X64 bit taban acaba kaldırırmı cs:go yu nolur söleyin param boşa gitmesin lütfen

    Reply
  • Adını Unutan Ferhat
    6 Eylül 2015 at 13:35
    Permalink

    arkadaşlar benim bilgisayarım leptop pc özelliklerim ise 4GB ram 64 bit işlemci X64 bit taban işlemcisi var kaldırırmı acabaaaa pls söleyin

    Reply
  • Adını Unutan Ferhat
    6 Eylül 2015 at 12:35
    Permalink

    arkadaşlar benim bilgisayarım leptop pc özelliklerim ise 4GB ram 64 bit işlemci X64 bit taban işlemcisi var kaldırırmı acabaaaa pls söleyin

    Reply
  • Mustafa Berk Canyurt
    7 Eylül 2015 at 20:45
    Permalink

    arkadaşlar kasarmı

    işlemci : Intel(R) Core(TM) İ5-2410M CPU @ 2.30GHz 2.30GHz

    Bellek : 4,00 GB

    Sistem Türü : 64 bit

    Reply
  • Mustafa Berk Canyurt
    7 Eylül 2015 at 19:45
    Permalink

    arkadaşlar kasarmı

    işlemci : Intel(R) Core(TM) İ5-2410M CPU @ 2.30GHz 2.30GHz

    Bellek : 4,00 GB

    Sistem Türü : 64 bit

    Reply
  • Hamza Yeşilkaya
    8 Eylül 2015 at 21:39
    Permalink

    win 8 olurmu ve kasar mı bunda yada çalışır mı lütfen cevap verin acilll !!!!!!! ?

    Reply
    • eren
      8 Eylül 2015 at 22:32
      Permalink

      hafif kasar ama rahat oynaya bilirsin orta seviye düzenle

      Reply
      • Hamza Yeşilkaya
        9 Eylül 2015 at 12:13
        Permalink

        windows 8 olduğu halde bile çalışır mı

        Reply
  • Hamza Yeşilkaya
    8 Eylül 2015 at 20:39
    Permalink

    win 8 olurmu ve kasar mı bunda yada çalışır mı lütfen cevap verin acilll !!!!!!! ?

    Reply
    • eren
      8 Eylül 2015 at 21:32
      Permalink

      hafif kasar ama rahat oynaya bilirsin orta seviye düzenle

      Reply
      • Hamza Yeşilkaya
        9 Eylül 2015 at 11:13
        Permalink

        windows 8 olduğu halde bile çalışır mı

        Reply
  • OKAN YİĞİT
    8 Eylül 2015 at 23:35
    Permalink

    Kasarmı yardım
    Windows 7 Home Basic
    işlemci : AMD Turion X2 64
    Ram: 3,00 GB
    sistem türü: 32 bit işletim sistemi
    Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8200m G 1407 MB Ekran kartı

    Reply
    • Okan yiğit
      8 Eylül 2015 at 23:36
      Permalink

      vede kaç fps alırım

      Reply
  • OKAN YİĞİT
    8 Eylül 2015 at 22:35
    Permalink

    Kasarmı yardım
    Windows 7 Home Basic
    işlemci : AMD Turion X2 64
    Ram: 3,00 GB
    sistem türü: 32 bit işletim sistemi
    Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8200m G 1407 MB Ekran kartı

    Reply
    • Okan yiğit
      8 Eylül 2015 at 22:36
      Permalink

      vede kaç fps alırım

      Reply
  • mustafa
    8 Eylül 2015 at 23:39
    Permalink

    kasarmı yada kaç fps alırım
    intel core i7 1600 hz
    16 gb ram
    NVDIA GeForce GTX980 8 GB

    Reply
    • Semih Kılıç
      14 Eylül 2015 at 17:03
      Permalink

      piç gösterişcisi

      Reply
    • güneş
      27 Eylül 2015 at 16:32
      Permalink

      yarramı bile kaldırır aq

      Reply
  • mustafa
    8 Eylül 2015 at 22:39
    Permalink

    kasarmı yada kaç fps alırım
    intel core i7 1600 hz
    16 gb ram
    NVDIA GeForce GTX980 8 GB

    Reply
    • Semih Kılıç
      14 Eylül 2015 at 16:03
      Permalink

      piç gösterişcisi

      Reply
    • güneş
      27 Eylül 2015 at 15:32
      Permalink

      yarramı bile kaldırır aq

      Reply
  • Barış
    9 Eylül 2015 at 04:17
    Permalink

    Arkadaşlar kaldırır mı ?

    Reply
    • Bayram Berat Gürbüz
      15 Eylül 2015 at 17:58
      Permalink

      Kasar Hemde Çok

      Reply
  • Barış
    9 Eylül 2015 at 03:17
    Permalink

    Arkadaşlar kaldırır mı ?

    Reply
    • Bayram Berat Gürbüz
      15 Eylül 2015 at 16:58
      Permalink

      Kasar Hemde Çok

      Reply
  • Abdulsamet Misdede
    12 Eylül 2015 at 11:23
    Permalink

    Arkadaşlar Kasmadan Kaldırırmı ?

    İşlemci AMD Athlon ™ X3 455 Processor 3.30 GHZ

    Yüklü Bellek (RAM) 4,00 GB (Kullanılan miktar 3,00 GB)

    Sistem Türü 32 Bit İşletim Sistemi

    Reply
  • Abdulsamet Misdede
    12 Eylül 2015 at 10:23
    Permalink

    Arkadaşlar Kasmadan Kaldırırmı ?

    İşlemci AMD Athlon ™ X3 455 Processor 3.30 GHZ

    Yüklü Bellek (RAM) 4,00 GB (Kullanılan miktar 3,00 GB)

    Sistem Türü 32 Bit İşletim Sistemi

    Reply
  • berat YARDIM EDÜNNNN
    13 Eylül 2015 at 16:45
    Permalink

    8 gb ram 3.6 amd işlemci ayrıntı bilmiyorum windows 8.1 ultimate 64 bit ama ekran kartı 256 mb yani yok kaldırırmı para var alcam lütfen cevap

    Reply
  • berat YARDIM EDÜNNNN
    13 Eylül 2015 at 15:45
    Permalink

    8 gb ram 3.6 amd işlemci ayrıntı bilmiyorum windows 8.1 ultimate 64 bit ama ekran kartı 256 mb yani yok kaldırırmı para var alcam lütfen cevap

    Reply
  • Caner
    14 Eylül 2015 at 00:38
    Permalink

    Kasma sorunu olurmu acaba ?
    İşlemci : Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @2.70 GHz
    Ram : 2 GB
    İşletim Sistemi : Windovs 7 Ultimate
    Sistem türü : 64 bit
    Ekran kartı : MSİ GT 740 2 GB 128 Bit GDDR5 NVİDİA GFORCE

    Reply
  • Caner
    13 Eylül 2015 at 23:38
    Permalink

    Kasma sorunu olurmu acaba ?
    İşlemci : Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @2.70 GHz
    Ram : 2 GB
    İşletim Sistemi : Windovs 7 Ultimate
    Sistem türü : 64 bit
    Ekran kartı : MSİ GT 740 2 GB 128 Bit GDDR5 NVİDİA GFORCE

    Reply
  • Bayram Berat Gürbüz
    15 Eylül 2015 at 17:55
    Permalink

    Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz 2.40 GHz

    4.00 GB

    64 Bir İşlemci Kaldırırmı Kasmadan oynaya bilirmiyim

    Reply
  • Bayram Berat Gürbüz
    15 Eylül 2015 at 16:55
    Permalink

    Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz 2.40 GHz

    4.00 GB

    64 Bir İşlemci Kaldırırmı Kasmadan oynaya bilirmiyim

    2.00 GB Ekran Kartı

    Reply
  • Uğur Avcı
    16 Eylül 2015 at 10:08
    Permalink

    8 GB RAM amd a8-6410 apu with amd radeon r5 graphics ekran kartı A8 2 Ghz 3 GB ekran kartı işlemci amd oldugunda sorun olmaz dimi 2 Ghz ? kaç fps

    Reply
  • Uğur Avcı
    16 Eylül 2015 at 09:08
    Permalink

    8 GB RAM amd a8-6410 apu with amd radeon r5 graphics ekran kartı A8 2 Ghz 3 GB ekran kartı işlemci amd oldugunda sorun olmaz dimi 2 Ghz ? kaç fps

    Reply
  • Furkan Ünal
    18 Eylül 2015 at 11:10
    Permalink

    benimkide windows xp amd athlon (tm9 64 x2 dual core procesor 4200+ 2.20 ghz 2.87 gb ram olurmu kardeşlerim c.go

    Reply
  • Furkan Ünal
    18 Eylül 2015 at 10:10
    Permalink

    benimkide windows xp amd athlon (tm9 64 x2 dual core procesor 4200+ 2.20 ghz 2.87 gb ram olurmu kardeşlerim c.go

    Reply
  • Semih Kılıç
    18 Eylül 2015 at 20:56
    Permalink

    3 gb ram 2.33 ghz işlemci var kasarmı

    Reply
  • Semih Kılıç
    18 Eylül 2015 at 19:56
    Permalink

    3 gb ram 2.33 ghz işlemci var kasarmı

    Reply
  • Arda Köksal
    18 Eylül 2015 at 21:28
    Permalink

    sizce kaldırır mı??

    Reply
  • Arda Köksal
    18 Eylül 2015 at 20:28
    Permalink

    sizce kaldırır mı??

    Reply
  • Alican Çetin
    18 Eylül 2015 at 23:54
    Permalink

    beyler kasarmı işlemci Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz 2.20GHz RAM:4.00GB (kullanılarbilir miktar 2.96 not: ram format atılsada pc ye yine aynısını gösterior kullanılabilirde 32 bit işletim sistemi

    Reply
  • Alican Çetin
    18 Eylül 2015 at 22:54
    Permalink

    beyler kasarmı işlemci Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz 2.20GHz RAM:4.00GB (kullanılarbilir miktar 2.96 not: ram format atılsada pc ye yine aynısını gösterior kullanılabilirde 32 bit işletim sistemi

    Reply
  • BerkayGaming
    21 Eylül 2015 at 12:01
    Permalink

    Anlamadığım İçin Soruyorum Bu Sistemim Kaldırır Mı?
    ALLAH AŞKINA YARDIM EDİN 🙁

    Reply
  • BerkayGaming
    21 Eylül 2015 at 11:01
    Permalink

    Anlamadığım İçin Soruyorum Bu Sistemim Kaldırır Mı?
    ALLAH AŞKINA YARDIM EDİN 🙁

    Reply
  • Berk Beken
    24 Eylül 2015 at 10:05
    Permalink

    Cs GO yu kaldırırmı? beyler bayanlar söylermisiniz.

    Reply
  • Berk Beken
    24 Eylül 2015 at 09:05
    Permalink

    Cs GO yu kaldırırmı? beyler bayanlar söylermisiniz.

    Reply
  • Arda
    24 Eylül 2015 at 14:01
    Permalink

    ram 2 gb,, intel pentium dual core 2.30 ghz,, 64 bit,,Ekran Kartı Mobile
    İntel(R) 4 series express chipset family microsoft(microsoft
    corporation-WDDM 1.1,, 1053 mb ekran kartı hafızası cs go kasarmı acil
    lütfen direct 9 yada 10 du hatırlamıyorum kasarmı düşük ayarlarda

    Reply
  • Arda
    24 Eylül 2015 at 13:01
    Permalink

    ram 2 gb,, intel pentium dual core 2.30 ghz,, 64 bit,,Ekran Kartı Mobile
    İntel(R) 4 series express chipset family microsoft(microsoft
    corporation-WDDM 1.1,, 1053 mb ekran kartı hafızası cs go kasarmı acil
    lütfen direct 9 yada 10 du hatırlamıyorum kasarmı düşük ayarlarda

    Reply
  • sulos
    24 Eylül 2015 at 19:06
    Permalink

    Arkdaşlarkaldırırmı

    İşlemci: AMD E-Series E-350, AMD E-Series E-450, Intel Core i3 370M
    Grafik kartı: AMD Radeon HD 6310, AMD Radeon HD 6320, Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
    Görüntü: 15.6 inç
    Ağırlık: 2.55kg, 2.6kg

    Reply
  • sulos
    24 Eylül 2015 at 18:06
    Permalink

    Arkdaşlarkaldırırmı

    İşlemci: AMD E-Series E-350, AMD E-Series E-450, Intel Core i3 370M
    Grafik kartı: AMD Radeon HD 6310, AMD Radeon HD 6320, Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics
    Görüntü: 15.6 inç
    Ağırlık: 2.55kg, 2.6kg

    Reply
  • Eren Gündoğdu
    24 Eylül 2015 at 21:21
    Permalink

    İntel Core Duo T2350 1.86Ghz 2GB RAM 945GMA 128 MB 32 bit WindowsXP Kladırırmı

    Reply
  • Eren Gündoğdu
    24 Eylül 2015 at 20:21
    Permalink

    İntel Core Duo T2350 1.86Ghz 2GB RAM 945GMA 128 MB 32 bit WindowsXP Kladırırmı

    Reply
  • tarık
    25 Eylül 2015 at 23:56
    Permalink

    Intel(R) Core(TM) İ5-3210m CPU @ 2.50GHz 2.50GHz

    bellek 6gb

    sistem türü 64 bit

    bide ekran kartı amd 7000 bişey tam bilmiyorum bakayama üşendim 🙂

    Reply
    • tarık
      25 Eylül 2015 at 23:57
      Permalink

      kasarmı yani arkadaşlar 🙂

      Reply
    • tarık
      26 Eylül 2015 at 00:09
      Permalink

      arkadaşlar lütfen cvp yarın alıcam param bosa gitmsin 😀

      Reply
  • tarık
    25 Eylül 2015 at 22:56
    Permalink

    Intel(R) Core(TM) İ5-3210m CPU @ 2.50GHz 2.50GHz

    bellek 6gb

    sistem türü 64 bit

    bide ekran kartı amd 7000 bişey tam bilmiyorum bakayama üşendim 🙂

    Reply
    • tarık
      25 Eylül 2015 at 22:57
      Permalink

      kasarmı yani arkadaşlar 🙂

      Reply
    • tarık
      25 Eylül 2015 at 23:09
      Permalink

      arkadaşlar lütfen cvp yarın alıcam param bosa gitmsin 😀

      Reply
  • güneş
    27 Eylül 2015 at 16:35
    Permalink

    Arkadaşlar 4 gb ram ve üstü kasma sorunu yapmaz ekran kartınız 1gb üstü ve pixel shader son versionu desteklerse çok rahat bi şekilde oynarsınız

    Reply
  • güneş
    27 Eylül 2015 at 15:35
    Permalink

    Arkadaşlar 4 gb ram ve üstü kasma sorunu yapmaz ekran kartınız 1gb üstü ve pixel shader son versionu desteklerse çok rahat bi şekilde oynarsınız

    Reply
  • güneş
    27 Eylül 2015 at 16:36
    Permalink

    ve CS GO bildiğim kadarıyla windows 8 le uyumlu ama 10 u bilmem

    Reply
  • güneş
    27 Eylül 2015 at 15:36
    Permalink

    ve CS GO bildiğim kadarıyla windows 8 le uyumlu ama 10 u bilmem

    Reply
  • Hakan Samet
    30 Eylül 2015 at 00:55
    Permalink

    2.00GB Yüklü Bellek , 2.11GHZ Intel (R) Celeron(R) İşlemci , Intel (R) HD Graphics 1GB ekran kartı .. Sizce Çalıştırırmı Ultrada felan oynamayacagım zaten low gibi düşük ayarlarda bana kasma hissi yaşatmadan oynatabilirmi paramı boşa harcamak istemiyorum
    (60-70 Fps Bana Yeterli Olacaktır.)

    Reply
  • Hakan Samet
    29 Eylül 2015 at 23:55
    Permalink

    2.00GB Yüklü Bellek , 2.11GHZ Intel (R) Celeron(R) İşlemci , Intel (R) HD Graphics 1GB ekran kartı .. Sizce Çalıştırırmı Ultrada felan oynamayacagım zaten low gibi düşük ayarlarda bana kasma hissi yaşatmadan oynatabilirmi paramı boşa harcamak istemiyorum
    (60-70 Fps Bana Yeterli Olacaktır.)

    Reply
  • Umut
    4 Ekim 2015 at 22:26
    Permalink

    İşlemci :İntel Pentium
    Ram : 4 gb
    2.40 – 2.40 ghz
    32 bit
    Ekran Kartı : İntel HD Graphics
    1665 mb

    Reply
  • Umut
    4 Ekim 2015 at 21:26
    Permalink

    İşlemci :İntel Pentium
    Ram : 4 gb
    2.40 – 2.40 ghz
    32 bit
    Ekran Kartı : İntel HD Graphics
    1665 mb

    Reply
  • reoshighone1
    4 Ekim 2015 at 22:54
    Permalink

    grafik önemli değil çalışsın yeter
    kaç fps alırım

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:27
      Permalink

      Ekran kartın kötü, oyun kasacaktır.

      Reply
  • reoshighone1
    4 Ekim 2015 at 21:54
    Permalink

    grafik önemli değil çalışsın yeter
    kaç fps alırım

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:27
      Permalink

      Ekran kartın kötü, oyun kasacaktır.

      Reply
  • Melih Kaan Barcı
    7 Ekim 2015 at 18:22
    Permalink

    ya benim ki windows 8 olurmu ?

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:27
      Permalink

      Diğer özellikleri de söylemelisin.

      Reply
  • Melih Kaan Barcı
    7 Ekim 2015 at 17:22
    Permalink

    ya benim ki windows 8 olurmu ?

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:27
      Permalink

      Diğer özellikleri de söylemelisin.

      Reply
  • enes
    10 Ekim 2015 at 20:45
    Permalink

    intel core 2 duo 2.6 ghz
    ram 4gb
    w7 32 bit
    ati radeon mobility

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:26
      Permalink

      Ekran kartı modeli tam olarak nedir?

      Reply
  • enes
    10 Ekim 2015 at 19:45
    Permalink

    intel core 2 duo 2.6 ghz
    ram 4gb
    w7 32 bit
    ati radeon mobility

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:26
      Permalink

      Ekran kartı modeli tam olarak nedir?

      Reply
  • Atakan
    17 Ekim 2015 at 12:24
    Permalink

    8 GB RAM AMD HD 6700 Series

    Video için ayrılmış bellek (EKRAN kartı):2 gb

    toplam grafik belleği:6 gb

    İ7 son nesil işlemci

    Kaç fps alırım 😀

    Reply
  • Atakan
    17 Ekim 2015 at 11:24
    Permalink

    8 GB RAM AMD HD 6700 Series

    Video için ayrılmış bellek (EKRAN kartı):2 gb

    toplam grafik belleği:6 gb

    İ7 son nesil işlemci

    Kaç fps alırım 😀

    Reply
  • Cemşan Karasaç
    18 Ekim 2015 at 14:45
    Permalink

    Arkadaşlar Kaldırırmı
    İşlemci: Pentium(R) Dual – Core CPU E6300 @ 2.80GHz 2.80GHz
    Yüklü Bellek (RAM) : 2,00 GB
    Sistem Türü: 32 Bit

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:25
      Permalink

      Ekran kartını da söyle, ayrıca RAM sorun çıkaracaktır.

      Reply
  • Cemşan Karasaç
    18 Ekim 2015 at 13:45
    Permalink

    Arkadaşlar Kaldırırmı
    İşlemci: Pentium(R) Dual – Core CPU E6300 @ 2.80GHz 2.80GHz
    Yüklü Bellek (RAM) : 2,00 GB
    Sistem Türü: 32 Bit

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:25
      Permalink

      Ekran kartını da söyle, ayrıca RAM sorun çıkaracaktır.

      Reply
  • Sonay Yurtseven
    21 Ekim 2015 at 18:20
    Permalink

    arkadaşlar benim sistem gereksinimi
    intel petium core 1.73ghz
    2gb ram
    512mb ekran kartı
    32 bit
    direct x:10
    kaldırırmı kaldırırsa kasarmı

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:25
      Permalink

      Oyunu oynayamazsın, sakın indireyim deme.

      Reply
  • Sonay Yurtseven
    21 Ekim 2015 at 17:20
    Permalink

    arkadaşlar benim sistem gereksinimi
    intel petium core 1.73ghz
    2gb ram
    512mb ekran kartı
    32 bit
    direct x:10
    kaldırırmı kaldırırsa kasarmı

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:25
      Permalink

      Oyunu oynayamazsın, sakın indireyim deme.

      Reply
  • Umut
    21 Ekim 2015 at 21:45
    Permalink

    Kardeş İntel Pentium işlemci +4 gb ram + windows 10pro + 32bit + 2.40 ghz+İntel Graphics ekran kartı 1664mb :Steam üzerinden csgo almayı planlıyorum sizce kasıntı olurmu

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:24
      Permalink

      Ekran kartın sorun çıkartabilir.

      Reply
  • Umut
    21 Ekim 2015 at 20:45
    Permalink

    Kardeş İntel Pentium işlemci +4 gb ram + windows 10pro + 32bit + 2.40 ghz+İntel Graphics ekran kartı 1664mb :Steam üzerinden csgo almayı planlıyorum sizce kasıntı olurmu

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:24
      Permalink

      Ekran kartın sorun çıkartabilir.

      Reply
  • Muhammed Enes Yavuz
    23 Ekim 2015 at 20:06
    Permalink

    kaldırırmı lütfen cevap verin ve kaç fps alır hangi oyunlar kaldırır?

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:24
      Permalink

      Orta ayarlarda oynayabilirsin sanırım.

      Reply
  • Muhammed Enes Yavuz
    23 Ekim 2015 at 19:06
    Permalink

    kaldırırmı lütfen cevap verin ve kaç fps alır hangi oyunlar kaldırır?

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:24
      Permalink

      Orta ayarlarda oynayabilirsin sanırım.

      Reply
  • Burkay
    23 Ekim 2015 at 20:22
    Permalink

    2 gb ram
    ati 3600 ekran kartı
    inter e5300 2.6 ghz işlemciyle CS GO oynarmıyım ?

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:23
      Permalink

      RAM sorun çıkaracaktır.

      Reply
  • Burkay
    23 Ekim 2015 at 19:22
    Permalink

    2 gb ram
    ati 3600 ekran kartı
    inter e5300 2.6 ghz işlemciyle CS GO oynarmıyım ?

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:23
      Permalink

      RAM sorun çıkaracaktır.

      Reply
  • dogukan
    25 Ekim 2015 at 21:09
    Permalink

    Selamun Aleykum beyler ben csgo oynamak ıstıyorum ama bılıgsayarımın yetecekmı onu tam olarak bılmıyorum bır yardım edersnız sevınırm baslayayım

    Sistem
    İntel(R) pentinum (R) dual cpu e2180 @2,00Ghz 2,00Ghz
    2GB ram
    32 bit islemci sistemi
    3.5 derecelendımresı var
    DirectX11

    Ekran karti
    AD:Nvida Geforce 8400Gs
    YongaTürü:Geforce 8400gs
    Dac Türü:İntergrared ramdac
    Yaklsık toplam bellek:1233 mb
    Gecerlı goruntu modu:1440×900 (32bit) (60hz)

    DirectX Ozellıkleri

    Directdraw hızlandırmazı : etkın
    direct 3d hzılandırması : etkin
    Agp doku hızlandırlaması :etkın

    Notlar :sorun bulnmadı
    Allah rızası ıcın yardım edın yav

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:23
      Permalink

      RAM’ın biraz düşük, 4 veya 6’ya çıkarmanda fayda var.

      Reply
  • dogukan
    25 Ekim 2015 at 20:09
    Permalink

    Selamun Aleykum beyler ben csgo oynamak ıstıyorum ama bılıgsayarımın yetecekmı onu tam olarak bılmıyorum bır yardım edersnız sevınırm baslayayım

    Sistem
    İntel(R) pentinum (R) dual cpu e2180 @2,00Ghz 2,00Ghz
    2GB ram
    32 bit islemci sistemi
    3.5 derecelendımresı var
    DirectX11

    Ekran karti
    AD:Nvida Geforce 8400Gs
    YongaTürü:Geforce 8400gs
    Dac Türü:İntergrared ramdac
    Yaklsık toplam bellek:1233 mb
    Gecerlı goruntu modu:1440×900 (32bit) (60hz)

    DirectX Ozellıkleri

    Directdraw hızlandırmazı : etkın
    direct 3d hzılandırması : etkin
    Agp doku hızlandırlaması :etkın

    Notlar :sorun bulnmadı
    Allah rızası ıcın yardım edın yav

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:23
      Permalink

      RAM’ın biraz düşük, 4 veya 6’ya çıkarmanda fayda var.

      Reply
  • İsmail günaydın
    26 Ekim 2015 at 09:58
    Permalink

    arkadaşlar sistemim
    işlemci :intel(r) pentium(r) dual cpu e2200 2.20 ghz
    ram: 3gb

    ekran kartı: amd readon 5450 1024 mb

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:22
      Permalink

      En düşük ayarlarda şöyle böyle oynayabilirsin.

      Reply
  • İsmail günaydın
    26 Ekim 2015 at 08:58
    Permalink

    arkadaşlar sistemim
    işlemci :intel(r) pentium(r) dual cpu e2200 2.20 ghz
    ram: 3gb

    ekran kartı: amd readon 5450 1024 mb

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:22
      Permalink

      En düşük ayarlarda şöyle böyle oynayabilirsin.

      Reply
  • Murat Cimen
    29 Ekim 2015 at 10:49
    Permalink

    Arkadaşlar kasmadan kaldırır mı ? Yoksa yeni bir işlemci alacağım

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:21
      Permalink

      Ekran kartını da göstermen gerekiyor.

      Reply
  • Murat Cimen
    29 Ekim 2015 at 09:49
    Permalink

    Arkadaşlar kasmadan kaldırır mı ? Yoksa yeni bir işlemci alacağım

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:21
      Permalink

      Ekran kartını da göstermen gerekiyor.

      Reply
  • aahmet
    5 Kasım 2015 at 15:37
    Permalink

    işletimci: Intel(R)Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz
    Ram 4GB
    64 BİT KALDIRIRMI LÜTFEN

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:21
      Permalink

      Ekran kartın nedir?

      Reply
  • aahmet
    5 Kasım 2015 at 14:37
    Permalink

    işletimci: Intel(R)Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz
    Ram 4GB
    64 BİT KALDIRIRMI LÜTFEN

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:21
      Permalink

      Ekran kartın nedir?

      Reply
  • Play2Stay
    10 Kasım 2015 at 18:43
    Permalink

    Arkadaşlar video çeksem kasmadan kaldırır mı

    İşletim Sistemi: FreeDos (windows işletim sistemi yoktur)

    Sabit Disk: 500 GB SATA (5400 Rpm) HDD

    işlemci: Intel Core i5-3210M 2.5 GHz. (Turbo Boost Teknoloji 3.1 GHz.) 3 Mb Cache Bellek İşlemci

    ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 630M Max. 2 GB Paylaşımsız Ekran
    Ram: 6 GB DDR3 1600 Mhz. (Max.8 GB) Ram

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 17:20
      Permalink

      Full ayarlarda video çekmeye kalkma ama, düşük ayarlarda şansın var gibi. Bu bazen kullandığın video programına göre de değişebiliyor. O açıdan da iyi bir program kullanmanda fayda var.

      Reply
  • Play2Stay
    10 Kasım 2015 at 17:43
    Permalink

    Arkadaşlar video çeksem kasmadan kaldırır mı

    İşletim Sistemi: FreeDos (windows işletim sistemi yoktur)

    Sabit Disk: 500 GB SATA (5400 Rpm) HDD

    işlemci: Intel Core i5-3210M 2.5 GHz. (Turbo Boost Teknoloji 3.1 GHz.) 3 Mb Cache Bellek İşlemci

    ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 630M Max. 2 GB Paylaşımsız Ekran
    Ram: 6 GB DDR3 1600 Mhz. (Max.8 GB) Ram

    Reply
    • Mehmet Orhan
      12 Kasım 2015 at 16:20
      Permalink

      Full ayarlarda video çekmeye kalkma ama, düşük ayarlarda şansın var gibi. Bu bazen kullandığın video programına göre de değişebiliyor. O açıdan da iyi bir program kullanmanda fayda var.

      Reply
  • Mehmet Orhan
    12 Kasım 2015 at 17:15
    Permalink

    Arkadaşlar, i3 4030U işlemci, 4 GB RAM, AMD Rodeon R5 M330 ekran kartım var. İyi ayarlarda oyunu sorunsuz oynayabilir miyim?

    Reply
  • Mehmet Orhan
    12 Kasım 2015 at 16:15
    Permalink

    Arkadaşlar, i3 4030U işlemci, 4 GB RAM, AMD Rodeon R5 M330 ekran kartım var. İyi ayarlarda oyunu sorunsuz oynayabilir miyim?

    Reply
  • Ahmet Arslanoğlu
    14 Kasım 2015 at 22:21
    Permalink

    Düşük ayarlarda kaldırırmı?

    Reply
  • Ahmet Arslanoğlu
    14 Kasım 2015 at 21:21
    Permalink

    Düşük ayarlarda kaldırırmı?

    Reply
  • Ege Arsan
    15 Kasım 2015 at 14:58
    Permalink

    4,00 gb ram
    32 bit işletim sistemi
    2.40 ghz
    i3
    1422 mb ekran kartı intel(R) HD Graphics 3000 kaldırırmı??

    Reply
  • Ege Arsan
    15 Kasım 2015 at 13:58
    Permalink

    4,00 gb ram
    32 bit işletim sistemi
    2.40 ghz
    i3
    1422 mb ekran kartı intel(R) HD Graphics 3000 kaldırırmı??

    Reply
  • Yiğit
    18 Kasım 2015 at 02:35
    Permalink

    Arkadaşlar 16 gb ram 750mb ekran kartı kaldırır mı

    Reply
  • Yiğit
    18 Kasım 2015 at 01:35
    Permalink

    Arkadaşlar 16 gb ram 750mb ekran kartı kaldırır mı

    Reply
  • Mustafa Yılmaz
    21 Kasım 2015 at 23:38
    Permalink

    3 gb amd radeon hd 5500 ekran kartı
    2 gb ram
    intel pentium dual cpu e2220 2.40ghz sorun olurmu

    Reply
  • Mustafa Yılmaz
    21 Kasım 2015 at 22:38
    Permalink

    3 gb amd radeon hd 5500 ekran kartı
    2 gb ram
    intel pentium dual cpu e2220 2.40ghz sorun olurmu

    Reply
  • Can Nac
    22 Kasım 2015 at 13:27
    Permalink

    Casper pc var bnde 8gb ram 2 gb ekran karti i5 islemci kaldirirmi ya kaldirirsa kac fps te oynarım plss

    Reply
  • Can Nac
    22 Kasım 2015 at 13:27
    Permalink

    Casper pc var bnde 8gb ram 2 gb ekran karti i5 islemci kaldirirmi ya kaldirirsa kac fps te oynarım plss

    Reply
  • WALL SHOT
    22 Kasım 2015 at 14:27
    Permalink

    BEYLER İNTEL 3Ghz İslemci
    2 GB RAM 🙁
    2 GB 128 bit ekran kartı var CS go oynarmi ?

    Reply
    • dlıgjh
      9 Ocak 2016 at 16:29
      Permalink

      40-50 fps olur ama bence rami zorlama

      Reply
  • WALL SHOT
    22 Kasım 2015 at 14:27
    Permalink

    BEYLER İNTEL 3Ghz İslemci
    2 GB RAM 🙁
    2 GB 128 bit ekran kartı var CS go oynarmi ?

    Reply
    • dlıgjh
      9 Ocak 2016 at 16:29
      Permalink

      40-50 fps olur ama bence rami zorlama

      Reply
  • alper
    27 Kasım 2015 at 20:35
    Permalink

    Intel Core 2 Duo E6600 2.20 ghz

    4 gb ram
    2797 mb nvidia ekran kartı
    win 7 home premium 64 bit

    oynamak için yeterli mi arkadaşlar ?

    Reply
    • İsimname
      28 Kasım 2015 at 15:19
      Permalink

      ntel core 2 duo cpu p7350 cs go çalıştırır mı… Lütfen acil cevap

      Senin sorunu bilmiyorum.

      Reply
  • alper
    27 Kasım 2015 at 20:35
    Permalink

    Intel Core 2 Duo E6600 2.20 ghz

    4 gb ram
    2797 mb nvidia ekran kartı
    win 7 home premium 64 bit

    oynamak için yeterli mi arkadaşlar ?

    Reply
    • İsimname
      28 Kasım 2015 at 15:19
      Permalink

      ntel core 2 duo cpu p7350 cs go çalıştırır mı… Lütfen acil cevap

      Senin sorunu bilmiyorum.

      Reply
  • İsimname
    28 Kasım 2015 at 15:18
    Permalink

    ntel core 2 duo cpu p7350 cs go çalıştırır mı acil cevap lütfen…

    Reply
  • İsimname
    28 Kasım 2015 at 15:18
    Permalink

    ntel core 2 duo cpu p7350 cs go çalıştırır mı acil cevap lütfen…

    Reply
  • Emircan Vergili
    29 Kasım 2015 at 19:48
    Permalink

    Benim bilgisayar 1 gb ram 3 gb ekran kartı var 2.50 ghz lolü kasmadan oynayabiliyorum cs go kasarmı ?

    Reply
    • TechKafa Admin35
      13 Aralık 2015 at 18:21
      Permalink

      pixel pixel oynarsın amk pc yi müzeden mi çaldın

      Reply
  • Emircan Vergili
    29 Kasım 2015 at 19:48
    Permalink

    Benim bilgisayar 1 gb ram 3 gb ekran kartı var 2.50 ghz lolü kasmadan oynayabiliyorum cs go kasarmı ?

    Reply
    • TechKafa Admin35
      13 Aralık 2015 at 18:21
      Permalink

      pixel pixel oynarsın amk pc yi müzeden mi çaldın

      Reply
  • Fakir Steve
    30 Kasım 2015 at 03:05
    Permalink

    Kaldırırmı ? Acil Cevap !

    Reply
  • Fakir Steve
    30 Kasım 2015 at 03:05
    Permalink

    Kaldırırmı ? Acil Cevap !

    Reply
  • Fakir Steve
    30 Kasım 2015 at 03:06
    Permalink

    Kaldırırmı Acil Cvp Lütfen

    Reply
  • Fakir Steve
    30 Kasım 2015 at 03:06
    Permalink

    Kaldırırmı Acil Cvp Lütfen

    Reply
  • Akın Tatar
    30 Kasım 2015 at 16:18
    Permalink

    4gb ram 1.80 ghz 1.5gb ekran kartı kaldırırmı acil cevap verin

    Reply
  • Akın Tatar
    30 Kasım 2015 at 16:18
    Permalink

    4gb ram 1.80 ghz 1.5gb ekran kartı kaldırırmı acil cevap verin

    Reply
  • Mehmet
    30 Kasım 2015 at 18:12
    Permalink

    dalga geçmiyorum ciddi Windows 8 4 gb ram 64 bit lenova g50 kaldırırmı ?

    Reply
  • Mehmet
    30 Kasım 2015 at 18:12
    Permalink

    dalga geçmiyorum ciddi Windows 8 4 gb ram 64 bit lenova g50 kaldırırmı ?

    Reply
  • eren
    2 Aralık 2015 at 21:16
    Permalink

    benim pc nin 16gb ram 4gb ekran kartı olmadı diğer bilgisayarım da 32 gb ram 4.00 ghz 8gb ekrran kartı kasarmı

    Reply
    • hdhdf
      13 Aralık 2015 at 18:20
      Permalink

      oyunu sikersin amk nası olmadı

      Reply
  • eren
    2 Aralık 2015 at 21:16
    Permalink

    benim pc nin 16gb ram 4gb ekran kartı olmadı diğer bilgisayarım da 32 gb ram 4.00 ghz 8gb ekrran kartı kasarmı

    Reply
    • hdhdf
      13 Aralık 2015 at 18:20
      Permalink

      oyunu sikersin amk nası olmadı

      Reply
  • Emirhan
    3 Aralık 2015 at 18:23
    Permalink

    Cs:go kaldırır mı ???? ACİLL

    Reply
  • Emirhan
    3 Aralık 2015 at 18:23
    Permalink

    Cs:go kaldırır mı ???? ACİLL

    Reply
  • Berkin
    4 Aralık 2015 at 10:57
    Permalink

    Arkadaşlar benim bilgisayarım böyle kasar mı?

    Kingston 4GB DDR3 1333MHz CL9 PC Ram
    MSI GT730 DDR3 2GB 128Bit Nvidia GeForce DX11 Ekran Kartı

    Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz

    Reply
  • Berkin
    4 Aralık 2015 at 10:57
    Permalink

    Arkadaşlar benim bilgisayarım böyle kasar mı?

    Kingston 4GB DDR3 1333MHz CL9 PC Ram
    MSI GT730 DDR3 2GB 128Bit Nvidia GeForce DX11 Ekran Kartı

    Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz

    Reply
  • xxkadirxx
    6 Aralık 2015 at 17:33
    Permalink

    2 GB RAM 2.9 ghz 1 GB ekran kartı atı radeon HD 4600 series hangi ayarlarda oynarim

    Reply
  • xxkadirxx
    6 Aralık 2015 at 17:33
    Permalink

    2 GB RAM 2.9 ghz 1 GB ekran kartı atı radeon HD 4600 series hangi ayarlarda oynarim

    Reply
  • UMUT
    7 Aralık 2015 at 15:08
    Permalink

    beyler

    derecelendirme 5,2

    işlemci:pentium(R) dual-core cpu E5500 @ 2.80GHz

    RAM:3.00

    SİSTEM TÜRÜ:32 BİT

    Reply
  • UMUT
    7 Aralık 2015 at 15:08
    Permalink

    beyler

    derecelendirme 5,2

    işlemci:pentium(R) dual-core cpu E5500 @ 2.80GHz

    RAM:3.00

    SİSTEM TÜRÜ:32 BİT

    Reply
  • batu efe
    9 Aralık 2015 at 10:43
    Permalink

    oyun kasası alıcamda asus kasar mı csgo

    Reply
  • batu efe
    9 Aralık 2015 at 10:43
    Permalink

    oyun kasası alıcamda asus kasar mı csgo

    Reply
  • eray
    9 Aralık 2015 at 23:34
    Permalink

    intel(R) celeron(R) CPU N2840 @ 2.16 Ghz 2.16 Ghz
    4 Gb ram 64 bit
    ekran kartı intel HD graphics
    acaba benim bilgisayarım CS GO kaldırır mı?

    Reply
  • eray
    9 Aralık 2015 at 23:34
    Permalink

    intel(R) celeron(R) CPU N2840 @ 2.16 Ghz 2.16 Ghz
    4 Gb ram 64 bit
    ekran kartı intel HD graphics
    acaba benim bilgisayarım CS GO kaldırır mı?

    Reply
  • birkan
    10 Aralık 2015 at 20:00
    Permalink

    4 gb ram intel pentium CPU3530 2.16 ghz(64bit) kaldırır mı yaklasık top bellek 1792 mb diyorr??

    Reply
  • birkan
    10 Aralık 2015 at 20:00
    Permalink

    4 gb ram intel pentium CPU3530 2.16 ghz(64bit) kaldırır mı yaklasık top bellek 1792 mb diyorr??

    Reply
  • Yusuf Can
    10 Aralık 2015 at 22:32
    Permalink

    beyler İntel(R) pentium (R) 4 cpu 3.00mhz . hızında 1 gb ram nvidia geforce 9500 gt 1264 gb ekran kartı kaldırırmı cs go ??

    Reply
  • Yusuf Can
    10 Aralık 2015 at 22:32
    Permalink

    beyler İntel(R) pentium (R) 4 cpu 3.00mhz . hızında 1 gb ram nvidia geforce 9500 gt 1264 gb ekran kartı kaldırırmı cs go ??

    Reply
  • cvmmm
    13 Aralık 2015 at 18:23
    Permalink

    32 gb ram i7 işlemci ekran kartı amd (2048 mb) kaldırır mı

    Reply
    • Furkan
      13 Aralık 2015 at 22:44
      Permalink

      Gösteriş içinmi yazdın bilmiyorumda bu nasıl soru 😀 kaldırır ramle işlemciye bak ekran kartın nvdia olsaymıs daha iyiymis de genede süper kardesım

      Reply
  • cvmmm
    13 Aralık 2015 at 18:23
    Permalink

    32 gb ram i7 işlemci ekran kartı amd (2048 mb) kaldırır mı

    Reply
    • Furkan
      13 Aralık 2015 at 22:44
      Permalink

      Gösteriş içinmi yazdın bilmiyorumda bu nasıl soru 😀 kaldırır ramle işlemciye bak ekran kartın nvdia olsaymıs daha iyiymis de genede süper kardesım

      Reply
    • Mehmet Emin
      6 Şubat 2016 at 15:23
      Permalink

      Kardeşim Bu Da Sorumu Ya ? 🙂 Tabii Ki Kaldırır 32Gb Ram Diyosun i7 işlemci diyosun ama ekran kartın amd radeon r7 falan mı acaba ?

      Reply
  • birkan
    14 Aralık 2015 at 23:05
    Permalink

    kaldırır mı kaldırırsa kasar mı

    Reply
  • birkan
    14 Aralık 2015 at 23:05
    Permalink

    kaldırır mı kaldırırsa kasar mı

    Reply
  • Umtcn Gmc
    16 Aralık 2015 at 19:18
    Permalink

    İşlemci : intel core i3 2.53 GHz
    RAM : 3,00 GB
    Sistem türü : 64 bit işletim sistemi
    Ekran kartı : İntel HD Graphics
    CS GO Kaldırır mı?

    Reply
  • Umtcn Gmc
    16 Aralık 2015 at 19:18
    Permalink

    İşlemci : intel core i3 2.53 GHz
    RAM : 3,00 GB
    Sistem türü : 64 bit işletim sistemi
    Ekran kartı : İntel HD Graphics
    CS GO Kaldırır mı?

    Reply
  • eyup
    17 Aralık 2015 at 19:50
    Permalink

    cs go kaldırırmı beyler acil cevap verin

    Reply
  • eyup
    17 Aralık 2015 at 19:50
    Permalink

    cs go kaldırırmı beyler acil cevap verin

    Reply
  • abdullah
    20 Aralık 2015 at 21:29
    Permalink

    Beyler kasarmı acil yardım lütfen cevaplayın ???

    Reply
  • abdullah
    20 Aralık 2015 at 21:29
    Permalink

    Beyler kasarmı acil yardım lütfen cevaplayın ???

    Reply
    • samet
      4 Mart 2016 at 21:06
      Permalink

      ekran kartın yetiosa rahtça oynarsın kardeşim büyük ihtimalle kaldırır

      Reply
  • Furkan Yağcılar
    21 Aralık 2015 at 17:08
    Permalink

    kaldırırmı acil pm plss …

    Reply
  • Furkan Yağcılar
    21 Aralık 2015 at 17:08
    Permalink

    kaldırırmı acil pm plss …

    Reply
  • melih
    22 Aralık 2015 at 18:44
    Permalink

    kaldırır mı ona göre alıcam csyi ?

    Reply
  • melih
    22 Aralık 2015 at 18:44
    Permalink

    kaldırır mı ona göre alıcam csyi ?

    Reply
    • samet
      4 Mart 2016 at 21:05
      Permalink

      ekran kartı RAHAT kaldırıo kardeşim sıkıntı yok

      Reply
  • melih
    22 Aralık 2015 at 18:45
    Permalink

    low ayarlarda kasmadan oynıyabilir miyim ?

    Reply
  • melih
    22 Aralık 2015 at 18:45
    Permalink

    low ayarlarda kasmadan oynıyabilir miyim ?

    Reply
  • Cüneyt
    23 Aralık 2015 at 16:09
    Permalink

    gencler benim 2 gb ram Pentium[R] Dual-Core cpu E6500 EKRAN KARTIMDA ATI 1 GB KALDIRIRMI AYARLARI DÜŞÜRÜCEM Bİ TEK ÇEVREYİ ORTA YAPICAM ??

    Reply
  • Cüneyt
    23 Aralık 2015 at 16:09
    Permalink

    gencler benim 2 gb ram Pentium[R] Dual-Core cpu E6500 EKRAN KARTIMDA ATI 1 GB KALDIRIRMI AYARLARI DÜŞÜRÜCEM Bİ TEK ÇEVREYİ ORTA YAPICAM ??

    Reply
  • Yusuf Bera Ertan
    24 Aralık 2015 at 08:00
    Permalink

    4 gb ram, intel pentium 4 çekirdekli 2.16GHZ 64 bit kaldırır demi?

    Reply
  • Yusuf Bera Ertan
    24 Aralık 2015 at 08:00
    Permalink

    4 gb ram, intel pentium 4 çekirdekli 2.16GHZ 64 bit kaldırır demi?

    Reply
  • Egemen Külahçı
    27 Aralık 2015 at 16:21
    Permalink

    İntel Pentium P6200
    İntel HD Graphics
    2 gb ram
    Windows 7 32 bit
    DirectX 11
    KALDIRIR MI ?
    ANCAK Pc yeni format atılmış olacak ve fps yükselteceğim

    Reply
  • Egemen Külahçı
    27 Aralık 2015 at 16:21
    Permalink

    İntel Pentium P6200
    İntel HD Graphics
    2 gb ram
    Windows 7 32 bit
    DirectX 11
    KALDIRIR MI ?
    ANCAK Pc yeni format atılmış olacak ve fps yükselteceğim

    Reply
  • Furkan
    30 Aralık 2015 at 19:39
    Permalink

    İşlemci: AMD Sempron 140 Processor 2.70 Ghz
    Ram: 2GB
    Sistem Türü: 32 Bit
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
    Ekran Kartı Belleği: 1145 MB
    CSGO KASMADAN OYNANIRMI

    Reply
  • Furkan
    30 Aralık 2015 at 19:39
    Permalink

    İşlemci: AMD Sempron 140 Processor 2.70 Ghz
    Ram: 2GB
    Sistem Türü: 32 Bit
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
    Ekran Kartı Belleği: 1145 MB
    CSGO KASMADAN OYNANIRMI

    Reply
  • Semih
    1 Ocak 2016 at 00:40
    Permalink

    İntel core duo cpu e4500 2.20ghz
    3gb ram
    32 bit
    Ati radeon x1550
    30 gb boş alan

    Reply
  • Semih
    1 Ocak 2016 at 00:40
    Permalink

    İntel core duo cpu e4500 2.20ghz
    3gb ram
    32 bit
    Ati radeon x1550
    30 gb boş alan

    Reply
  • eren
    1 Ocak 2016 at 19:06
    Permalink

    3gb ram 256 mb ekran kartı açarmı oyunu

    Reply
  • eren
    1 Ocak 2016 at 19:06
    Permalink

    3gb ram 256 mb ekran kartı açarmı oyunu

    Reply
  • Tuna Afşar
    3 Ocak 2016 at 14:04
    Permalink

    —- KALDIRIR MI ?? —–

    Directx 11
    2.53 ghz
    4gb ram
    1gb ekran kartı
    64 bit
    İntel Centrio 2 İnside

    —- KALDIRIR MI ?? —–

    Reply
  • Tuna Afşar
    3 Ocak 2016 at 14:04
    Permalink

    —- KALDIRIR MI ?? —–

    Directx 11
    2.53 ghz
    4gb ram
    1gb ekran kartı
    64 bit
    İntel Centrio 2 İnside

    —- KALDIRIR MI ?? —–

    Reply
  • batu
    9 Ocak 2016 at 16:25
    Permalink

    beyler
    i5
    2.30 ghz
    4gb ram
    2 gb ekran kartı nvdia
    64 bit
    kaldırırmı?

    Reply
  • batu
    9 Ocak 2016 at 16:25
    Permalink

    beyler
    i5
    2.30 ghz
    4gb ram
    2 gb ekran kartı nvdia
    64 bit
    kaldırırmı?

    Reply
    • berk
      17 Mart 2016 at 14:53
      Permalink

      Tabi kaldırır rahatlıkla oynarsin

      Reply
  • Caner Polat
    25 Ocak 2016 at 14:28
    Permalink

    amd radeon hd 4850 1 gb

    2 gb ram

    windows 10 pro 32 bit

    directx 10.1

    KALDIRIRMI ?

    Reply
  • ugur
    25 Ocak 2016 at 21:45
    Permalink

    beyler oyunu aldım ama kaldırır mı bi yardım edin

    Reply
  • tuncer
    25 Ocak 2016 at 22:21
    Permalink

    beyler kaldırmasına kaldırır biliyorumda kasarmı sizce acil cvp

    Reply
  • İbrahim Sezer
    27 Ocak 2016 at 01:48
    Permalink

    Arkadaşlar kasma olur mu?

    İşlemci: AMD Athlon(tm) II P360 Dual-Core Processor 2.30GHz
    Yüklü bellek (RAM): 4,00GB (Kullanılabilir miktar: 3,74GB)
    Sistem türü: 64 Bit İşletim Sistemi

    Reply
  • ahmet ay
    4 Şubat 2016 at 15:52
    Permalink

    kaldırırmı acil alıcamda

    Reply
  • çınar
    7 Şubat 2016 at 10:37
    Permalink

    arkadaşlar lutfen yorumlayın kaldırırmı ?

    Reply
  • RecepCan
    7 Şubat 2016 at 12:37
    Permalink

    İşlemci : Intel(R) Pentium(R) CPU 2020M @ 2.40GHz (2 CPUs), ~2.4GHz

    Bellek : 4096 MB RAM

    Disk belleği dosyası : 3357 MB kullanıldı , 2511 kullanılabilir

    DirectX Sürümü : DirectX 11

    Ekran

    Ad :Intel(R) HD Graphics

    Üretici : Intel Corporation

    Yonga türü : Intel(R) HD Graphics Family

    DAC türü : Internal

    Yaklaşık toplam bellek : 1792 MB

    Steamden almıstım kastı yorumlarınızı merak ediyorum şimdiden teşekkürler

    Reply
  • Emre Özdemir
    9 Şubat 2016 at 19:35
    Permalink

    Intel(R) HD Graphics 4000 kaldırır mı

    Reply
    • Abdullah
      18 Şubat 2016 at 18:45
      Permalink

      Bu sistemde 0 fps alırsın ki bu oyunda 30 fps düşük bir seviye. Ayar düşürüp yapman gereken bazı şeyleri de yaparsan 50 ye çıkar onda da iyi olur.

      Reply
  • Messi Lios
    11 Şubat 2016 at 21:15
    Permalink

    kaldırırmı acil pls

    Reply
  • ahmet
    14 Şubat 2016 at 13:18
    Permalink

    Beyler
    Ram: 4GB
    Ekran Kartı: Nvidia GeForge 2GB
    İntel Core i3 4005U CPU 170GHZ
    kasarmı ona göre alacagım

    Reply
  • Fatih
    17 Şubat 2016 at 18:07
    Permalink

    intel pentium 4cpu 2.67 ghz
    2 gb ram
    nvidia geforce gt730 2gb
    10 – 18 fps alıyorum en düşük ayarlarda normal mi?

    Reply
  • ercan
    19 Şubat 2016 at 23:28
    Permalink

    abi lütfen yarın bilgisayar alcam ekran kartı 1 gb ve işlemci inter core 2 quad kaldırırmı acil cevap verirmsin abi

    Reply
  • dogu
    23 Şubat 2016 at 18:38
    Permalink

    arkadaşlar bilgisayar cs goyu kaldırırmı bilen soylesin Ad:nvidia geforce 6150se nforce 430 bellek: 2161 MB

    Reply
  • Hakan Bülbül
    25 Şubat 2016 at 15:02
    Permalink

    i5-5200u 2.20 ghz nvidya
    geforce 820m
    direx 11
    4gb ram
    kasarmı çok acil

    Reply
  • Emirhan Kılınç
    27 Şubat 2016 at 21:16
    Permalink

    Arkadaşlar cs go kasıyor nedenini bilmiyorum ? veya kasması normalmı acil yardım .

    Reply
    • DSAAS
      1 Mart 2016 at 20:00
      Permalink

      İŞLEMCİ HIZIN ÇOK KÖTÜ LEPTOPTUR SANIRIM

      Reply
    • samet
      4 Mart 2016 at 21:13
      Permalink

      kardeşim yotuba ghz nasıl yükseltilir yaz bir uygulama var o uygulamayla 3.0 a kadar yükselebilir bence denemende fayda var gz ın kötü ondan kasar ekran kartına da yotuba yaz nasıl bakıldığını ekran kartındada yetersizlik olabilir kardeşim bb denemelisin

      Reply
  • Ali Coşkun
    4 Mart 2016 at 16:16
    Permalink

    bu hatayı veriyor ne yapmam lazım

    Reply
  • Ali Coşkun
    4 Mart 2016 at 16:20
    Permalink

    bu hatayı veriyor ne yapmam lazım?

    Reply
    • samet
      4 Mart 2016 at 21:10
      Permalink

      ekran kartın yeterli olmayabilir veya yazılım olarak sıkıntı vardır öyle görünüo kardeş

      Reply
  • samet
    4 Mart 2016 at 21:04
    Permalink

    arkadaşlar işlemci 2.00 ghz ram 2 .50 64 bit ekran kartı 512 mb bu oyunu sizce kaldırımı (boş yer sıkıntısı yok)

    Reply
  • gamze
    6 Mart 2016 at 01:29
    Permalink

    kaldırırmı acaba kasmadan oynıyabilirmiyim acil ona göre yüklicem ??

    Reply
  • Mehmet Akif Ocak
    7 Mart 2016 at 17:27
    Permalink

    abi windows 7 , 4gb ram . 2.4 ghz 2.4 ghz , 1gb ekran kartı intel i3 var kaldırırmı ? acil cevap ???

    Reply
  • Mehmet Akif Ocak
    7 Mart 2016 at 17:32
    Permalink

    birde 64bit var pc de laptop

    Reply
  • Mehmet
    7 Mart 2016 at 19:37
    Permalink

    Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @.40GHz

    Ram: 2g

    Sistem :32 Bit

    Reply
  • kral
    13 Mart 2016 at 21:04
    Permalink

    batuhan başaran bende de aynı özellikler var sende kasmıyorsa satın alacağım

    Reply
  • Eren Tosun
    14 Mart 2016 at 19:49
    Permalink

    abi css yi rahat oynuyom ama cs go açarmı yardım et

    Reply
  • Efe
    17 Mart 2016 at 18:09
    Permalink

    Beyler kaldırırmı ve eğer kaldırırsa kasarmı net bir cevap söylerseniz çok sevinirim 🙂

    Reply
  • Efe
    17 Mart 2016 at 18:10
    Permalink

    Beyler kaldırırmı ve kaldırırsa kasarmı net bir cevap söylerseniz çok sevinirim 🙂

    Reply
  • qartal
    17 Mart 2016 at 22:31
    Permalink

    3.9 ghz amd işlemci 2gb 128 bit ekran kartı 4 gb ram 1tb harddiskim var cs go dan ful ayarda 40-50 fps alıyorum ama ayarları düşürünce nfazla 65-70 fps alıyorum neden acaba

    Reply
  • Bünyamin
    18 Mart 2016 at 01:01
    Permalink

    Arkadaşlar kaldırırmı acaba bu sistem CS:GO’yu yardımcı olursanız sevinirim.

    Reply
  • İsimsiz Biri
    18 Mart 2016 at 23:16
    Permalink

    2 gb ram intel core duo T6600 2.20 GHz

    32bit işletim sistemi

    812mb Mobile İntel(R) 4 Series Express Chipset Family

    Ben Yüklemiştim Baya Kasıyodu 🙁

    Reply
  • Erce Canesin
    19 Mart 2016 at 19:21
    Permalink

    4 gb ram intel core 2 duo win 10 pro 2.20 ghz atı readon hd 4300 series kaldırır mı ?

    Reply
  • Arda aydoğdu
    20 Mart 2016 at 15:00
    Permalink

    286 mb kaldırmaz dmi

    Reply
  • Arda aydoğdu
    20 Mart 2016 at 15:01
    Permalink

    2gb ram direct 10 286mbekran akrtı yandı ekran kartı lutfen cevaplayın

    Reply
  • emirhan
    20 Mart 2016 at 18:19
    Permalink

    cs go kaldırır mı kaldırırsa kasar mı

    Reply
  • AhmeDO
    22 Mart 2016 at 15:23
    Permalink

    i7 windows 8 gb ram 64 bit işletşm sistemi nvdia geforce 970 x ekran kartı windows 10 kaldırırmı ?

    Reply
  • Can
    22 Mart 2016 at 18:41
    Permalink

    İşlemci intel Pentium dual e2140 1.6 ghz oc ile 1.9 ram ddr 2 1.5 ekran kartı gt9500 gt 1.5 gb kaldırır mı

    Reply
  • Cixtattoo
    25 Mart 2016 at 04:00
    Permalink

    İşlemci 1.8 ghz diyerleri kaldırıyor ona baktımda işlemdi 1.8 ghz ondan korkuyorum minimumda falan oynarımda açmassa diye korkuyorum.Ram 6 gb,intel core i5,1.8gbekran kartı,64 bit işletim sistemi.Kaldırıdmı csgo

    Reply
  • serhat
    26 Mart 2016 at 09:07
    Permalink

    windows 10 Intel Core 2 Duo VPU E7500
    4gb ram
    32 bit kaldırırmı

    Reply
  • Furkan Yıldız
    26 Mart 2016 at 12:43
    Permalink

    beyler sizce kasma olurmu ?

    Reply
  • Furkan Yıldız
    26 Mart 2016 at 12:43
    Permalink

    Beyler sizce kasma olurmu?

    Reply
  • Burak
    29 Mart 2016 at 22:13
    Permalink

    Arkadaslar venim pc 2gb ram 1gb ekran karti var kaldırır mi

    Reply
  • Efecan Oktay
    31 Mart 2016 at 15:01
    Permalink

    2 gb ram intel vore hd grapichs ıntel r coleron 1.10 ghz 32 bit kaldırırmı

    Reply
  • Semi Karataş
    2 Nisan 2016 at 14:02
    Permalink

    kaldırırmı vede kasarmı ? lutfen cevaplayın
    İşlemci: Intel Core i3, 2 GHz, 4 GB RAM, 640 GB Harddisk,

    Reply
  • Yusuf Çördük
    6 Nisan 2016 at 13:46
    Permalink

    İşlemci: AMD Athlon II X2 220 2.80Ghz
    Bellek: 2 Gb Ram
    İşletim Sistemi : 64 Bit
    Ekran Kartı : 1 Gb amd 5450 Kaldırırmı ? Yada Cok kasarmı ?

    Reply
  • Devrim Kol
    7 Nisan 2016 at 22:21
    Permalink

    İ5 4460
    Hd 4600
    8 gb ram
    1080p de açar mı?

    Reply
  • eren
    11 Nisan 2016 at 00:10
    Permalink

    ARKADAŞLAR CS GO YU KALDIRIR MI ACİL YAZARSANIZ SEVİNİRİM

    Reply
  • eren
    13 Nisan 2016 at 17:14
    Permalink

    4 gb ram 64 bit pentium dual-core kaldırırmı

    Reply
  • Mustafa Can
    14 Nisan 2016 at 21:42
    Permalink

    beyler açar mı ve açarsa da ne kadar kalitede açar yardımcı olursanız sevinirim

    Reply
  • tolga
    16 Nisan 2016 at 18:31
    Permalink

    toshıba 8gb ram 1tb hairddisk 2 gb ekran kart intel hd 4600 i5 csgo kaç fps alır

    Reply
  • Kadir Can Bedirhanbeyoğlu
    18 Nisan 2016 at 05:18
    Permalink

    Amd radeon r5 330 2gb ddr3 bu ekran karti kaldirirmi
    islemci amd a8-7600 3.1 ghz 4mb on bellek

    Reply
  • Taha
    18 Nisan 2016 at 18:54
    Permalink

    işlemci ——– gHz : 2.60 ,8 gb ram ,Intel Core i-5 3230M

    ekran kartı —- Intel HD grapics 4000 , 1760 mb kullanılabilir alan

    sence rahat oynar mıyım ya da nasıl oynarım _?

    Reply
  • Talha Çolak
    24 Nisan 2016 at 22:01
    Permalink

    beyler en düşük ayarlarda ve küçük ekranda 25-30 fps çekermi onu söyleyin yeter 😀

    Reply
  • kutluhan
    28 Nisan 2016 at 20:26
    Permalink

    4 gb ddr3 ram
    amd athlon(tm)II X2 260 processor 3.2 ghz işlemci
    amd 760g ekran kartı(ekran kartım harici değil anakartın ekran kartı)
    bu sistem kasmadan cs go açar mı tahmini kaç fps alırım ?

    Reply
  • Tuğşad dirik
    1 Mayıs 2016 at 16:56
    Permalink

    2.40Ghz
    4gb ram
    64bit işletim sistemi
    Kaldırırmı

    Reply
  • Kaan Akın
    1 Mayıs 2016 at 18:18
    Permalink

    Abi benim bilgisayar Samsung Mini Laptop buyuk bilgisayarim var onda rahat 120fps alıyorum ama laptop kaldırılmı bilmem bi sorayım dedim
    Intel 1.66GHz
    756MB Ekran Kartı onboard
    2gb ram
    400GB boş alan

    Kassa bile kaldırılmı ? TEŞEKKÜRLER

    Reply
    • harun
      2 Mayıs 2016 at 17:59
      Permalink

      3gb ram 2.53 ghz ekran kartı nvidia geforce 310m bayda boş yer var pcde

      Reply
  • bARAN
    2 Mayıs 2016 at 19:22
    Permalink

    KARDEŞİM
    İŞLEMCİ INTEL(R) CELERON(R) CPU B830 @ 1.80GHZ 1.80GHZ

    YÜKLÜ BELLEK (RAM) 4 GB

    64 BİT
    kASAR MI

    Reply
  • isimsiz
    4 Mayıs 2016 at 10:50
    Permalink

    kardeşim benim ki
    intel core i5 2410 cpu
    2.30 ghz 32 bit
    bellek:4096mb ram

    kasarmı ve kaldırırmı??

    Reply
  • isimsiz
    4 Mayıs 2016 at 10:52
    Permalink

    haa bide yüklü bellek 4 gb kullanılabilir 2.67 gb

    Reply
  • kadir
    4 Mayıs 2016 at 16:30
    Permalink

    işlemci : Pentium(R) dual – core CPU
    Ram : 2 gb bide 31 bit işletim sistemi kaldırır mı beyler acil cevap yazın lütfen ?

    Reply
    • kadir
      4 Mayıs 2016 at 16:31
      Permalink

      pardon 31 bit işletim sistemi

      Reply
      • kadir
        4 Mayıs 2016 at 16:32
        Permalink

        elimi gibim beyler 32 bit işetim sistemi

        Reply
  • tuna
    7 Mayıs 2016 at 19:36
    Permalink

    radeon x300/x550/x1050 series (microsoft corporation – wddm) csgo oynaya bılırmıyım

    Reply
  • tuna
    7 Mayıs 2016 at 19:38
    Permalink

    intel prenium 4cpu 3ghz 1.50 ram 32 bit

    Reply
  • utku
    8 Mayıs 2016 at 23:30
    Permalink

    ekran kartı:2743 MB RAM: 4096 MB ama donuyor en düşükte ile bunun sebebi ne olabilir arkadaşlar lütfen yardım edin

    Reply
  • deniz
    9 Mayıs 2016 at 19:20
    Permalink

    masaüstüm özelliklerim yetiyor 4 gb ama 3 ü kullanabiliyorum ama 32 bittden kaybediyorum oyun onlıneda bi süreden sonra hata veriyor bende 64 bit leptopdan oynuyorum

    Reply
  • Ferhat
    10 Mayıs 2016 at 15:58
    Permalink

    Amd A10 2.30 Ghz 8Gb ram 5Gb Ekran Kartı Kaldırırımı Kaldırırsa Hangi Grafikte Oynarım

    Reply
  • DoDo
    11 Mayıs 2016 at 18:47
    Permalink

    Abi leptoptan oyncam 8 gb ram 1.30 ghz kasarmı ya

    Reply
  • cs pro
    12 Mayıs 2016 at 19:49
    Permalink

    cooler master 16gb ram 4355 ekran kartı kartı kaldırırmı 😀

    Reply
  • Recep
    13 Mayıs 2016 at 16:15
    Permalink

    4gb ram ddr3 1333mhz
    1gb asus gt430 ekran kartı
    intel core 2 duo işlemci

    Reply
  • Recep
    13 Mayıs 2016 at 16:21
    Permalink

    4gb ram ddr3 1333mhz
    1gb asus gt430 ekran kartı
    intel core 2 duo işlemci kasarmı

    Reply
  • ÖZER
    15 Mayıs 2016 at 14:46
    Permalink

    2GB Ram
    801mb ekran kartı
    32 bit işletim sistemi
    CS : GO Kaldırırmı

    Reply
  • cs
    17 Mayıs 2016 at 15:39
    Permalink

    ACER 5315 PC KALDIRIRMI
    1.73 GHZ RAM 2GB

    Reply
  • Muhammet Uçan
    19 Mayıs 2016 at 15:39
    Permalink

    Benim bilgisayar full cözünürlük acar mı ? ozellikleri ekran: Intel(R)HD Grabhics 4600
    2GB ekran kartı 8GB RAM windows 8 ; 64 bit

    Reply
  • mehmet
    19 Mayıs 2016 at 17:18
    Permalink

    Ekran Kartı 527mb
    Ram 4gb
    işlemci AMDSempron(tm)145Processor 2.80ghz
    32 bit kaldırır mı

    Reply
  • Berk
    21 Mayıs 2016 at 10:28
    Permalink

    Beyler 2.50 gb ram
    1.50 gb ekran kartı
    2.01 ghz kaldırırmı

    Reply
  • Ahmet
    22 Mayıs 2016 at 15:21
    Permalink

    İslemci : amd athlon(TM) 64×2 dual core processor 5200+ 2.70 ghz
    Ram 1gb
    Directx 9.0c
    Ekran karti atı radeon hd 4300 1gb 32 bit
    Low da kaldirirmi lutden cevap verin

    Reply
  • sedat
    22 Mayıs 2016 at 17:32
    Permalink

    windows 7 home basic
    işlemci 4,00 gb
    64 bit sistem türü
    inter(R) core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50 GHz

    Reply
  • mehmet
    24 Mayıs 2016 at 19:43
    Permalink

    işlemci: AMD Quad-Core Processor A6-6310 (1,8ghz)
    toplam bellek: 2400 gb
    ram:4gb

    arkadaşlar en düşükte kaldırırmı acil yarım

    Reply
  • Mehmet
    29 Mayıs 2016 at 13:29
    Permalink

    İşlemci: AMD athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200 + 2.60 Ghz
    Windows:7
    Ram: 4gb ama (3.25) kullanılabilio
    32 bit
    Kaldırırmı yardım lütfen ( endüşük derece olur )

    Reply
  • efsane gamer
    3 Haziran 2016 at 01:55
    Permalink

    beyler ram 3 gb işlemci t4200 2.00 ghz ekran kartı 1.5 gb low oynasam kasarmı oyunu alacam lütfen cevap

    Reply
  • BEDİRHAN
    3 Haziran 2016 at 12:53
    Permalink

    Arkadaşlar Intel(R) Pentium(R) DUAL CPU E2140 1.60 GHz 1.60 GHz

    Ram: 3GB
    Windows 7 Professional. Lütfen yardımcı olun kaldırırmı?

    Reply
  • Ertuğrul
    3 Haziran 2016 at 19:46
    Permalink

    amd radeonn hd farphics 5500 ekran kartı
    8gb ram
    2.4ghz
    i7
    kaldırırmı veya kasma olurmu

    Reply
  • fakir
    3 Haziran 2016 at 21:08
    Permalink

    minimum Ati Radeon 4650 sahibi olmanız lazım (ondada en lowda 30-60fps arası stabil değil)

    Reply
  • Eray
    7 Haziran 2016 at 12:01
    Permalink

    Sa
    AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE PROCESSOR 2.10 GHZ VAR
    3.25 GB RAM
    32 BİT İŞLETİM SİSTEMİ
    1024 MB EKRAN KARTI 1 GB YANİ KALDIRIRMI ACİLL ??????

    Reply
    • Müşteri hizmetleri
      7 Haziran 2016 at 12:56
      Permalink

      counter strike cs go sistem gereksinimleri: daha rahat oynamak için önerilen sistem gereksinimleridir donanımınız bu oyun için gayet iyi

      Reply
  • Fatih
    9 Haziran 2016 at 17:16
    Permalink

    arkadaşlar bilgisayarımın özellikler
    RAM: 2GB
    İŞLEMCİ: AMD 7750 Dual-Core Processor 2.70ghz
    SİSTEM: 32 bit

    Reply
  • Yogicki :)
    10 Haziran 2016 at 22:53
    Permalink

    Beyler Duo Core 1.80 Ghz
    4 GB Ram
    140 Gb Boş Alan
    Nvidia Geforce Gt 220 1 Gb
    Gigabyte Anakart 2 Gb Ekran Kartına Ekleniyor
    Kaldırır mı ?

    Reply
    • Yogicki :)
      10 Haziran 2016 at 22:55
      Permalink

      Ekran Şuan 3019 Mb Gözüküyor

      Reply
    • ismail
      25 Haziran 2016 at 07:17
      Permalink

      windows 7 ultimate 32 bit 4ram intel core i3-2350m 2.30 ghz 2077mb ekran kartı kaldırırmı acil?

      Reply
  • Fatih
    11 Haziran 2016 at 00:05
    Permalink

    Bende İntel Pentium E6800 3.33 Ghz Ekran kartım AMD HD6230 1.7 Gb 3 Gb Ram nedense online oynarken 30 fps den aşağıda oynıyorum

    Reply
  • atakan
    11 Haziran 2016 at 16:57
    Permalink

    işlemci: Pentium(R)Dual-Core CPU E5400 @2.70GHz
    ram:2gb
    dx9
    32 bit kaldırır mı?

    Reply
  • koniçiva
    13 Haziran 2016 at 19:10
    Permalink

    Sa
    Intel Core i5 520M @2.93 GHz
    4 GB RAM
    64 BİT İŞLETİM
    512 MB EKRAN KARTI KALDIRIRMI ACİLL

    Reply
  • UGURCAN
    14 Haziran 2016 at 13:47
    Permalink

    AGA GÜZEL BİR OYUN PC Sİ ÖNERİRMİSİNİZ LAPTOP ?

    Reply
  • muhammed samed
    14 Haziran 2016 at 19:43
    Permalink

    intel core i7 2.10ghz ram:8gb ekran kartı:2gb win:8 64bit HDD:1tb kaç fps alırm

    Reply
  • bilgisayarcı
    15 Haziran 2016 at 12:18
    Permalink

    merhaba
    8gb ram
    3gb ekran kartı amd radeon m330
    inteli5 işlemci
    65 bit işlemci windows 10 siz ce kaç fps 🙂 harbi diym ekrankertı yüzünden soruyom bu soruyu

    Reply
  • EMİR
    15 Haziran 2016 at 13:57
    Permalink

    intel core i5 CPU kaldırırmı

    Reply
    • Müşteri hizmetleri
      15 Haziran 2016 at 17:07
      Permalink

      CS Go Sistem Gereksinimleri (Counter Strike Go Sistem Gereksinimleri): Diğer donanım özellikleri de iyi ise tabi. Zaten intel core i5 işlemci olan bir bilgisayarın donanımı da o derece iyi olur diye düşünüyorum.

      Reply
  • buraj
    15 Haziran 2016 at 17:15
    Permalink

    2 gb ram
    1 gb ekran kartı amd radeon dırectx 11
    intel pentıum 4 cpu 3.00 ghz
    kaldırırmı ?

    Reply
  • Bordcu
    16 Haziran 2016 at 13:08
    Permalink

    6GM ram i5 ve onboard ekran kartı var kaldırır mı. eğer kaldırmazsa kaç board daha almak lazım

    Reply
  • Murat
    19 Haziran 2016 at 21:24
    Permalink

    2 GB ram
    intel core i3 2.53GHz
    64 bit
    1751mb ekran kartı CS GO kaldırırmı

    Reply
  • isimsiz
    20 Haziran 2016 at 12:30
    Permalink

    3gb ram NVIDIA GeForce 9500 GT 1gb ekran kartı
    Intel(R) Core(TM)2 DUO CPU 2.20 GHz cs go yu kaldırırmı acaba

    Reply
  • emre
    23 Haziran 2016 at 22:53
    Permalink

    intel(R)celeron (R)
    8gb ram
    64 bit işletim sistemi
    1728 mb ekran kartı paylaşılan sistem belleği sence kaldırırmı acil

    Reply
    • Anıl
      8 Ağustos 2016 at 10:39
      Permalink

      Kardes asla kasmaz rahatlikla oynarsin

      Reply
  • Alicem in
    25 Haziran 2016 at 00:37
    Permalink

    intel celeron cpu e3500 2.70Ghz 2,00 ram 64 bit yaklaşık top bellek: 1782 ekran kartı : AMD RADEON HD 5500 SERİES yardım edin kaldırır mı cs go lütfen ceevaplayn

    Reply
  • Mustafa
    29 Haziran 2016 at 16:10
    Permalink

    İşlemci: Intel(R) Core i5-2430M CPU 2.40 GHz
    RAM: 4 GB
    İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
    Ekran Kartı: Intel HD Graphics Family
    Radeon (TM) HD 6470M
    Yaklaşık Toplam Bellek : 2838 MB
    Geçerli Görüntü Modu : 1366×768 (32 bit) (60hz)

    Oyunu kasmadan rahat bir şekilde oynabilirmiyim.Tahmini kaç FPS alırım.

    Reply
  • Selman
    30 Haziran 2016 at 20:07
    Permalink

    abi ram 2 gb ekran kartı 1 gb işlemci 2.80 kaldırırmı pc

    Reply
  • erkamn
    3 Temmuz 2016 at 00:08
    Permalink

    ram :2 gb
    ekran kartı :1 gb
    1.3 ghz kaldırırmı en düşüketede olur

    Reply
  • EMRE
    6 Temmuz 2016 at 21:42
    Permalink

    3 gb ram 512 mb ekarn kartı AMD Proseccor 145-2.80 GHZ
    düşükte kasarmı

    Reply
  • cs ci adam
    11 Temmuz 2016 at 13:48
    Permalink

    sa arkadaşlar
    sistemim cs go için yeterlimi

    işletim sistemi:win8
    Ekran kartı:amd r5 m230 2gb 64bit ddr3
    ram:4gb+4gb ready boost bellek
    directx 9 galliba
    kaç fps alırım

    Reply
  • Mert Çalkan
    13 Temmuz 2016 at 16:22
    Permalink

    İşlemci : İntel Pentium 4 CPU 3.60
    Ram : 3 GB
    32 Bit İşletim Sistemi
    Ekran Kartı : Nvidia GeForce 210
    Yaklaşık Top Bellek : 2258 MB

    Reply
  • toygar
    19 Temmuz 2016 at 19:28
    Permalink

    intel pentium 4cpu 3.40 ghz
    3 gb ram
    1790 mb ekran kartı
    64 bit win 7

    Reply
  • 31
    27 Temmuz 2016 at 17:31
    Permalink

    Merhaba işlemcim Intel(R) Pentium(R) Dual CPU e2180 2.00 GHz 2gb ram ekran kartını bilmiyorum nerden bakıldığını

    Reply
    • 31
      27 Temmuz 2016 at 17:34
      Permalink

      ekranda 1266 mb nvidia geforce g100

      Reply
  • Amet
    2 Ağustos 2016 at 16:00
    Permalink

    1 gb ram
    1 gb atı 4300 ekran karti
    2.7 ghz amd 5300+
    (Windows xp)

    Reply
    • Anıl
      8 Ağustos 2016 at 10:35
      Permalink

      Kardes ram yuzunden Sıkıntı çekersin ram takviye si yaparsan kasmaz

      Reply
  • Uluc
    4 Ağustos 2016 at 17:26
    Permalink

    GPU: GeForce GTS250
    CPU: Intel(R)Core(TM) i3-2100 CPU 3.10 GHz
    Bellek (RAM):2,00 GB RAM (1,96 Kullanılabilir)
    Kullanılan Çözünürlük 1360 x 768, 60 Hz
    İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
    Dİsk(C) 136 GB Alan, 83.8 GB Kullanılabilir
    Disk(D) 328 GB Alan 318 GB kullanılabilir
    Sistem Türü: 32 Bit İşletim Sistemi, x64 Tabanlı İşlemci
    DirectX:11.1
    EkranKartı:2008 Mb
    Oyunu Kaldırırmı ,kaç fps alırım, low ayarlarda fps nasıl olur, lowdamı mediumdamı oynarım, kasarmı kütfen söyleyin.

    Reply
  • Anıl
    5 Ağustos 2016 at 15:12
    Permalink

    Ram : 2 Gb
    Sistem Türü : 64 Bit
    İşletim Sistemi : Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 1.60 GHZ
    Ekran Kartı :1075
    CS:GO kasar mı ???

    Reply
    • Mehmet
      7 Ağustos 2016 at 23:53
      Permalink

      Kardesim pek bi bilgim yok arkadaslar insallah yanit veir

      Reply
  • Anıl
    5 Ağustos 2016 at 15:14
    Permalink

    Ram : 2 Gb
    Sistem Türü : 64 Bit
    İşletim Sistemi : Intel(R) Celeron(R) CPU N3050 1.60 GHZ
    Ekran Kartı :1075
    CS go kasar mı ???

    Reply
  • yunus
    10 Ağustos 2016 at 13:46
    Permalink

    Intel(R) Core(TM) Duo CPU E4500 @ 2.20 GHZ 2GB Ram DDR2 32 bit işletim sistemi
    Ekran Kartı NIVIDIA 7200 GS 256/1 GB KASARMI ? LÜTFEN CEVAPLAYIN

    Reply
  • cihan
    22 Ağustos 2016 at 16:36
    Permalink

    işlemci; ıntel(r) pentium(r) CPU N3540 @2.16GHz (4CPUs), ~2.2GHz csgo kaldırırmı,kasmadan oynayabilirmiyim ?

    Reply
  • AHMET
    2 Eylül 2016 at 12:04
    Permalink

    İşlemci Intel® Dual Core İşlemci 1007U 1.50GHz 2MB
    İşletim Sistemi Windows 8
    Bellek 2GB DDR-III 1600 MHz
    Sabit Disk 2.5″ 320 GB
    Ekran 14” WXGA(1366 x 768)
    Ekran Kartı Intel® HD Ekran Kartı

    Reply
  • AHMET
    2 Eylül 2016 at 12:05
    Permalink

    İşlemci Intel® Dual Core İşlemci 1007U 1.50GHz 2MB
    İşletim Sistemi Windows 8
    Bellek 2GB DDR-III 1600 MHz
    Sabit Disk 2.5″ 320 GB
    Ekran 14” WXGA(1366 x 768)
    Ekran Kartı Intel® HD Ekran Kartı
    Oynanir mi gencler bi yardimci olun anlamam pek pcden

    Reply
  • BERKAY
    26 Eylül 2016 at 18:24
    Permalink

    pentium(R) Dual-core CPU E5200 @ 2.50 Hz 2.50 Ghz 2gb ram 32 bit 125 gb boş yer var

    Reply
  • Talip
    9 Şubat 2017 at 20:13
    Permalink

    Arkadaşlar Benim Bilgisiyar Laptop Sistemide Böyle 4 gb ram (3.87) kullanıla bilir

    İntel Core i3

    gtx 630

    2.50 ghz

    2.50 CPU

    ve x64 Bit Kaldırırmı

    Reply
  • Talip
    9 Şubat 2017 at 20:14
    Permalink

    Gtx 630

    intel cor i3

    4 gb ram

    2.50 ghz

    2.50 Cpu

    Reply
  • Samet
    15 Şubat 2017 at 21:28
    Permalink

    beyler kaldırımı rahat oynarmıyım ?
    2gb ram 814 mb ekran kartı 2.80 ghz pientum dual core E5500 kaldırımı

    Reply
  • Samet
    15 Şubat 2017 at 21:29
    Permalink

    beyler kaldırımı rahat oynarmıyım ?
    2gb ram 814 mb ekran kartı 2.80 ghz pientum dual core E5500 kaldırımı

    Reply
  • mete
    19 Şubat 2017 at 15:09
    Permalink

    merhab benim sistemde
    Pentium Dual Core E5700 var 3.00 GHZ
    2 GB RAM
    BİDE 9600 GT ALCAM VE YA BAŞKA BİTANE NASIL OYNATIRMI
    KAÇ FPS ALIR

    Reply

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